Kundenerfolg basiert auf Zugänglichkeit und Transparenz

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Kunden sind für uns nicht einfach nur eine Nummer in einem Ticketsystem – sie sind ausschlaggebend für alles, was wir tun. Unser Head of Customer Success, Stephen Ng, sagte einmal: „Ich wache jeden Tag auf und denke darüber nach, wie wir unseren Kunden mit unseren Lösungen zum Erfolg verhelfen können.“ Das ist unsere Mission. Wenn Sie Hilfe brauchen, sind wir für Sie da.

Wir stellen sicher, dass wir verfügbar sind, wenn Sie uns kontaktieren. Im Gegensatz zu anderen Fernzugriffsanbietern haben wir Mitarbeiter in den Bereichen Support, Vertrieb und Kundenerfolg auf der ganzen Welt. Unsere Teams befinden sich in den USA, Japan, Taiwan, China, Singapur und den Niederlanden.

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IT professional researching remote access support for MSPs

Sie können uns jederzeit einfach und unkompliziert kontaktieren. Unsere Kunden können Splashtop in verschiedenen Ländern der Welt persönlich per Telefon kontaktieren, und wir bieten an Werktagen Chat-Support mit echten Menschen – nicht mit Robotern!

Auf unserer Kontaktseite können Sie alle Kontaktmöglichkeiten konsultieren.

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Über 2.000 5-Sterne-Bewertungen

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Von unseren zufriedenen Kunden

Der Support, die Benutzerfreundlichkeit des Produkts, die einfache Bereitstellung – wir sind wirklich beeindruckt. Danke für die schnellen Antworten und ein erstklassiges Produkt. Ich habe schon mit TeamViewer und LogMeIn gearbeitet, Splashtop ist aber zweifellos die Nummer 1 für mich.

Frank Wolynski, VP of Engineering at WEDU-TV

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Von unseren zufriedenen Kunden

Das Splashtop-Team hat mich hervorragend durch die Einrichtung des Systems geführt! Der Kundensupport für dieses Produkt ist der beste, den ich je erlebt habe.

Rick Campion, Technical Operations Manager at Music Department at Goldsmiths University of London

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