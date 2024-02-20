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A woman outside at a park using Splashtop on her iPhone to access her remote desktop computer.

Remote-Desktop-Software für iPhone

Greifen Sie mit Splashtop von Ihrem iPhone aus auf Remote-Computer zu

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Best Remote Desktop Software for iPhone: Splashtop
Best Remote Desktop Software for iPhone: Splashtop


Hauptmerkmale von Splashtop Remote-Desktop für iPhone

  • Ortsunabhängiges Arbeiten

    Verwenden Sie Ihr iPhone, um unterwegs auf Ihre Computer zuzugreifen. Sie müssen Ihren Computer nicht mitnehmen, alles, was Sie brauchen, ist ein iPhone.

  • Unbegrenzte Flexibilität

    Es spielt keine Rolle, wo Sie gerade sind oder ob Sie Ihren Computer vergessen haben. Mit Splashtop und einem iPhone können Sie jederzeit auf Ihren Computer zugreifen.

  • Steigern Sie die Produktivität

    Fühlen Sie sich, als würden Sie den Remote-Computer persönlich verwenden – selbst wenn Sie ihn von einem iPhone aus fernsteuern. Es war noch nie so einfach, von einem iPhone aus remote zu arbeiten.

  • Überragende Benutzeroberfläche

    Einfache, schnelle und leicht zu bedienende Remote-Desktop-Software für das iPhone. Nahtloser und unkomplizierter Fernsteuerungszugriff auf Ihre Computer.

A iPhone using Splashtop to access a remote desktop to run Quickbooks

Remote-Desktop-Software für iPhone

Mit der Remote-Desktop-Software von Splashtop haben Sie das Gefühl, vor Ihrem Computer zu sitzen, während Sie ihn von Ihrem iPhone aus steuern. Man kann sogar eine Maus und eine Tastatur verwenden, um seinen Computer von einem iPhone aus der Ferne zu steuern..

Während einer Remote-Desktop-Sitzung können Sie jede Datei öffnen und jede App auf Ihrem Remote-Computer ausführen, einschließlich Software zur Videobearbeitung, Grafikdesignprogramme und 3D-Modellierungstools. Mit Splashtop ist das Arbeiten aus der Ferne ein Kinderspiel.

An iPhone and a computer

So richten Sie Remote-Desktop auf dem iPhone ein

Sie können die Splashtop Remote-Desktop-Software einrichten, indem Sie ein Splashtop-Konto erstellen und die Splashtop-Apps auf Ihren Geräten installieren.

Nach der Einrichtung öffnen Sie die Splashtop-App auf Ihrem iPhone und klicken dann auf den Computer, auf den Sie Zugriff erhalten möchten, um die Fernverbindung zu starten. Sie sehen den Bildschirm Ihres Remote-Computers auf Ihrem iPhone in Echtzeit und können ihn steuern.

Schauen Sie sich unsere Splashtop Remote-Desktop für iPhone-Downloads an.

A man working remotely outside from a iPhone by using Splashtop to access his remote desktop.

Bestbewertete Remote-Desktop-App für das iPhone

Tausende von Benutzer bewerten die überlegene Leistung, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit von Splashtop mit 5 Sternen.

Egal, ob Sie von zu Hause aus oder unterwegs mit einem iPhone arbeiten oder Remote-Support für iPhones leisten: Splashtop macht all das möglich!

4 Hauptvorteile von Splashtop Remote-Desktop für iPhone

  • Plattformübergreifende Unterstützung

    Greifen Sie remote auf Ihre Windows-, Mac OS- und Linux-Computer von jedem Windows-, Mac-, iOS-, Android- und Chromebook-Gerät aus zu. Splashtop funktioniert nahtlos auf Laptops, Tablets und Smartphones.

  • Benutzerfreundlichkeit

    Ihr Computer und alle seine Dateien und Anwendungen sind von Ihrem iPhone aus zugänglich. Mit Splashtop ist das Arbeiten aus der Ferne so nahtlos wie möglich.

  • Leistungsstarke Verbindungen

    Sie können Ihre Workstations aus der Ferne steuern, als säßen Sie davor. 4K-Streaming und Remote-Desktop-Verbindungen mit niedriger Latenz bieten Ihnen ein reibungsloses Remote-Desktop-Erlebnis.

  • Sicher und konform

    Alle Fernsitzungen sind mit TLS und 256-Bit-AES-Verschlüsselung geschützt. Splashtop erfüllt mehrere Branchenvorschriften und -standards. Erfahre mehr über sichere Remote-Desktop-Software.

Von unseren zufriedenen Kunden

Ich habe mit anderen Remote-Desktop-Tools gearbeitet, und Splashtop ist ein viel besseres Produkt. Ich schätze die Benutzerfreundlichkeit, die Möglichkeit, bestimmte Computer bestimmten Benutzern zuzuweisen, und die Möglichkeit, mich von meinem Telefon, Tablet und Computer aus bei einem PC anzumelden.

Charles Spivey, Trusted Senior Specialists, LLC

Von unseren zufriedenen Kunden

Ich habe andere Fernzugriffstools verwendet, hatte aber einige Probleme mit der Software. Dann habe ich Splashtop entdeckt. Es ist großartig und sehr Mac-freundlich. Vielen Dank für ein tolles Produkt.

S.J. Pockmire, Moore Country Historical Association

Von unseren zufriedenen Kunden

Bis jetzt bin ich begeistert. Die Latenz ist so gering, dass ich das Gefühl hatte, an dem Gerät zu arbeiten. Das ist genau das, was ich brauche. Alles ist leicht verständlich und einfach zu verwenden ... Ich habe die Splashtop-App für das Handy verwendet, um den Status meiner Systeme zu überprüfen, und dafür ist sie perfekt.

Brian Davids

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Downloads

Kundenbewertungen von TrustRadius: Die Splashtop Remote Desktop App ist #1


FAQs

Was ist die beste Remote-Desktop-App für iPhones?
Wie kann ich meinen PC von meinem iPhone aus steuern?
Kann ich von einem anderen Gerät aus aus der Ferne auf ein iPhone zugreifen?
Ist es sicher, Remote-Desktop-Software auf meinem iPhone zu verwenden?
Kann ich eine Remote-Desktop-Software verwenden, um von meinem iPhone auf meinen Mac zuzugreifen?
Ist ein Remote-Desktop auf einem iPhone möglich?
Wie lade ich die Splashtop Remote-Desktop App für iPhone herunter?

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