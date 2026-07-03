Wenn Sie für ein kleines Unternehmen Entscheidungen treffen, müssen Sie sorgfältig abwägen, in welche Software Sie investieren. Kleine Unternehmen benötigen zuverlässige Geräte, sicheren Zugriff, Software-Updates und die Möglichkeit, Probleme schnell zu beheben, verfügen jedoch oft nicht über das Budget für ein dediziertes IT-Team oder komplexe IT-Management-Plattformen.
Unabhängig von der Größe eines Unternehmens ist es weiterhin auf Laptops, Desktop-Computer und eine große Bandbreite an Anwendungen angewiesen, die ordnungsgemäß verwaltet werden müssen. Wie viele IT-Tools benötigen kleine Unternehmen also?
Remote Monitoring and Management -Software (RMM) kann bei der Verwaltung von Endpunkten helfen, aber eine umfassende Plattform ist für Unternehmen mit weniger als 20 Mitarbeitenden möglicherweise mehr, als sie brauchen. Vor diesem Hintergrund sehen wir uns an, was RMM leistet, wann sein Einsatz sinnvoll ist und worauf kleinere Unternehmen achten können, wenn es mehr ist, als sie benötigen.
Was ist RMM-Software?
Software für Remote Monitoring und Management hilft IT-Teams und MSPs dabei, Endpunkte aus der Ferne zu überwachen, zu warten und Fehler zu beheben. Herkömmliche RMM-Plattformen umfassen oft ein breiteres Spektrum an Funktionen für den IT-Betrieb, darunter:
Überwachung von Remote-Geräten
Warnmeldungen zu Endpunktzustandsproblemen
Patch-Management
Fernzugriff und Support
Softwarebereitstellung über Endpunkte hinweg
Anlagen- und Bestandsverfolgung
Skripting und Automatisierung
Berichterstattung
MSP-orientierte Workflows wie Abrechnung, Ticketing oder PSA-Integrationen
Benötigen kleine Unternehmen mit weniger als 20 Mitarbeitenden wirklich RMM?
Für viele Unternehmen mit weniger als 20 Mitarbeitenden ist eine vollständige RMM-Plattform mehr, als sie benötigen. Das bedeutet nicht, dass das IT-Management ignoriert werden kann. Auch kleine Teams brauchen weiterhin eine zuverlässige Möglichkeit, auf Geräte zuzugreifen, Mitarbeitende zu unterstützen, Updates anzuwenden, den Zustand von Endpunkten zu überwachen und die von ihnen genutzten Computer und Software im Blick zu behalten.
Die bessere Frage ist, ob Ihr Unternehmen den vollständigen Funktionsumfang benötigt, der typischerweise in einer traditionellen RMM-Plattform enthalten ist. Viele RMM-Lösungen sind für MSPs, dedizierte IT-Teams oder Unternehmen konzipiert, die größere und komplexere Umgebungen verwalten. Wenn Ihr Unternehmen nur grundlegende Gerätetransparenz, Fernsupport, Patching, Inventarisierung und einfache Automatisierung benötigt, ist eine schlankere Lösung möglicherweise besser geeignet.
Grundlegende IT-Anforderungen, für die kleine Unternehmen planen sollten
Wenn Sie als IT-Verantwortliche:r herausfinden möchten, ob RMM die richtige Lösung für Sie ist, sollten Sie zunächst Ihren IT-Bedarf bewerten. Anstatt zuerst die Lösung zu betrachten, konzentrieren Sie sich darauf, wofür Sie planen sollten, und finden Sie dann die Plattform, die diese Anforderungen erfüllt.
IT-Teams in kleinen Unternehmen benötigen:
Schneller Fernsupport, wenn Mitarbeitende Probleme haben, damit diese schnell gelöst werden können – auch unterwegs.
Einblick in den Gerätezustand und Status, um Probleme frühzeitig zu erkennen.
Automatisierte Updates für Betriebssysteme und Software von Drittanbietern, damit Endpunkte aktuell und sicher bleiben.
Software- und Hardwareinventar, um nachzuverfolgen, was verwendet wird und welchen Patch-Status es hat.
Warnmeldungen bei häufigen Endpoint-Problemen.
