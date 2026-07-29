Da Endpunktumgebungen immer verteilter werden, fügen IT-Teams häufig Tools hinzu, um spezifische Probleme wie Patch-Management, Inventarisierung, Fernzugriff, Überwachung, Ticketing und Berichterstattung zu lösen. Jedes Tool kann seinen Zweck erfüllen, aber wenn diese Systeme nicht miteinander verbunden sind, wird das Endpunktmanagement schwerer zu koordinieren.
Wenn Endpunktdaten, Patch-Management, Fehlerbehebung, Fernzugriff und Berichterstellung auf voneinander getrennte Systeme verteilt sind, wird jeder einzelne Bereich umständlicher und teurer. Wie können IT-Teams also die Tool-Vielfalt reduzieren und ihr Endpunktmanagement verbessern? Sehen wir es uns an.
Was Tool-Sprawl im Endpunktmanagement bedeutet
Tool-Wildwuchs entsteht, wenn IT-Teams auf zu viele voneinander getrennte Systeme angewiesen sind, um Endpunktaufgaben zu verwalten. Da diese Tools nicht integriert sind und keine Informationen austauschen, müssen Techniker ständig zwischen ihnen wechseln, nur um einfache Aufgaben auszuführen, wobei wichtige Zusammenhänge oder Daten verloren gehen können.
Das Problem ist nicht nur die Anzahl der Tools, die ein Team besitzt. Vielmehr geht es darum, wie viele davon erforderlich sind, um einen einzelnen Endpunkt-Workflow abzuschließen, da dies Routineaufgaben in Koordinationsprobleme verwandelt.
Zum Beispiel könnte Ihr IT-Team mit einer zu großen Tool-Vielfalt zu kämpfen haben, wenn es Folgendes hat:
Ein Tool für die Bestandsverwaltung
Ein Tool für den Patch-Status
Ein Tool für Fernzugriff
Ein Tool für Warnmeldungen oder Monitoring
Ein Tool für Berichte oder Ticketing
Separate Skripte oder manuelle Schritte zur Problembehebung
Wenn all diese Tools voneinander getrennt sind, werden reguläre Arbeitsabläufe zu einer komplizierten Abfolge unzusammenhängender Aufgaben, die einen ständigen Wechsel zwischen Programmen erfordern.
Warum unverbundene Tools die Arbeit an Endpunkten verlangsamen
Nicht verbundene Tools sind mehr als nur lästig oder unpraktisch, denn sie können zu erheblichen Leistungs- und Effizienzproblemen führen. Tool-Wildwuchs schafft mehrere Hürden für das Endpunktmanagement, darunter:
1. Jede Übergabe erzeugt Reibung
Jedes Mal, wenn ein Techniker zwischen Tools wechseln, Informationen erneut prüfen und den Kontext neu aufbauen muss, kostet das wertvolle Zeit, die stattdessen dafür genutzt werden könnte, dem Endbenutzer bei seinen Problemen zu helfen. Das verlangsamt nicht nur jede Aufgabe, sondern schafft auch neue Fehlermöglichkeiten und stellt ein ernsthaftes Hindernis für die Produktivität dar.
2. Endpunktdaten werden weniger vertrauenswürdig
Wenn Daten wie Inventar, Patch-Status, Gerätezustand und Remediation-Verlauf in separaten Systemen gespeichert werden, kann es schwer sein zu erkennen, welche Informationen am genauesten und aktuellsten sind. Dadurch werden die Daten weniger zuverlässig und schwerer zu verifizieren, was zu weiteren Verzögerungen führen oder Agenten veraltete Informationen zur Verfügung stellen kann.
3. Manuelle Nachverfolgung nimmt zu
Mit voneinander getrennten Tools müssen IT-Teams manuell prüfen, ob Aktionen ordnungsgemäß ausgeführt wurden, Systeme aktualisieren oder Schritte in einem Workflow auslösen. Während ein vernetzter, integrierter Tool-Stack diese Aktionen automatisch auslösen kann, erhöht Tool-Wildwuchs nur die Komplexität und den manuellen Aufwand.
Wie Tool-Wildwuchs Teams reaktiv statt proaktiv arbeiten lässt
Eines der größten Probleme von Tool-Sprawl ist, dass es die Identifizierung, Priorisierung und Behebung von Problemen erschwert. Dadurch können sich kleinere Probleme schnell zuspitzen und zu dringenden Wartungsarbeiten werden.
