Mac-Remote-Desktop mit Sound/Audio

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Person using Splashtop to work on audio production remotely

Mac Remote-Desktop mit Audio-Unterstützung

Splashtop Team
2 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
Splashtop – Erste Schritte
Erstklassig bewertete Lösungen für Fernzugriff, Fernsupport und Endpunktverwaltung.
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Genieße leistungsstarke Remote-Desktop-Verbindungen zu Mac-Computern mit HD-Streaming und Sound. Probiere Splashtop heute kostenlos aus!

Während mehrere Remote-Desktop-Tools den Fernzugriff auf Macs ermöglichen, scheitern viele daran, den Ton von einem entfernten Mac-Computer angemessen auf das lokale Gerät zu übertragen.

Dies kann für Benutzer ein großes Problem darstellen, insbesondere für Mitarbeiter und Studenten, die den Ton vom entfernten Mac-Computer hören müssen. Beispielsweise sind Video- und Toneditoren darauf angewiesen, Audio in Echtzeit für die Lippensynchronisierung hören zu können.

Wenn Sie ein einzelner Benutzer sind oder Teil einer Organisation mit mehreren Benutzern, die aus der Ferne auf Mac-Computer zugreifen müssen, dann benötigen Sie ein Tool, das Ihnen sowohl den Zugriff auf Macs ermöglicht als auch das Hören des Audios.

Beste Mac Remote Desktop Audio-Support - Splashtop

Mit Splashtop erhalten Sie schnelle Remote-Verbindungen zu Ihren Mac-Remote-Desktops sowie High-Definition-Streaming mit Ton.

Splashtop ermöglicht es Ihnen, Ihren Mac-Computer von jedem anderen Computer, Tablet oder mobilen Gerät aus fernzusteuern. Sie können nicht nur auf jede Datei und Anwendung auf Ihrem Mac-Computer zugreifen, sondern auch den Ton, der vom Mac kommt, in Echtzeit hören.

Sie werden das Gefühl haben, direkt vor dem Mac-Computer zu sitzen, während Sie ihn von einem anderen Gerät aus fernsteuern.

„Es gibt viele [Remote-Desktop]-Optionen da draußen. Wir hatten eins, aber es hat den Sound-Teil nicht gemacht. Einige würden nur funktionieren, wenn Sie von einem Mac zu einem anderen Mac verbinden. Ich habe Splashtop gefunden, es auf ein paar Macs installiert und es von meinem eigenen Computer aus getestet, und der Sound funktionierte, also war ich sehr begeistert davon!“ – Mats Holm, Lenawee Intermediate School District

„Wir haben uns speziell für Splashtop entschieden, weil es die beste Lösung für Macs war.“ — Nicholas Adams, Lenawee Intermediate School District

Splashtop bietet Remote-Desktop für Mac mit Ton

Starten Sie Ihre kostenlose Testversion von Splashtop, um den besten Remote-Desktop-Sound von Ihrem Mac zu erhalten.

Splashtop ermöglicht dir Fernzugriff auf Windows-, Mac- und Linux-Computer von jedem anderen Windows-, Mac-, iOS-, Android- oder Chromebook-Gerät aus. Sie benötigen keine Kreditkarte und gehen keine Verpflichtung ein, um Ihre kostenlose Testversion zu starten.

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Wenn Sie eine Geschäftsorganisation sind, die Remote-Desktop-Software benötigt, damit Ihre Nutzer aus der Ferne arbeiten können, sehen Sie sich die Mengenrabatte von Splashtop für die Arbeit von zu Hause ausan.

Wenn Sie ein Schulbezirk, eine Hochschule oder eine andere Bildungseinrichtung sind, die Lehrkräften und/oder Schülern aus der Ferne Zugriff auf die Computer in den Schullaboren gewähren muss, schauen Sie sich Splashtop für Fernlabore an.

"Die Schülerinnen und Schüler haben keinen Computer, der leistungsfähig genug ist, um all das Zeug zu verarbeiten, das wir ihnen vor die Füße werfen. Beim Videoschnitt zum Beispiel machen die Schüler 4k, sogar bis zu 8k, und ihre MacBook Pros werden das nicht bewältigen können. Wir haben iMac Pros in den Laboren in der Schule, und die Schülerinnen und Schüler können per Fernzugriff darauf zugreifen und alles funktioniert für sie". - Chris Gilbert, Wayne State University

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