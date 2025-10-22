Ist Remote-Desktop sicher?

Die Sicherheit von Remote-Desktops beginnt mit der Auswahl einer geeigneten Remote-Desktop-Lösung gegenüber RDP und VPN und der Befolgung dieser bewährten Sicherheitsmethoden.
In den letzten Jahren haben sich die Versuche, die Sicherheit eines Netzwerks per Remote-Desktop zu umgehen, mehr als verdreifacht.Es ist wichtig, sicherzustellen, dass Ihre Remote-Desktop-Verbindungen sicher sind und die Sicherheit Ihres restlichen Systems nicht gefährden.Wissen Sie, wie Sie garantieren können, dass Ihre Verwendung solcher Tools sicher ist?
Unten haben wir detaillierte Informationen darüber, wie Sie sicher auf einen entfernten Computer zugreifen können. Wir haben auch Tipps und Ratschläge gesammelt, wie Sie sicherstellen können, dass Ihre Organisation vor solchen böswilligen Akteuren geschützt ist. Lesen Sie weiter und wenden Sie das Gelernte in Ihrer Organisation an.
Was ist Remote-Desktop-Sicherheit?
Remote-Desktop-Sicherheit bezieht sich auf die Maßnahmen und Protokolle, die zum Schutz von Remote-Desktop-Verbindungen vor unbefugtem Zugriff, Datenschutzverletzungen und anderen Cyberbedrohungen eingerichtet wurden. Da Remote-Desktop-Software es Benutzern ermöglicht, sich mit einem Computer von einem entfernten Standort aus zu verbinden und ihn zu steuern, ist die Gewährleistung der Sicherheit dieser Verbindungen von entscheidender Bedeutung, um zu verhindern, dass böswillige Akteure Schwachstellen ausnutzen.
Schlüsselaspekte der Remote-Desktop-Sicherheit
Verschlüsselung: Die Verschlüsselung der Daten, die zwischen dem entfernten und dem lokalen Computer übertragen werden, stellt sicher, dass die Daten, selbst wenn sie abgefangen werden, ohne den Verschlüsselungsschlüssel nicht gelesen werden können. Das schützt sensible Informationen vor der Offenlegung.
Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA): Die Implementierung von MFA fügt eine zusätzliche Sicherheitsebene hinzu, indem die Nutzer zwei oder mehr Verifizierungsfaktoren angeben müssen, um Zugang zum Remote-Desktop zu erhalten. Dies reduziert das Risiko eines unbefugten Zugriffs, selbst wenn die Anmeldedaten kompromittiert werden.
Zugriffskontrollen: Durch das Einrichten strenger Zugriffskontrollen wird sichergestellt, dass nur autorisierte Benutzer auf den Remote-Desktop zugreifen können. Dazu gehören das Festlegen von Benutzerberechtigungen und Rollen sowie das regelmäßige Überprüfen und Aktualisieren von Zugriffslisten.
Netzwerksicherheit: Der Schutz des Netzwerks, in dem Remote-Desktops ausgeführt werden, ist von entscheidender Bedeutung. Dazu gehört der Einsatz von Firewalls und Intrusion Detection-Systemen zur Überwachung und Steuerung des ein- und ausgehenden Netzwerkverkehrs.
Regelmäßige Updates und Patch-Management: Die Remote-Desktop-Software und alle angeschlossenen Systeme mit den neuesten Sicherheitspatches und -updates auf dem neuesten Stand zu halten, schützt vor bekannten Schwachstellen und Exploits.
Benutzerschulung: Die Schulung der Benutzer bezüglich der Best Practices für die Remote-Desktop-Sicherheit, wie z. B. das Erkennen von Phishing-Versuchen und die Verwendung sicherer, einzigartiger Kennwörter, trägt dazu bei, menschenbezogene Sicherheitsrisiken zu minimieren.
Durch die Implementierung dieser Maßnahmen können Unternehmen ihre Remote-Desktop-Sicherheit erheblich verbessern und sicherstellen, dass ihre Remote-Verbindungen so sicher wie möglich sind.
