So richten Sie den Fernzugriff von einem Computer auf ein iPhone ein

Das iPhone ist für viele von uns zu einem unverzichtbaren Gerät geworden, da wir es für die Arbeit oder Schule benötigen. Weltweit werden über 1 Milliarde iPhones aktiv genutzt.Daher ist es für IT-Teams besonders wichtig, iPhone-Nutzern zeitnahen und effektiven Support zu bieten.
IT-Remote-Support-Software macht es möglich, aus der Ferne auf ein Gerät zuzugreifen und Support zu leisten, wodurch sich die Kosten und die Zeit bis zur Problemlösung verringern. Remote-Support-Lösungen unterstützen jedoch nicht immer eine breite Palette von Geräten. Da so viele Menschen ihre eigenen Geräte für die Arbeit verwenden, ist es wichtig, dass deine Fernzugriffslösung eine breite Palette von Geräten unterstützt – einschließlich iPhones.
Vorteile von Fernzugriff auf iPhones
Fernzugriff auf iPhones gibt IT-Teams, Supportmitarbeitern und Geschäftsanwendern Einblick in das, was auf einem Gerät passiert, ohne physischen Zugriff zu benötigen. Da iOS mit strikten Sicherheitskontrollen entwickelt wurde, ist der Fernzugriff in der Regel nur zur Anzeige möglich, aber diese Einschränkung bietet dennoch einen bedeutenden Wert in realen Szenarien.
Schnellere Fehlersuche ohne physischen Zugang
Remote-Anzeige erlaubt Support-Teams, genau das zu sehen, was ein iPhone-Nutzer in Echtzeit sieht. Dies reduziert Hin und Her in den Erklärungen, beschleunigt die Problemdiagnose und hilft, Probleme wie App-Fehler, Konfigurationsprobleme oder Benutzerverwirrung effizienter zu lösen.
Verbesserter Benutzersupport und Schulung
Ein iPhone-Bildschirm aus der Ferne betrachten zu können, macht es einfacher, Benutzer Schritt für Schritt zu führen. Support-Agenten können Benutzer durch Einstellungen, Arbeitsabläufe oder die Nutzung von Apps führen, während sie live den Bildschirm beobachten, was weit effektiver ist als schriftliche Anweisungen oder Screenshots.
Reduzierte Ausfallzeit für Mitarbeiter
Wenn Probleme sofort durch Fernzugriff diagnostiziert werden können, verbringen Mitarbeiter weniger Zeit damit, auf Hilfe zu warten oder Geräte zu wechseln. Dies ist besonders wertvoll für verteilte Teams, die sich auf iPhones für Kommunikation, Authentifizierung oder mobile First-Workflows verlassen.
Sichere Sichtbarkeit ohne Kompromittierung von iOS-Schutzmaßnahmen
Fernzugriff auf iPhones erfordert kein Jailbreaking oder invasive Berechtigungen. Lösungen wie Splashtop Fernsupport verlassen sich auf sichere Bildschirmfreigabe, die das Sicherheitsmodell von Apple respektiert und sicherstellt, dass sensible Daten geschützt bleiben und dennoch effektiver Support möglich ist.
Bessere Unterstützung für Fern- und Hybridteams
Da immer mehr Arbeit außerhalb des Büros stattfindet, benötigen IT-Teams Möglichkeiten, mobile Nutzer überall zu unterstützen. Fernzugriff auf iPhones ermöglicht eine konsistente Unterstützung für Remote-Mitarbeiter, Außendienstteams und Führungskräfte, ohne dass eine persönliche Handhabung der Geräte erforderlich ist.
3 einfache Schritte, um von einem Computer aus per Fernzugriff auf ein iPhone zuzugreifen
Mit Splashtop in der Hand können Sie in nur wenigen Schritten auf jedes iPhone zugreifen.
Wenn ein Endbenutzer um Unterstützung bittet, weisen Sie ihn an, den iOS App Store zu besuchen und die SOS-App auf seinem iPhone herunterzuladen (p.s. Sie können die SOS-App individuell anpassen.
Sobald der Download abgeschlossen ist, weisen Sie den Benutzer an, die SOS-App zu öffnen und einen 9-stelligen Sitzungs-Code zu generieren.
