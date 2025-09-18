Mac Remote Desktop Software by Splashtop

Remote-Desktop-Software für MacOS
Fernzugriff und Remote Desktop für Mac-Computer
Verbessern Sie Ihren Workflow mit der besten Mac-Remote-Desktop-Lösung
Ortsunabhängiges Arbeiten
Egal wo Sie sind – Sie sind immer mit Ihren Mac-Computern verbunden. Arbeiten Sie von zu Hause aus, am Flughafen, in einem anderen Land oder irgendwo anders auf der Welt.
Unbegrenzte Flexibilität
Greifen Sie von jedem Computer, Tablet oder Mobilgerät aus per Fernzugriff auf Ihre Macs zu. Nutzen Sie Ihren Mac, um auf andere Geräte zuzugreifen. Mit Splashtop spielt es keine Rolle, welches Gerät Sie zur Hand haben und auf welches Sie zugreifen müssen.
Steigern Sie die Produktivität
Greifen Sie auf jede Datei zu und führen Sie jede App auf Ihrem Remote-Computer aus – dank der Hochleistungsverbindung. Sie werden das Gefühl haben, Sie würden persönlich am ferngesteuerten Computer sitzen.
Überragende Benutzererfahrung
Die Einrichtung dauert nur wenige Minuten und schon können Sie Fernverbindungen von jedem Gerät aus mit nur einem Klick starten. Einfach zu bedienender Remote-Desktop-Zugriff, der die Arbeit aus der Ferne nahtlos gestaltet.
4 Hauptvorteile von Splashtop Remote-Desktop für Mac
Plattformübergreifende Unterstützung
Greifen Sie remote auf Ihre Windows-, Mac OS- und Linux-Computer von jedem Windows-, Mac-, iOS-, Android- und Chromebook-Gerät aus zu. Splashtop funktioniert nahtlos auf Laptops, Tablets und Smartphones.
Benutzerfreundlichkeit
Splashtop ist so konzipiert, dass es einfach zu bedienen ist, auch für diejenigen, die nicht technisch versiert sind. Stelle schnell und einfach eine Verbindung zu deinen Macs her und beginne mit der Remote-Arbeit. Spezielle Kenntnisse oder Schulungen sind nicht erforderlich.
Leistungsstarke Verbindungen
Greifen Sie von überall auf der Welt mit minimaler Verzögerung auf Ihre Mac-Computer zu. 4K-Streaming mit bis zu 60fps und niedriger Latenz bietet Ihnen eine erstklassige remote-desktop-verbindung.
Sicher und konform
Splashtop verwendet fortschrittliche Sicherheitsmaßnahmen, um sicherzustellen, dass der Fernzugriff auf Mac-Computer sicher und geschützt ist. Splashtop erfüllt mehrere Branchenvorschriften und -standards. Erfahre mehr über sichere Remote-Desktop-Software.
So verwenden Sie eine Remote-Desktop-App für Mac
Sie können die Splashtop Remote-Desktop-Software in nur wenigen schnellen Schritten einrichten. Sobald Sie Ihr Splashtop-Konto erstellt und die Splashtop Remote-Desktop-App auf Ihren Mac-Computern und anderen Geräten heruntergeladen haben, sind Sie startklar!
Dann können Sie, wann immer Sie eine Verbindung zu Ihrem Computer herstellen möchten, die Splashtop-App auf Ihrem Gerät öffnen und auf den Computer klicken, den Sie zugreifen möchten, um die Fernverbindung zu starten. Sie sehen den Bildschirm Ihres Remote-Computers auf Ihrem lokalen Gerät und übernehmen die Kontrolle, als ob Sie davor sitzen würden.
Schauen Sie sich unsere Splashtop Remote-Desktop für Mac Downloads an.
Unterstützung von Remote-Mitarbeitern, IT-Teams und mehr
Die Remote Desktop Softwarelösung Splashtop wurde entwickelt, um ein breites Spektrum an Fachleuten zu unterstützen, die von überall aus sicheren und leistungsstarken Zugriff auf Mac-Computer benötigen.
Remote-Mitarbeiter – Mitarbeiter können von zu Hause oder unterwegs eine Verbindung zu ihren Büro-Macs herstellen und mit der gleichen Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit auf Dateien, Apps und Ressourcen zugreifen, als wären sie vor Ort.
IT-Supportteams – Helpdesk-Mitarbeiter und MSPs können schnellen, unbeaufsichtigten Zugriff auf Macs zur Fehlerbehebung, zum Patchen und zur Wartung bereitstellen. Mit Splashtop Enterprise oder Splashtop Remote Support können IT-Teams Geräte sicher und in großem Umfang verwalten.
Kreative und Designer – Profis in den Bereichen Videobearbeitung, Design und Animation profitieren von Splashtops 4K-Streaming, der Performance mit geringer Latenz und der Unterstützung für Stifttabletts wie Wacom. So können sie einfach aus der Ferne an anspruchsvollen Kreativprojekten arbeiten, ohne dass die Qualität darunter leidet.
Lehrkräfte und Studierende – Schulen und Universitäten können den Zugriff auf Macs auf den Hybrid- oder Fernunterricht erweitern und so sicherstellen, dass Schülerinnen und Schüler bzw. Studierende von jedem Ort aus spezialisierte Anwendungen nutzen können.
Splashtop – die ideale Remote-Desktop-Lösung für Mac
Der integrierten Remote-Desktop-Anwendung für MacOS von Apple fehlen im Vergleich zu Software von Drittanbietern viele erweiterte Funktionen. Splashtop bietet umfangreiche Funktionen für Mac-Benutzer, die eine robuste und flexible Fernzugriffslösung benötigen.
Splashtop ermöglicht nahtlose, plattformübergreifende Verbindungen, sodass Sie problemlos von Ihrem Mac auf Windows-, Linux-, iOS- und Android-Geräte zugreifen können. Dadurch wird der Fernzugriff zum Kinderspiel.
Von unseren zufriedenen Kunden
Ich habe andere Fernzugriffstools verwendet, hatte aber einige Probleme mit der Software. Dann habe ich Splashtop entdeckt. Es ist großartig und sehr Mac-freundlich. Vielen Dank für ein tolles Produkt.
S.J. Pockmire, Moore Country Historical Association
Von unseren zufriedenen Kunden
Es eignet sich hervorragend für mein Unternehmen. Ich habe mich vor allem wegen des Preises für dieses Produkt entschieden, da es im Vergleich zu anderen Angeboten mit ähnlichem Funktionsumfang um einiges günstiger ist.
Scott Evans, Digital Wave LLC
Von unseren zufriedenen Kunden
Ich fühle mich verpflichtet, Ihnen mitzuteilen, wie beeindruckt ich von Splashtop Remote Access für Mac bin. Splashtop lässt mich tun, was ich brauche – Copy/Paste-Puffer, Dateiübertragungen, erstaunlich flüssige Remote-Grafiken usw. Ich kann gar nicht genug Gutes darüber sagen. Ich bin sehr, sehr beeindruckt.
Gregory F. Welch, Professor and AdventHealth Endowed Chair in Healthcare Simulation
Von unseren zufriedenen Kunden
Bis jetzt bin ich begeistert. Ich musste ABC eine Show liefern, also öffnete ich Adobe Premiere auf dem Remote-Computer, erledigte die erforderlichen Arbeiten und konnte die Show ansehen und anhören. Die Latenz ist so gering, dass ich das Gefühl hatte, an dem Gerät zu arbeiten. Das ist genau das, was ich brauche. Alles ist leicht verständlich und einfach zu verwenden.
Brian Davids