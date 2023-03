Was ist Fernsupport? Software für Desktops und Mobilgeräte

Remote Support Software hat die IT-Supportbranche revolutioniert. IT-, Service-Desk-, MSP- und Help-Desk-Fachleute haben alle von den vielen Vorteilen profitiert, die der Einsatz eines Fernsupport-Tools mit sich bringt, darunter verbesserte Kundenzufriedenheit, schnellere Bearbeitungszeiten und sogar geringere Kosten.

Was genau ist also Remote Support Software? Wie funktioniert sie? Und was ist die beste Lösung für Ihr Unternehmen? Lesen Sie weiter, um alle Antworten zu erhalten..

Was ist Fernsupport (Remote Support)?

Remote Support Software ermöglicht es IT-Technikern, aus der Ferne auf einen anderen Computer oder ein anderes Gerät zuzugreifen, um Support zu leisten. Die Fernverbindung ermöglicht es dem Techniker, den Bildschirm des Ferngeräts auf seinem eigenen Bildschirm in Echtzeit zu sehen und in den meisten Fällen die Kontrolle über das Ferngerät zu übernehmen, um Probleme zu beheben und andere Aufgaben durchzuführen.

Fernsupport nutzt Fernzugriffs- (oder Remote-Desktop-) Software, um dem Techniker von überall aus und jederzeit sofortigen Zugriff auf das Remote-Gerät zu ermöglichen. Das bedeutet, dass sie aus der Ferne Hilfe leisten können, ohne zum Gerät reisen zu müssen.

Während einer Fernsitzung kann der Techniker die Kontrolle über das Gerät übernehmen und alle erforderlichen Aufgaben durchführen. Er kann Updates installieren, Probleme beheben und Wartungsarbeiten durchführen. Die meisten Fernsupportlösungen sind mit zusätzlichen Funktionen ausgestattet, die IT-Profis helfen, produktiver zu sein, während sie Fernsupport leisten. Beispiele hierfür sind Dateiübertragung, Ferndruck, Chat, Sitzungsaufzeichnung, Bildschirmfreigabe und mehr.

Durch die Möglichkeit, aus der Ferne auf ein Gerät zuzugreifen, um Support zu leisten, können IT-Supportteams, Helpdesks und Managed Service Provider Supporttickets schneller lösen. Das bedeutet, dass sie Zeit sparen und den ganzen Tag über mehr erledigen können. Die Endbenutzer, die Support erhalten, genießen einen schnelleren Service, was zu einer höheren Zufriedenheit führt.

Arten von Remote Support Software

Fernunterstützungssoftware kann im Allgemeinen in zwei Kategorien eingeteilt werden:

Unbeaufsichtigte Fernunterstützung

Beaufsichtigte Fernunterstützung

Der Unterschied zwischen beaufsichtigt und unbeaufsichtigt wird dadurch bestimmt, ob ein Endbenutzer auf dem Remote-Gerät anwesend ist, während der IT-Techniker Fernunterstützung leistet. Die Funktionalität der einzelnen Lösungstypen unterscheidet sich ebenfalls.

Unbeaufsichtigte Fernunterstützung

Unbeaufsichtigter Zugriff bedeutet, dass sich der Techniker aus der Ferne mit dem Endgerät verbinden kann, auch ohne dass ein Endbenutzer anwesend ist. Fernsupport-Plattformen machen dies möglich, indem das IT-Team eine Agenten-App auf allen von ihm verwalteten Computern installiert. Sobald der Agent installiert ist, kann sich ein Mitglied des IT-Teams mit dem Ferncomputer verbinden, auf den es zugreifen möchte.

Durch die Installation des Agenten auf dem Ferncomputer können IT-Techniker jederzeit aus der Ferne auf die Computer zugreifen, mit oder ohne dass jemand den Computer aktiv nutzt. Dadurch ist es möglich, Computer außerhalb der regulären Bürozeiten zu unterstützen oder wenn der Endpunkt nicht in Gebrauch ist.

Beaufsichtigte Fernunterstützung

Der auch als On-Demand-Support oder Ad-hoc-Unterstützung bezeichnete beaufsichtigte Support ermöglicht Technikern den Zugriff auf ein Gerät in dem Moment, in dem der Endbenutzer Hilfe anfordert. Sobald die Verbindung hergestellt ist, kann der Techniker Support leisten, um das Problem zu lösen.

Anders als beim unbeaufsichtigten Zugriff ist beim beaufsichtigten Zugriff keine vorherige Einrichtung erforderlich. Da ein Endbenutzer anwesend ist, kann er dem Techniker helfen, eine Fernverbindung zu seinem Gerät herzustellen. Dies kann auf verschiedene Arten geschehen, aber eine gängige Methode ist, dass der Endbenutzer die App des Fernsupporttools ausführt, um einen eindeutigen Sitzungscode zu generieren, den der Benutzer dem Techniker gibt, damit dieser sich mit dem Gerät verbinden und die Kontrolle übernehmen kann.

