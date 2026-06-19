How to Use Remote Desktop Software: A Comprehensive Guide

Usar el escritorio remoto es más fácil de lo que la mayoría de la gente espera. Si tu objetivo es simplemente acceder a otro ordenador y trabajar en él desde cualquier lugar, el proceso se reduce a tres acciones rápidas.
Elige un software de Escritorio Remoto que coincida con tus necesidades de seguridad, dispositivo y rendimiento.
Instala la app en ambos dispositivos e inicia sesión.
Conéctate al ordenador remoto y empieza a trabajar como si estuvieras sentado frente a él.
Esos pasos son el flujo de trabajo central. Pero elegir el método correcto, evitar problemas de rendimiento y asegurarte de que tu configuración se mantenga segura requiere un poco más de contexto. La guía a continuación desglosa cada opción, compara herramientas integradas con soluciones modernas como Splashtop Remote Access, y te guía a través de la configuración completa de principio a fin.
Ventajas del escritorio remoto
El software de escritorio remoto te permite conectarte y controlar de forma remota un ordenador desde cualquier lugar utilizando otro dispositivo. Esto te ofrece la libertad y flexibilidad para acceder de forma remota a tu ordenador y a todos tus archivos y aplicaciones, como si estuvieras presencialmente frente a él.
Entre las ventajas del software de escritorio remoto se incluyen:
Flexibilidad para trabajar desde cualquier lugar
Mayor productividad, ya que ya no te limita a usar tu ordenador en persona
Capacidad para acceder a recursos a los que normalmente no podrías acceder sin tu ordenador
Ahorro de gastos en términos de no tener que viajar a tu estación de trabajo con tanta frecuencia o tener que comprar más hardware/software
Mayor seguridad, ya que el software de escritorio remoto es más seguro que los métodos obsoletos de trabajo remoto como el RDP y las VPN.
En este blog, repasaremos cómo funciona el escritorio remoto, cómo usarlo, mejores prácticas y casos de uso comunes. ¡También te contaremos cuál es el mejor software de escritorio remoto y cómo puedes comenzar!
¿Cómo funciona el escritorio remoto?
El escritorio remoto funciona al establecer una conexión remota entre un ordenador anfitrión (el ordenador al que vas a acceder de forma remota) y un dispositivo cliente (el dispositivo que vas a utilizar para acceder al ordenador remoto).
Durante una sesión de escritorio remoto, verás la pantalla del PC remoto en tu dispositivo local en tiempo real. Las entradas en tu dispositivo local, como mover un mouse o escribir en un teclado, se transmitirán al ordenador remoto, permitiéndote controlarlo como si estuvieras sentado frente a él.
Así podrás aprovechar las capacidades de procesamiento del ordenador remoto, sin importar el tipo de dispositivo que estés usando para acceder a él. Podrás ejecutar cualquier aplicación en el escritorio remoto y abrir cualquier archivo almacenado en él.
Cómo usar el escritorio remoto
Cómo usar el software de escritorio remoto
1: Elige la solución de escritorio remoto adecuada
Para usar el software de escritorio remoto, primero debes asegurarte de tener la mejor opción que se adapte a tus necesidades. Lo ideal es que tu herramienta de escritorio remoto ofrezca el rendimiento que necesitas, con la máxima seguridad, y te permita acceder a tus ordenadores de sobremesa desde cualquier ordenador, tableta o dispositivo móvil (sin importar el sistema operativo). Al analizar el rendimiento, la seguridad, la fiabilidad y la facilidad de uso, recomendamos el software de escritorio remoto de Splashtop.
2: Configura tu software de escritorio remoto
Configurar software de escritorio remoto implica instalar la aplicación necesaria tanto en los ordenadores host como en los dispositivos cliente y ajustar la configuración del software según tus necesidades.
Configurar una solución como Splashtop se hace en cuestión de minutos. Lo único que necesitas hacer es instalar Splashtop Streamer en los ordenadores a los que deseas acceder y luego la aplicación Splashtop en los dispositivos desde los que deseas conectarte de forma remota. Para obtener instrucciones más detalladas, consulta Cómo configurar el escritorio remoto.
Una vez configurado, puedes personalizar tu configuración para adaptar tu experiencia de escritorio remoto a tu gusto. Puedes establecer la configuración de pantalla, alternar funciones y establecer la configuración de seguridad para ti y tu equipo.
3: Conéctate a tu escritorio remoto
Una vez que esté configurado, ya podrás comenzar a usar tu herramienta de escritorio remoto. Por lo general, todo lo que necesitas son tus dispositivos y que tengan conexión a internet. Desde allí, simplemente puedes abrir la aplicación de escritorio remoto en tu dispositivo local y seleccionar el ordenador al que deseas acceder para iniciar la sesión remota.
4: Controla de forma remota tu escritorio
Una excelente solución de escritorio remoto debería hacer que controlar tu ordenador de forma remota sea lo más fácil posible. Deberías poder usar tu dispositivo local para controlar el ordenador remoto en tiempo real.
Soluciones como Splashtop también vendrán con funciones adicionales para ayudarte a aumentar la productividad mientras trabajas de forma remota en tu ordenador. Las funciones que se encuentran en Splashtop incluyen compatibilidad para múltiples monitores, transferencia de archivos, impresión remota, reinicio remoto, activación remota en LAN y más.
5: Desconecta la sesión de escritorio remoto
Una vez que hayas terminado de trabajar en tu ordenador remoto, puedes finalizar la sesión con solo hacer clic en un botón. Y así se te desconectará de tu ordenador.
