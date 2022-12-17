Sicheres Arbeiten von jedem Ort aus mit Remote Desktop Software
Ermöglichen Sie Ihrem Team die Arbeit von zu Hause aus mit einer sicheren Fernzugriffssoftware
Einfacher Fernzugriff auf Arbeitscomputer
Mit der Remote-Desktop-Software von Splashtop können Sie von jedem Gerät aus auf leistungsstarke Arbeitscomputer zugreifen und sie steuern – einschließlich Windows- oder Mac-Laptops, Chromebooks, iOS- und Android-Geräten.
Sobald die Verbindung hergestellt ist, profitieren Sie von einer intuitiven Benutzeroberfläche und schnellen, sicheren Fernverbindungen. Es fühlt sich so an, als wären Sie direkt an Ihrem Büroarbeitsplatz.
Führende Unternehmen und Institutionen vertrauen auf Splashtop
Jetzt anmeldenAlle Produkte entdecken
Für 1 lizenzierten Benutzer
Remote Access Solo
Zugriff auf bis zu 2 Computer
5,50 €/Monat
Jährlich in Rechnung gestellt bei 66 €
Für Einzelpersonen und kleine Teams
Remote Access Pro
Greifen Sie auf bis zu 10 Computer pro Lizenz zu
Beginnt bei 7,50 €/Monat
Jährlich in Rechnung gestellt bei 90 €
Für Unternehmen und Power User
Enterprise
Sichern Sie sich erweiterte Funktionen wie Single Sign-On, granulare Funktionskontrolle, USB-Geräte- und Stylus-Umleitung und mehr!
Von unseren zufriedenen Kunden
Wir haben zunächst andere Produkte in Betracht gezogen, aber Splashtop bot eine wettbewerbsfähige Lösung, die Management auf Unternehmensebene und Multi-Faktor-Authentifizierung ermöglicht. Dank Splashtop konnten wir die leistungsstarken, vorgefertigten Rechner nutzen, die wir im Einsatz hatten, wobei die Benutzer auf ihre normalen Desktops zugreifen konnten.
Alistair Kell, Principal and Head of IT at BDP
Von unseren zufriedenen Kunden
Splashtop bietet unübertroffene Leistung und funktioniert nahtlos auf jedem Gerät, auf dem wir das Programm bisher verwendet haben. Außerdem sorgen strenge Sicherheitsverfahren für den Schutz unserer Fernsitzungen und Daten. Abgesehen davon war der Kundenservice von Splashtop herausragend und konsolidierte Splashtop als bevorzugtes Tool für unsere Fernzugriffssitzungen.
Jake Harrelson, Patient Navigator at Home Farm Family Medicine
Von unseren zufriedenen Kunden
Die Corona-Pandemie hat viele von uns dazu veranlasst, unsere Geschäftstätigkeiten von Grund auf zu überdenken. Dabei liegt zweifellos ein besonderer Schwerpunkt auf der Fernarbeit. Wenn Sie als Techniker in einem Unternehmen arbeiten, ist der uneingeschränkte Zugriff auf die Systeme innerhalb Ihrer Organisation unentbehrlich. Splashtop macht dies nicht nur möglich, sondern einfach.
Frank Eliason, Director of Operations at Holy Spirit Radio
Von unseren zufriedenen Kunden
Eine hybride Arbeitsumgebung ist die Zukunft. Auch nach COVID-19 werden wir Splashtop weiterhin nutzen, um den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, von zu Hause aus zu arbeiten ... Splashtop war mit dem SAML-Authentifizierungssystem, das wir nutzen, kompatibel, das fanden wir toll! Dank der Vereinheitlichung der Authentifizierung können wir Betriebskosteneinsparungen erzielen.
Shinnosuke Suzuki, Corporate Office, Technical Supervisor, khara, Inc.
Von unseren zufriedenen Kunden
Wir waren auf der Suche nach einer Fernzugriffslösung, die es uns ermöglicht, Telearbeit zu leisten,
von zu Hause aus arbeiten,
Arbeiten auf Distanz,
von zu Hause aus arbeiten, indem Sie aus der Ferne auf unsere Desktops zugreifen... Wir fanden, dass Splashtop das richtige Tool war, weil es preisgünstig und einfach zu bedienen war und alle Funktionen enthielt, um unsere individuellen Anforderungen zu erfüllen.
Olivier Palatre, Lead Architect and Principal, Olivier Palatre Architects
Hauptfunktionen von Splashtop
Leistungsstark
Hohe Bildrate von 4K-Streaming mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde und iMac Pro Retina 5K-Streaming mit niedriger Latenz und der Möglichkeit, die Einstellungen fein abzustimmen.
Breite Geräteunterstützung
Unbeaufsichtigter Fernzugriff auf Windows, Mac- und Linux-Geräte. Zugriff von allen Windows-, Mac-, iOS-, Android- oder Chromebook-Geräten. Greifen Sie auf virtuelle Maschinen und virtuelle Desktop-Infrastrukturen (VDI) auf VMware, Citrix, Microsoft, Windows, AWS, Azure und anderen Plattformen zu.
Einfache Bereitstellung
Stelle sie über benutzerdefinierte Pakete bereit, gib Installationslinks frei oder verteile sie massenhaft mit MSI, EXE, GPO, Intune, JAMF oder RMM.
Zuverlässige Sicherheit
Sicherheit steht im Mittelpunkt der Abläufe und Architektur von Splashtop. Alle Anmeldungen erfolgen über eine obligatorische Geräteauthentifizierung und eine optionale Zwei-Faktor-Authentifizierung. Die Sitzungen sind mit TLS und 256-Bit-AES-Verschlüsselung geschützt.
Benutzerzugriff und Gruppenverwaltung
Weise Benutzerrollen zu, organisiere Endpunkte in Gruppen und lege Zugriffsberechtigungen auf Einzel- oder Gruppenebene fest.