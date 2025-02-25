Splashtop Business Access vs. TeamViewer Business

Splashtop Remote Access vs. TeamViewer Business
Funktionen und Preisvergleich
Splashtop Remote Access Pro
TeamViewer Business
Lizenzierung und Preise
90 € pro Benutzer/pro Jahr
(Mit Mengenrabatten noch mehr sparen!)
418,80 € pro Jahr
Nur Einzellizenz
Fernzugriff und Fernsteuerung von Computern
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Remote über Windows, Mac, iOS, Android, Web-App und Chrome-Browser
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# Gleichzeitige Sitzungen pro Benutzer/Kanal
10
3
Anzahl der Geräte, von denen aus eine Verbindung hergestellt werden kann
Unbegrenzt
3
Plattformübergreifende Dateiübertragung (Drag-and-drop)
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Chat (während der Sitzung)
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Chat (außerhalb der Sitzung)
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Aufzeichnung der Sitzung
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Mehrere Benutzer (bis zu 3) können gleichzeitig per Fernzugriff auf denselben Computer zugreifen (erfordert ein Abonnement mit mehreren Lizenzen).
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Multi-Monitoransicht (Multi-to-Multi)
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Ferndrucken
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Ruhezustand aus der Ferne deaktivieren (Remote-Wake-on-Lan)
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Neustart aus der Ferne
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Computerzugriff nach Benutzer in Mehrbenutzerteams zuweisen
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Computer-Gruppierung
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256-Bit-AES-Verschlüsselung
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Zwei-Faktor-Authentifizierung
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Ferngesteuerten Bildschirm sperren
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Remote-Bildschirm schwärzen
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Geräte-Authentifizierung
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Bildschirm über Weblink freigeben
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Sehen Sie sich unseren vollständigen Vergleich an, warum Splashtop die beste TeamViewer Alternative ist. Und schauen Sie sich unseren TeamViewer Preisvergleich an.