Geben Sie den Sitzungscode in die Splashtop-App auf Ihrem Computer ein und starten Sie die Sitzung. Voila, Sie sind verbunden!
Von dort aus können Sie den iPhone-Bildschirm auf Ihrem Computer sehen, um das Problem zu lösen.
So greifen Sie von einem beliebigen Gerät aus per Fernzugriff auf ein iPhone zu
So greifen Sie von einem Mac aus per Fernzugriff auf ein iPhone zu
Um aus der Ferne von einem Mac aus auf ein iPhone zugreifen zu können, müssen Sie Folgendes tun:
Laden Sie die Splashtop Business-App herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Mac.
Stellen Sie sicher, dass die SOS-App auf dem iPhone installiert ist.
Generieren Sie einen Sitzungscode auf dem iPhone mit der SOS-App.
Geben Sie den Sitzungscode in der Splashtop Business-App auf Ihrem Mac ein, um die Verbindung herzustellen.
So greifen Sie von Windows aus auf ein iPhone zu
Für den Fernzugriff von einem Windows-PC:
Installieren Sie die Splashtop Business-App auf Ihrem Windows-Computer.
Laden Sie die SOS-App auf das iPhone herunter.
Öffnen Sie die SOS-App auf dem iPhone, um einen Sitzungscode zu generieren.
Geben Sie den Sitzungscode in der Splashtop Business-App auf Ihrem Windows-PC ein, um eine Verbindung herzustellen.
So greifen Sie von einem anderen iPhone aus per Fernzugriff auf ein iPhone zu
Um von einem anderen iPhone aus auf ein iPhone zuzugreifen, befolgen Sie diese Schritte:
Installieren Sie die Splashtop SOS-App auf dem iPhone, auf das Sie zugreifen möchten, und die Splashtop Business-App auf dem iPhone, von dem aus Sie fernsteuern möchten.
Öffnen Sie auf dem iPhone, auf das zugegriffen werden soll, die SOS-App und generieren Sie einen Sitzungscode.
Öffnen Sie auf dem zweiten iPhone die Splashtop Business-App und geben Sie den Sitzungscode ein, um die Remote-Sitzung zu starten.
Vorteile von Fernzugriff für iPhones
Die Verwendung von Splashtop zum Fernzugriff auf und zur Betrachtung von iPhones bietet mehrere Vorteile:
Effizienter IT-Support: IT-Experten können Probleme schnell diagnostizieren und beheben, Ausfallzeiten minimieren und die Produktivität steigern.
Komfort: IT-Techniker können von verschiedenen Geräten aus auf iPhones zugreifen, was Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit bietet.
Sicherheit: Splashtop sorgt für eine sichere Verbindung und schützt sensible Daten während Remote-Sitzungen.
Zeitersparnis: Der sofortige Zugriff auf iPhones rationalisiert Prozesse und spart sowohl Benutzern als auch IT-Teams wertvolle Zeit.
Vielseitigkeit: Ideal für verschiedene Szenarien, vom professionellen technischen Support bis hin zum persönlichen Gebrauch, um einen nahtlosen Zugriff und Anzeige zu gewährleisten.
Indem sie diese Vorteile nutzen, können Unternehmen und Einzelpersonen ihre Arbeitsabläufe optimieren und die Gesamteffizienz verbessern.
Warum Splashtop die erste Wahl für den Fernzugriff auf iPhones von Computern aus ist
Splashtop ist die Nr. 1-Lösung für den Fernzugriff auf iPhones von Computern. Hier sind ein paar Gründe, warum Benutzer Splashtop als die beste Lösung bewerten:
Es ist sicher
Es ist einfach zu bedienen (sowohl für Techniker als auch für Endbenutzer)
Es ist einfach bereitzustellen und zu verwalten
„Splashtop ist sowohl für Support-Mitarbeiter als auch für Support-Benutzer einfach. Einfach zu installierende, intuitive Benutzeroberfläche. Außerdem superschnelles Screen-Rendering im Vergleich zu AnyDesk und TeamViewer.–“ – Alan Adler, Herausragende Designs
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