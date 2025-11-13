Wenn Sie remote arbeiten, sollten Sie auf alles zugreifen können, was Sie für Ihren Job benötigen. Für viele Branchen ist Audio ein wesentlicher Bestandteil der täglichen Arbeit, dennoch werden einige Remote-Desktop-Lösungen ohne Berücksichtigung der Audioqualität entwickelt.
Remote-Desktop-Software mit Audio-Unterstützung ist entscheidend für die effiziente und sichere Remote-Arbeit vieler Unternehmen, besonders da Remote-Arbeit für Unternehmen aller Art und Größen zur dauerhaften Einrichtung wird. Lassen Sie uns also Remote-Desktop mit Audio-Unterstützung untersuchen, warum es wichtig ist und wie Splashtops Audio-Unterstützung die Audioqualität kristallklar hält.
Warum Fernzugriffssoftware Audio streamen sollte
Da Fernzugriff Software dazu gedacht ist, Mitarbeitern den Zugriff auf ihre Arbeitscomputer von überall, auf jedem Gerät aus zu ermöglichen, sollte man meinen, dass Audio standardmäßig enthalten sein sollte. Doch nicht jede Fernzugriff Lösung unterstützt Audio, oder wenn doch, leidet die Audioqualität auf dem Weg dorthin.
Viele Rollen und Jobs erfordern klare, hochauflösende Audioqualität. Jeder, der in der Videobearbeitung, im Rundfunk, in der Musik, im Radio und ähnlichen Rollen arbeitet, muss in der Lage sein, genau zu hören, woran er arbeitet. Selbst außerhalb dieser Bereiche ist Audio oft entscheidend für tägliche Aufgaben wie das Beitreten von Telefonkonferenzen und das Anzeigen von Präsentationen.
Nutzer sollten bei der Remote-Arbeit nicht auf Audioqualität verzichten müssen. Da einige Fernzugriffslösungen entweder kein Audio streamen oder es in verminderter Qualität streamen, sollten Unternehmen sicherstellen, dass sie Software mit hochauflösender Audioqualität finden.
Zum Beispiel, als Warner Bros. International Television Production (WBITVP) Neuseeland während der COVID-19-Pandemie remote arbeiten musste, benötigten sie eine Fernzugriffslösung, die es Editoren ermöglichte, Remote-Endpunkte und ihre spezialisierte Bearbeitungssoftware zu nutzen. Postproduktionsaktivitäten, einschließlich Soundbearbeitung, Nachsynchronisation und Lippen-Synchronisation, erfordern eine leistungsstarke Lösung mit klarem Audio, die WBITVP Neuseeland mit Splashtop erhalten konnte. Die Fernzugriffslösung von Splashtop nutzt High-Fidelity-Audio-Streaming, sodass Editoren Audio und Video ohne Verzögerung oder Qualitätsverlust verwalten können.
Welche Merkmale sind bei Remote Desktop Software mit Audio-Unterstützung zu beachten
Angesichts der Bedeutung von Audiounterstützung in Remote-Desktop-Software sollten Entscheidungsträger wissen, worauf sie bei der Auswahl einer Fernzugriffslösung achten müssen. Berücksichtigen Sie Folgendes bei der Auswahl von Remote-Desktop-Software:
Audioqualität: Wenn die Audioqualität bei der Übertragung verlorengeht, leiden die Projekte darunter. Es ist wichtig, eine Lösung mit High-Fidelity-Audio zu finden, sodass Benutzer die gleiche Audioqualität auf ihrem Remote-Gerät erhalten, wie sie es am Arbeitscomputer tun würden.
Benutzerfreundlichkeit: Eine benutzerfreundliche Lösung hilft, Schnelligkeit und Effizienz in Remote- und Hybridumgebungen aufrechtzuerhalten. Es sollte für Mitarbeiter einfach sein, die Fernzugriff Software auf ihren Geräten zu installieren und sich von überall zu verbinden, anstatt durch viele Reifen springen zu müssen, um auf ihre Geräte zuzugreifen.
Sicherheit: Der Fernzugriff muss sicher bleiben und Daten vor neugierigen Blicken schützen. Achten Sie auf eine Plattform mit Sicherheitsmerkmalen wie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, Multi-Faktor-Authentifizierung und Zero-Trust-Sicherheit, um Konten und Netzwerke sicher zu halten.
Gerätekompatibilität: Fernzugriffssoftware benötigt geräteübergreifende Kompatibilität; wenn Benutzer nur von einem übereinstimmenden Gerät und Betriebssystem auf ihre Arbeitsgeräte zugreifen können, wird der Zweck verfehlt. Eine gute Fernzugriffslösung funktioniert geräteübergreifend und ermöglicht es Benutzern, von den Geräten, die sie zu Hause verwenden, auf ihre Arbeitscomputer und spezielle Software zuzugreifen, was die Zugänglichkeit und Bring Your Own Device (BYOD) Umgebungen unterstützt.
Skalierbarkeit: Wenn Sie neue Mitarbeiter und Geräte hinzufügen, benötigen Sie eine Plattform, die sich an Ihr Wachstum anpassen kann. Stellen Sie sicher, dass Sie eine skalierbare, flexible Fernzugriffslösung auswählen, die problemlos neue Benutzer und Geräte hinzufügen kann, damit niemand ausgeschlossen wird oder durch Bürokratie springen muss, um sich zu verbinden.
