Im Jahr 2026 wird sich die Cybersicherheit, wie wir sie kennen, für immer verändern. So dramatisch das klingt, es hat sich jedes Jahr verändert, da sowohl die von Cyberkriminellen verwendete Technologie als auch die für die Cybersicherheit verwendete Technologie sich weiterentwickelt haben. Angesichts der beschleunigten KI-gestützten Cyberattacken, der erweiterten Angriffsflächen durch Fern- und hybrides Arbeiten und des steigenden regulatorischen Drucks verspricht das Jahr 2026 ein Jahr wie kein anderes zu werden.
Im Jahr 2025 erreichten die durchschnittlichen Kosten einer Datenpanne über 4 Millionen Dollar, wobei menschliches Versagen (einschließlich gestohlener Anmeldedaten und Phishing-Angriffe) den Großteil der Vorfälle ausmachte. Der Einsatz von KI in der Cybersicherheit hat dazu beigetragen, die Kosten von Sicherheitsverletzungen zu senken und Angriffe schneller zu erkennen, aber gleichzeitig sind nun 20 % der Sicherheitsverletzungen mit KI verbunden.
Solche Trends bilden die Grundlage für das, was im kommenden Jahr zu erwarten ist. Der beste Weg für Unternehmen, sich darauf vorzubereiten, besteht darin, zu verstehen, was auf sie zukommt. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf haben wir die 10 wichtigsten IT-Sicherheitsrisiken zusammengestellt, auf die Sie 2026 achten sollten, damit Sie vorbereitet ins neue Jahr starten können.
1. KI-gesteuertes Phishing und Social Engineering
Das explosive Wachstum der KI war sowohl ein Segen als auch ein Fluch für Unternehmen. Während Organisationen Wege finden, KI zu nutzen, um ihre Arbeitsabläufe zu verbessern, machen sich auch Cyberkriminelle diese zunutze. Generative und agentengesteuerte KI hat es Angreifern erleichtert, Identitätsdiebstahl, Spear-Phishing und geschäftliche E-Mail-Kompromittierungen nahezu ununterscheidbar zu machen, was zu mehr Angriffen und größerer Effektivität führt.
Im Jahr 2026 werden wir voraussichtlich sehen, dass diese Angriffe weiter zunehmen, da multimodale KI und Automatisierung gezielte Angriffe in großem Maßstab ermöglichen. Mit Sprachklontechnologie können Angreifer die Stimme eines Geschäftsführers replizieren und sie nutzen, um gezielte Angriffe durchzuführen.
Was ist also die Lösung? Eine Kombination aus Technologie und Schulung kann helfen, die Abwehr eines Unternehmens gegen diese Cyberangriffe zu verbessern. Die Verwendung von Überprüfungswerkzeugen wie Multi-Faktor-Authentifizierung und Identitätsüberprüfung kann helfen, Angreifer fernzuhalten. Dennoch sollten Mitarbeiter auch darin geschult werden, wie man Phishing verhindert, Warnsignale erkennt und bewährte verhaltensbasierte Erkennungspraktiken anwendet.
2. Automatisierte Malware und Echtzeit-Exploits
Automatisierung erhöht die Geschwindigkeit, mit der wir Cyberbedrohungen identifizieren und angehen können, aber sie beschleunigt auch Angriffe. Mit Automatisierung können Cyberkriminelle Schwachstellen entdecken, Exploits generieren und Malware schneller als je zuvor einsetzen.
Das Ausnutzungsfenster für eine Zero-Day-Schwachstelle dauerte früher Wochen. Jetzt ist es nur noch eine Frage von Stunden. Wenn Unternehmen ihre Schwachstellen nicht schnell beheben können, werden sie zweifellos in kürzester Zeit ausgenutzt werden.
Die Antwort auf automatisierte Bedrohungen sind automatisierte Abwehrmechanismen. Echtzeit-Patching-Lösungen, Endpoint Detection and Response (EDR) und Bedrohungsintelligenz-Transparenz können helfen, diesen wachsenden Bedrohungen entgegenzuwirken. Zum Beispiel unterstützt Splashtop AEM Echtzeit-Ereignis-gesteuertes Patchen, das Updates sofort bereitstellt, wenn Richtlinien ausgelöst werden, wodurch Patch-Verzögerungen im Vergleich zu geplanten Tools erheblich reduziert werden.