Die wichtigsten Sicherheitsprobleme bei Remote-Desktop-Verbindungen
Remote-Desktop-Lösungen erhöhen zwar die Flexibilität und Produktivität, aber sie können auch Sicherheitsrisiken mit sich bringen, wenn sie nicht richtig verwaltet werden. Hier sind einige der häufigsten Schwachstellen:
Schwache Passwörter: Einfache oder wiederverwendete Passwörter erleichtern es Angreifern, sich unbefugten Zugriff auf entfernte Systeme zu verschaffen.
Session-Hijacking: Cyberkriminelle können aktive Remote-Desktop-Sitzungen abfangen und die Kontrolle über die Verbindung übernehmen.
Malware- und Ransomware-Angriff: Remote-Desktop-Verbindungen können ausgenutzt werden, um Malware zu übertragen oder wichtige Dateien zu verschlüsseln, um für ihre Freigabe Lösegeld zu verlangen.
Brute-Force-Angriffe: Hacker verwenden automatisierte Tools, um Anmeldedaten zu erraten und sich Zugang zu ungeschützten Remote-Desktops zu verschaffen.
Nicht gepatchte Software-Schwachstellen: Veraltete Betriebssysteme und Anwendungen können Sicherheitslücken enthalten, die Angreifer ausnutzen.
Fehlende Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA): Ohne MFA können allein kompromittierte Passwörter unbefugten Zugriff auf sensible Systeme ermöglichen.
Die Implementierung starker Sicherheitsmaßnahmen wie Verschlüsselung, Zugangskontrollen und MFA kann dazu beitragen, diese Risiken zu mindern und Remote-Desktop-Verbindungen vor Cyberbedrohungen zu schützen.
Remote-Desktop-Sicherheit: Effektive Strategien für maximalen Schutz
Es gibt bestimmte Dinge, die Sie tun können, um sicherzustellen, dass Ihre Verbindung sicher bleibt. Fragen Sie sich, wie Sie den Fernzugriff sichern können? Im Folgenden finden Sie eine Liste, dank der Sie jeden einzelnen Punkt abhaken können.
Starke Passwörter – Zwingen Sie die Benutzer, nur Passwörter zu verwenden, die einem bestimmten Satz von Kriterien entsprechen. Dies kann sowohl Groß- als auch Kleinbuchstaben umfassen, mit mindestens einer Zahl und einem anderen Zeichen.
Zwei-Faktor-Authentifizierung einrichten – Stellen Sie sicher, dass Personen ihre Identität über eine sekundäre Methode zusätzlich zu ihrem Passwort bestätigen müssen. Dies kann ihr Telefon erfordern oder über eine andere Methode erfolgen, wenn Sie die Technologie haben.
Halten Sie Ihre Software auf dem neuesten Stand – Stellen Sie sicher, dass alle Computer sowie die Systeme selbst die neuesten Versionen des Betriebssystems ausführen. Dazu gehört die Installation aller aktuellen Sicherheitsupdates, um sicherzustellen, dass kürzliche Sicherheitslücken behoben werden.
Zugriffsmanagement aktivieren – Stellen Sie sicher, dass Sie die Richtlinien haben, um zu garantieren, dass die Benutzer, die auf Ihr System zugreifen, die richtigen sind.
Remote-Desktop, RDP, oder VPN: Was ist am sichersten?
Viele Unternehmen nutzen das Remote-Desktop-Protokoll (RDP) oder virtuelle private Netzwerke (VPN) für die tägliche Arbeit. Eine Fernzugriffslösung wie Splashtop ist jedoch viel sicherer als RDP und VPNs, was Splashtop zu einer besseren Alternative zu RDP/VPN macht.
RDP-Zugriff
RDP ist keine neue Technologie. In seinen Anfängen verwendete man RDP, wenn man auf die Computer eines Systems zugreifen musste, ohne sich physisch im selben Raum befinden zu müssen.
