So gewährleisten Sie sicheren Fernzugriff für Mitarbeiter, die Telearbeit verrichten

Die Mehrheit der Arbeitnehmer hat in den letzten zwei Jahren aus der Not heraus von zu Hause aus gearbeitet, und viele fanden es produktiver und angenehmer.Infolgedessen geben etwa 60 % der Arbeitnehmer an, dass sie sich eher für eine Stelle bewerben, bei der die Option besteht, remote zu arbeiten.
Wenn Ihr Unternehmen in Erwägung zieht, den Mitarbeitern weiterhin das Arbeiten aus der Ferne zu ermöglichen, müssen Sie wissen, wie Sie Sicherer Fernzugriff auf die Computerressourcen und Daten Ihres Unternehmens für sie bereitstellen können. Der Wechsel zur Remote-Arbeit bringt spezielle Sicherheitsherausforderungen mit sich, denen Sie möglicherweise zuvor nicht begegnet sind.
Wenn Sie die Remote-Arbeit überstürzt ermöglichen mussten, haben Sie eventuell einige Best Practices vernachlässigt.
Sehen wir uns kurz an, was Sie überprüfen sollten, um die Daten und Systeme Ihres Unternehmens so sicher wie möglich zu machen.
Die Bedeutung von Fernzugriff in modernen Arbeitsumgebungen
Fernzugriff ist in modernen Arbeitsumgebungen unerlässlich geworden und bietet mehrere wichtige Vorteile:
Flexibilität und Produktivität: Der Fernzugriff ermöglicht es den Beschäftigten, von überall aus zu arbeiten, was die Flexibilität erhöht und oft zu einer höheren Produktivität und Mitarbeiterzufriedenheit führt.
Geschäftskontinuität: Der Fernzugriff stellt sicher, dass der Betrieb bei Notfällen oder Naturkatastrophen reibungslos weiterläuft, da die Beschäftigten aus der Ferne auf die Unternehmenssysteme zugreifen können.
Globaler Talentpool: Unternehmen können aus einem breiteren Talentpool ohne geografische Beschränkungen rekrutieren und so unterschiedliche Fähigkeiten und Perspektiven in das Team einbringen.
Verbesserte Zusammenarbeit: In Fernzugriffslösungen integrierte Tools zur Zusammenarbeit erleichtern die effektive Kommunikation und Teamarbeit, unabhängig vom Standort.
Kosteneffizienz: Durch den Fernzugriff können die Kosten in Bezug auf Büroräume, Versorgungsleistungen und Pendeln gesenkt werden, was den Fernzugriff zu einer kostengünstigen Lösung für Unternehmen macht.
Der Fernzugriff hilft Unternehmen, wettbewerbsfähig zu bleiben und effiziente Abläufe in einer flexiblen Arbeitsumgebung aufrechtzuerhalten.
Upgrade von VPNs auf eine sichere Fernzugriffslösung
Viele Unternehmen neigen immer noch dazu, ältere Technologien wie ein VPN für den Fernzugriff zu verwenden. Ein VPN ist jedoch nicht so sicher wie eine Fernzugriffsplattform. VPNs verbinden entfernte Geräte mit dem Unternehmensnetzwerk und setzen es potenziell Cyber-Bedrohungen aus.
Es ist auch nicht einfach, VPNs einzurichten, zu skalieren und zu warten. Viele VPNs installieren keine automatischen Sicherheitsupdates und Patches, wodurch Organisationen verwundbar werden.
Eine bessere Option ist eine Plattform, die einen Zero Trust-Netzwerkzugriff ermöglicht. Eine Fernzugriffsplattform wie Splashtop ermöglicht einen sicheren Remote-Desktop-Zugriff auf verwaltete Geräte. Der Fernzugriff ermöglicht Benutzern den Zugriff auf Arbeitsmaschinen ohne die mit VPN verbundenen Schwachstellen.
4 wichtige Schritte zum Schutz Ihrer Remote-Mitarbeiter
1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Fernzugriffslösung die erforderlichen Sicherheitsfunktionen bietet
Sichere Verbindungen zwischen Ihren Systemen und Remote-Geräten dienen zwei Zwecken. Erstens können Sie kontrollieren, wer auf welche Unternehmensgeräte zugreift. Zweitens stellen Sie sicher, dass die Daten, die hin- und hergeschickt werden, nicht von Dritten abgefangen werden können.
Dazu muss die von Ihnen genutzte Fernzugriffslösung jedoch eine solide Suite von Sicherheitsfunktionen bieten . Diese sollten Ihnen die Kontrolle über die Sicherung von Daten geben, ohne Barrieren für Ihre Mitarbeiter zu schaffen.
Achten Sie zuerst auf Funktionen, die Benutzerkonten davor schützen, dass unbefugte Benutzer auf Ihre Computer zugreifen. Dazu gehören die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA), um sicherzustellen, dass Geräte oder Benutzer die sind, für die sie sich ausgeben, sowie Geräteauthentifizierung und mehrstufige Passwortsicherheit.
