Moderne IT-Teams verwalten Laptops, Desktops, Server, mobile Geräte und Remote-Endpunkte an mehr Standorten als je zuvor. Ohne einen klaren Lifecycle-Prozess werden diese Geräte schwerer nachzuverfolgen, zu patchen, zu schützen, zu unterstützen und ordnungsgemäß außer Betrieb zu nehmen.
Die Verwaltung des Endpunktlebenszyklus bietet IT-Teams einen strukturierten Ansatz, um Geräte von der Anschaffung bis zur Ausmusterung zu verwalten. Sie hilft dabei, die Transparenz zu erhalten, manuellen Aufwand zu reduzieren, die Audit-Bereitschaft zu unterstützen und Endpunkte während ihrer gesamten Nutzungsdauer sicher und produktiv zu halten.
Dieser Leitfaden erläutert, was das Endpunkt-Lifecycle-Management umfasst und wie Automatisierung IT-Teams dabei hilft, Endpunkte effizienter zu verwalten.
Was ist Endpoint Lifecycle Management?
Endpoint-Lifecycle-Management ist der Prozess sowie die Richtlinien und Verfahren, mit denen die Geräte eines Unternehmens über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg verwaltet werden. Dazu gehören die Nachverfolgung, Wartung, Aktualisierung, Absicherung und Bereitstellung von Geräten – von der Anschaffung bis zur Entsorgung.
Warum ist die Verwaltung des Endpunktlebenszyklus für IT-Teams wichtig?
Unverwaltete, ungeschützte Endpunkte sind leichte Ziele für Cyberangriffe und damit der Ausgangspunkt für die meisten Sicherheitsverletzungen. Tatsächlich gehen laut Berichten 67 % der Vorfälle im Bereich Endpunktsicherheit auf Lücken wie schwache oder fehlende Multi-Factor Authentication, gestohlene Zugangsdaten und Brute-Force-Zugriffe zurück.
Wenn Endpunkte nicht verwaltet werden, sind Unternehmen dadurch erheblichen Sicherheits- und IT-Compliance -Risiken ausgesetzt.
Während Unternehmen versuchen können, Sicherheitslücken mit einem Ad-hoc-Ansatz für das Gerätemanagement zu schließen, ist ein solcher unstrukturierter Ansatz ineffizient und unzuverlässig. Stattdessen ist ein strukturierter Lifecycle unerlässlich. So ist das Gerät von der Beschaffung bis zur Ausmusterung abgedeckt, mit relevanten Daten und Statistiken zur Nachverfolgung seines Zustands und möglicher Bedrohungen.
Phasen des Endpunkt-Lebenszyklus: ein praktischer 5-Schritte-Rahmen
Ein praktischer Endpunkt-Lifecycle umfasst in der Regel fünf Phasen:
Beschaffung und Planung: Der Lebenszyklus beginnt, wenn das Unternehmen das Gerät erwirbt. Dies geschieht jedoch nicht zufällig; Unternehmen müssen festlegen, welche Geräte sie benötigen, und einen Plan für deren Bereitstellung und Nutzung haben.
Bereitstellung und Implementierung: Sobald das Gerät beschafft wurde, kann es dem richtigen Benutzer oder der richtigen Abteilung zugewiesen werden. Dazu gehören die Installation von Hardware und Software, die Konfiguration des Geräts, die Einbindung in eine Endpunktmanagement-Software und die Überprüfung, dass es einsatzbereit ist.
Wartung und Überwachung: Während des gesamten Lebenszyklus des Geräts überwachen IT-Teams es regelmäßig auf Probleme und führen laufende Wartungsarbeiten durch. So lässt sich sicherstellen, dass das Gerät mit minimalen Problemen möglichst lange genutzt werden kann und sein Wert sowie seine Produktivität maximiert werden.
Support und Updates: Neben der laufenden Wartung erhält das Gerät Support und Updates, sobald diese verfügbar sind. Ein Gerät vollständig auf dem neuesten Stand zu halten, ist wichtig für Cybersicherheit und IT-Compliance, da dies Sicherheitspatches zur Behebung von Bedrohungen und Schwachstellen umfasst und durch Updates und Fehlerbehebungen auch die Leistung verbessern kann.
Außerbetriebnahme und Entsorgung: Sobald ein Gerät nicht mehr benötigt wird, sei es, weil es veraltet ist oder nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert, wird es außer Betrieb genommen und entsorgt. An diesem Punkt werden alle Unternehmensdaten und die gesamte Software gründlich vom Gerät entfernt, sodass sich darauf keine sensiblen Informationen mehr finden lassen.
