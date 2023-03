Warum Splashtop die Nr. 1 unter den Remote-Desktop-Tools für macOS ist

Marktanalysen haben gezeigt, dass Mac-Computer immer mehr Marktanteile gewinnen. In diesem Zusammenhang zeigen Prognosen, dass der globale Markt für Remote-Desktop-Software ein enormes Wachstum verzeichnet.

Mit Remote-Desktop-Software können Sie über das Internet eine Verbindung zu einem bestimmten „Host“-Computer herstellen und ihn mit einem separaten Gerät steuern. Sie können dadurch jede Anwendung verwenden und auf alle Daten zugreifen, die sich auf dem Host-Computer befinden.

Viele Remote-Desktop-Anwendungen unterstützen jedoch keine Apple-Computer oder bieten Mac-Benutzern im Vergleich zu Windows-PC-Benutzern nicht die gleichen Funktionen.

Da immer mehr Menschen MacBooks und Fernzugriffssoftware verwenden, besteht ein wachsender Bedarf an Remote-Desktop-Tools, die eine hochwertige Leistung für Macs bieten. Was ist also die beste Remote-Desktop-Software für den Mac?

Splashtop ist das ideale Remote-Desktop-Tool für macOS in Bezug auf Funktionen, Leistung, Sicherheit und Wert. Lesen Sie weiter, um alle Gründe zu erfahren.

Remote-Desktop mit Audio

Dies ist besonders wichtig für diejenigen, die andere Tools zur Fernsteuerung von Macs verwendet haben. Bei vielen ist es nämlich nicht möglich, den Ton vom Mac-Remote-Desktop zu hören.

Obwohl es viele Möglichkeiten gibt, wenn es um Remote-Desktop-Software geht, haben sie alle unterschiedliche Funktionen und Fähigkeiten. Viele davon sind mit Macs kompatibel, aber nur wenige können Audio vom Host-Computer zum Client-Computer übertragen.

Das bedeutet, dass es keinen Ton gibt, wenn versucht wird, auf Audio- und Videodateien zuzugreifen. Für alle, die Audio- oder Videomaterial bearbeiten möchten, kann dies ein großes Problem darstellen. Selbst bei vielen Tools, die Audio übertragen können, treten Probleme bei der Synchronisation auf, was nicht ideal ist.

Splashtop bietet eine reibungslose Audioübertragung zwischen Geräten, auch von Remote-Mac-Computern auf Ihr lokales Gerät. Je nach Verwendungszweck kann dies allein schon ausschlaggebend dafür sein, dass diese Lösung besser geeignet ist als die meisten anderen verfügbaren Optionen.

Persönlicher, geschäftlicher und pädagogischer Einsatz

Viele Remote-Desktop-Anwendungen sind ganz auf die Bedürfnisse einer bestimmten Zielgruppe ausgerichtet. Im Allgemeinen gibt es drei Gründe für den Einsatz von Remote-Desktop-Software:

Als Einzelperson

Für geschäftliche Zwecke

Für das Bildungswesen

Einer der Hauptvorteile von Splashtop ist, dass es für all diese Gründe geeignet ist.

Sie können Splashtop in Ihrem gesamten Unternehmen verwenden, um Ihren Mitarbeitern Fernzugriff auf ihre Bürocomputer zu gewähren. Dadurch können sie aus der Ferne arbeiten oder auf bestimmte Daten zugreifen, wenn sie nicht im Büro sind. Remote-Mitarbeiter können mit Splashtop von überall auf ihre Mac-Bürocomputer zugreifen.

IT-Support-Teams können Splashtop nutzen, um Mac-Computer aus der Ferne zu unterstützen. Dies umfasst den unbeaufsichtigten Zugriff auf verwaltete Macs und den beaufsichtigten On-Demand-Support für Break/Fix-Leistungen.

Remote-Desktop-Software ist in den letzten Jahren in Schulen und Hochschulen immer beliebter geworden. Schüler und Studenten können sie verwenden, um von zu Hause aus auf Lernressourcen und Lernsoftware zuzugreifen.

Remote-Arbeit und Fernunterricht haben seit der COVID-19-Pandemie stark zugenommen. Daher haben verschiedene Schulen und Unternehmen diese Art von Tools als sehr nützlich empfunden.

Manchmal braucht man einfach eine Remote-Desktop-Software für den persönlichen Gebrauch. Auch dafür ist Splashtop ideal, denn Sie können von unterwegs oder sogar im Urlaub auf Ihren Heimcomputer zugreifen.

