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Sicherer Fernzugriff — Warum Splashtop am sichersten ist

Splashtop Team
2 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
Splashtop – Erste Schritte
Erstklassig bewertete Lösungen für Fernzugriff, Fernsupport und Endpunktverwaltung.
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Splashtop stellt sicher, dass Ihre Nutzer, Daten und Ihr Unternehmen vor externen Bedrohungen geschützt sind. Sehen Sie, wie Splashtop branchenführende Fernzugriffssicherheit bietet.

Cyber-Sicherheit ist wichtiger denn je. Anfällige Unternehmen werden jeden Tag Opfer von Cyberkriminellen, die Daten stehlen, Systeme lahmlegen oder Lösegeld fordern wollen.

Da heutzutage immer mehr Menschen aus der Ferne arbeiten, benötigen Sie eine Möglichkeit, Ihren Mitarbeitern den Zugriff auf Arbeitscomputer zu ermöglichen, ohne die Sicherheit zu gefährden.

Das gilt auch für IT-, Helpdesk-Teams und Managed Service Provider, die auf verwaltete Computer und persönliche Geräte zugreifen müssen, um Support zu leisten. Und für Schüler, die von zu Hause aus auf Schulressourcen wie Laborcomputer zugreifen müssen.

Fernzugriff ist ein wesentlicher Bestandteil eines jeden Telearbeit-, von zu Hause aus arbeiten-, Arbeiten auf Distanz-, von zu Hause aus arbeiten-, Fernsupport- oder Fernlernplans. Aber zusätzlich zu schnellem und zuverlässigem Fernzugriff müssen Sie sicherstellen, dass das von Ihrer Organisation verwendete Tool das höchste Sicherheitsniveau bietet.

Splashtop bietet die sicherste Fernzugriffssoftware und wird von Tausenden von Organisationen verwendet, darunter Regierungsbehörden, Hochschulen, K-12-Schulbezirke, MSPs und mehr.

Was macht Splashtop so sicher?

Splashtop schützt Ihr Netzwerk, Ihre Daten und Informationen mit einer sicheren Infrastruktur, Eindringungsschutz und App-Sicherheit.

Sichere Infrastruktur

Eine sichere Infrastruktur ist eines der Dinge, die Splashtop zur sichersten Fernzugriffsoption machen. Dies bedeutet robuste Firewalls, Datenverschlüsselung, DDoS-Schutz und mehr, um eine sichere Computerumgebung bereitzustellen.

Intrusion Prevention

Selbst die sichersten Cyberumgebungen müssen nach Eindringlingen Ausschau halten. Splashtop verfügt rund um die Uhr über Mechanismen zur Erkennung und Abwehr von Eindringlingen. Wir befolgen auch die neuesten Industriestandards für die Gestaltung und Wartung unserercloud Umgebung für maximale Sicherheit.

App-Sicherheit

Die Fernzugriffs-Apps von Splashtop verfügen über mehrere Sicherheitsebenen, darunter Geräteauthentifizierung, Zwei-Faktor-Verifizierung und TLS (einschließlich TLS 1.2) und 256-Bit-AES-Verschlüsselung.

Eine Vielzahl von Sicherheitsfunktionen

Um Ihre Geräte und Daten zu sichern, bietet Splashtop auch mehrstufige Passwortsicherheit, automatische Bildschirmsperre, Sitzungs-Leerlauf-Timeout, Fernverbindung Benachrichtigung, Proxy-Server-Authentifizierung und digital signierte Anwendungen.

All dies zusammen bedeutet, dass Sie Fernverbindungen von persönlichen Geräten zu Arbeitscomputern genießen können, ohne die Sicherheit zu opfern.

Alle Splashtop-Sicherheitsfunktionen ansehen

Probiere es selbst aus

Erfahren Sie, warum große Unternehmen, große Banken, Strafverfolgungsbehörden, Regierungsbehörden, Kommunalverwaltungen und Auftragnehmer der Regierung beim sicheren Fernzugriff auf Splashtop vertrauen. Melden Sie sich noch heute für Ihre kostenlose Testversion an. Es ist keine Kreditkarte erforderlich und Sie gehen keinerlei Verpflichtung ein. In nur wenigen Minuten können Sie loslegen!

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