3. Identitäts- und Zugriffangriffe
Unsere Identitäten sind nie so sicher, wie wir es uns wünschen, insbesondere mit den steigenden Raten von Anmeldeinformationsdiebstahl, Sitzungsentführung und der Erstellung synthetischer Identitäten. Selbst die Multi-Faktor-Authentifizierung kann durch MFA-Ermüdungsangriffe überwältigt werden, bei denen Angreifer Benutzer mit Authentifizierungsanforderungen bombardieren, bis eine genehmigt wird.
Infolgedessen werden Identitätsschutz und Authentifizierung im Jahr 2026 entscheidende Sicherheitsfragen sein. Unternehmen sollten in Zero-Trust-Sicherheit, starke Zugriffssteuerungen privilegierter Rechte und phishingsichere Authentifizierungstools investieren, um Konten zu schützen und Netzwerke zu sichern, wenn ein Konto kompromittiert wird.
4. Cloud und API-Exposition
Cloud-Technologie war ein wichtiger Bestandteil von Fernarbeit und Hybridarbeit und hat die Produktivität in Unternehmen aller Größenordnungen vorangetrieben. Jedoch hat die schnelle Ausweitung von Multi-Cloud-Umgebungen und API-gesteuerten Architekturen auch das Risiko von Fehlkonfigurationen und Privilegienschwund eingeführt, die eigene Sicherheitsrisiken darstellen können.
Im Jahr 2026 können wir mehr Angriffe erwarten, die nach offengelegten APIs und schwachen Identitäts- und Zugriffsverwaltungskonfigurationen (IAM) suchen und diese ausnutzen, um ein Netzwerk zu infiltrieren.
Unternehmen sollten sich gegen diese Angriffe verteidigen, indem sie strikte IAM-Konfigurationen durchsetzen und in Haltungsmanagement investieren. Regelmäßige Konfigurationsaudits werden ebenfalls wesentlich sein, um Schwachstellen zu identifizieren und diese zu beheben, bevor Angreifer zuschlagen können.
5. Lieferketten- und Drittanbieter-Schwachstellen
Angriffe auf Anbieter, Software-as-a-Service (SaaS) Tools, Software-Repositories und Dienstleister sind nichts Neues. Dies sind bekannte Bedrohungen, gegen die Unternehmen täglich verteidigen müssen. Jedoch wird das Risiko im Jahr 2026 weiter zunehmen.
Da KI-gestützte Aufklärung wächst, werden breitere Abhängigkeitsketten und schnellere Ausnutzung von vorgelagerten Komponenten, Lieferketten und Dritten größere Ziele und Risiken darstellen. Wenn die Technologie eines Anbieters kompromittiert wird, kann sie genutzt werden, um zahllose Kunden anzugreifen, wodurch alle gefährdet werden.
Organisationen sollten sich auf die Bewertung von Lieferantenrisiken konzentrieren, um sicherzustellen, dass sie mit einem sicheren Anbieter mit starken Sicherheitsrichtlinien zusammenarbeiten. Eine transparente Softwarestückliste (SBOM) wird ebenfalls zur Sicherheit beitragen, und Unternehmen sollten in überwachte Software-Verteilungstools investieren, um die Softwarebereitstellung über ihre Netzwerke besser zu verwalten.
6. Ransomware-Neuerfindung
Ransomware ist auf dem Vormarsch, angetrieben durch KI-gesteuerte Zielmethoden und Taktiken der Dreifach-Erpressung, bei denen Kriminelle nicht nur die Daten eines Opfers stehlen und verschlüsseln, sondern auch mit verbundenen Dritten drohen und die gestohlenen Daten potenziell durchlecken. Leider wird das so weitergehen; die Angriffe fokussieren sich nicht nur auf den Diebstahl von Daten, sondern auch darauf, betriebliche Ausfallzeiten zu verursachen.
