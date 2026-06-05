Descuentos Splashtop

¿Tienes curiosidad por saber si Splashtop ofrece descuentos, promociones de ventas o códigos promocionales? Por lo general, no ofrecemos promociones o precios con descuento porque ofrecemos precios bajos todos los días que pueden ser un 50 % o incluso hasta un 80 % más bajos que otras soluciones de acceso remoto comparables. Sin embargo, ofrecemos algunas formas de ahorrar en las suscripciones a Splashtop.
Splashtop Remote Access Performance y Pro Descuentos en licencias por volumen de hasta el 25%
Splashtop Remote Access es una gran opción para el acceso remoto a computadoras para equipos pequeños a medianos. Si compras una suscripción a Splashtop Remote Access Pro o Remote Access Performance para cuatro o más usuarios, puedes obtener un descuento por volumen. Los descuentos por volumen son:
20 % de descuento en una suscripción de 4-9 licencias
25 % de descuento en una suscripción de 10 o más licencias
En Japón, este descuento se aplica exclusivamente a compras en línea (a través del portal internacional).
Los contratos a través de la filial en Japón no son elegibles.
¿Cómo obtienes el descuento?
Compra Splashtop Remote Access por internet y el descuento se aplicará automáticamente cuando selecciones 4 o más licencias de Remote Access Pro. También puedes ponerte en contacto con nuestro equipo de ventas si tienes preguntas sobre licencias de mayor volumen. El descuento de licencia por volumen no se aplica al plan Remote Access Solo, que está limitado a un usuario y tiene menos funciones.
Si actualmente eres un suscriptor con menos de 4 licencias y deseas aprovechar el plan por volumen de licencias, puedes visitar la pestaña de suscripción en tu consola web my.splashtop y agregar licencias a tu plan en cualquier momento a un precio prorrateado basado en el precio habitual. Por lo tanto, si tienes 4 o más licencias en la cuenta en el momento de la renovación, tu plan se renovará al precio de descuento por volumen.
Ahorros garantizados y hasta 3 meses gratis cuando cambias a Splashtop
Splashtop tiene ofertas especiales que garantizan ahorros al cambiar desde ciertas soluciones de la competencia, así como un programa de Inicio Temprano donde puedes obtener hasta 3 meses adicionales a tu suscripción para superponer el final de tu suscripción actual con el competidor, facilitando la migración y el comienzo inmediato.
¿Cómo obtienes el inicio temprano y la garantía de ahorro?
Inicio Temprano y Ahorros Garantizados al cambiar desde TeamViewer
Inicio Temprano y Ahorros Garantizados al cambiar desde LogMeIn
Precio especial en el complemento A/R para Splashtop Enterprise
Splashtop Enterprise es una excelente solución única en la que puedes configurar un paquete de tan solo la cantidad de licencias de t�écnico de asistencia informática remota y acceso remoto que necesitas.
¿Cómo se obtiene la herramienta A/R?
Ponte en contacto con nuestro equipo de ventas para obtener información sobre los precios de licencias de Splashtop Enterprise para el volumen de usuarios de tecnología de asistencia informática y acceso remotos que necesitarás y pregunta por el complemento de asistencia informática remota con realidad aumentada que está disponible a un precio especial.
Este complemento permite a los usuarios finales abrir la aplicación Splashtop en su dispositivo móvil para que tus técnicos puedan ver en qué están trabajando a través de la cámara de su teléfono para ayudar a solucionar problemas. Este es un caso de uso recurrido para los técnicos que reparan maquinaria cuando necesitan la asistencia de un experto remoto y hay muchos otros usuarios para ello.
Duplicar y compartir pantalla con Mirroring 360 y Mirroring360 Pro con hasta un 40 % de descuento
Si estás buscando una solución para duplicar o compartir pantalla para tu sala de reuniones, aula de clases, hacer vídeos u otros usos, tenemos dos tipos de descuentos en la familia de productos Mirroring360.
Receptor Mirroring360 para Windows o Mac con licencia perpetua con un 20 % de descuento
Compartir y duplicar pantalla con Mirroring360 Pro con suscripción anual con un 40 % de descuento
Visita nuestro sitio web de Mirroring360 para obtener más información.
Descuento para ONG
Si tu organización sin ánimo de lucro, como una organización benéfica, necesita acceso remoto a ordenadores de Splashtop, ponte en contacto con nuestro equipo de ventas y podrás solicitar información para validar tu estado y podrán ayudarte con un descuento.
Splashtop tiene los mejores precios todos los días
Puedes ver los precios y planes más recientes para las soluciones de acceso remoto a ordenadores de Splashtop en nuestra página de precios. Dependiendo de dónde estés, es posible que te aparezcan precios en dólares estadounidenses o en una de las otras monedas locales que admitimos, incluidas EUR, GPB, AUD, CAD, JPY, BRL, MXP y CHF.
Todas las ofertas mencionadas en esta publicación están sujetas a cambios.