Steigern Sie die Effizienz der Remote-Arbeit mit dem Project Mercury von Wacom

Unsere Arbeitsweise hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Die Pandemie hat die Einführung von Telearbeit und Remote-Zusammenarbeit beschleunigt. Also Folge ist die Abhängigkeit von Technologie gestiegen, um Teams zu verbinden und Produktivität zu ermöglichen.
Aber was ist mit Kreativen, die sich auf spezialisierte Hardware und Software verlassen, um ihre Arbeit zu erledigen? Künstler, Designer und Entwickler benötigen Zugriff auf spezialisierte Tools, um die für ihre Arbeit erforderlichen Programme und Anwendungen auszuführen. Der fehlende Zugang zu spezialisierter Ausrüstung und Software hat ihre Fähigkeit, effektiv aus der Ferne zu arbeiten, behindert.
Insbesondere die herkömmliche Virtualisierungstechnologie ermöglicht keine flexible Verwendung eines lokalen Wacom-Geräts zur einfachen Steuerung sowohl einer lokalen als auch einer Remote-Umgebung, was häufig bei kreativer Remote-Arbeit erforderlich ist.
Wacom hat diesen Bedarf erkannt und eine innovative Lösung entwickelt: Project Wacom.
Projekt Wacom zielt darauf ab, Künstler, Designer und Entwickler besser und sicherer mit Workstations und Servern zu verbinden, mit Fähigkeiten, die das Standard-Homeoffice übertreffen. Zusammen mit der Splashtop Remote AccessSoftware ermöglicht Project Wacom Kreativen, ihre Wacom-Geräte effizienter für die Remote-Arbeit zu nutzen.
Wie funktioniert Project Wacom mit Splashtop?
Projekt Wacom hat zusammen mit Splashtop die Herausforderung der traditionellen Virtualisierungstechnologie angegangen, die die Nutzung von Wacom-Geräten lokal aufgibt und es unmöglich macht, Software an beiden Enden der Verbindung zu steuern. Mit Projekt Wacom und Splashtop können Künstler jedoch jetzt ihr Wacom-Tablet oder -Bildschirm verwenden, um Software an beiden Enden der Verbindung gleichzeitig zu steuern.
Darüber hinaus werden anwendungsspezifische Stift- und Tablett-Einstellungen, die lokal festgelegt sind, automatisch in der Remote-Umgebung erkannt, sodass Künstler ihre Wacom-Geräte auf virtuellen Systemen verwenden können, als wären sie ihre eigenen lokalen Maschinen.
Darüber hinaus kann die Latenz in der virtualisierten Umgebung, abhängig von Faktoren wie der Internetgeschwindigkeit und der Entfernung zwischen Host und Client, eine erhebliche Herausforderung darstellen. Project Wacom hat dieses Problem angegangen und eine proprietäre Technologie namens Wacom Inkline entwickelt.
Diese Technologie überbrückt die Lücke zwischen der lokalen Stiftspitze und dem Remote-Cursor, indem sie die lokale Stiftposition und den Remote-Cursor erfasst, die Differenz ausfüllt und den Künstler ohne Ablenkung durch Leistungsverzögerungen in den kreativen Prozess einbezieht.
Wacom Inkline gibt Künstlern Vertrauen in ihren Anschlag, das bei einer suboptimalen Ping-Rate verloren gehen kann.
Wie Project Wacom und Splashtop die Fernarbeit verbessern
Project Wacom und Splashtop haben das Arbeiten aus der Ferne für Kreative revolutioniert, indem sie ihnen die beste Erfahrung bieten, die sie von Wacom erwarten, wenn sie aus der Ferne arbeiten.
In Multi-Display-Setups ermöglicht Project Wacom mit Splashtop den Benutzern, alle ihre Monitore mit Display Toggle zu navigieren. Diese Entwicklung ermöglicht es Künstlern, ihr Wacom-Tablet nahtlos und gleichzeitig sowohl auf dem lokalen Client als auch auf dem Remote-Host zu verwenden.
Darüber hinaus können Kreativprofis mit Project Wacom und Splashtop die Anwendungseinstellungen für verschiedene Kreativ-Tools wie Adobe Photoshop, ZBrush und DaVinci Resolve anpassen und mit dem Host teilen. Diese Anpassung ist eine erhebliche Produktivitätssteigerung und Zeitersparnis für Künstler in verschiedenen kreativen Bereichen und ermöglicht es ihnen, ihre Arbeit schneller und effizienter zu erledigen.
Über Wacom
Wacom, ein 1983 gegründetes japanisches Unternehmen, ist ein führender Hersteller von digitalen Tablets und interaktiven Stift-Displays. Die Produkte von Wacom sind bekannt für ihre Präzision, Sensibilität und Genauigkeit, was sie zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Künstler und Designer weltweit macht. Das Unternehmen hat einen langjährigen Ruf für Qualität und Innovation und ist seit fast 40 Jahren führend in der digitalen Stifttechnologie.
Über Splashtop
Splashtop ist ein Unternehmen für Remote-Desktop-Software, das branchenführende Lösungen für Einzelpersonen und Unternehmen jeder Größe anbietet. Splashtop ermöglicht einen sicheren Fernzugriff auf Workstations, sodass Benutzer von überall aus auf ihre Dateien, Anwendungen und Desktops zugreifen können. Die Remote-Desktop-Technologie von Splashtop lässt sich schnell, zuverlässig und einfach bedienen, was sie zu einer beliebten Wahl für Unternehmen und Privatpersonen weltweit macht.
Außerdem gewann Splashtop kürzlich den Product of the Year Award auf der NAB Show 2023, der führenden Messe der Broadcast-, Medien- und Unterhaltungsbranche. Splashtop erhielt die Auszeichnung für seine innovativen Lösungen für Remote-Arbeit.
Heute noch loslegen
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Project Wacom die Remote-Desktop-Technologie für Wacom-betriebene Kreative revolutioniert und Künstlern eine Erfahrung bietet, die so lokal ist, wie sie nur sein kann.
Project Wacom kann die Lücke zwischen der lokalen und der Remote-Umgebung schließen. Wacom Tablets können gleichzeitig auf einem lokalen und einem Remote-Computer verwendet werden, damit die Nutzer lokale Geräteeinstellungen in einer Remote-Umgebung in kreativen Apps erleben können. Project Wacom wird die Produktivität und Zusammenarbeit in der Branche erheblich verbessern.
Project Wacom befindet sich derzeit im Preview-Test für Splashtop-Nutzer. Dieser Service ist nur für eingeschränkte WIN-WIN-Systeme verfügbar. Wenn Sie daran interessiert sind, Project Wacom auszuprobieren, wenden Sie sich an Ihren Splashtop-Vertreter und bitten Sie darum, auf die Warteliste für den Preview-Test gesetzt zu werden.
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