Wie Splashtop den Fernzugriff mit Audio-Unterstützung verbessert
Wenn Sie eine skalierbare Fernzugriffslösung mit hochauflösendem Audio, hoher Geschwindigkeit, Leistung und einer benutzerfreundlichen Oberfläche benötigen, hat Splashtop alles, was Sie brauchen. Splashtop ermöglicht es Mitarbeitern, von überall aus und auf jedem Gerät zu arbeiten, indem sie auf ihre Arbeitscomputer remote zugreifen, und bietet folgende Funktionen:
1. HD-Audio- und Video-Streaming für kristallklare Kommunikation
Splashtop ist darauf ausgelegt, hochqualitatives, latenzarmes Audio- und Video-Streaming zu liefern, das für kreative und mediale Arbeitsabläufe optimiert ist. Dies umfasst die Unterstützung für 4K-Streaming mit bis zu 60 fps, 4:4:4 Farbmodus und hochauflösendem Audio für detaillierten Klang und Postproduktion, was es zu einer großartigen Wahl für die Tonbearbeitung, AV-Synchronität und Postproduktion macht.
2. Multi-Plattform-Kompatibilität für nahtlosen Zugriff
Fernzugriff sollte Mitarbeiter in die Lage versetzen, von den Geräten aus zu arbeiten, die sie bevorzugen, unabhängig davon, was sie im Büro verwenden. Splashtop funktioniert geräte- und betriebssystemübergreifend, unterstützt Mitarbeiter und BYOD-Umgebungen, indem es Benutzern ermöglicht, von ihren Lieblingsgeräten aus zu arbeiten, wie z. B. einen PC zu verwenden, um eine Verbindung zu einem Mac herzustellen, ohne sich um Kompatibilität oder Verlust von Audio-/Videoqualität sorgen zu müssen.
3. Leistungsstarke Latenzarmut für Echtzeit-Zusammenarbeit
Wenn Sie mit Audio arbeiten, besonders für Videos, Postproduktion und andere audio-visuelle Medien, kann Latenz ein echter Killer sein, besonders wenn Sie in einem Team arbeiten. Die latenzarme Leistung von Splashtop bedeutet, dass Sie nie hinterherhinken, egal ob Sie einen Audiocue perfekt timen oder an einem Teamprojekt in Echtzeit arbeiten müssen.
4. Unternehmenssicherheit für geschützte Audio-Sitzungen
Splashtop ist mit starken Sicherheitskontrollen ausgestattet, einschließlich verschlüsseltem Streaming, MFA, Geräteverifizierung, Sitzungsprotokollierung und Benachrichtigungen bei Sitzungsstart. Splashtop zeichnet keine Inhalte aus Fernsitzungen auf und speichert sie nicht. Dies hält jede Fernsitzung sicher, ohne Qualität oder Geschwindigkeit zu opfern.
5. Flexibilität der Integration und benutzerfreundliche Einrichtung
Benutzer sollten nicht kämpfen müssen, um remote auf ihre Geräte und Tools zuzugreifen, weshalb Splashtop benutzerfreundlich gestaltet ist und flexible Integrationen beinhaltet. Mit einem sicheren Login und einem schnellen Klick lässt sich Splashtop nahtlos mit einer Vielzahl von Anwendungen und Tools integrieren, darunter OneLogin, Microsoft Entra ID, Zendesk und mehr.
Holen Sie sich HD-Audio für Fernsitzungen mit Splashtop: Starten Sie Ihre kostenlose Testversion!
Wenn Sie mit Audio arbeiten, können Sie sich nicht mit einer Fernzugriffslösung zufriedengeben, die während der Remote-Sitzungen an Audioqualität verliert. Splashtop bietet schnellen und sicheren Fernzugriff über Geräte und Betriebssysteme hinweg, der die hohe Audioqualität aufrechterhält, sodass Sie alle Ihre Lösungen und Tools, die Ton verwenden, ohne Aussetzer nutzen können.
Splashtop ist die bevorzugte Fernzugriffslösung für Unternehmen aus verschiedenen Branchen, von Regierungsstellen bis hin zu Medien. Dazu gehören Radiounternehmen, die überall hochwertige Übertragungen liefern müssen, wie ClassX Radio und Holy Spirit Radio, sowie Videoproduktionsteams, wie khara, Inc., die remote arbeiten müssen. Unabhängig vom Bedarf macht es Splashtop einfach, auf Ihre Arbeitswerkzeuge zuzugreifen und Audio von überall aus zu verwalten.
Splashtop ist eine flexible, skalierbare Plattform, die problemlos neue Benutzer und Geräte hinzufügen kann, sodass neue Mitarbeiter schnell starten können. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche ist der Fernzugriff so einfach wie ein paar schnelle Klicks, sodass Arbeitsgeräte der Benutzer nie außer Reichweite sind. Währenddessen hält Splashtop alle Daten sicher mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und Multi-Faktor-Authentifizierung, einschließlich Multimedia.
Wenn sich Splashtop wie Musik in Ihren Ohren anhört, können Sie es heute selbst mit einer kostenlosen Testversion erleben!