Unternehmen können sich gegen Ransomware verteidigen, indem sie deren Auswirkungen mildern. Dazu gehören das Erstellen von Offline-Backups, das Segmentieren von Daten, die Implementierung starker Benutzerzugriffskontrollen und natürlich das schnelle Patchen von Schwachstellen, bevor sie ausgenutzt werden können.
7. IoT-, Edge- und Ferngeräte-Schwachstellen
Internet der Dinge, Edge-Geräte und andere Ferngeräte sind mächtige Werkzeuge für hybrides Arbeiten, bieten jedoch auch neue Angriffsmöglichkeiten. Das Wachstum nicht verwalteter Geräte schafft neue Möglichkeiten für Angreifer, insbesondere wenn sie schwache Firmware, veraltete Betriebssysteme und unsicheren Fernzugriff ausnutzen können.
Unternehmen können diese Schwachstellen verwalten, indem sie in Tools wie Patch-Automatisierung investieren, um entfernte Endpunkte auf dem neuesten Stand zu halten, und Asset-Erkennung, um zu verhindern, dass Geräte übersehen werden. Zero-Trust-Netzwerkzugriff ist auch eine nützliche Sicherheitsfunktion, da sie sicherstellt, dass nur autorisierte und authentifizierte Benutzer auf das Netzwerk zugreifen können, selbst wenn ein Remote-Endpunkt kompromittiert ist.
8. Insider-Risiko und menschliches Versagen
Insider-Bedrohungen sind oft die größten Risiken für Unternehmen. Diese Bedrohungen müssen nicht unbedingt von unzufriedenen Mitarbeitern mit böswilliger Absicht ausgehen; sie können einfach das Ergebnis menschlicher Fehler durch überforderte Teams sein.
Wenn die Belegschaften wachsen, wachsen auch die Risiken. Große hybride Arbeitskr�äfte mit mehreren Tools, die jongliert werden müssen, erhöhen das Risiko von Fehlkonfigurationen oder dem Missbrauch sensibler Daten, was zu Schwachstellen oder Insiderlecks führen kann.
Unternehmen können in eine Vielzahl von Tools investieren, um sich gegen diese Bedrohungen zu verteidigen. Die Implementierung von privileged access management (PAM) und der Zugriffsregel „Least-Privilege“ hilft sicherzustellen, dass kompromittierte Konten nur eingeschränkten Zugriff auf Daten und das Firmennetzwerk haben. Gleichzeitig können Sitzungsüberwachungstools gefährliches oder verdächtiges Verhalten identifizieren.
Die Nutzung einer Lösung mit robuster Fernzugriffsverwaltung trägt wesentlich dazu bei, Netzwerke und Daten sicher zu halten, selbst bei menschlichen Fehlern.
9. Altsysteme und Verzögerungen bei der Patch-Bereitstellung
Systeme gepatcht und vollständig auf dem neuesten Stand zu halten, ist eine wesentliche bewährte Methode der Cybersicherheit und üblicherweise für IT-Konformität erforderlich. Viele Organisationen nutzen jedoch immer noch Altsysteme, die nicht schnell oder gar nicht aktualisiert werden können.
Angesichts der Zunahme von automatisierter Exploiterstellung können langsame Patch-Zyklen und veraltete Endpunkte zu erheblichen Risiken werden. Wenn ein Gerät, eine App oder ein Betriebssystem zu lange ungepatcht bleibt, wird es zu einem einfachen Zugangspunkt für Angreifer, insbesondere wenn sie eine Zero-Day-Schwachstelle ausnutzen.
Daher werden Unternehmen Echtzeit-Patch-Automatisierung und schnelle Schwachstellenbehebung nutzen wollen, wie zum Beispiel das automatisierte Patch-Management von Splashtop AEM. Die Verwendung von Tools zur Bedrohungserkennung, zur Isolierung infizierter Geräte und zur Behebung von Schwachstellen nach Bedarf trägt dazu bei, Geräte sicher und auf dem neuesten Stand zu halten, bevor sie ausgenutzt werden können.
