Warner Bros. Neuseeland ermöglicht Remote-Post-Produktion mit Splashtop Enterprise
Leistungsstarker Fernzugriff für kompromissloses Remote-Post-Produktion
ZUSAMMENFASSUNG
Warner Bros. International Television Production (WBITVP) in Neuseeland setzte Splashtop als Geschäftskontinuitätslösung ein, um die Postproduktions-Workflows während COVID-19 aus der Ferne aufrechtzuerhalten. Nach dem Testen anderer Fernzugriffslösungen entschied sich das Unternehmen für Splashtop, um seine Anforderungen an Sicherheit und hochleistungsfähige Fernproduktivität zu erfüllen.
Mike Marsh, IT-Manager bei WBITVP New Zealand, erzählt ihre Erfahrung mit Splashtop.
Von Warner Bros. International Television Production, Neuseeland
Wir haben AnyDesk auf einigen Computern ausprobiert, aber nachdem wir Splashtop verwendet hatten, war das Feedback der Nutzer, dass die Bildfrequenz weitaus besser war und sie ein reaktionsschnelleres Erlebnis hatten. Mit Splashtop erleben unsere Redakteure kaum oder gar keine Verzögerungen, als ob sie im Büro wären.
Mike Marsh, IT Manager
Die Herausforderung: Eine schnelle und sichere Fernzugriffslösung finden, um Fernarbeit zu ermöglichen
Das Unternehmen erhielt eine sehr kurzfristige COVID-Lockdown-Benachrichtigung und musste schnell eine Remote-Arbeitslösung für sein Postproduktionsteam finden und bereitstellen, damit es weiterhin von zu Hause aus arbeiten konnte. Die Redakteure mussten in die Lage versetzt werden, ihre Windows- und Mac-Workstations im Büro, auf denen Spezialsoftware wie Avid Media Composer und DaVinci Resolve läuft, aus der Ferne zu nutzen. Sie brauchten eine Lösung, die ihnen dieselbe Sicherheit und Produktivität bietet, die sie im Büro erleben.
Postproduktionsaktivitäten wie Ton- und Videobearbeitung, visuelle Effekte, Tonmischung, Farbkorrektur, Synchronisation, Lippensynchronisation und andere Bereiche erfordern sehr leistungsstarke Remote-Sitzungen, um das Arbeiten aus der Ferne zu ermöglichen – ohne Frustrationen. Inhaltssicherheit und Datenschutz sind auch in der Medien- und Unterhaltungsbranche von größter Bedeutung, daher benötigte das Team eine Lösung, die den Richtlinien und Standards von Warner Bros. entspricht.
Mikes Team begann, andere Fernzugriffslösungen auszuprobieren, fand aber die Benutzererfahrung von Splashtop weitaus besser.
Die Lösung: Splashtop Enterprise bietet Warner Bros. Neuseeland einfachen, leistungsstarken Fernzugriff und Fernunterstützung
WBITVP Neuseeland nutzt Splashtop, um sowohl den Redakteuren als auch der IT-Abteilung die Arbeit aus der Ferne zu ermöglichen. Im Folgenden sind einige der Gründe aufgeführt, warum Mike und sein Team Splashtop als Lösung für den Fernzugriff gewählt haben:
Leistungsstark und benutzerfreundlich unter Windows und Mac Mit erweiterten Leistungsfunktionen bieten Splashtop-Remote-Sitzungen bis zu 60 Bilder pro Sekunde (fps), minimale Latenz und Latenzvariabilität sowie Qualitätseinstellungen zur Anpassung der Farbtiefe und -treue. Benutzer erhalten eine native Erfahrung, selbst für die ressourcenintensiven Aufgaben im Zusammenhang mit der Postproduktion, und unabhängig davon, welches Gerät sie verwenden.
„Bei Splashtop erleben unsere Redakteure kaum bis gar keine Verzögerung –ganz so, als ob sie im Büro wären. Die Fernsteuerung ist einfach und benutzerfreundlich“, so Mike.
Robuste Sicherheit und Single Sign-On (SSO) „Wir verwenden Okta für SSO. Einer der Hauptgründe, warum wir uns für Splashtop Enterprise entschieden haben, war die einfache und nahtlose SSO-Integration zusätzlich zu den anderen Sicherheitskontrollen wie Multi-Faktor-Authentifizierung, Geräteauthentifizierung, Verschlüsselung usw.“, sagte Mike.