Geschwindigkeit

Die Qualität der Fernverbindung ist immer ein Faktor, wenn es um Remote-Desktop-Software geht. Die Benutzer wollen die bestmögliche Verbindung, und Splashtop schneidet dabei sehr gut ab.

Sie können mit hohen Geschwindigkeiten rechnen, sodass alles in Echtzeit geschieht. Splashtop unterstützt 4K-Streaming mit 40 FPS. Die Latenzzeit ist ebenfalls niedrig, so dass es keine Verzögerungen bei Interaktionen gibt. So können Sie problemlos Video- und Audiobearbeitungssoftware verwenden, während Sie per Fernzugriff auf Ihrem Mac arbeiten.

Plattformübergreifende Unterstützung

Da Windows-Computer weiter verbreitet sind als Mac-Computer, gibt es in der Regel mehr Remote-Desktop-Programme, die für Windows optimiert sind. Solche Tools sind möglicherweise nicht geeignet, wenn Sie nach einem Remote-Desktop für Mac suchen.

Splashtop funktioniert nicht nur mit macOS, sondern unterstützt auch eine Reihe von anderen Betriebssystemen. Sie können es mit Windows-, Linux-, iOS-, Android- und Chromebook-Geräten verwenden. Daher funktioniert Splashtop nahtlos über alle Plattformen hinweg, sodass Sie völlige Flexibilität in Bezug auf die Geräte haben, mit denen Sie es verwenden können, einschließlich Tablets und Smartphones.

Sicherheit

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Sie Ihren Schutz im Internet verbessern können, damit Sie stets auf der sicheren Seite stehen. Splashtop bietet im Vergleich zu anderen Programmen ein höheres Maß an Sicherheit. Sie können Splashtop verwenden und sich darauf verlassen, dass Ihre Verbindung sicher ist.

Splashtop nutzt modernste Infrastruktur und ein Intrusion-Prevention-System. Es hält auch verschiedene Branchenvorschriften und -standards ein, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten. Dazu gehören SOC 2, HIPAA, FERPA und DSGVO.

Einige der anderen Sicherheitsfunktionen umfassen:

Passwortsicherheit auf mehreren Ebenen

Zwei-Faktor-Authentifizierung

Automatische Bildschirmsperre

Sitzungsunterbrechung bei Inaktivität

Um Ihre Daten privat zu halten, verarbeitet und speichert Splashtop keine Daten von den Geräten, die Sie benutzen. Es speichert auch nicht den Bildschirmaufnahme-Stream, der Ende-zu-Ende verschlüsselt ist.

Tools und Funktionen

Die meisten Remote-Desktop-Tools bieten keine Funktionsgleichheit zwischen Windows und Mac, sondern ermöglichen lediglich den Fernzugriff auf einen anderen Computer. Splashtop-Benutzer haben Zugriff auf alle Funktionen, auch bei Verbindungen zu und von Macs. Dazu gehören Funktionen wie:

Dateiübertragung per Drag-and-Drop

Chat

Aufwecken aus der Ferne

Audio

Ferndrucken

Damit können Sie Ihre Remote-Interaktionen optimieren und verschiedene Probleme lösen, die bei anderen Remote-Desktop-Anwendungen auftreten.

Wert

Nur weil Sie die beste Remote-Desktop-Software auf dem Markt haben möchten, heißt das nicht, dass Sie ein Vermögen dafür ausgeben müssen.

Mit Splashtop erhalten Sie das perfekte Tool zu einem vernünftigen Preis. Splashtop bietet eine Reihe von Tarifen, die auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. Sie können Splashtop auch 14 Tage lang kostenlos testen, um zu sehen, wie nützlich es ist, bevor Sie sich für einen Tarif entscheiden.

Remote-Desktop-Software von Splashtop für macOS

Remote-Desktop-Software kann unglaublich nützlich sein, aber bei der großen Auswahl auf dem Markt müssen Sie Ihre Bedürfnisse einschätzen, um herauszufinden, welche Option für Sie am besten geeignet ist. Splashtop ist eine der besten Remote-Desktop-Lösungen, die für Mac verfügbar ist.

Die Software bietet starke, schnelle Verbindungen mit einem hohen Maß an Sicherheit. Darüber hinaus bietet es plattformübergreifende Unterstützung für verschiedene Betriebssysteme sowie mehrere zusätzliche Funktionen, die Ihr Erlebnis verbessern. Wenn Sie mehr über Splashtop erfahren möchten und wissen wollen, wie es Ihnen helfen kann, dann melden Sie sich jetzt für eine kostenlose Testversion an!