Maßnahmen zur Fehlerbehebung wie Neustarts, das Ausführen von Skripten oder das Anwenden von Updates.
Benutzerzugriffskontrollen und Berechtigungen, um zu verwalten, wer worauf zugreifen kann.
Aktivitätsprotokolle für Nachvollziehbarkeit und Fehlerbehebung.
Wenn eine vollwertige RMM-Plattform zu viel sein kann
Vor diesem Hintergrund: Woran erkennen Sie, dass eine RMM-Plattform mehr ist, als Sie brauchen? Tools für Remote Monitoring und Management sind großartig für Unternehmen, die sie benötigen, aber für kleinere Unternehmen möglicherweise nicht der richtige Einstieg.
Wenn Sie eines dieser Kästchen ankreuzen, benötigen Sie möglicherweise keine RMM-Lösung:
Sie haben keinen dedizierten IT-Administrator, der die Plattform konfiguriert und wartet.
Sie verwalten nur eine kleine Anzahl von Computern.
Sie benötigen keine PSA-, Abrechnungs- oder MSP-Workflows.
Sie zahlen für erweiterte Module, die Sie nicht benötigen oder nur selten nutzen.
Einrichtung, Schulung und Wartung kosten mehr Zeit, als das Tool einspart.
Ihre wichtigsten Anforderungen sind Fernzugriff, Support, Patch-Management, Überwachung und Inventarisierung.
Worauf Sie bei einer erschwinglichen RMM-Alternative achten sollten
Wenn eine RMM-Lösung mehr ist, als Sie benötigen, worin sollten Sie stattdessen investieren? Wenn Sie nach einer Alternative zu RMM suchen, sollten Sie sich auf die Kernfunktionen konzentrieren, die Ihr Unternehmen benötigt und die auch leichte Lösungen bieten sollten. Wenn Sie eine Lösung mit diesen Funktionen finden, stellen Sie sicher, dass Sie die wichtigsten Vorteile eines vollwertigen RMM ohne die Komplexität nutzen können:
1. Einfacher Fernzugriff und Fernsupport
Zu den wichtigsten Funktionen gehört die Möglichkeit, zuverlässig auf Geräte zuzugreifen und Mitarbeitende aus der Ferne zu unterstützen. Daher ist eine Plattform mit robustem Fernzugriff und Fernsupport unverzichtbar. Dies sollte sich geräteübergreifend einfach einrichten lassen, damit Mitarbeitende und IT-Mitarbeitende schnell und bequem eine Verbindung zu Remote-Geräten herstellen können – sei es für Remote-Arbeit oder IT-Support.
Unterschätzen Sie nicht den Wert von betreutem und unbeaufsichtigtem Fernzugriff. Während betreuter Zugriff häufig für den Fernsupport verwendet wird, ist unbeaufsichtigter Zugriff auch für Remote-Endpunkte wichtig, die Support außerhalb der Geschäftszeiten benötigen oder normalerweise schwer erreichbar sind.
2. Endpunkttransparenz ohne hohen Verwaltungsaufwand
Kleine Teams sollten sehen können, welche Geräte Aufmerksamkeit und Support benötigen. Daher sollte eine gute Lösung Einblick in Endpunkte bieten, einschließlich ihrer Betriebssysteme, Anwendungen und Patch-Status. Achten Sie auf eine Lösung mit Dashboards, aktuellen Inventaren und vollständigen Einblicken in den Gerätezustand statt auf übermäßig komplexe Berichte. So erhalten Unternehmen die Informationen, die sie brauchen, um bei potenziellen Problemen schnell zu handeln, anstatt zusätzlichen Verwaltungsaufwand zu schaffen.
3. Praktische Automatisierung für routinemäßige IT-Aufgaben
Automatisierung ist ein leistungsstarkes Tool, um sich wiederholende manuelle Arbeiten zu reduzieren und so die Effizienz teamübergreifend zu verbessern. Achten Sie auf eine Lösung mit robuster Automatisierung, einschließlich geplanter Updates, Warnmeldungen, Neustarts, skriptbasierten Aktionen und Patch-Management. Mit diesen Funktionen können IT-Teams agiler und effizienter bleiben und gleichzeitig schnell Support für alle Endpunkte leisten.