Was sind die größten Herausforderungen beim Endpoint Lifecycle Management?
Endpoint Lifecycle Management ist ein fortlaufender Prozess über die gesamte Nutzungsdauer eines Geräts hinweg, was bedeutet, dass dabei einige typische Herausforderungen auftreten. Diese Probleme können die Verwaltung erschweren, wenn sie nicht richtig angegangen werden. Daher sollten IT-Teams sich dessen bewusst sein.
Zu den Herausforderungen des Endpoint Lifecycle Management gehören:
Tool-Sprawl: Zu viele unterschiedliche Tools können zu einem komplexen, unübersichtlichen Durcheinander werden, das sich nur schwer verwalten oder sinnvoll nutzen lässt. Es ist besser (und kosteneffizienter), eine Lösung zu nutzen, die mehrere Aufgaben übernimmt, statt in mehrere voneinander getrennte Tools zu investieren, die letztlich dasselbe leisten.
Keine zentrale verlässliche Datenquelle: Wenn wichtige Informationen auf Geräte und Tools verteilt sind und aus verschiedenen Quellen stammen, stößt man leicht auf widersprüchliche Informationen, und das Auffinden wichtiger Details kann eine Herausforderung sein. Ohne eine zentrale verlässliche Datenquelle können IT-Teams den Überblick darüber verlieren, wo sich Geräte in ihrem Lebenszyklus befinden, was die Verwaltung erschwert.
Lücken beim manuellen Patchen: Das manuelle Patchen von Endpunkten, Betriebssystemen und Anwendungen reicht nicht mehr aus. Manuelles Patchen ist langsam und fehleranfällig, was zu übersehenen Geräten oder Patches, inkonsistentem Patchen und Sicherheitslücken führt. Eine robuste, automatisierte Patch-Management-Lösung ist unverzichtbar, um die Patch-Compliance geräteübergreifend aufrechtzuerhalten.
Nicht nachverfolgte ausgemusterte Geräte: Wenn ein Gerät ausgemustert wird, kann es potenziell noch sensible Daten enthalten. Die Nachverfolgung ausgemusterter Geräte hilft sicherzustellen, dass jedes Gerät am Ende seines Lebenszyklus ordnungsgemäß bereinigt und entsorgt wird, wodurch das Risiko von Datenlecks verringert wird.
Vorteile eines effektiven Managements des gesamten Endpunkt-Lebenszyklus
Angesichts dieser Herausforderungen stellt sich die Frage: Welche Vorteile bietet ein effektives Endpunkt-Lifecycle-Management? Es gibt mehrere Gründe, warum Unternehmen und IT-Teams in Lifecycle-Management investieren sollten – dank der Verbesserungen, die es bietet.
Diese Vorteile umfassen:
Stärkere Sicherheitslage durch die kontinuierliche Überwachung und Wartung, die dafür sorgt, dass Geräte gepatcht und auf dem neuesten Stand bleiben, während IT-Teams Bedrohungen im Blick behalten.
Niedrigere Gesamtbetriebskosten (TCO), da das Endpunkt-Lifecycle-Management Unternehmen dabei hilft, ihre Geräte so lange wie möglich optimal zu nutzen und gleichzeitig einen optimierten Workflow für die Außerbetriebnahme und Entsorgung von Geräten zu schaffen, sobald diese nicht mehr benötigt werden.
Schnelleres Onboarding/Offboarding dank klarer Bereitstellungs-, Einrichtungs- und Außerbetriebnahme-Workflows, mit denen Benutzer schnell und effizient auf ihren Geräten eingerichtet werden können.
Vollständige Asset-Transparenz, da Endpunkt-Lifecycle-Management die Endpunktüberwachung und Bestandsverfolgung umfasst. Dadurch wird sichergestellt, dass jedes Gerät ordnungsgemäß nachverfolgt und unterstützt wird, sodass nichts untergeht.
Höhere Produktivität und bessere Benutzererfahrung, da die Wartung von Geräten über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg dazu beiträgt, Probleme und Unterbrechungen zu minimieren. So können sich IT-Teams auf andere Aufgaben konzentrieren, und Mitarbeitende können arbeiten, ohne ständig auf Probleme zu stoßen.
