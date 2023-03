Sicheres Arbeiten von jedem Ort aus mit Remote Desktop Software

Von unseren zufriedenen Kunden

Wir haben zunächst andere Produkte in Betracht gezogen, aber Splashtop bot eine wettbewerbsfähige Lösung, die Management auf Unternehmensebene und Multi-Faktor-Authentifizierung ermöglicht. Dank Splashtop konnten wir die leistungsstarken, vorgefertigten Rechner nutzen, die wir im Einsatz hatten, wobei die Benutzer auf ihre normalen Desktops zugreifen konnten.

Alistair Kell, Principal and Head of IT at BDP