Die bevorzugte Fernzugriffs- und Fernunterstützungssoftware für IT-Helpdesks

Fernzugriff- und Fernunterstützungssoftware für IT-Helpdesks
Eine kostengünstige, sichere Fernzugriff und Fernsupport-Lösung für IT-Teams zur effizienten Verwaltung, Kontrolle und Unterstützung von Endpunkten.
Optimiere deinen Helpdesk-Workflow mit Splashtop
Splashtop bietet die hohe Leistung, Flexibilität und Kontrolle, die Sie für die effektive Unterstützung Ihres Unternehmens benötigen.
Vereinfachen Sie Ihren Helpdesk-Workflow mit On-Demand-Fernzugriff auf Endbenutzergeräte mit Splashtop Remote Support.
Zusätzlich erhalten Sie mit Splashtop Enterprise eine All-in-One-Fernsupport-Lösung IT- und Helpdesk-Teams der heutigen Zeit. So können Technikteams zusammenarbeiten, ihre Effizienz steigern und Anfragen von Endbenutzer*innen schnell lösen.
Warum Sie Splashtop für den IT-Helpdesk-Fernsupport wählen sollten
- Robuste Sicherheit dank strenger Authentifizierungsanforderungen, Berechtigungskontrollen, umfassender Protokollierung und mehr.
- On-Demand-Helpdesk-Support, um jederzeit auf unbeaufsichtigte Computer zuzugreifen und es Endbenutzern zu ermöglichen, von zu Hause aus zu arbeiten.
- Leistungsstarke Fernsitzungen mit einer intuitiven Benutzeroberfläche.
- Eine zentralisierte Konsole für Techniker zur Verwaltung von Benutzern, Gruppen, Geräten, Zugriffsberechtigungen und mehr.
- Eine kostengünstige Fernzugriffslösung, die sich nahtlos in Ihre bestehende IT-Umgebung, Ticketing-Systeme und Techniker-Workflows integrieren lässt.
- Branchenführender Kundenservice.
Nahtloses IT-Helpdesk-Management mit Splashtop
Für IT-Profis, um jedes Gerät aus der Ferne zu unterstützen. Endpunktmanagement als Add-on verfügbar.
Splashtop Remote Support
Lösung für beaufsichtigten und unbeaufsichtigten Fernsupport
Für unternehmensgerechten Fernzugriff und -Support mit SSO und erweiterter Verwaltbarkeit.
Splashtop Enterprise
Fernzugriff und Fernsupport zur Erfüllung Ihrer erweiterten Geschäfts- und Sicherheitsanforderungen
Vorteile der Remote-Zugriffs- und Support-Software von Splashtop
Komplettlösung für Fernzugriffs- und Fernsupportfunktionen
Schneller On-Demand-Support für alle beaufsichtigten (nicht verwalteten) Computer und Mobilgeräte
Unbeaufsichtigter Fernsupport
Endpunktüberwachung und -verwaltung *
Unbeaufsichtigter Android-Zugriff *
Ermöglichen Sie Endbenutzern den Fernzugriff auf ihre Arbeitscomputer von jedem Gerät aus *
Vereinfachte Workflows für On-Demand-Fernsupport*
Support-Warteschlange, Gruppierung von Technikern und Funktionen zur Zusammenarbeit*
Sicherheit, Audit und Compliance
Robuste Sicherheitsfunktionen und -praktiken, einschließlich Industriestandard TLS 1.2 mit AES-256-Bit-Verschlüsselung, Geräteauthentifizierung, Zwei-Faktor-Authentifizierung und mehr
Aktivitäten werden protokolliert und stehen für die Berichterstattung zur Verfügung
Splashtop bleibt konform mit SOC 2 Typ 2, SOC 3 und DSGVO
Die Sicherheitsfunktionen von Splashtop helfen Unternehmen, ihre eigenen HIPAA-, PCI-, ISO 27001- und andere Branchen- und Regierungsstandards und -vorschriften zu erfüllen
Kaufen, installieren und verwalten Sie Bitdefender auf Ihren verwalteten Computern innerhalb von Splashtop
Benutzerfreundlichkeit und Effizienz
Zentralisierte Konsole für Techniker zur Verwaltung von Benutzern, Gruppen, Geräten, Zugriffsberechtigungen und mehr
Benutzerfreundliche und intuitive Oberfläche, für deren Bedienung keine Schulung erforderlich ist
Produktivitätssteigernde Funktionen während der Sitzung
Verwenden Sie die Splashtop-App auf einer beliebigen Anzahl von Windows-, Mac-, iOS-, Android- und Chrome-Geräten, um die Fernsitzung zu starten
Flexibilität und Kontrolle
Bessere Kontrolle mit geplantem Fernzugriff, granularen Funktionsberechtigungen, gruppenbasiertem Zugriff und vielem mehr *
Sie können die SOS On-Demand-Support-App, die Ihre Kunden herunterladen, mit Ihrem eigenen Logo, Ihren Firmenfarben, Informationen und Ihrem Firmennamen individualisieren
Wählen Sie Cloud- oder Vor-Ort-Bereitstellung
Enterprise-Funktion
Einmal-Login / Single Sign-On (SSO)
Integrieren Sie sich mit Ihrem SSO -Identitätsanbieter, um Splashtop-Benutzer über Ihr aktuelles Unternehmensverzeichnis zu verwalten.