10. Datenschutz- und Compliance-Lücken
Neue globale Vorschriften treten 2026 in Kraft, die sowohl die Durchsetzung des Datenschutzes als auch die Strafen bei Nichteinhaltung erhöhen werden. Unternehmen mit unzureichenden Prüfpfaden, nicht verwalteten Endpunkten oder schwacher Kontrolle des Fernzugriffs laufen Gefahr, die Compliance-Anforderungen nicht zu erfüllen, was zu erheblichen Strafen führen kann.
Natürlich sind die Strafen selbst nicht der schlimmste Teil. Diese Vorschriften sind notwendig, um die Cybersicherheit zu gewährleisten, und wenn ein Unternehmen ihre Anforderungen nicht erfüllt, riskiert es, im Falle eines Cyberangriffs zusätzliche Verluste zu erleiden.
Unternehmen müssen in robuste Protokollierung und Berichterstattung zur Gerätekonformität sowie in sichere Zugangsabläufe investieren, um sicherzustellen, dass ihre Netzwerke sicher und angemessen überwacht sind. Dies wird dazu beitragen, die Sicherheit zu verbessern und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten, sodass sie 2026 mit dem Wissen begegnen können, dass sie angemessen in ihre Cybersicherheit investiert haben.
Wie IT-Leiter ihre Sicherheitsstrategie für 2026 priorisieren sollten
Was sollten IT-Leiter und Entscheidungsträger zu Beginn des Jahres 2026 tun, um sich auf diese neuen und wachsenden Bedrohungen vorzubereiten? Während die wachsenden Sicherheitsrisiken überwältigend erscheinen können, lassen sie sich alle mit Voraussicht und Vorbereitung angehen.
Ein wichtiger erster Schritt ist die Konsolidierung um identitätsbasierte und Zero-Trust-Prinzipien. Diese basieren auf der Benutzeridentität als primäres Sicherheitselement und arbeiten nach dem Prinzip „niemals vertrauen, immer überprüfen“, um stets sicherzustellen, dass Benutzer authentifiziert sind und ihr Zugang auf die benötigten Tools und Netzwerkbereiche beschränkt ist. Dies verbessert nicht nur die Kontosicherheit, sondern begrenzt auch den Schaden, den kompromittierte Konten anrichten können.
Das Patchen ist ein weiteres wesentliches Element der Cybersicherheit, da die schnelle Abfolge von Cyberangriffen auf neu entdeckte Schwachstellen eine schnelle Implementierung von Patches wichtiger macht denn je. Unternehmen müssen die Geschwindigkeit bei der Fehlerbehebung verbessern und die durchschnittliche Zeit zur Behebung von Schwachstellen verkürzen, um modernen Bedrohungen voraus zu sein.
Zusätzlich werden IT- und Sicherheitsteams angesichts des wachsenden Trends zu remote und hybridem Arbeiten Einblick in Endpunkte, die Cloud und Drittanbieteranwendungen sowie Integrationen benötigen. Wenn ihre Sichtbarkeit eingeschränkt ist, haben Angreifer leichtes Spiel, um Schwachstellen auszunutzen. Deshalb ist eine ganzheitliche Sichtweise für die Cybersicherheit unerlässlich.
Ähnlich bedeutet das Wachstum der Fernarbeit, dass Sicherer Fernzugriff unerlässlich ist. Organisationen müssen sicherstellen, dass die fernzugriff software, die sie verwenden, zuverlässig, sicher und konform mit den geltenden Sicherheitsvorschriften ist, um reibungsloses, sicheres Fernarbeiten zu ermöglichen.
Last but not least, Automatisierung ist ein leistungsstarkes Werkzeug zur Verbesserung von Erkennungs-, Reaktions- und Compliance-Prozessen. Die Verwendung von Automatisierungstools wie Splashtop AEM ermöglicht es Organisationen, Bedrohungen auf verteilten Endpunkten schnell zu erkennen und darauf zu reagieren, damit sie automatisierten Bedrohungen stets einen Schritt voraus sind.
