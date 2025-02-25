Splashtop Business Access vs. TeamViewer Business

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Splashtop Remote Access vs. TeamViewer Business

Funktionen und Preisvergleich

Splashtop Remote Access Pro

TeamViewer Business

Lizenzierung und Preise

90 € pro Benutzer/pro Jahr

(Mit Mengenrabatten noch mehr sparen!)

418,80 € pro Jahr

Nur Einzellizenz

Fernzugriff und Fernsteuerung von Computern

Remote über Windows, Mac, iOS, Android, Web-App und Chrome-Browser

# Gleichzeitige Sitzungen pro Benutzer/Kanal

10

3

Anzahl der Geräte, von denen aus eine Verbindung hergestellt werden kann

Unbegrenzt

3

Plattformübergreifende Dateiübertragung (Drag-and-drop)

Chat (während der Sitzung)

Chat (außerhalb der Sitzung)

Aufzeichnung der Sitzung

Mehrere Benutzer (bis zu 3) können gleichzeitig per Fernzugriff auf denselben Computer zugreifen (erfordert ein Abonnement mit mehreren Lizenzen).

Multi-Monitoransicht (Multi-to-Multi)

Ferndrucken

Ruhezustand aus der Ferne deaktivieren (Remote-Wake-on-Lan)

Neustart aus der Ferne

Computerzugriff nach Benutzer in Mehrbenutzerteams zuweisen

Computer-Gruppierung

256-Bit-AES-Verschlüsselung

Zwei-Faktor-Authentifizierung

Ferngesteuerten Bildschirm sperren

Remote-Bildschirm schwärzen

Geräte-Authentifizierung

Bildschirm über Weblink freigeben

Sehen Sie sich unseren vollständigen Vergleich an, warum Splashtop die beste TeamViewer Alternative ist. Und schauen Sie sich unseren TeamViewer Preisvergleich an.

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