4. Preise, die zu einem sehr kleinen Team passen
Wenn Sie keine vollständige RMM-Lösung nutzen, sollten Sie auch keine vollständigen RMM-Preise zahlen. Achten Sie auf planbare, erschwingliche Preise, und vermeiden Sie Enterprise-Bundles oder MSP-Funktionen, die Sie nicht benötigen. Entscheidend ist, den größtmöglichen Nutzen aus Ihrer Lösung zu ziehen – das bedeutet, den Plan auf die Anzahl der Benutzer, Geräte und Techniker abzustimmen, die Sie haben werden.
5. Sicherheitskontrollen, die sich einfach verwalten lassen
Vermeiden Sie nach Möglichkeit unnötige Komplexität, insbesondere bei Ihren Cybersicherheits -Kontrollen. Achten Sie auf zuverlässige, gut verwaltbare Sicherheitskontrollen wie Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA), rollenbasierte Zugriffskontrollen (RBAC), Protokollierung und Berechtigungsmanagement. Diese Funktionen sollten auch mit einem kleinen Team einfach zu verwalten sein und stärkere Zugriffskontrollen, Audit-Bereitschaft und Verantwortlichkeit unterstützen.
Wie Splashtop kleinen Unternehmen hilft, die IT ohne die volle Komplexität von RMM zu verwalten
Wenn Sie nach einer einfacheren Möglichkeit suchen, Benutzer zu unterstützen, auf Geräte zuzugreifen und Endpunkte ohne die Komplexität einer vollständigen RMM-Plattform zu verwalten, kann Splashtop Ihnen helfen. Splashtop bietet kleinen Unternehmen eine praktische Möglichkeit, zentrale IT-Aufgaben über eine einzige Plattform zu erledigen.
Splashtop bietet Fernzugriff für Mitarbeitende, die unterwegs arbeiten, sowie Fernsupport für die Fehlerbehebung bei Bedarf. Außerdem können IT-Teams mit Splashtop AEM (autonomes Endpunktmanagement) die Endpunkttransparenz, Automatisierung, Softwareinventarisierung, Patch-Management, Warnmeldungen und Problembehebung erhalten, die sie benötigen, um Endpunkte in ihrem gesamten Netzwerk von überall aus zu verwalten.
Dadurch ist Splashtop eine praktische Lösung für Teams, die IT-Kontrollen benötigen, aber weder den Aufwand noch die Komplexität herkömmlicher RMM-Lösungen möchten. Mit Splashtop können kleine Teams:
Greifen Sie schnell und effizient per Fernzugriff auf Geräte von Mitarbeitenden zu und leisten Sie Support.
Überwachen Sie den Zustand von Endpunkten in ihrem Netzwerk über eine zentrale Konsole.
Sehen Sie Hardware- und Softwareinventar mit Echtzeit-Updates ein.
Automatisieren Sie routinemäßige Endpoint-Aufgaben, um manuellen Aufwand zu reduzieren.
Wenden Sie Updates auf allen verwalteten Geräten an, damit jeder Endpunkt auf dem neuesten Stand bleibt.
Verbessern Sie die Transparenz, ohne unnötige IT-Komplexität hinzuzufügen
Ein praktischer Weg zur passenden Dimensionierung des IT-Managements
Kleine Unternehmen müssen einen Plan für die Verwaltung von Geräten, Updates, Zugriff und Support in ihrer gesamten Organisation haben, aber das bedeutet nicht, dass sie sofort eine vollständige RMM-Lösung benötigen. Stattdessen sollten sie nach einem Tool suchen, das zur Größe ihres Unternehmens passt, einschließlich der Anzahl der Endpunkte, die sie verwalten müssen, der verfügbaren IT-Ressourcen und des Kontrollniveaus, das sie benötigen.
Mit Splashtop haben kleine Unternehmen eine einfachere Möglichkeit, Benutzer zu unterstützen und Endpunkte zu verwalten. Splashtop bietet Mitarbeitenden die Tools, die sie brauchen, um von überall und auf jedem Gerät zu arbeiten, und versetzt IT-Teams in die Lage, Geräte im gesamten Unternehmen per Fernzugriff zu unterstützen und zu verwalten.
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