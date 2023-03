Kundenerfolg basiert auf Zugänglichkeit und Transparenz

Kunden sind für uns nicht einfach nur eine Nummer in einem Ticketsystem – sie sind ausschlaggebend für alles, was wir tun. Unser Head of Customer Success, Stephen Ng, sagte einmal: „Ich wache jeden Tag auf und denke darüber nach, wie wir unseren Kunden mit unseren Lösungen zum Erfolg verhelfen können.“ Das ist unsere Mission. Wenn Sie Hilfe brauchen, sind wir für Sie da.

Wir stellen sicher, dass wir verfügbar sind, wenn Sie uns kontaktieren. Im Gegensatz zu anderen Fernzugriffsanbietern haben wir Mitarbeiter in den Bereichen Support, Vertrieb und Kundenerfolg auf der ganzen Welt. Unsere Teams befinden sich in den USA, Japan, Taiwan, China, Singapur und den Niederlanden.