Erstklassiges Benutzer- und Gruppenmanagement Splashtop Enterprise ermöglicht IT-Administratoren eine bessere Zugriffskontrolle durch Benutzer-, Computer-, Rollen- und gruppenbasierte granulare Berechtigungen. „Ich habe mich für Splashtop entschieden, weil ich eine einfache, aber überschaubare Lösung wollte und sie hat alle Anforderungen erfüllt. Mir gefällt wirklich sehr, wie man Benutzer und Gruppen verwalten und sie im Handumdrehen zuweisen kann“, sagte Mike.
Einfache und schnelle Bereitstellung „Wir konnten es innerhalb von nur fünf Stunden einrichten und in Betrieb nehmen! Nicht nur die Bereitstellung und die Benutzereinführung waren aus Administratorsicht einfach und unkompliziert, sondern das Feedback war sogar von den Redakteuren positiv. Tatsächlich war ich von der ersten Einführung bis zur Gewährung des Zugriffs für Benutzer sehr beeindruckt von der einfachen und dennoch sicheren Einrichtung. Die schnelle Bearbeitung sorgte dafür, dass unsere Arbeitsabläufe reibungslos liefen“, sagte Mike.
Effektive IT-Support-Tools Die IT kann bequem dieselbe Plattform verwenden, um den Fernzugriff für das Unternehmen zu verwalten und auch betreuten und unbeaufsichtigten Fernsupport anzubieten.
Mike nutzt die Fernsupport-Funktionen von Splashtop Enterprise, um sicherzustellen, dass Remote-Benutzer Hilfe erhalten, sobald sie sie benötigen, und um Büroarbeitsplätze auf dem neuesten Stand zu halten. "Als Administrator hat sich Splashtop als äußerst nützlich erwiesen, wenn es darum geht, Benutzer zu unterstützen. Die beaufsichtigte Fernsupport-Funktion war großartig und ermöglicht es mir, Anfragen schnell zu beheben und zu beheben. Der Benutzer kann einen beliebigen Computer oder sogar ein iPad oder Chromebook verwenden, und ich kann mich aus der Ferne einschalten und herausfinden, was passiert."
Ergebnisse: Geschäftskontinuität und erhöhte Arbeitsflexibilität
„Mein Ziel war es einfach, den Benutzern die Arbeit aus der Ferne zu ermöglichen. Es war meine oberste Priorität, den Menschen die Möglichkeit zu geben, von zu Hause aus zu arbeiten. Ohne Splashtop wäre das unter dem Zeitdruck, unter dem wir standen, nicht möglich gewesen“, so Mike. „Auch nach der Pandemie werden wir Fernarbeit anbieten. Unser Ziel ist es, Flexibilität bei der Arbeit zu bieten, und Splashtop spielt dabei eine wesentliche Rolle.“
Einzelheiten
Über Warner Bros. International Television Production (WBITVP), Neuseeland
WBITVP New Zealand ist eine der größten und aufregendsten Produktionsfirmen Neuseelands und produziert preisgekröntes Fernsehen für Zuschauer in Neuseeland und auf der ganzen Welt.
Das Team hat sich einen Ruf als zuverlässiger Produktionspartner und leidenschaftlicher Produzent von herausragenden neuseeländischen Fernsehsendungen erworben. Das Team liefert Prime-Time-Fernsehen und verfügt über eigene Produktions-, Postproduktions-, Audio- und Motion-Graphics-Teams, die stolz darauf sind, die allerbesten Inhalte zu schaffen. Es ist bestrebt, großartige Geschichten zu erzählen, spannende Formate zu entwickeln und Inhalte zu schaffen sowie zu produzieren, die das Publikum weltweit begeistern.
Über Splashtop Enterprise
Splashtop Enterprise ist eine Komplettlösung für Fernzugriff und Fernsupport für Organisationen. Leistungsstarke Fernsitzungen und ein robuster Funktionsumfang ermöglichen produktives Arbeiten aus der Ferne, auch für Künstler, die auf hochwertige Arbeitsplätze und Software zugreifen müssen.
IT-Teams können auf einfache Weise sicheren Fernzugriff für Mitarbeiter bereitstellen und verwalten und auch Arbeitsplatzcomputer und Mitarbeitergeräte effektiv unterstützen.