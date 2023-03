Wie Holy Spirit Radio Splashtop nutzte, um ein nahtloses Fernübertragungserlebnis zu schaffen

Als Reaktion auf die Pandemie haben sich viele Radiosender und Medienhäuser dazu entschieden, auf ein Fernarbeitsmodell umzusteigen, um die Geschäftskontinuität zu gewährleisten. n dieser Fallstudie spricht Frank Eliason, Director of Operations bei Holy Spirit Radio (HSR) über den erfolgreichen Einsatz von Splashtop Business Access in einer neuen Normalität.

Die Herausforderung: Qualitativ hochwertige und sichere Fernübertragungen bereitstellen, ohne zu tief in die Tasche greifen zu müssen

Als HSR aufgrund der Pandemie gezwungen war, vollständig zur Fernarbeit überzugehen, war man vor allem besorgt über den fehlenden Zugriff auf Tools, die zur Produktion hochwertiger Radiosendungen erforderlich waren.

In Anbetracht der Tatsache, dass die Mitarbeiter nun keinen Zugriff mehr auf die hochleistungsfähigen Computer und Geräte des Radiosenders hatten, schien es zunächst unmöglich, Radioprogramme weiterhin ohne Einschränkungen zu produzieren. Abgesehen davon war man besorgt, durch den Umstieg auf Fernarbeit Qualitätseinbußen zu riskieren oder Datenschutzprobleme zu verursachen. Wie sollte man als gemeinnütziger Radiosender diese Herausforderungen bewältigen, ohne dabei hohe Kosten zu verursachen?

Es gab auch Sicherheitsbedenken in Bezug auf Mitarbeiter, die remote auf Daten zugreifen.

Frank machte sich sogleich auf die Suche nach einer Fernzugriffslösung, mit der all diese Herausforderungen überwunden werden könnten. Er und Holy Spirit Radio waren keine Neulinge im Bereich Fernzugriffssoftware. „Remote-Lösungen sind in der Radiowelt gang und gebe – wegen der ununterbrochenen Konnektivität, die sie bieten“, so Frank. „Wir senden rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr.“

In den vergangenen 20 Jahren testete HSR einige Fernzugriffslösungen, darunter auch das stark veraltete PCAnywhere. Als das Team auf die erheblichen Sicherheitsrisiken durch den Einsatz veralteter Software aufmerksam gemacht wurde, wechselte Eliason zu LogMeIn. Doch auch diese Lösung war unzureichend, vor allem aufgrund der ständigen Preiserhöhungen. Schlussendlich fand Eliason eine Fernzugriffslösung, die tatsächlich alle Bedürfnisse erfüllen konnte und sämtliche erforderliche Funktionen bot – und das zu einem angemessenen Preis.

Die Lösung: Splashtop Business Access — eine Fernzugriffslösung mit den richtigen Funktionen zum richtigen Preis

Splashtop Business Access bietet 4K-Streaming, niedrige Latenzzeiten und ermöglicht Benutzern den simultanen Zugriff auf dasselbe Gerät ohne Verzögerungen. Damit eignet sich das Tool hervorragend für Benutzer, die aus der Ferne und ortsunabhängig auf High-End-Studiosoftware zugreifen müssen, um hochqualitative Radiosendungen übertragen zu können.

„Es ermöglicht uns, unsere Computer zu verwalten, Mitarbeitern bei der Aufzeichnung zu helfen oder Probleme in Echtzeit von überall oder jedem Gerät aus zu beheben“, sagte Frank. „Ich habe vor Kurzem eine Software installiert, die den Zugriff auf unsere Mischpulte ermöglicht, sodass wir Live-Übertragungen von überall aus produzieren können, solange wir eine Internetverbindung haben und Splashtop ist das Herzstück dieses Zugriffs.“

Die Kompatibilität der Fernzugriffslösungen von Splashtop mit verschiedenen Betriebssystemen erwies sich ebenfalls als nützlich, da das Team von Frank auf sieben Geräte zugreifen musste, die unter Windows 10 laufen, sowie auf ein Mac-Gerät. „Um auf diese Computer zugreifen zu können, benötigten wir ein Tool, das Windows, Mac, iOS und Android unterstützt. Mit Splashtop war das möglich!“, so Frank.

Das ist aber noch nicht alles. Eine der vielen Funktionen von Splashtop hat sich überdies als besonders nützlich erwiesen: die Möglichkeit, den Mauszeiger innerhalb einer Fernzugriffssitzung zu sehen bzw. Fingerbewegungen auf den Cursor zu übertragen. Dadurch können die Finger eines Benutzers zur Maus werden, und Frank sagte, dass dies besonders wichtig ist, wenn Sie ein digitales Mischpult des Studios verwenden. „Ich kann so die Regler und Buttons ganz einfach mit meinem Finger bedienen!“

Viel wichtiger aber ist, dass die Fernzugriffslösung von Splashtop mühelos bedienbar ist. „Für mich geht es vorrangig um die Benutzerfreundlichkeit und darum, schnell auf das System zugreifen zu können. Wenn unser Radiosender mitten in der Nacht ausfällt, möchte ich sicher sein können, dass ich das Problem sofort über einen Computer oder ein Mobilgerät lösen kann.“ Mit Splashtop gelingt ihm genau das. „Das Problem ist dann im Normalfall in ein paar Minuten behoben und ich kann beruhigt schlafen gehen. Das Gute daran ist, dass wir das Problem sofort beheben können, sobald es auftritt – noch bevor einer unserer Zuhörer auch nur daran denken könnte, zu einem anderen Sender zu wechseln“, so Frank.

Dank Splashtop erzielte HSR zudem Kosteneinsparungen in Höhe von ungefähr 1,300 USD pro Jahr im Vergleich zu anderen Lösungen wie LogMeIn, die zuvor eingesetzt wurden. Für Frank ist das allerdings nicht der größte Vorteil von Splashtop: Als Berater müsste er mehrere Sender verwalten. Dank Splashtop könne er innerhalb von Minuten sämtliche Probleme beheben und benötigt dafür nur sein Mobiltelefon.

Folglich ist Frank Eliason der Ansicht, Splashtop sei mehr als nur eine vorübergehende Lösung während der COVID-19-Pandemie. Es ist eine Lösung, die dem Unternehmen auch in Zukunft zu Produktivität und Erfolg verhelfen soll, zumal die Fernarbeit auch noch nach der Coronakrise eine große Rolle spielen wird. „Wir alle sind sehr beschäftigt, und Funktechnik ist ein 24-Stunden-Job“, sagte Frank. „Wenn irgendwo ein Problem auftritt, erhalte ich ununterbrochen Anrufe, bis ich es beheben kann. Splashtop ist ein wahrer Retter in der Not!“

Das Ergebnis: eine nahtlose und erschwingliche Rundfunklösung im Zeitalter von COVID-19 und darüber hinaus

Nachdem sie verschiedene Fernzugriffslösungen ausprobiert hatten, stellten Frank und Holy Spirit Radio fest, dass all ihre Bedenken und Herausforderungen mit Splashtop überwunden werden konnten. „Splashtop ist das Herzstück unseres Unternehmens. Wir können mit praktisch jedem Gerät und von überall aus auf unsere Tools zugreifen. Es ist eine unglaubliche Bereicherung, sowohl für große als auch für kleine Unternehmen“, sagte Frank.

In Zukunft wird Holy Spirit Radio Splashtop weiterhin nutzen, um den täglichen Betrieb seines Radiosenders aus der Ferne zu betreiben.