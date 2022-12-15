ClassX Radio – Fernzugriff auf Computer der Sendetürme
Splashtop bietet eine erweiterte Funktionalität und niedrigere Preise gegenüber TeamViewer
ZUSAMMENFASSUNG
Nachdem TeamViewer begonnen hatte, gegen kostenlose Benutzer vorzugehen, um sie zum Kauf einer teuren kommerziellen Lizenz zu bewegen, wandte sich ClassX Radio für seinen Fernzugriffsbedarf an Splashtop Remote Access. Splashtop Remote Access ist schneller, verfügt über die gleichen Top-Funktionen und kostet fast 90 % weniger als TeamViewer.
Die Herausforderung
ClassX Radio überträgt Radiosendungen rund um die Uhr für seine Zuhörer in der Region Cincinnati. Zur Verstärkung der Signalreichweite sind zwei Sendetürme in Betrieb, wobei jeder dieser Türme über einen lokalen Computer zur Wartung und Steuerung verfügt. Da die Entfernung zwischen den beiden Sendetürmen recht hoch ist, benötigt ClassX Radio eine Fernzugriffssoftware, um schnell auf die Geräte beider Standorte zugreifen zu können.
„Wenn wir kein Fernzugriffstool hätten, müssten wir im Falle eines Sendeausfalls direkt zum Turm fahren und die Probleme vor Ort beheben“, so Bill Spry, Inhaber von ClassX Radio. Da derartige Vorkommnisse unmittelbares Handeln erfordern, ist der Einsatz einer Fernzugriffslösung zwingend erforderlich.
Vor dem Wechsel zu Splashtop nutzte ClassX Radio die kostenlose Fernzugriffslösung von TeamViewer. In den vergangenen Monaten ergriff TeamViewer allerdings Maßnahmen, um jene Benutzer, die eine kostenlose Version der Software genutzt hatten, zum Kauf einer teuren kommerziellen Lizenz zu bewegen.
Spry äußerte sich zu diesen Problemen mit TeamViewer folgendermaßen:
„Bei der Verwendung von TeamViewer wurden ständig Pop-ups auf unserer mobilen Anwendung angezeigt. In diesen Meldungen wies man uns darauf hin, dass TeamViewer vermute, wir wären ein kommerzielles Unternehmen. Dieses Pop-up ist über mehrere Monate immer wieder erschienen – und das, obwohl wir KEIN kommerzielles Unternehmen, sondern eher eine Wohltätigkeitsorganisation sind. Vor etwa einer Woche hatte man dann unsere Zugriffszeit in der mobilen Anwendung auf etwa 60 Sekunden reduziert. Dann wurde die Verbindung getrennt und wir mussten 10 Minuten lang warten, bis wir die Verbindung für eine weitere Minute herstellen konnten.“
In Anbetracht dieser Umstände war der Einsatz von TeamViewer für ClassX Radio schließlich zwecklos. Eine Zugriffsdauer von einer Minute mit zehnminütigen Unterbrechungen erlaubte keinerlei produktive Arbeit. Der Erwerb eines kommerziellen Tarifs von TeamViewer war ebenso ausgeschlossen, da es sich bei TeamViewer bekanntlich um einen der teuersten Anbieter auf dem Markt handelt.
„Der niedrigste Preis war für uns als Non-Profit-Organisation immer noch erschreckend hoch“, konstatierte Spry. „Das konnten wir uns beim besten Willen nicht leisten.“
ClassX Radio wechselt von TeamViewer zu Splashtop
Da TeamViewer nicht mehr geeignet war, begann Spry mit der Suche nach neuen Produkten für den Fernzugriff, was ihn zu Splashtop führte. "Wir sind zufällig auf Splashtop Remote Access gestoßen und haben es heruntergeladen, um es auszuprobieren", sagte Spry.
Splashtop Remote Access ist eine leistungsstarke Fernzugriffslösung für Geschäftsleute und Teams. Damit können Sie von jedem anderen Computer, Tablet oder Mobilgerät aus problemlos auf Ihre Remote-Windows- und Mac-Computer zugreifen. Splashtop bietet die schnellsten und zuverlässigsten Remote-Verbindungen. Und mit einem Preis ab nur 5,50 €/Monat war Spry gespannt darauf, einen Kostenlos testen zu starten.