Wie Automatisierung das Endpunkt-Lifecycle-Management optimiert
Das heutige Endpoint Lifecycle Management kann stark von Automatisierung profitieren. Die richtigen Automatisierungsfunktionen können dabei helfen, die Bereitstellung von Patches zu optimieren und zu verwalten, Wartungsworkflows zu planen und Probleme in Echtzeit zu beheben. So lassen sich Geräte und Cybersicherheit besser aufrechterhalten.
Wenn IT-Teams grundlegende Aufgaben automatisieren, etwa das Installieren von Patches und die Überwachung auf Probleme, stellen sie sicher, dass diese Aufgaben geräteübergreifend konsistent ausgeführt werden – unabhängig davon, wo sich die Geräte befinden. Gleichzeitig spart das IT-Mitarbeitenden Zeit, sodass sie sich stattdessen auf komplexere oder kritischere Themen konzentrieren können.
Zum Beispiel kann die Patch-Automatisierung erkennen, wenn neue Updates verfügbar sind, diese basierend auf Unternehmensrichtlinien priorisieren, die Bereitstellung planen und den Patch-Status geräteübergreifend nachverfolgen. So bleiben Endpunkte durchgängig aktueller, ohne dass IT-Teams jedes Gerät manuell verwalten müssen.
Ebenso können automatisierte Überwachungs- und Behebungsworkflows IT-Teams dabei helfen, Endpunktprobleme zu identifizieren, Warnmeldungen zu erhalten und schneller zu handeln. Bei bekannten oder wiederkehrenden Problemen kann die Automatisierung vordefinierte Behebungsschritte auf Grundlage von Richtlinien auslösen.
Dadurch bleiben Endpunkte in gutem Zustand, während sich gleichzeitig der Arbeitsaufwand für IT-Teams reduziert.
So unterstützt Splashtop AEM das Endpunkt-Lifecycle-Management
Ein starkes Endpoint-Lifecycle-Management hängt von kontinuierlicher Transparenz und wiederholbaren Workflows ab. Splashtop AEM (autonomes Endpunktmanagement) unterstützt IT-Teams dabei, den aktiven Endpoint-Lebenszyklus zu verwalten, indem Endpunkttransparenz, Patch-Management, Überwachung, Automatisierung und Fernsupport-Workflows zentralisiert werden.
Mit Splashtop AEM können IT-Teams den Endpunktbestand einsehen, den Gerätezustand überwachen, das Patchen von Betriebssystemen und Drittanbieter-Software automatisieren, CVE-Erkenntnisse prüfen, Warnmeldungen konfigurieren und Skripte oder Hintergrundaktionen auf verwalteten Endpunkten ausführen. So behalten Teams in Remote-, hybriden und verteilten Umgebungen die Kontrolle.
Splashtop AEM bietet außerdem KI-gestützte CVE-Einblicke, mit denen IT-Teams Schwachstellen identifizieren, verstehen und priorisieren können. Smart Actions können automatisierte Reaktionen für gängige Behebungs-Workflows auslösen und Teams dabei helfen, schneller zu reagieren, wenn ein Endpunkt Aufmerksamkeit erfordert.
Wenn Updates verfügbar sind, kann Splashtop AEM IT-Teams dabei helfen, Patches richtlinienbasiert bereitzustellen und den Patch-Status über alle Endpunkte hinweg zu verfolgen. So bleiben Geräte konsistenter auf dem neuesten Stand, ohne dass manuelles Patchen auf jedem einzelnen Rechner erforderlich ist.
Splashtop AEM arbeitet mit Splashtop Fernzugriff und Splashtop Fernsupport zusammen, sodass Techniker bei Problemen mit einem Endpunkt von der Transparenz direkt zur Maßnahme übergehen können. Anstatt sich bei Überwachung, Patch-Management und Fernsupport auf voneinander getrennte Tools zu verlassen, können IT-Teams zentrale Endpunktvorgänge über eine einzige Plattform verwalten.
So wird es einfacher, Endpunkte aktuell zu halten, Probleme früher zu erkennen, Benutzer schneller zu unterstützen und die Kontrolle über verteilte Umgebungen zu behalten. Für IT-Teams, die die Verwaltung des Endpunktlebenszyklus vereinfachen möchten, bietet Splashtop AEM die nötige Transparenz und Automatisierung, um Geräte während ihrer aktiven Nutzung effizienter zu verwalten.
Starten Sie noch heute mit einer kostenlosen Testversion von Splashtop AEM.