Las mejores prácticas para usar el escritorio remoto
Al utilizar herramientas de escritorio remoto, adherirse a las mejores prácticas es crucial para mantener la eficiencia, la seguridad y la experiencia del usuario:
Asegúrate de tener Conexiones Seguras: Siempre utiliza conexiones cifradas, como las que ofrece Splashtop, para proteger tus datos durante las sesiones remotas. Habilita la autenticación multifactor (MFA) para añadir una capa extra de seguridad.
Actualizar regularmente el software: mantén actualizados tanto tu software de escritorio remoto como los sistemas operativos para asegurarte de tener los últimos parches y funciones de seguridad.
Gestionar permisos: limita el acceso a tu entorno de escritorio remoto solo a usuarios autorizados. Utiliza contraseñas seguras y únicas para cada usuario y revisa periódicamente los permisos de acceso.
Optimizar el rendimiento de la red: asegúrate de tener una conexión a internet estable para minimizar la latencia y las desconexiones durante las sesiones remotas. Plantéate usar una conexión por cable u optimizar tu red Wi-Fi para un mejor rendimiento.
Habilitar el registro de sesiones: supervisa y registra las sesiones de escritorio remoto para realizar un seguimiento de la actividad del usuario e identificar posibles problemas de seguridad. Esto es especialmente importante para las empresas que gestionan datos confidenciales.
Utilizar la compatibilidad con varios monitores de forma inteligente: si estás trabajando con varios monitores, asegúrate de que tu software de escritorio remoto admita configuraciones de varios monitores de manera efectiva. Splashtop, por ejemplo, ofrece una potente compatibilidad multimonitor para mejorar tu productividad.
Educar a los usuarios: forma a todos los usuarios sobre cómo utilizar el software de escritorio remoto de manera eficiente y segura. Esto incluye comprender la importancia de las medidas de seguridad, como evitar las redes Wi-Fi públicas para el acceso remoto.
Hacer copias de seguridad periódicas de los datos: asegúrate de que de todos los datos a los que se accede o se modifican de forma remota se les hace copia de seguridad regularmente. Esto protege contra la pérdida de datos en caso de fallos del sistema o violaciones de seguridad.
Al seguir estas mejores prácticas, puedes maximizar las ventajas de las herramientas de escritorio remoto mientras mantienes un entorno de trabajo seguro y eficiente.
Casos prácticos de escritorio remoto
Trabajo remoto
El escritorio remoto permite a los usuarios acceder a sus estaciones de trabajo desde cualquier lugar, lo que allana el terreno para trabajar desde casa o mientras se desplazan. Lo pueden usar particulares, equipos pequeños e incluso empresas enteras.
Asistencia informática remota
Los equipos de TI, MSPs y help desk pueden aprovechar el software de escritorio remoto para gestionar endpoints de forma remota, proporcionar soporte remoto de TI y servicios de resolución de incidencias del help desk.
Educación
Los centros educativos y universidades usan software de escritorio remoto para permitir que los estudiantes accedan a los ordenadores de la sala de informática desde sus propios dispositivos para mejorar la enseñanza a distancia y mejorar la accesibilidad a los recursos del centro.
Cómo solucionar problemas comunes de conexión a escritorio remoto
Los problemas de conexión a escritorio remoto pueden ocurrir por varias razones, pero el uso de una herramienta de alta calidad como Splashtop puede ayudar a resolver muchos de estos problemas de manera rápida y eficiente. Estos son algunos problemas comunes y cómo atajarlos:
Retrasos en la conexión: asegúrate de que tu conexión a internet sea estable y rápida. La tecnología de retransmisión optimizada de Splashtop minimiza el retraso, incluso en redes más lentas.
Imposibilidad de conectarse: verifica que el ordenador remoto esté encendido, conectado a internet y que Splashtop Streamer esté funcionando. Splashtop ofrece conexiones fiables que garantizan el acceso siempre que se cumplan estas condiciones.
Errores de autenticación: asegúrate de que estás ingresando las credenciales de inicio de sesión correctas y que la autenticación multifactor está habilitada para mayor seguridad. El proceso de inicio de sesión seguro de Splashtop ayuda a evitar el acceso no autorizado.
Desconexión de sesión: comprueba si hay interrupciones en la red y plantéate cambiar a una conexión por cable para obtener más estabilidad. La función de reconexión de Splashtop te ayuda a recuperar rápidamente el acceso si se interrumpe una sesión.
Problemas de visualización: si tienes problemas de resolución, ajusta la configuración de la pantalla en Splashtop para que coincida con la resolución de tu dispositivo local. Splashtop admite varias configuraciones de pantalla, lo que garantiza una experiencia visual fluida.
Siguiendo estos pasos y utilizando las funciones avanzadas de Splashtop, puedes atajar a los problemas más comunes de conexión de escritorio remoto, lo que garantiza una experiencia de acceso remoto fluida y productiva.
Usa la mejor solución de escritorio remoto gratis ya mismo
En conclusión, una aplicación de escritorio remoto como Splashtop es fácil de usar. Una vez que la hayas configurado, puedes usarla para acceder de forma remota y tomar el control de otro ordenador desde cualquier lugar. Podrás usar tu ordenador desde cualquier lugar sin tener que llevártelo contigo.
Puedes probar Splashtop ya mismo con una prueba gratuita. No se requiere tarjeta de crédito ni compromiso de permanencia. Podrás acceder a tus escritorios remotos de Windows, Mac y Linux desde cualquier dispositivo Windows, Mac, iOS, Android y Chromebook. ¡Empieza ya!