Über den beaufsichtigten Zugriff können Helpdesk-Experten Support für jedes Gerät leisten, solange der Endbenutzer anwesend ist. Das bedeutet, dass sie sowohl verwaltete Geräte als auch persönliche Geräte aus der Ferne unterstützen können.

Was ist die beste Remote Support Lösung für Sie?

Ihr Anwendungsfall wird bestimmen, welche Art von Lösung Sie benötigen. Hier sind die besten Fernsupportsoftware von Splashtop, dem führenden Anbieter von zuverlässigen und sicheren Fernsupportlösungen zum besten Preis.

Für MSPs – Splashtop Remote Support

Für IT & Helpdesks – Splashtop SOS

Für Unternehmen – Splashtop Enterprise

Beste Remote Support Software für MSPs - Splashtop Remote Support

Splashtop Remote Support ist in erster Linie eine unbeaufsichtigte Supportlösung mit zusätzlichen Fernüberwachungs- und Verwaltungsfunktionen, die für MSPs unerlässlich sind. Dies ist das ideale Fernsupport-Tool für MSPs aus den folgenden Gründen:

Sie zahlen nur für die Anzahl der unbeaufsichtigten Geräte, für die Sie Fernsupport leisten möchten. Unbegrenzte Anzahl von Technikern

Keine erzwungenen Upgrades oder Preiserhöhungen

Einfache Bereitstellung und Skalierung

Fernzugriff von jedem Gerät (Windows, Mac, iOS, Android und Chromebook)

Schnelle Verbindungen durch eine leistungsstarke Engine

Robuste Sicherheit und End-to-End-Verschlüsselung, um alle Sitzungen sicher zu halten

Benutzer- und Computerverwaltungskonsole, in der Sie Gruppen verwalten, Administratoren hinzufügen, Berechtigungen festlegen und vieles mehr können

Nützliche Funktionen wie Dateiübertragung, Ferndruck, Chat, Remote-Wake und mehr

Zusätzliche Überwachungs- und Verwaltungsfunktionen wie Ereignisprotokolle, Remote-Command, 1-zu-viele-Aktionen, konfigurierbare Warnungen und mehr

Beste Remote Support Software für IT & Helpdesks - Splashtop SOS

Splashtop SOS ist eine leistungsstarke Lösung, die es Technikern ermöglicht, sich nur mit einem 9-stelligen Sitzungscode mit den Geräten ihrer Benutzer zu verbinden.Wenn ein Benutzer Unterstützung benötigt, kann er den Code schnell mit der SOS-App generieren und ihn dem Techniker per Telefon, E-Mail, SMS oder Chat mitteilen.Der Techniker kann sich dann mit dem Gerät verbinden und die notwendige Unterstützung leisten.

Darum ist Splashtop SOS ist eine ideale Lösung für IT- und Service-Desks:

Sie können Support für eine unbegrenzte Anzahl von Geräten bereitstellen, darunter Computer, Tablets und Mobilgeräte

Unterstützt Windows-, Mac-, iOS- und Android-Geräte (iOS ist nur zur Ansicht)

Schnelle Verbindungen durch eine leistungsstarke Engine

Robuste Sicherheitsverschlüsselung, um alle Sitzungen sicher zu halten

Eigenes Branding der SOS-App

Nützliche Funktionen wie Dateiübertragung, Chat, Bildschirmfreigabe und mehr

Jederzeit unbeaufsichtigter Zugriff auf bis zu einer unbegrenzten Anzahl von Computern

Beste Remote Support Software für Unternehmen - Splashtop Enterprise

Splashtop Enterprise ist eine Komplettlösung für Fernzugriff und Fernunterstützung.Damit kann Ihr IT-Team Ihre Geräte mit unbeaufsichtigtem Fernzugriff unterstützen.Außerdem können Sie Ihren internen Benutzern den Fernzugriff auf ihre Bürocomputer ermöglichen, um von zu Hause aus zu arbeiten.

Deshalb ist Splashtop Enterprise ideal:

Sie erhalten eine Lösung, die alle Ihre Anforderungen an den Fernzugriff erfüllt

SSO/SAML-Integration (Single Sign-On) verfügbar

Sowohl unbeaufsichtigte als auch beaufsichtigte Zugriffsfunktionen verfügbar

Leicht implementier- und skalierbar. Äußerst sicher mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und erweiterten Sicherheitsfunktionen

On-Premise-Option verfügbar

Fazit

Splashtop ist seit über einem Jahrzehnt in der Fernzugriff-Branche tätig und konzentriert sich darauf, Fernzugriff und Fernsupport zuverlässig, zugänglich und sicher zu machen - und das zum besten Preis. Das ist der Grund, warum mehr als 30 Millionen Menschen Splashtop nutzen und warum Splashtop-Lösungen von Drittanbietern und Peer-to-Peer-Bewertungsportalen regelmäßig als die besten Remote Access- und Remotesupporttools bewertet werden.

Sehen Sie sich alle Splashtop-Lösungen an.

