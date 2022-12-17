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Work from home using Splashtop's secure remote access software

Sicheres Arbeiten von jedem Ort aus mit Remote Desktop Software

Ermöglichen Sie Ihrem Team die Arbeit von zu Hause aus mit einer sicheren Fernzugriffssoftware

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IT Manager using Splashtop to remotely access work computer with tablet

Einfacher Fernzugriff auf Arbeitscomputer

Mit der Remote-Desktop-Software von Splashtop können Sie von jedem Gerät aus auf leistungsstarke Arbeitscomputer zugreifen und sie steuern – einschließlich Windows- oder Mac-Laptops, Chromebooks, iOS- und Android-Geräten.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, profitieren Sie von einer intuitiven Benutzeroberfläche und schnellen, sicheren Fernverbindungen. Es fühlt sich so an, als wären Sie direkt an Ihrem Büroarbeitsplatz.

Führende Unternehmen und Institutionen vertrauen auf Splashtop

Toyota logo
UPS logo
Harvard University logo
AT&T logo
State Farm logo
Target logo
S&P Global logo
OSF Healthcare logo

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Für 1 lizenzierten Benutzer

Remote Access Solo

Zugriff auf bis zu 2 Computer

5,50 €/Monat

Jährlich in Rechnung gestellt bei 66 €

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Für Einzelpersonen und kleine Teams

Remote Access Pro

Greifen Sie auf bis zu 10 Computer pro Lizenz zu

Beginnt bei 7,50 €/Monat

Jährlich in Rechnung gestellt bei 90 €

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Für Unternehmen und Power User

Enterprise

Sichern Sie sich erweiterte Funktionen wie Single Sign-On, granulare Funktionskontrolle, USB-Geräte- und Stylus-Umleitung und mehr!

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Von unseren zufriedenen Kunden

Wir haben zunächst andere Produkte in Betracht gezogen, aber Splashtop bot eine wettbewerbsfähige Lösung, die Management auf Unternehmensebene und Multi-Faktor-Authentifizierung ermöglicht. Dank Splashtop konnten wir die leistungsstarken, vorgefertigten Rechner nutzen, die wir im Einsatz hatten, wobei die Benutzer auf ihre normalen Desktops zugreifen konnten.

Alistair Kell, Principal and Head of IT at BDP

BDP logo

Von unseren zufriedenen Kunden

Splashtop bietet unübertroffene Leistung und funktioniert nahtlos auf jedem Gerät, auf dem wir das Programm bisher verwendet haben. Außerdem sorgen strenge Sicherheitsverfahren für den Schutz unserer Fernsitzungen und Daten. Abgesehen davon war der Kundenservice von Splashtop herausragend und konsolidierte Splashtop als bevorzugtes Tool für unsere Fernzugriffssitzungen.

Jake Harrelson, Patient Navigator at Home Farm Family Medicine

Von unseren zufriedenen Kunden

Die Corona-Pandemie hat viele von uns dazu veranlasst, unsere Geschäftstätigkeiten von Grund auf zu überdenken. Dabei liegt zweifellos ein besonderer Schwerpunkt auf der Fernarbeit. Wenn Sie als Techniker in einem Unternehmen arbeiten, ist der uneingeschränkte Zugriff auf die Systeme innerhalb Ihrer Organisation unentbehrlich. Splashtop macht dies nicht nur möglich, sondern einfach.

Frank Eliason, Director of Operations at Holy Spirit Radio

Holy Spirit Radio logo

Von unseren zufriedenen Kunden

Eine hybride Arbeitsumgebung ist die Zukunft. Auch nach COVID-19 werden wir Splashtop weiterhin nutzen, um den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, von zu Hause aus zu arbeiten ... Splashtop war mit dem SAML-Authentifizierungssystem, das wir nutzen, kompatibel, das fanden wir toll! Dank der Vereinheitlichung der Authentifizierung können wir Betriebskosteneinsparungen erzielen.

Shinnosuke Suzuki, Corporate Office, Technical Supervisor, khara, Inc.

The Splashtop logo features a blue abstract splash shape next to the word splashtop in white lowercase letters on a dark background.

Von unseren zufriedenen Kunden

Wir waren auf der Suche nach einer Fernzugriffslösung, die es uns ermöglicht, Telearbeit zu leisten,
von zu Hause aus arbeiten,
Arbeiten auf Distanz,
von zu Hause aus arbeiten, indem Sie aus der Ferne auf unsere Desktops zugreifen... Wir fanden, dass Splashtop das richtige Tool war, weil es preisgünstig und einfach zu bedienen war und alle Funktionen enthielt, um unsere individuellen Anforderungen zu erfüllen.

Olivier Palatre, Lead Architect and Principal, Olivier Palatre Architects

The Splashtop logo features a blue abstract splash shape next to the word splashtop in white lowercase letters on a dark background.
Six G2 award badges for Summer 2023, labeled: Grid Leader, Highest User Adoption, Best Est. ROI, Easiest Setup, Easiest To Use, and Fastest Implementation. Each badge has colored accents and the G2 logo.


Hauptfunktionen von Splashtop

Performance icon

Leistungsstark

Hohe Bildrate von 4K-Streaming mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde und iMac Pro Retina 5K-Streaming mit niedriger Latenz und der Möglichkeit, die Einstellungen fein abzustimmen.

Devices icon

Breite Geräteunterstützung

Unbeaufsichtigter Fernzugriff auf Windows, Mac- und Linux-Geräte. Zugriff von allen Windows-, Mac-, iOS-, Android- oder Chromebook-Geräten. Greifen Sie auf virtuelle Maschinen und virtuelle Desktop-Infrastrukturen (VDI) auf VMware, Citrix, Microsoft, Windows, AWS, Azure und anderen Plattformen zu.

Deployment icon

Einfache Bereitstellung

Stelle sie über benutzerdefinierte Pakete bereit, gib Installationslinks frei oder verteile sie massenhaft mit MSI, EXE, GPO, Intune, JAMF oder RMM.

Security lock icon

Zuverlässige Sicherheit

Sicherheit steht im Mittelpunkt der Abläufe und Architektur von Splashtop. Alle Anmeldungen erfolgen über eine obligatorische Geräteauthentifizierung und eine optionale Zwei-Faktor-Authentifizierung. Die Sitzungen sind mit TLS und 256-Bit-AES-Verschlüsselung geschützt.

Secure remote access management icon

Benutzerzugriff und Gruppenverwaltung

Weise Benutzerrollen zu, organisiere Endpunkte in Gruppen und lege Zugriffsberechtigungen auf Einzel- oder Gruppenebene fest.

FAQs

Was ist, wenn ich auf mehr als 10 Computer zugreifen muss?
Auf wie viele Computer kann ich gleichzeitig zugreifen?
Können mehrere Benutzer auf dieselben Computer zugreifen?
Wie kann ich ein bestehendes Abonnement aktualisieren oder erweitern?
Bieten Sie eine monatliche Abrechnung an?
Was ist ein Benutzer?

Ressourcen

Leitfaden „Erste Schritte“ →

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