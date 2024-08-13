The #1 Remote Desktop App - Splashtop

Die führende Remote-Desktop-App - Splashtop
Für alle Computer, Tablets und Mobilgeräte
Entdecke die ultimative Remote-Desktop-App
Schnelle, zuverlässige und sichere Remote-Verbindungen
Splashtop ist die beste Remote-Desktop -App, da sie Ihnen schnelle, zuverlässige und sichere Fernverbindungen von jedem Gerät zu Ihren Remote-Computern bietet. Ihre Computer sind mit Splashtop immer für Sie zugänglich.
Greifen Sie jederzeit und überall auf Ihre Computer zu
Erleben Sie die beste Remote-Desktop-Verbindung von überall und von jedem Gerät – fast so, als ob Sie direkt am ferngesteuerten Computer sitzen würden!
Einfache Einrichtung und intuitive Benutzeroberfläche
Einfach einzurichten und mit einer intuitiven Benutzeroberfläche, die die Fernsteuerung eines Desktops zum Kinderspiel macht. Splashtop hat Tausende von 5-Sterne-Bewertungen!
Maximiere die Effizienz mit der Remote-Desktop-App von Splashtop
Fühlen Sie sich, als säßen Sie vor Ihrem entfernten Computer, während Sie ihn in Echtzeit von einem anderen Gerät aus steuern. Außerdem erhalten Sie alle wichtigen Funktionen, um Ihre Produktivität bei der Arbeit über eine Fernverbindung zu steigern.
Anwender auf der ganzen Welt vertrauen darauf: Die mit 5 Sternen ausgezeichnete Remote-Desktop-App von Splashtop
Über 30 Millionen Nutzer nutzen die preisgekrönten und leistungsstarken Remote-Desktop-Produkte von Splashtop. Splashtop Business hat die höchsten Bewertungen im Apple App Store (4,8 Sterne) und im Google Play Store (4,7 Sterne) erhalten.
Nicht nur Einzelanwender, sondern auch zahlreiche Organisationen weltweit vertrauen auf die Fernzugriffslösung von Splashtop, darunter AT&T, Toyota, Harvard University, State Farm, S&P Global und 200.000 Unternehmen und Behörden.
Holen Sie sich die App auf all Ihre Geräte
Splashtop funktioniert plattformübergreifend und ist auf den Betriebssystemen verfügbar, die Sie verwenden. Downloaden Sie die Splashtop Remote-Desktop-App auf jedem Computer, Tablet oder mobilen Gerät, das Sie verwenden möchten, um auf Ihre Remote-Computer zuzugreifen.
Keine Sorge mehr, Ihre Computer mitzunehmen oder sicherzustellen, dass Ihre persönlichen Geräte das richtige Betriebssystem haben - Splashtop unterstützt jedes Windows-, Mac-, iOS-, Android- und Chromebook-Gerät.
Optimiere die Fernarbeit mit einer benutzerfreundlichen Remote-Desktop-App
Greifen Sie jederzeit und überall auf alle Ihre Apps und Dateien zu
Die Arbeit aus der Ferne wird viel einfacher, wenn Sie Splashtop haben. Sie werden in der Lage sein, auf alle Dateien und Anwendungen auf Ihrem Ferncomputer zuzugreifen. Führen Sie jede Anwendung aus, einschließlich Microsoft Office-Programme wie Word und Excel, Adobe Creative Suite-Tools wie Photoshop, Videobearbeitungssoftware, CAD/CAM und mehr.
Wesentliche Merkmale für Effizienz
Wichtige Funktionen wie Dateiübertragung per Drag-and-Drop, Ferndruck, Unterstützung für mehrere Monitore, Remote-Neustart, Sitzungsaufzeichnung und vieles mehr helfen Ihnen, beim Zugriff auf Ihren Ferncomputer produktiv zu bleiben.