Ein Wildwuchs an Tools kann zu mehreren Wartungsproblemen führen, darunter:
Patch-Fehler brauchen länger, um lokalisiert und verifiziert zu werden.
Schwachstellen lassen sich schwerer priorisieren, wenn Risiko-, Gerätestatus- und Behebungsdaten auf verschiedene Tools verteilt sind.
Probleme mit dem Gerätezustand werden erst spät erkannt – oft erst, wenn der Schaden bereits entstanden ist.
Die Behebung hängt von manueller Koordination ab, statt von Automatisierung.
Techniker verbringen mehr Zeit damit, zwischen Tools zu wechseln, als Probleme zu lösen.
Die Studie von Splashtop ergab, dass fragmentierte Arbeitsabläufe ein Grund dafür sind, dass viele IT-Teams in einem teilautomatisierten Zwischenzustand feststecken. Tools sind möglicherweise vorhanden, aber getrennte Workflows können die tägliche Arbeit an Endpunkten reaktiv halten.
Warum Tool-Wildwuchs die Automatisierung schwerer vertrauenswürdig macht
Tatsächlich kann Tool-Wildwuchs ein großes Hindernis für die Automatisierung sein und Effizienz sowie Zuverlässigkeit verringern. Infolgedessen werden Unternehmen, die nach automatisiertem Endpunktmanagement suchen, Schwierigkeiten haben, dessen volle Vorteile auszuschöpfen, und möglicherweise sogar mehr Zeit damit verbringen, sich an den Tool-Wildwuchs anzupassen, als sie durch die Automatisierung einsparen.
Es gibt mehrere Gründe, warum eine zu große Tool-Vielfalt eine ordnungsgemäße Automatisierung behindert, darunter:
1. Automatisierung braucht klare Transparenz
Wenn IT-Teams Automatisierungstools implementieren, müssen sie sehen können, welche Aufgaben automatisch ausgeführt wurden, welche Geräte betroffen waren und ob die Aufgabe erfolgreich war. Tool-Wildwuchs macht das deutlich schwieriger, da Aufgaben oft über mehrere Geräte hinweg ausgeführt werden müssen, die nicht miteinander kommunizieren, wodurch die Transparenz bestenfalls eingeschränkt bleibt.
2. Automatisierung braucht konsistente Workflows
Wenn Workflows auf verschiedene Tools verteilt sind, wird Automatisierung deutlich schwieriger zu verwalten und weit weniger skalierbar. Automatisierungstools benötigen konsistente Workflows, die reibungslos von Schritt zu Schritt verlaufen, was nicht möglich ist, wenn sie auf nicht verbundene Lösungen zugreifen müssen.
3. Automatisierung braucht Kontrollmechanismen
IT-Teams benötigen eine robuste Kontrolle über ihre Automatisierungssoftware, einschließlich Richtlinienkontrollen, Bereichsdefinitionen, Genehmigungen, Protokollierung und Berichterstattung. Ohne diese können sie nicht sicher sein, dass die Automatisierungstools vertrauenswürdig sind, insbesondere in größeren Umgebungen. Eine zu große Tool-Vielfalt macht dieses Maß an Kontrolle außerordentlich schwierig.
So sehen bessere Endpoint-Workflows aus
Wenn Tool-Sprawl also zu schlechten Workflows und mangelhaftem Endpunktmanagement führt, was ist die Alternative? Ein guter Endpunkt-Workflow sollte schlank und vernetzt sein und bei jedem Schritt klare Transparenz und Kontrolle bieten. Das Endergebnis sollte Folgendes umfassen:
Sichtbarkeit mit Maßnahmen verbinden: Gutes Endpunktmanagement umfasst sowohl die Transparenz über Endpunkte als auch die Fähigkeit, schnell zu handeln. Teams sollten in der Lage sein, von der Identifizierung eines Problems zu dessen Behebung überzugehen, ohne ständig zwischen Tools wechseln zu müssen.
Doppelte Datenprüfungen reduzieren: Ein konsolidierter Workflow für das Endpunktmanagement hält alle wichtigen Informationen an einem leicht zugänglichen Ort. Wichtige Informationen wie Endpunktstatus, Patch-Informationen und Remediation-Ergebnisse sollten leicht zu verifizieren sein, ohne dass mehrere Quellen geprüft werden müssen.