Nachdem Spry es ausprobiert hatte, abonnierte Spry ClassX Radio für Splashtop Remote Access. Er war in der Lage, Splashtop in kürzester Zeit zum Laufen zu bringen. "Die Implementierung war einfach", sagte Spry, "leicht zu verstehen, eine Art Plug-and-Play. Es war nicht viel Nachdenken erforderlich, vor allem für jemanden, der bereits an die Verwendung von Remote-Desktop-Lösungen gewöhnt ist."
Das Ergebnis
ClassX Radio konnte von Splashtop gleich in zweierlei Hinsicht profitieren.
Zunächst hatten sie mit Splashtop Remote Access eine zuverlässige Fernzugriffslösung. Sie waren in der Lage, von ihren mobilen Geräten aus auf die Computer an ihren Turmstandorten zuzugreifen und jede Aufgabe mit Leichtigkeit auszuführen.
Zweitens haben sie eine Menge Geld gespart, was für eine gemeinnützige Organisation besonders wichtig ist. TeamViewer beginnt bei 34,90 €/Monat (418,80 €/Jahr), während Splashtop Remote Access bei 5,50 €/Monat (66 €/Jahr) beginnt. Das ist eine Ersparnis von fast 90 %, wenn Sie sich für Splashtop statt für TeamViewer entscheiden.
(Werfen Sie einen Blick auf unsere Gegenüberstellung von Splashtop und TeamViewer.)
Spry ist überaus glücklich, sich für den Wechsel von TeamViewer zu Splashtop entschieden zu haben: „Wir waren schon immer bereit, für eine Fernzugriffslösung zu bezahlen. Vor langer Zeit erwarben wir Remote Admin, allerdings stand uns bei diesem Anbieter keine mobile Anwendung zur Verfügung. Bei TeamViewer sind die Preise extrem hoch – zu hoch für eine Non-Profit-Organisation. Diese Lösung haben wir also gar nicht in Betracht gezogen. Wir haben festgestellt, dass Splashtop genauso benutzerfreundlich und intuitiv ist wie TeamViewer oder Remote Admin. Außerdem steht uns eine einfach zu bedienende App zur Verfügung und das zu einem sehr niedrigen und fairen Jahrespreis. Wir sind überzeugt! Danke Splashtop!“
Einzelheiten
Über ClassX Radio
ClassXRadio – WMWX – (im Besitz von Spyrex Communications, Inc.) ist ein gemeinnütziger Classic-Rock-Sender mit Sitz in Cincinnati, Ohio. ClassX Radio besitzt drei Radiosender und ein Netzwerk, das Radioprogramme für andere Sender bereitstellt.
Sichere Remote Desktop Software | Splashtop
Für Geschäftsleute und Teams. Splashtop Remote Access ist Fernzugriff leicht gemacht. Remote-Verbindung zu Ihrem Windows- oder Mac-Computer von jedem anderen Windows-, Mac-, iOS-, Android- oder Chromebook-Gerät aus.
Hohe Leistung: Splashtop wird von unserer preisgekrönten Fernzugriffs-Engine angetrieben, die schnelle Verbindungen mit HD-Qualität und Klang ermöglicht.
Top-Funktionen: Splashtop verfügt über die wichtigsten Funktionen, die von einem Fernzugriffstool benötigt werden, einschließlich Dateiübertragung, Ferndruck, Fernüberwachung, Benutzerverwaltung und eine robuste Sicherheitsinfrastruktur.
Niedriger Preis: Splashtop berechnet Ihnen keine Kosten und erhöht Ihre Preise nicht jährlich wie andere Produkte für den Fernzugriff. Splashtop beginnt bei nur 5,50 €/Monat!
Das sagen unsere Kunden
Wir haben festgestellt, dass Splashtop genauso benutzerfreundlich und intuitiv ist wie TeamViewer oder Remote Admin. Außerdem steht uns eine einfach zu bedienende App zur Verfügung und das zu einem sehr niedrigen und fairen Jahrespreis. Wir sind überzeugt! Danke Splashtop!
Bill Spry