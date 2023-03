Mac-Remote-Desktop mit Sound/Audio

Genieße leistungsstarke Remote-Desktop-Verbindungen zu Mac-Computern mit HD-Streaming und Sound. Probiere Splashtop heute kostenlos aus!

Während mehrere Remote-Desktop-Tools den Fernzugriff auf Macs ermöglichen, scheitern viele daran, den Ton von einem entfernten Mac-Computer angemessen auf das lokale Gerät zu übertragen.

Dies kann für Benutzer ein großes Problem darstellen, insbesondere für Mitarbeiter und Studenten, die den Ton vom entfernten Mac-Computer hören müssen. Beispielsweise sind Video- und Toneditoren darauf angewiesen, Audio in Echtzeit für die Lippensynchronisierung hören zu können.

Wenn du ein einzelner Benutzer bist oder Teil einer Organisation mit mehreren Benutzern bist, die remote auf Mac-Computer zugreifen müssen, dann benötigst du ein Tool, mit dem du sowohl auf Macs zugreifen kannst ALS auch das Audio hören kannst.

Mit Splashtop erhältst du schnelle Remote-Desktop-Verbindungen zu deinen Mac-Computern. Du wirst HD-Streaming mit Sound genießen.

Splashtop ermöglicht es dir, deinen Mac-Computer von jedem anderen Computer, Tablet oder Mobilgerät aus fernzusteuern. Du wirst nicht nur auf jede Datei und Anwendung auf deinem Mac-Computer zugreifen können, sondern du wirst auch den Ton hören, der vom Mac kommt, in Echtzeit.

Du wirst das Gefühl haben, direkt vor dem Mac-Computer zu sitzen und ihn von einem anderen Gerät aus fernzusteuern.

Starte deine kostenlose Testversion von Splashtop Business Access, um den besten Remote-Desktop-Sound von deinem Mac zu holen.

Splashtop Business Access gibt dir Fernzugriff auf Windows-, Mac- und Linux-Computer von jedem anderen Windows-, Mac-, iOS-, Android- oder Chromebook-Gerät aus. Keine Kreditkarte oder Verpflichtung erforderlich, um deine kostenlose Testversion zu starten

Wenn Sie ein Unternehmen sind, das Remote-Desktop-Software benötigt, damit Ihre Benutzer aus der Ferne arbeiten können, schauen Sie sich die Mengen-Rabatte von Splashtop für die Arbeit von zu Hause aus an.

Wenn Sie ein Schulbezirk, eine Hochschule oder eine andere Bildungseinrichtung sind, die Lehrkräften und/oder Schülern aus der Ferne Zugriff auf die Computer in den Schullaboren gewähren muss, schauen Sie sich Splashtop für Fernlabore an.

"Die Schülerinnen und Schüler haben keinen Computer, der leistungsfähig genug ist, um all das Zeug zu verarbeiten, das wir ihnen vor die Füße werfen. Beim Videoschnitt zum Beispiel machen die Schüler 4k, sogar bis zu 8k, und ihre MacBook Pros werden das nicht bewältigen können. Wir haben iMac Pros in den Laboren in der Schule, und die Schülerinnen und Schüler können per Fernzugriff darauf zugreifen und alles funktioniert für sie". - Chris Gilbert, Wayne State University