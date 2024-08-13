Die bevorzugte Fernzugriffs- und Fernunterstützungssoftware für IT-Helpdesks

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IT support helping via desktop with remote access software

Fernzugriff- und Fernunterstützungssoftware für IT-Helpdesks

Eine kostengünstige, sichere Fernzugriff und Fernsupport-Lösung für IT-Teams zur effizienten Verwaltung, Kontrolle und Unterstützung von Endpunkten.

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IT support helping via desktop with remote access software

Optimiere deinen Helpdesk-Workflow mit Splashtop

Splashtop bietet die hohe Leistung, Flexibilität und Kontrolle, die Sie für die effektive Unterstützung Ihres Unternehmens benötigen.

Vereinfachen Sie Ihren Helpdesk-Workflow mit On-Demand-Fernzugriff auf Endbenutzergeräte mit Splashtop Remote Support.

Zusätzlich erhalten Sie mit Splashtop Enterprise eine All-in-One-Fernsupport-Lösung IT- und Helpdesk-Teams der heutigen Zeit. So können Technikteams zusammenarbeiten, ihre Effizienz steigern und Anfragen von Endbenutzer*innen schnell lösen. 

Warum Sie Splashtop für den IT-Helpdesk-Fernsupport wählen sollten

  • Robuste Sicherheit dank strenger Authentifizierungsanforderungen, Berechtigungskontrollen, umfassender Protokollierung und mehr.
  • On-Demand-Helpdesk-Support, um jederzeit auf unbeaufsichtigte Computer zuzugreifen und es Endbenutzern zu ermöglichen, von zu Hause aus zu arbeiten.
  • Leistungsstarke Fernsitzungen mit einer intuitiven Benutzeroberfläche.
  • Eine zentralisierte Konsole für Techniker zur Verwaltung von Benutzern, Gruppen, Geräten, Zugriffsberechtigungen und mehr.
  • Eine kostengünstige Fernzugriffslösung, die sich nahtlos in Ihre bestehende IT-Umgebung, Ticketing-Systeme und Techniker-Workflows integrieren lässt.
  • Branchenführender Kundenservice.

Nahtloses IT-Helpdesk-Management mit Splashtop

Für IT-Profis, um jedes Gerät aus der Ferne zu unterstützen. Endpunktmanagement als Add-on verfügbar.

Splashtop Remote Support

Lösung für beaufsichtigten und unbeaufsichtigten Fernsupport

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Für unternehmensgerechten Fernzugriff und -Support mit SSO und erweiterter Verwaltbarkeit.

Splashtop Enterprise

Fernzugriff und Fernsupport zur Erfüllung Ihrer erweiterten Geschäfts- und Sicherheitsanforderungen

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Vorteile der Remote-Zugriffs- und Support-Software von Splashtop

Komplettlösung für Fernzugriffs- und Fernsupportfunktionen

  • Schneller On-Demand-Support für alle beaufsichtigten (nicht verwalteten) Computer und Mobilgeräte 

  • Unbeaufsichtigter Fernsupport 

  • Endpunktüberwachung und -verwaltung * 

  • Unbeaufsichtigter Android-Zugriff * 

  • Ermöglichen Sie Endbenutzern den Fernzugriff auf ihre Arbeitscomputer von jedem Gerät aus * 

  • Vereinfachte Workflows für On-Demand-Fernsupport* 

  • Support-Warteschlange, Gruppierung von Technikern und Funktionen zur Zusammenarbeit* 


Sicherheit, Audit und Compliance


Benutzerfreundlichkeit und Effizienz

  • Zentralisierte Konsole für Techniker zur Verwaltung von Benutzern, Gruppen, Geräten, Zugriffsberechtigungen und mehr

  • Benutzerfreundliche und intuitive Oberfläche, für deren Bedienung keine Schulung erforderlich ist

  • Produktivitätssteigernde Funktionen während der Sitzung

  • Verwenden Sie die Splashtop-App auf einer beliebigen Anzahl von Windows-, Mac-, iOS-, Android- und Chrome-Geräten, um die Fernsitzung zu starten