Nutzen Sie die Vorteile von SSO, damit Ihre Mitarbeiter nicht noch ein weiteres Passwort erstellen müssen
Automatisieren Sie das Onboarding und Offboarding von Mitarbeitern durch SSO mit SCIM
Integration in Ticketing-Systeme
Integriere Ticketing-Systeme wie ServiceNow, Jira, Freshservice, Freshdesk, Zendesk und weitere, um eine Fernunterstützungssitzung direkt von deinem Ticket aus zu starten
Sitzungsdetails automatisch im Ticket protokollieren
* nur mit Enterprise verfügbar
Splashtop bietet großartige Funktionen zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis
Sparen Sie zwischen 50 % und 80 %, wenn Sie Splashtop statt anderer Fernzugriffslösungen wählen.
Von unseren zufriedenen Kunden
Vor dem Herunterladen rief ich kurz den Verkaufssupport an, um zu beurteilen, ob Splashtop mir das liefern würde, was ich benötigte und der Support-Mitarbeiter war hervorragend. Ich brauchte nicht bis zum Ende der Probezeit zu warten... am dritten Tag wusste ich, dass dies eine wunderbare Lösung ist.
Jonathan Stone - Stone Consulting Group
Von unseren zufriedenen Kunden
Nachdem ich andere Produkte (LogMeIn, TeamViewer usw.) verwendet hatte, habe ich festgestellt, dass Splashtop am schnellsten und zuverlässigsten ist. Die Personen, die Support erhalten, sind ebenso der Meinung, dass die Support-Software eine der benutzerfreundlichsten Lösungen ist, die sie kennen. Sie funktioniert einfach einwandfrei.
Michael Tott - Fore Computers
Von unseren zufriedenen Kunden
Es eignet sich hervorragend für mein Unternehmen. Ich habe mich vor allem wegen des Preises für dieses Produkt entschieden, da es im Vergleich zu anderen Angeboten mit ähnlichem Funktionsumfang um einiges günstiger ist.
Scott Evans - Digital Wave LLC
Von unseren zufriedenen Kunden
Vorher habe ich LogMeIn verwendet. Aber Splashtop ist viel günstiger. Außerdem ist es einfach, Benutzer mit kontrolliertem Zugriff auf Rechner einzurichten. Die Sitzungs- und Verlaufsprotokolle sind in meinem Fall immer sehr hilfreich.
Dave Bakker - Hendrik’s Greenhouses
Integrieren Sie Ihre Helpdesk-Software nahtlos mit Splashtop
Splashtop bietet die Möglichkeit, direkt innerhalb eines Tickets Fernunterstützung zu leisten. Splashtop SOS Unlimited mit der PSA-Ticketing- und ITSM-Integration bietet Ihnen die Möglichkeit, Splashtop in die beliebtesten PSA- und ITSM-Plattformen zu integrieren!
Erfahren Sie mehr über unsere Integrationspartner.