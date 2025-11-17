Video: Verwenden von Remote Desktop für den Zugriff auf Photoshop

Müssen Sie manchmal Photoshop verwenden, haben aber nicht den richtigen Computer vor sich?
Zum Glück stellt Splashtop sicher, dass Sie dieses Problem nie wieder haben werden.
Splashtop Remote Access ermöglicht es Ihnen, von jedem Ihrer persönlichen Geräte aus problemlos auf Photoshop auf Ihrem Remote-Computer zuzugreifen und es zu verwenden.
Wann immer Sie auf Photoshop zugreifen müssen, sei es auf Ihrem Bürocomputer oder einem anderen Desktop, können Sie mit Ihrem eigenen Laptop, Tablet oder Smartphone eine Splashtop Fernsitzung zu diesem entfernten Computer starten. Sobald die Verbindung hergestellt ist, sehen Sie den Bildschirm des Remote-Computers in Echtzeit und können die Kontrolle darüber übernehmen, als säßen Sie direkt davor.
Von dort aus können Sie Photoshop nahtlos verwenden und Ihre Aufgaben mühelos erledigen.
Mit Splashtops schnellen Fernverbindungen ist es unglaublich einfach für Sie, von zu Hause aus auf Ihren Arbeitscomputer zuzugreifen und alle Anwendungen auf Ihrem Arbeitscomputer zu nutzen, als ob Sie direkt davor sitzen würden. Splashtop hält Sie jederzeit und überall mit Ihrem Arbeitscomputer verbunden, was das Arbeiten von zu Hause aus einfach macht.
Greifen Sie von jedem anderen Windows-, Mac-, iOS-, Android- oder Chromebook-Gerät aus auf jeden Windows-, Mac- oder Linux-Computer zu.
Überzeugen Sie sich selbst, wie schnell und einfach es geht, indem Sie noch heute mit Ihrem kostenlosen Test beginnen!