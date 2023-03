Was ist sicherer Fernzugriff?

Software für sicheren Fernzugriff bietet die Möglichkeit, jederzeit und von überall aus sicher von einem anderen Gerät aus auf einen Computer oder ein Gerät zuzugreifen. Heute ist der Fernzugriff zu einem unverzichtbaren Bestandteil jeder Strategie für die Arbeit von zu Hause aus, den Remote-Support oder den Fernunterricht geworden.

Die drei häufigsten Anwendungsbereiche für Fernzugriffslösungen sind heute:

Um Mitarbeitern den Zugriff auf ihre Arbeitscomputer von überall und auf jedem Gerät zu ermöglichen, ohne die Sicherheit zu gefährden Um Schülern von zu Hause aus Zugang zu Schulressourcen wie Laborcomputern zu gewähren Um Support-gestützten Zugriff auf verwaltete Computer und BYOD-Geräte für IT-Mitarbeiter, Helpdesk-Teams und Managed Service Provider zu bieten

Da immer mehr Menschen aus der Ferne arbeiten, bieten dir Fernzugriffslösungen der nächsten Generation eine schnelle und einfache Möglichkeit, alle produktiv zu halten und deinen Betrieb reibungslos laufen zu lassen. Aber damit geht ein erhöhtes Sicherheitsrisiko einher. Im Februar 2021 berichtete CNN, dass „Hacker mithilfe einer inaktiven Fernzugriffssoftware Zugang zu einer Wasseraufbereitungsanlage in Florida erhielten“. Die Hacker versuchten dann, die Wasserversorgung zu vergiften, wurden aber von einem Betreiber abgefangen.

Angesichts der Zunahme von Angriffen wie diesen ist es wichtiger denn je, sicherzustellen, dass dein Team eine sichere Fernzugriffslösung verwendet.

Was ist Secure Remote Access der nächsten Generation?

Next-Gen-Fernzugriffssoftware, die oft mit dem traditionellen Remote-Desktop-Protokoll (RDP) verwechselt wird, bietet einen entscheidenden Vorteil: Sie ist besser auf die heutigen Sicherheitsanforderungen vorbereitet. Fernzugriffssoftware der nächsten Generation verfügt über integrierte Sicherheitsfunktionen wie SSO (Single Sign-On), MFA (Multi-Faktor-Authentifizierung), Geräteauthentifizierung und automatische Infrastruktur-Updates, um auf dem neuesten Stand zu bleiben und den modernen Sicherheitsstandards zu entsprechen.

Fernzugriffssoftware ist sicherer als RDP und VPN. Im Gegensatz zu einem VPN ist Fernzugriffssoftware darauf ausgelegt, hohen Datenverkehr zu bewältigen und bietet vollständigen Zugriff auf Dateien und Anwendungen von Remote-Computern, unabhängig vom Netzwerk.

Darüber hinaus ist ein erhöhtes Sicherheitsrisiko bei der Verwendung von BYOD (persönliche Geräte) ein Aufwärtstrend bei VPN-Lösungen. Ganz zu schweigen davon, dass sie umständlich zu verwalten, zu aktualisieren und zu skalieren sind. Alles in allem ist der Fernzugriff für eine entfernte oder flexible Umgebung besser geeignet als ein VPN.

Splashtop: Eine sichere Fernzugriffslösung der nächsten Generation

Splashtop ist ein hervorragendes Beispiel für eine sichere Fernzugriffslösung der nächsten Generation. Die einfache Einrichtung, Verwaltung und Skalierbarkeit von Splashtop sorgen für schnelle und zuverlässige Fernzugriffssitzungen mit müheloser Wartung und erhöhter Sicherheit.

Einfachheit

Was die Einfachheit angeht, finden selbst die technologiefreiesten Benutzer den Splashtop-Fernzugriff einfach zu bedienen. Alles, was Benutzer tun müssen, ist eine kleine App auf ihren Workstations zu installieren. Von dort aus können sie sofort per Fernzugriff auf ihre Workstation zugreifen, von jedem Gerät aus, indem sie die Splashtop-App verwenden.

Spitzenleistung

Splashtop ist so konzipiert, dass das Unternehmensnetzwerk nur beim Fernzugriff genutzt wird. Das führt im Vergleich zum VPN-Zugang zu weniger Traffic und einer höheren Leistung. Splashtop-Kunden genießen außerdem höchste Leistungszuverlässigkeit, einschließlich leistungsstarker Remote-Verbindungen, die HD-Qualität bieten, mit 4K-Streaming mit 60 Bildern pro Sekunde.

Sicherheit

Natürlich bedeutet die nächste Generation auch mehr Sicherheit. Splashtop wurde alscloud native Lösung konzipiert und verwendet branchenübliche Sicherheitsprotokolle wie HTTPS und TLS. Die Daten werden über Port 443 übertragen (genau wie der gesamte standardmäßige verschlüsselte Webverkehr heute), und die Verbindungen werden von unseren Relay-Servern weltweit ermöglicht. Für unsere Kunden bedeutet das alles, dass keine speziellen Ports benötigt werden und Firewalls keine speziellen Ausnahmen zulassen müssen.

Computer, die Splashtop verwenden, erhalten auch ein zusätzliches Maß an Sicherheit, weil es nicht nötig ist, sie im Internet oder in der DMZ exponiert zu lassen, wo böswillige Akteure sie leicht scannen und angreifen können.

Während Sicherheits- und Konformitätsfunktionen für sorgenfreie Fernverbindungen sorgen, können Ihre Benutzer und IT-Administratoren mehr tun, während sie über den Next-Gen Remote-Zugriff verbunden sind. Benutzer und IT-Mitarbeiter können Dateien sicher übertragen, aus der Ferne drucken und alle anderen Aufgaben während der Fernsitzungen erledigen.

Schließlich werden die Apps und Infrastruktur von Splashtop automatisch aktualisiert, gesichert und überwacht. Das entlastet das IT-Personal und gibt ihnen die Möglichkeit, Benutzer auf strategischere Weise zu unterstützen.

Fazit

Mit einer sicheren Fernzugriffslösung der nächsten Generation kannst du Fernverbindungen von privaten Geräten zu Arbeitscomputern genießen, ohne Abstriche bei der Sicherheit machen zu müssen. Sorge heute mit Splashtop für die Sicherheit deiner flexiblen Arbeitsumgebung.

Testen Sie Splashtop Business Access noch heute

Kostenlos testen

Zusätzliche Ressourcen

Schau dir das gesamte Lösungsspektrum von Splashtop auf unserer Produktseite an.

Was ist Fernzugriff? Verbinde dich von überall mit deinem Computer

Fernzugriff: Remote-Desktop-Zugriff im Vergleich zu Cloud-Computing

Wie richte ich Secure Remote Access& Remote Support ein