Flexibilität und Kontrolle

  • Bessere Kontrolle mit geplantem Fernzugriff, granularen Funktionsberechtigungen, gruppenbasiertem Zugriff und vielem mehr *

  • Sie können die SOS On-Demand-Support-App, die Ihre Kunden herunterladen, mit Ihrem eigenen Logo, Ihren Firmenfarben, Informationen und Ihrem Firmennamen individualisieren

  • Wählen Sie Cloud- oder Vor-Ort-Bereitstellung


Enterprise-Funktion

Einmal-Login / Single Sign-On (SSO)

  • Integrieren Sie sich mit Ihrem SSO -Identitätsanbieter, um Splashtop-Benutzer über Ihr aktuelles Unternehmensverzeichnis zu verwalten.

  • Nutzen Sie die Vorteile von SSO, damit Ihre Mitarbeiter nicht noch ein weiteres Passwort erstellen müssen

  • Automatisieren Sie das Onboarding und Offboarding von Mitarbeitern durch SSO mit SCIM


Integration in Ticketing-Systeme

  • Integriere Ticketing-Systeme wie ServiceNow, Jira, Freshservice, Freshdesk, Zendesk und weitere, um eine Fernunterstützungssitzung direkt von deinem Ticket aus zu starten

  • Sitzungsdetails automatisch im Ticket protokollieren


* nur mit Enterprise verfügbar

Splashtop bietet großartige Funktionen zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis

Sparen Sie zwischen 50 % und 80 %, wenn Sie Splashtop statt anderer Fernzugriffslösungen wählen.

Von unseren zufriedenen Kunden

Vor dem Herunterladen rief ich kurz den Verkaufssupport an, um zu beurteilen, ob Splashtop mir das liefern würde, was ich benötigte und der Support-Mitarbeiter war hervorragend. Ich brauchte nicht bis zum Ende der Probezeit zu warten... am dritten Tag wusste ich, dass dies eine wunderbare Lösung ist.

Jonathan Stone - Stone Consulting Group

Von unseren zufriedenen Kunden

Nachdem ich andere Produkte (LogMeIn, TeamViewer usw.) verwendet hatte, habe ich festgestellt, dass Splashtop am schnellsten und zuverlässigsten ist. Die Personen, die Support erhalten, sind ebenso der Meinung, dass die Support-Software eine der benutzerfreundlichsten Lösungen ist, die sie kennen. Sie funktioniert einfach einwandfrei.

Michael Tott - Fore Computers

Von unseren zufriedenen Kunden

Es eignet sich hervorragend für mein Unternehmen. Ich habe mich vor allem wegen des Preises für dieses Produkt entschieden, da es im Vergleich zu anderen Angeboten mit ähnlichem Funktionsumfang um einiges günstiger ist.

Scott Evans - Digital Wave LLC

Von unseren zufriedenen Kunden

Vorher habe ich LogMeIn verwendet. Aber Splashtop ist viel günstiger. Außerdem ist es einfach, Benutzer mit kontrolliertem Zugriff auf Rechner einzurichten. Die Sitzungs- und Verlaufsprotokolle sind in meinem Fall immer sehr hilfreich.

Dave Bakker - Hendrik’s Greenhouses

Integrieren Sie Ihre Helpdesk-Software nahtlos mit Splashtop

Splashtop bietet die Möglichkeit, direkt innerhalb eines Tickets Fernunterstützung zu leisten. Splashtop SOS Unlimited mit der PSA-Ticketing- und ITSM-Integration bietet Ihnen die Möglichkeit, Splashtop in die beliebtesten PSA- und ITSM-Plattformen zu integrieren! 

Erfahren Sie mehr über unsere Integrationspartner.

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Ressourcen

Vergleichen Sie Splashtop Enterprise mit Splashtop SOS →

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FAQs

Was ist Remote-Helpdesk-Software?
Was macht ein IT-Helpdesk?
Wie funktioniert die Remote-Helpdesk-Software?
Was ist der Unterschied zwischen einem Helpdesk und dem IT-Support?
Warum brauchen Sie eine Remote Helpdesk-Software?
Welche ITSM-Plattformen werden von Splashtop unterstützt?