Remote Desktop Software for iPhone

Remote-Desktop-Software für iPhone
Greifen Sie mit Splashtop von Ihrem iPhone aus auf Remote-Computer zu
Hauptmerkmale von Splashtop Remote-Desktop für iPhone
Ortsunabhängiges Arbeiten
Verwenden Sie Ihr iPhone, um unterwegs auf Ihre Computer zuzugreifen. Sie müssen Ihren Computer nicht mitnehmen, alles, was Sie brauchen, ist ein iPhone.
Unbegrenzte Flexibilität
Es spielt keine Rolle, wo Sie gerade sind oder ob Sie Ihren Computer vergessen haben. Mit Splashtop und einem iPhone können Sie jederzeit auf Ihren Computer zugreifen.
Steigern Sie die Produktivität
Fühlen Sie sich, als würden Sie den Remote-Computer persönlich verwenden – selbst wenn Sie ihn von einem iPhone aus fernsteuern. Es war noch nie so einfach, von einem iPhone aus remote zu arbeiten.
Überragende Benutzeroberfläche
Einfache, schnelle und leicht zu bedienende Remote-Desktop-Software für das iPhone. Nahtloser und unkomplizierter Fernsteuerungszugriff auf Ihre Computer.
Remote-Desktop-Software für iPhone
Mit der Remote-Desktop-Software von Splashtop haben Sie das Gefühl, vor Ihrem Computer zu sitzen, während Sie ihn von Ihrem iPhone aus steuern. Man kann sogar eine Maus und eine Tastatur verwenden, um seinen Computer von einem iPhone aus der Ferne zu steuern..
Während einer Remote-Desktop-Sitzung können Sie jede Datei öffnen und jede App auf Ihrem Remote-Computer ausführen, einschließlich Software zur Videobearbeitung, Grafikdesignprogramme und 3D-Modellierungstools. Mit Splashtop ist das Arbeiten aus der Ferne ein Kinderspiel.
So richten Sie Remote-Desktop auf dem iPhone ein
Sie können die Splashtop Remote-Desktop-Software einrichten, indem Sie ein Splashtop-Konto erstellen und die Splashtop-Apps auf Ihren Geräten installieren.
Nach der Einrichtung öffnen Sie die Splashtop-App auf Ihrem iPhone und klicken dann auf den Computer, auf den Sie Zugriff erhalten möchten, um die Fernverbindung zu starten. Sie sehen den Bildschirm Ihres Remote-Computers auf Ihrem iPhone in Echtzeit und können ihn steuern.
Schauen Sie sich unsere Splashtop Remote-Desktop für iPhone-Downloads an.
Bestbewertete Remote-Desktop-App für das iPhone
Tausende von Benutzer bewerten die überlegene Leistung, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit von Splashtop mit 5 Sternen.
Egal, ob Sie von zu Hause aus oder unterwegs mit einem iPhone arbeiten oder Remote-Support für iPhones leisten: Splashtop macht all das möglich!
4 Hauptvorteile von Splashtop Remote-Desktop für iPhone
Plattformübergreifende Unterstützung
Greifen Sie remote auf Ihre Windows-, Mac OS- und Linux-Computer von jedem Windows-, Mac-, iOS-, Android- und Chromebook-Gerät aus zu. Splashtop funktioniert nahtlos auf Laptops, Tablets und Smartphones.
Benutzerfreundlichkeit
Ihr Computer und alle seine Dateien und Anwendungen sind von Ihrem iPhone aus zugänglich. Mit Splashtop ist das Arbeiten aus der Ferne so nahtlos wie möglich.
Leistungsstarke Verbindungen
Sie können Ihre Workstations aus der Ferne steuern, als säßen Sie davor. 4K-Streaming und Remote-Desktop-Verbindungen mit niedriger Latenz bieten Ihnen ein reibungsloses Remote-Desktop-Erlebnis.
Sicher und konform
Alle Fernsitzungen sind mit TLS und 256-Bit-AES-Verschlüsselung geschützt. Splashtop erfüllt mehrere Branchenvorschriften und -standards. Erfahre mehr über sichere Remote-Desktop-Software.
Von unseren zufriedenen Kunden
Ich habe mit anderen Remote-Desktop-Tools gearbeitet, und Splashtop ist ein viel besseres Produkt. Ich schätze die Benutzerfreundlichkeit, die Möglichkeit, bestimmte Computer bestimmten Benutzern zuzuweisen, und die Möglichkeit, mich von meinem Telefon, Tablet und Computer aus bei einem PC anzumelden.
Charles Spivey, Trusted Senior Specialists, LLC
Von unseren zufriedenen Kunden
Ich habe andere Fernzugriffstools verwendet, hatte aber einige Probleme mit der Software. Dann habe ich Splashtop entdeckt. Es ist großartig und sehr Mac-freundlich. Vielen Dank für ein tolles Produkt.
S.J. Pockmire, Moore Country Historical Association
Von unseren zufriedenen Kunden
Bis jetzt bin ich begeistert. Die Latenz ist so gering, dass ich das Gefühl hatte, an dem Gerät zu arbeiten. Das ist genau das, was ich brauche. Alles ist leicht verständlich und einfach zu verwenden ... Ich habe die Splashtop-App für das Handy verwendet, um den Status meiner Systeme zu überprüfen, und dafür ist sie perfekt.
Brian Davids