Daher nutzten IT-Manager RDP, um ihre täglichen Aufgaben so unkompliziert wie möglich zu erledigen. Sie konnten sogar viele Wartungsaufgaben von einem speziellen Computer in einem IT-Raum oder ähnlichem aus ausführen.
Mit der Reifung der Netzwerksysteme wurde deutlich, dass ein solches System anfällig für Missbrauch durch böswillige Personen war. Aus diesem Grund begannen die IT-Mitarbeiter, weitere Schutzmethoden hinzuzufügen, z. B. die Verwendung von Firewalls oder Berechtigungslisten im Netzwerk, wodurch es schwieriger wurde, sie zu verwalten und auf dem neuesten Stand zu halten.
VPN
VPN ist kein neues Tool. Es hat seine eigenen Mängel, die denen des RDP ähneln, und sein Alter bedeutet, dass es schon lange existiert.
Kurz gesagt, Sie müssen vorsichtig sein, wenn Sie einem Mitarbeiter erlauben möchten, ein VPN zu verwenden, um auf Ihr internes System zuzugreifen. Dies liegt daran, dass Sie zunächst keine Möglichkeit haben zu wissen, ob ihr System sicher ist oder nicht.
Die Zugriffssicherheit ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied, und wenn Sie keine Kontrolle über eines dieser Glieder haben, wird es für immer schwach bleiben.
Darüber hinaus müssen Sie davon ausgehen, dass die IT-Abteilung ein VPN korrekt konfiguriert hat. Auch wenn alle Anstrengungen unternommen werden, um sicherzustellen, dass das VPN sicher ist, passieren Fehler und Sie können nicht immer sicher sein, dass es Menschen fernhält.
Software für sicheren Fernzugriff
Wenn Sie eine sichere Remote-Desktop-Software verwenden, können Sie sich leichter vor Gefahren schützen. Ein spezielles Tool kann mit Ihren vorhandenen Systemen zusammenarbeiten und enthält mit größerer Wahrscheinlichkeit eigene Methoden zur Sicherung eines Netzwerks.
Ist Remote-Desktop-Software sicher?
Ja. Obwohl auf dem Markt viele sichere Fernzugriffslösungen erhältlich sind, sind einige besser als andere. Wir empfehlen die Remote-Desktop-Software von Splashtop. Diese Technologie ist eine der sichersten auf dem Markt.
Die wichtigsten Sicherheitsmerkmale der Splashtop Remote-Desktop-Software
Sie sollten sich bewusst sein, dass Splashtop im Vergleich zu VPN und RDP über viele Funktionen verfügt, um Sie zu schützen. Dazu gehören:
App-Sicherheit – Alle Remote-Sitzungen über die spezielle App erhalten erweiterten Schutz.Dieser erfolgt über Transport Layer Security, einschließlich TLS 1.2.
Verschlüsselte Fernverbindungen – Die Remote-Desktop-Software von Splashtop verwendet eine fortschrittliche 256-Bit-AES-Verschlüsselung. Dies trägt dazu bei, die Datenübertragung sicher zu halten.
Sie können sicher sein, dass niemand die Informationen und Dateien ausspionieren kann, auf die Sie während einer Remote-Sitzung zugreifen.
Zwei-Faktor-Authentifizierung – Die Splashtop-Plattform verlangt, dass Sie sich identifizieren, bevor Sie sich einloggen. Dies stellt sicher, dass jederzeit die richtige Person auf den Remote-Desktop zugreift.
Geräteauthentifizierung – Bevor Sie die Remote-Desktop-Software verwenden können, müssen Sie ein bestimmtes Gerät (oder Geräte) registrieren, das Zugriff hat.Wenn ein anderes Gerät versucht, eine Verbindung herzustellen, muss das Gerät zuerst vom Benutzer authentifiziert werden.
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An diesem Punkt sollten Sie klar verstehen, wie Sie Ihre Remote-Desktop-Lösung effektiv sichern können. Mit Splashtop erhalten Sie einen der zuverlässigsten Schutzmechanismen, die heute auf dem Markt verfügbar sind. Erfahren Sie mehr über die Sicherheit von Splashtop.
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