Steigern Sie die Effizienz der Remote-Arbeit mit dem Project Mercury von Wacom

Unsere Arbeitsweise hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Die Pandemie hat die Einführung von Remote-Arbeit und -Zusammenarbeit beschleunigt, was zu einer größeren Abhängigkeit von Technologie geführt hat, um Teams zu verbinden und Produktivität zu ermöglichen.

Aber was ist mit Kreativen, die sich auf spezialisierte Hardware und Software verlassen, um ihre Arbeit zu erledigen? Künstler, Designer und Entwickler benötigen Zugriff auf spezialisierte Tools, um die für ihre Arbeit erforderlichen Programme und Anwendungen auszuführen. Der fehlende Zugang zu spezialisierter Ausrüstung und Software hat ihre Fähigkeit, effektiv aus der Ferne zu arbeiten, behindert.

Insbesondere die herkömmliche Virtualisierungstechnologie ermöglicht nicht die flexible Verwendung eines lokalen Wacom-Geräts zur einfachen Steuerung sowohl einer lokalen als auch einer Remote-Umgebung, was häufig bei kreativer Remote-Arbeit erforderlich ist.

Wacom hat diesen Bedarf erkannt und eine innovative Lösung entwickelt – Project Mercury.

Project Mercury zielt darauf ab, Künstler, Designer und Entwickler sicherer mit Workstations und Servern zu verbinden, mit Funktionen, die das Standard-Heimbüro übertreffen. Zusammen mit der Splashtop-Fernzugriffssoftware ermöglicht Project Mercury Kreativen, ihre Wacom-Geräte zu verwenden, um aus der Ferne effizienter zu arbeiten.

Wie funktioniert Project Mercury mit Splashtop?

Project Mercury hat sich zusammen mit Splashtop der Herausforderung der traditionellen Virtualisierungstechnologie gestellt, die die Verwendung von Wacom-Geräten lokal einbüßt und es unmöglich macht, Software an beiden Enden der Verbindung zu steuern. Mit Project Mercury und Splashtop können Künstler jetzt jedoch ihr Wacom-Tablet oder ihren Bildschirm verwenden, um Software an beiden Enden der Verbindung gleichzeitig zu steuern.

Darüber hinaus werden anwendungsspezifische Stift- und Tabletteinstellungen, die lokal festgelegt wurden, automatisch in der Remote-Umgebung erkannt, sodass Künstler ihre Wacom-Geräte auf virtuellen Systemen verwenden können, als ob es ihre eigene lokale Maschine wäre.

Darüber hinaus kann die Latenz in der virtualisierten Umgebung, abhängig von Faktoren wie Internetgeschwindigkeit und Entfernung zwischen Host und Client, eine erhebliche Herausforderung darstellen. Project Mercury hat dieses Problem durch die Entwicklung einer proprietären Technologie namens Mercury Inkline angegangen.

Diese Technologie überbrückt die Lücke zwischen der lokalen Stiftspitze und dem Remote-Cursor, indem sie die lokale Stiftposition und den Remote-Cursor erfasst, die Differenz ausfüllt und den Künstler ohne Ablenkung durch Leistungsverzögerungen in den kreativen Prozess einbezieht.

Mercury Inkline gibt Künstlern Vertrauen in ihren Strich, das bei einer suboptimalen Ping-Rate verloren gehen kann.

Wie Project Mercury & Splashtop die Remote-Arbeit verbessern

Project Mercury und Splashtop haben die Remote-Arbeitserfahrung für Kreative revolutioniert, indem sie ihnen die erstklassige Erfahrung bieten, die sie von Wacom erwarten, während sie remote arbeiten.

In Multi-Display-Setups ermöglicht Project Mercury mit Splashtop Benutzern, alle ihre Monitore mit Display Toggle zu navigieren. Diese Entwicklung ermöglicht es Künstlern, ihr Wacom-Tablet nahtlos und gleichzeitig über den lokalen Client und den Remote-Host zu verwenden.

Darüber hinaus ermöglichen es Project Mercury und Splashtop Kreativen, Anwendungseinstellungen für verschiedene kreative Tools wie Adobe Photoshop, ZBrush und DaVinci Resolve zwischen dem Kunden und dem Host anzupassen und zu teilen. Diese Anpassung ist eine erhebliche Produktivitätssteigerung und Zeitersparnis für Künstler in mehreren kreativen Bereichen, da sie ihre Arbeit schneller und effizienter erledigen können.

Über Wacom

Wacom, ein 1983 gegründetes japanisches Unternehmen, ist ein führender Hersteller von digitalen Tablets und interaktiven Stift-Displays. Die Produkte von Wacom sind bekannt für ihre Präzision, Sensibilität und Genauigkeit, was sie zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Künstler und Designer weltweit macht. Das Unternehmen hat einen langjährigen Ruf für Qualität und Innovation und ist seit fast 40 Jahren führend in der digitalen Stifttechnologie.

Über Splashtop

Splashtop ist ein Unternehmen für Remote-Desktop-Software , das branchenführende Lösungen für Einzelpersonen und Unternehmen jeder Größe anbietet. Splashtop ermöglicht einen sicheren Fernzugriff auf Arbeitsstationen, sodass Benutzer von überall aus auf ihre Dateien, Anwendungen und Desktops zugreifen können. Die Remote-Desktop-Technologie von Splashtop wurde entwickelt, um schnell, zuverlässig und einfach zu bedienen zu sein, was sie zu einer beliebten Wahl für Unternehmen und Privatpersonen weltweit macht.

Darüber hinaus hat Splashtop kürzlich den Product of the Year Award auf der NAB Show 2023gewonnen, der Top-Messe in der Rundfunk-, Medien- und Unterhaltungsbranche. Splashtop erhielt die Auszeichnung aufgrund seiner innovativen Remote-Work-Lösungen.

Heute noch loslegen

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Project Mercury die Remote-Desktop-Technologie für Wacom-basierte Entwickler revolutioniert und Künstlern ein Erlebnis bietet, das so lokal wie möglich ist.

Mit seiner Fähigkeit, die Lücke zwischen der lokalen und der Remote-Umgebung zu schließen, Wacom-Tablets gleichzeitig auf einem lokalen und einem Remote-Computer zu verwenden und lokale Geräteeinstellungen in einer Remote-Umgebung in kreativen Apps zu erleben, wird Project Mercury die Produktivität und Zusammenarbeit in der Industrie.

Project Mercury befindet sich derzeit im Vorschautest für Splashtop-Benutzer. Dieser Service ist nur für begrenzte WIN-WIN-Systeme verfügbar. Wenn Sie daran interessiert sind, Project Mercury auszuprobieren, wenden Sie sich an Ihren Splashtop-Vertreter und bitten Sie darum, auf die Warteliste für Vorschautests gesetzt zu werden.