Weitere Sicherheitsmerkmale, auf die Sie achten sollten, sind:
Industriestandard TLS 1.2 mit AES-256-Bit-Verschlüsselung für Remote-Verbindungen
Benachrichtigungen über Fernverbindungen
Automatische Bildschirmsperre und Timeout für Leerlaufsitzungen
Kopieren/Einfügen-Steuerung
Dateiübertragungssteuerung
Ferndrucken-Steuerung
Streamer-Konfiguration sperren
Proxy-Server-Authentifizierung
Digital signierte Anträge
Sitzungs-, Dateiübertragungs- und Verlaufsprotokolle
Eine sichere Fernzugriffslösung, bei der nur die von Ihnen zugelassenen Benutzer und Geräte auf die verwalteten Rechner zugreifen können, ist ein wichtiges Element einer sicheren Zero-Trust-Netzwerkumgebung.
2. Legen Sie angemessene Berechtigungen fest
Ihre Fernzugriff-Lösung muss es Ihnen ermöglichen, Benutzerzugriffsberechtigungen richtig festzulegen, um ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten. Sie möchten, dass Mitarbeiter nur auf die Computer zugreifen, die sie für ihre Arbeit benötigen.
Oft haben Remote-Mitarbeiter am Ende mehr Zugriffsrechte als sie benötigen, was Hackern mehr Angriffsmöglichkeiten bietet. Die Einrichtung von nur wirklich benötigten Zugriffsrechten verringert die Angriffsmöglichkeiten für Hacker.
Mit einer sicheren Fernzugriffslösung wie Splashtop können Zugriffsberechtigungen sowohl auf individueller als auch auf Gruppenebene festgelegt werden. Dies erleichtert den IT-Administratoren die Verwaltung von Berechtigungen in großem Umfang.
3. Überwachen, Warten und Aktualisieren
Selbst das am besten geschützte System wird mit der Zeit angreifbar, wenn Sie es nicht genau im Auge behalten. Ihre Fernzugriffslösung sollte es Ihnen leicht machen, den Zugriff zu überwachen und Sie zu benachrichtigen, wenn eine Fernverbindung hergestellt wird. Sie sollte Sie auch über den Computerstatus und Softwareinstallationen auf dem Laufenden halten.
Mit Softwarebenachrichtigungen können Sie dafür sorgen, dass die Benutzer immer die neueste Version ihrer Programme verwenden. Veraltete Software ist schließlich ein bevorzugtes Ziel für Hacker. Sie brauchen auch ein System, das Ihnen hilft, Ihren Bestand zu verfolgen und leicht verständliche Protokolle über Sitzungen, Dateiübertragungen und Änderungen zu erstellen.
Schließlich sollte Ihre Remote-Desktop-Lösung selbst dafür sorgen, dass alle Sicherheitsupdates und Patches kostenlos und einfach herunterladbar sind. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie und Ihre Mitarbeiter immer die aktuellste und sicherste Version der Fernzugriffs-Anwendung verwenden.
4. Setzen Sie angemessene Erwartungen und schulen Sie Ihre Mitarbeiter
Die größte Sicherheitsressource – und Gefahr – sind Ihre Mitarbeiter. Durch Unternehmensrichtlinien angemessene Erwartungen zu setzen und sie über ihre Rolle bei Cyberrisiken aufzuklären, trägt wesentlich zur Schaffung einer sicheren Datenumgebung bei.
Ihre Richtlinie zur Telearbeit sollte Informationen und Regeln darüber enthalten, welche Daten heruntergeladen werden können und welche im Büro bleiben müssen. Mitarbeiter sollten wissen, wie sie mit sensiblen Informationen wie Gesundheitsakten und Geschäftsgeheimnissen umgehen. Sie benötigen auch die Verfahren, die zur Erfüllung von Compliance-Standards erforderlich sind.
Die Regeln sollten auch persönliche Geräte abdecken, einschließlich der Art und Weise, wie und wann sie für Firmengeschäfte verwendet werden können. Fügen Sie auch Schritte hinzu, die Mitarbeiter einhalten müssen, um verdächtige Aktivitäten oder mutmaßliche Angriffe zu melden.
Die Schulung von Remote-Mitarbeitern sollte Erinnerungen daran enthalten, zu Hause die gleichen Verfahren zu befolgen wie im Büro. Dazu gehört zu wissen, wo Dateien gespeichert werden und wie der Computer gesichert wird.
Auch wenn Phishing-Angriffe nicht nur bei Fernarbeit vorkommen, kann man leicht unvorsichtig werden, wenn man nicht im Büro ist. Etwa die Hälfte aller Sicherheitsverletzungen erfolgt durch Phishing oder Malware.
Ihre Angestellten sind diesbezüglich Ihre erste Verteidigungslinie, wenn sie wissen, worauf zu achten ist und wie sie reagieren müssen.
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Viele Unternehmen planen, Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, weiterhin von zu Hause aus zu arbeiten. Eine Sicherheitsrichtlinie und ein entsprechender Plan können Ihnen bei der Bewältigung erhöhter Cybersicherheitsrisiken helfen. Beginnen Sie mit der Sicherung Ihrer Geräte und sorgen Sie dann dafür, dass Ihre Mitarbeiter sicher auf die Software und Dateien zugreifen können, die sie für ihre Arbeit benötigen.
Starten Sie noch heute einen kostenlosen Test, um zu sehen, wie einfach es ist, mit Splashtop einen sicheren Fernzugriff zu ermöglichen.