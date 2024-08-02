iPad Remote Desktop Software by Splashtop

Remote-Desktop-Software für iPad von Splashtop
Fernzugriff auf und von iPads
Gründe für die Verwendung von Remote-Desktop-Software für iPad
Die Verwendung von Remote-Desktop-Software für iPad bietet erhebliche Vorteile für verschiedene Benutzer, darunter Geschäftsanwender, Pädagogen und Einzelpersonen. Geschäftsanwender profitieren von höherer Produktivität, da die Software von überall aus den sicheren Zugriff auf Arbeitscomputer ermöglicht und so die Zusammenarbeit in Echtzeit und den Fernsupport erleichtert. Pädagogen können Remote-Desktop-Software nutzen, um virtuelle Kurse abzuhalten, auf Unterrichtsmaterialien zuzugreifen und sich interaktiv mit Schülern auszutauschen. So lässt sich die Kontinuität im Bildungsbereich gewährleisten.
Einzelpersonen bietet es die Möglichkeit, auf Heimcomputer zuzugreifen, Multimediainhalte zu streamen und Probleme mit Geräten von Familienmitgliedern aus der Ferne zu beheben. Remote-Desktop-Software für iPad vereint die Vorteile von Mobilität und Desktop-Funktionalität und ermöglicht es, mit anderen in Verbindung und produktiv zu bleiben.
Was macht Splashtop zur besten iPad-Remote-Desktop-Lösung?
Ortsunabhängiges Arbeiten
Verwenden Sie Ihr iPad, um von überall auf Ihre Computer zuzugreifen und remote zu arbeiten. Sie können von zu Hause, unterwegs und überall auf der Welt arbeiten.
Unbegrenzte Flexibilität
Sie müssen Ihren Computer nicht mitnehmen, nutzen Sie Ihr iPad, um aus der Ferne auf jeden Desktop zuzugreifen. Alle Ihre Computerdateien, Apps und Ressourcen sind von Ihrem iPad aus mit Splashtop Remote-Desktop-Software zugänglich.
Steigern Sie die Produktivität
Fühlen Sie sich, als würden Sie den Remote-Computer persönlich verwenden – selbst wenn Sie ihn von einem iPad aus fernsteuern. Von einem iPad aus remote zu arbeiten war noch nie so unkompliziert.
Überragende Benutzeroberfläche
Einfache, schnelle und leicht zu bedienende Remote-Desktop-Software für iPad. Steuern Sie Ihre Computer in Echtzeit von Ihrem iPad aus, als würden Sie direkt an Ihrem Computer sitzen.
Remote-Desktop-Software für iPad-Benutzer
Mit der Splashtop Remote-Desktop-Software fühlen Sie sich, als säßen Sie direkt vor Ihrem Computer, während Sie ihn von Ihrem iPad aus fernsteuern.
Während einer Fernsitzung können Sie jede beliebige Datei öffnen und jede beliebige App auf Ihrem Ferncomputer ausführen, einschließlich Videobearbeitungssoftware, Grafikdesign- und 3D-Modellierungs-Tools. Apps wie Adobe Creative Tools, Autodesk, QuickBooks und mehr stehen Ihnen bei der Arbeit per Fernzugriff jederzeit zur Verfügung.
Wie man Remote-Desktop für iPad verwendet
Die Einrichtung der Remote-Desktop-Software auf Ihrem iPad ist schnell und einfach. Folgen Sie diesen einfachen Schritten, um loszulegen:
Installieren Sie die App: Laden Sie die Splashtop Business App aus dem App Store herunter und installieren Sie sie auf Ihrem iPad.
Registrieren oder Anmelden: Öffnen Sie die App und registrieren Sie sich für ein neues Konto oder melden Sie sich mit Ihren bestehenden Splashtop-Zugangsdaten an.
Richten Sie Ihren Computer ein: Laden Sie auf Ihrem Computer die Splashtop Streamer-Anwendung von der Splashtop-Website herunter und installieren Sie sie.
Verbinden Sie Ihre Geräte: Stellen Sie sicher, dass sowohl Ihr iPad als auch Ihr Computer mit dem Internet verbunden sind. Öffnen Sie die Splashtop-App auf Ihrem iPad, und Sie sollten Ihren Computer aufgelistet sehen. Tippen Sie auf Ihren Computer, um die Remote-Sitzung zu starten.
Das führende Remote-Desktop-Tool für iPads
Wenn es um Remote-Desktop-Tools für das iPad geht, ist Splashtop der klare Gewinner. Dank der überlegenen Leistung, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit von Splashtop wird der Remote-Desktop-Zugriff zum Kinderspiel.
Egal, ob Sie von zu Hause aus oder unterwegs arbeiten oder Remote-Support leisten – Sie brauchen lediglich Splashtop und ein iPad, um all das zu tun.
Hauptvorteile von Splashtop Remote-Desktop für iPad
Plattformübergreifende Unterstützung
Greifen Sie remote auf Ihre Windows-, Mac OS- und Linux-Computer von jedem Windows-, Mac-, iOS-, Android- und Chromebook-Gerät aus zu. Splashtop funktioniert nahtlos auf Laptops, Tablets und Smartphones.
Benutzerfreundlichkeit
Ihr Computer, sowie alle seine Dateien und Anwendungen, sind von Ihrem iPad aus zugänglich. Das Arbeiten aus der Ferne ist mit Splashtop so nahtlos wie möglich.
Leistungsstarke Verbindungen
Erhalten Sie Zugriff aus der Ferne auf ressourcen- und rechenintensive Workstations, als säßen Sie direkt davor. 4K-Streaming und geringe Latenz sorgen für eine erstklassige Remote-Desktop-Verbindung.
Sicher und konform
Alle Fernsitzungen sind mit TLS und 256-Bit-AES-Verschlüsselung geschützt. Splashtop erfüllt mehrere Branchenvorschriften und -standards. Erfahre mehr über sichere Remote-Desktop-Software.
Von unseren zufriedenen Kunden
Ich habe mit anderen Remote-Desktop-Tools gearbeitet, und Splashtop ist ein viel besseres Produkt. Ich schätze die Benutzerfreundlichkeit, die Möglichkeit, bestimmte Computer bestimmten Benutzern zuzuweisen, und die Möglichkeit, mich von meinem Telefon, Tablet und Computer aus bei einem PC anzumelden.
Charles Spivey, Trusted Senior Specialists, LLC
Von unseren zufriedenen Kunden
Bis jetzt bin ich begeistert. Die Latenz ist so gering, dass ich das Gefühl hatte, an dem Gerät zu arbeiten. Das ist genau das, was ich brauche. Alles ist leicht verständlich und einfach zu verwenden ... Ich habe die Splashtop-App für das Handy verwendet, um den Status meiner Systeme zu überprüfen, und dafür ist sie perfekt.
Brian Davids
Von unseren zufriedenen Kunden
Ich habe andere Fernzugriffstools verwendet, hatte aber einige Probleme mit der Software. Dann habe ich Splashtop entdeckt. Es ist großartig und sehr Mac-freundlich. Vielen Dank für ein tolles Produkt.
S.J. Pockmire, Moore Country Historical Association