Standardisieren Sie wiederholbare Workflows: Aufgaben sollten standardisiert werden, damit sie mit einem einfachen Workflow ausgeführt werden können, insbesondere bei der Automatisierung. Dementsprechend sollten gängige Aufgaben wie Patchen, Problembehebung, Berichterstellung und Fernsupport im gesamten Unternehmen einheitlichen Prozessen folgen.
Automatisierung mit klaren Kontrollen nutzen: Automatisierung ist ein wertvolles Werkzeug, um Geschwindigkeit, Effizienz und Zuverlässigkeit zu verbessern, erfordert aber auch robuste Kontrollen. Automatisierung sollte Transparenz, Eingrenzung, Genehmigungen (wo erforderlich) und Ergebnisberichte umfassen, um Wirksamkeit und konsistente Ergebnisse sicherzustellen.
Priorisieren Sie Workflows, nicht nur Tools: Das richtige Tool für die jeweilige Aufgabe zu haben, ist nur die halbe Herausforderung; ebenso wichtig sind gute Workflows für das Endpunktmanagement. Denken Sie daran: Das Ziel ist, Reibungsverluste in der Arbeit selbst zu reduzieren – besonders bei Aufgaben mit hohem Volumen wie Patchen, Fehlerbehebung und Wartung.
Wie Splashtop AEM dabei hilft, Tool-Wildwuchs im Endpunktmanagement zu reduzieren
Gutes Endpunktmanagement erfordert eine einheitliche Lösung, die Endpunktvorgänge in einen vernetzten Workflow zusammenführt – mit Transparenz, Kontrolle und Automatisierung. Hier kommt Splashtop AEM (autonomes Endpunktmanagement) ins Spiel.
Splashtop AEM bietet Automatisierung und Kontrolle in Endpunktumgebungen, einschließlich Patch-Management, CVE-basierten Einblicken, Inventarberichten und Fehlerbehebung. Das trägt dazu bei, die Tool-Vielfalt zu reduzieren, indem zentrale Workflows im Endpunktmanagement an einem Ort zusammengeführt werden und gleichzeitig Transparenz, Geschwindigkeit und konsequente Umsetzung verbessert werden.
Splashtop AEM umfasst:
Zentrale Transparenz über alle Endpunkte, damit alles an einem Ort verwaltet werden kann
Betriebssystem- und Drittanbieter-Patch-Management, um verfügbare Updates zu identifizieren, die Bereitstellung zu automatisieren und den Patch-Status über Endpunkte hinweg nachzuverfolgen.
CVE-basierte Einblicke in Schwachstellen, damit Teams Schwachstellen an Endpunkten identifizieren und priorisieren können.
Bestandsberichte, einschließlich Hardware-, Software- und OS-Versionen.
Richtlinienbasierte Automatisierung und Remediation, um Probleme zu beheben und Geräte gemäß den Unternehmensrichtlinien sicher zu halten.
Mit dem Endpunktmanagement verbundene Fernsupport-Workflows, damit Mitarbeitende schnell Fehler beheben und Remote-Geräte von überall aus unterstützen können.
Dadurch können IT-Teams Tool-Übergaben reduzieren, die Transparenz verbessern und mit weniger manueller Nachverfolgung Maßnahmen ergreifen.
Laden Sie den vollständigen Forschungsbericht herunter
Zu viele Tools können die Transparenz fragmentieren, die Automatisierung behindern und die Problembeseitigung zu einem langwierigen Kraftakt machen. Wenn IT-Mitarbeitende ständig zwischen unverbundenen Tools wechseln müssen, leidet ihre Arbeit darunter – und die Effizienz in der gesamten Organisation sinkt.
Der Forschungsbericht von Splashtop, Stuck in the Middle: Why Most IT Teams Can’t Get Past Reactive Endpoint Management, zeigt auf, wie sich fragmentierte Workflows auf den Endpunktbetrieb auswirken und was Teams tun können, um zu proaktiveren, automatisierten Prozessen überzugehen.
Laden Sie den Splashtop-Forschungsbericht herunter und erfahren Sie, wie unverbundene Tools zu reaktiver Endpunktarbeit beitragen und welche Schritte Teams dabei helfen können, zu stärker vernetzten, proaktiven Abläufen überzugehen.