Wo Splashtop Ihre Sicherheitsstrategie 2026 stärkt
Während es 2026 neue und wachsende Bedrohungen gibt, gibt es bereits Lösungen auf dem Markt, die Ihnen helfen können, sich besser gegen sie zu verteidigen. Wenn Sie also leistungsstarke Tools für Fernzugriff, Fernsupport und automatisiertes Endpunktmanagement benötigen, hat Splashtop alles, was Sie brauchen, einschließlich:
1. Sicherer Fernzugriff mit Zero-Trust-Prinzipien
Splashtop bietet Sicherer Fernzugriff und ermöglicht es Mitarbeitern, von jedem Gerät und überall auf ihre Arbeitsgeräte zuzugreifen. Es macht den Fernzugriff effizient und nahtlos, während es Konten, Geräte und Netzwerke mit Sicherheitstools schützt, die rollenbasierte Zugriffskontrollen (RBAC), Multi-Faktor-Authentifizierung, Geräteauthentifizierung, Sitzungsprotokollierung und mehr umfassen.
2. Echtzeit-Patch-Management und Schwachstellenbehebung mit Splashtop AEM
Während automatisierte Exploits zu größeren Bedrohungen und verkürzten Patch-Zeitfenstern geführt haben, kann Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) Geräte mit Echtzeit-Patch-Management und Schwachstellenbehebung geschützt halten. Diese Tools verteilen Betriebssystem- und Drittanbieter-App-Updates über Endpunkte, halten sie gepatcht und verkürzen die Expositionszeit durch CVE (Common Vulnerabilities and Exposures)-basierte Einblicke.
3. Volle Endpunkttransparenz
IT-Teams benötigen vollständige Transparenz über ihre Endpunkte, und Splashtop AEM bietet diese. Dies umfasst Einblick in Software- und Hardwareversionen und -status, Patches, Compliance-Grundlinien und mehr. Mit dieser Sichtbarkeit können IT-Teams helfen, Risiken zu mindern, die mit der Cloud, Drittanbieter-APIs, IoT-Geräten, Altsystemen und mehr verbunden sind.
4. Integrierter Support und Fernfehlersuche
Niemand wartet gerne auf IT-Support, besonders nicht, wenn es sich um ein Sicherheitsproblem handelt. Glücklicherweise ermöglicht Splashtops Fernwartung eine schnelle Behebung von kompromittierten oder fehlfunktionierenden Endpunkten, und seine integrierte Unterstützung hilft, Ausfallzeiten bei Sicherheitsvorfällen oder Patch-Fehlern zu reduzieren. Dies hilft, Geräte so schnell wie möglich betriebsbereit zu halten und gleichzeitig Effizienz und Sicherheit zu gewährleisten.
Fazit
2026 verspricht ein Jahr des Wandels zu werden, aber es wird auch wachsende Cyberbedrohungen mit sich bringen. Das Wachstum von Technologien wie künstliche Intelligenz und Automatisierungstools hat böswillige Akteure befähigt, schneller und effizienter anzugreifen. Es ermöglicht uns jedoch auch, uns effektiver gegen sie zu verteidigen.
Im kommenden Jahr werden Unternehmen proaktives Monitoring, starke Identitätskontrollen und Echtzeit-Patching benötigen, um Endpunkte zu sichern, egal ob sie weiterhin auf Fern- und Hybrides Arbeiten setzen oder auf eine Rückkehr ins Büro drängen. Diese Cybersicherheitsmaßnahmen helfen, sich gegen wachsende Bedrohungen zu verteidigen, zusammen mit starken Sicherheitsprotokollen und Mitarbeiterschulungen.
Die Abwehr dieser wachsenden Bedrohungen erfordert sichere und zuverlässige Software für Fernzugriff, Fernsupport und Endpunktmanagement. Mit Splashtop können Sie Mitarbeiter befähigen, sicher von jedem Gerät aus zu arbeiten, IT-Agenten ermöglichen, Remote-Endpunkte von überall aus zu unterstützen, und Ihre Endpunkte mit automatisierter Patch- und Sicherheitssoftware schützen, die für die moderne Ära entwickelt wurde.
Mit Splashtop als Teil Ihrer Sicherheitsstrategie für 2026 können Sie sicher von überall aus arbeiten und die Sicherheit in Ihrem Netzwerk aufrechterhalten. Erleben Sie es noch heute selbst mit einer kostenlosen Testversion und starten Sie das neue Jahr richtig: