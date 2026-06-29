Kleine Unternehmen können dennoch hohe IT-Anforderungen haben, besonders wenn mehrere Endpunkte verwaltet werden müssen. Wenn sie nur über kleine IT-Teams oder einen IT-Generalisten verfügen, können sich Endpunktprobleme schnell häufen, darunter verpasste Updates, mehrere Support-Tickets und mehr.
Sobald Sie Remote-, hybride und private Geräte hinzufügen, die für die Arbeit genutzt werden, kann es noch schwieriger werden, eine konsistente Transparenz und Kontrolle aufrechtzuerhalten. Dies kann zu nicht verwalteten Geräten, veralteten Anwendungen und Sicherheitslücken führen, wenn die IT keine klare Möglichkeit hat, Endpunkte zu überwachen und zu unterstützen.
Glücklicherweise lassen sich diese Probleme überwinden. Mit der richtigen Endpunktmanagement-Lösung können Unternehmen jeder Größe den manuellen Aufwand reduzieren, die Transparenz verbessern und IT-Teams in die Lage versetzen, geräteübergreifend schnell zu handeln. Sehen wir uns also die Vorteile des Endpunktmanagements für kleine Unternehmen und die Funktionen an, die für IT-Teams am wichtigsten sind.
Was ist Endpunktmanagement für kleine Unternehmen?
Endpunktmanagement ist der Prozess der Überwachung, Aktualisierung, Absicherung und Unterstützung von Geräten im gesamten Unternehmen von einem zentralen Ort aus. Dazu gehören verschiedene Gerätetypen, darunter Laptops, Desktop-Computer, Remote-Endpunkte, Tablets, gemeinsam genutzte Workstations und andere verwaltete Systeme.
Endpunktmanagement umfasst mehrere Elemente, darunter Patch-Management, Gerätesichtbarkeit, die Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien, Bestandsverfolgung und Problembehebung.
Warum kleine Unternehmen eine praktische Lösung für das Endpunktmanagement brauchen
In kleinen Unternehmen liegt das Endpunktmanagement oft bei einem kleinen IT-Team oder einer einzelnen Person. Dieses Team muss die Geräte weiterhin auf dem neuesten Stand halten, Benutzerprobleme lösen, Software nachverfolgen und grundlegende Sicherheitskontrollen in Büro- und Remote-Umgebungen aufrechterhalten.
Eine gute Lösung für das Endpunktmanagement hilft, diesen Aufwand zu reduzieren, indem sie die Transparenz zentralisiert, Routineaufgaben automatisiert und der IT einen schnelleren Weg bietet zu handeln, wenn etwas Aufmerksamkeit erfordert.
1. Begrenztes IT-Personal bedeutet weniger Spielraum für manuelle Arbeit
IT-Teams sind bereits voll damit ausgelastet, Benutzer zu unterstützen und Probleme mit Geräten zu beheben. Berücksichtigt man zusätzlich den Zeitaufwand für manuelles Patchen, Geräteprüfungen und die Verwaltung von Remote-Geräten, wird ihre ohnehin begrenzte Zeit noch knapper. Endpoint-Management-Software hilft, indem sie manuelle Arbeit automatisiert und Zeit für dringendere Aufgaben freisetzt.
2. Endpunktprobleme können den täglichen Betrieb stören
Die Verwaltung von Endpunkten ist unverzichtbar – unabhängig davon, ob sie sich im Büro oder an entfernten Standorten befinden. Veraltete Software, fehlgeschlagene Updates, langsame Geräte und ungelöste Probleme können die Arbeit stören, zu Verzögerungen führen und die Arbeitsbelastung von IT-Teams erhöhen. Eine effektive Endpunktverwaltung kann diese Probleme jedoch schnell lösen und so Störungen sowie unnötigen Supportaufwand minimieren.
3. Transparenz ist wichtig, bevor Automatisierung funktionieren kann
Endpunktmanagement hilft, Transparenz über IT-Umgebungen und Netzwerke hinweg zu schaffen. Kleine Unternehmen müssen wissen, welche Geräte sie haben, welche Software auf diesen Geräten installiert ist, was Aufmerksamkeit erfordert und welche Systeme gefährdet sind. Mit einem geeigneten Endpunktmanagement sind all diese Informationen an einem zentralen Ort verfügbar.
Wichtige Funktionen, auf die Sie bei einer Endpunktmanagement-Lösung achten sollten
Nicht alle Lösungen bieten dieselben Funktionen. Daher ist es wichtig, eine Lösung zu finden, die alle wesentlichen Funktionen für kleine Unternehmen bietet, darunter:
1. Zentralisierte Gerätesichtbarkeit
IT-Teams müssen verwaltete Geräte, Betriebssysteme, Softwareversionen, Gerätezustand und Update-Status an einem zentralen Ort einsehen können. Eine gute Lösung für Endpunktmanagement sollte eine zentralisierte Übersicht über alle Endpunkte bieten, damit sie alle Geräte und Anwendungen klar einsehen und verwalten können. So können kleine Teams Endpunkte verwalten, ohne auf Tabellen, einmalige Prüfungen oder von Benutzern gemeldete Probleme angewiesen zu sein. Das spart Zeit und verbessert die Effizienz.
2. Automatisiertes Patch-Management
Automatisiertes Patch-Management ist eine der wichtigsten Funktionen für das Endpunktmanagement, insbesondere für kleine Unternehmen mit begrenzten IT-Teams. Automatisiertes Patch-Management ermöglicht es Teams, Geräte in ihrem gesamten Netzwerk auf dem neuesten Stand zu halten, ohne jeden Endpunkt und jede Anwendung manuell aktualisieren zu müssen.
Ein gutes automatisiertes Patch-Management sollte Sicherheits-Patches und andere Updates auf Endpunkten erkennen und bereitstellen sowie Planung und Richtlinienkontrollen, die Nachverfolgung des Patch-Status und Transparenz bei fehlgeschlagenen Updates bieten.
3. Patching von Drittanbieteranwendungen
Patching sollte nicht nur auf Betriebssysteme beschränkt sein. Das Endpunktmanagement sollte sowohl das Patching von Betriebssystemen als auch von Drittanbieteranwendungen umfassen, da viele Supportprobleme und Geschäftsrisiken durch veraltete Drittanbieter-Apps mit ungepatchten Schwachstellen entstehen. Die Einbeziehung von Drittanbieteranwendungen in die Patch-Automatisierung bietet den Vorteil, diese Sicherheitsbedrohungen zu adressieren und gleichzeitig sich wiederholende manuelle Arbeit zu reduzieren.
4. Fernzugriff und Fehlerbehebung
Endpunktmanagement und Fernsupport gehen Hand in Hand. Mit dem richtigen Endpunktmanagement können IT-Teams Probleme auf entfernten Endpunkten erkennen und identifizieren, und mit Fernsupport können Support-Mitarbeitende eine Verbindung zum entfernten Gerät herstellen und das Problem ohne physischen Zugriff beheben. Das kann die Effizienz beim Support von Remote-Mitarbeitenden, bei der Bearbeitung von Problemen außerhalb der Arbeitszeiten und bei der Unterstützung von Benutzern deutlich steigern, ohne sie bei der Arbeit zu unterbrechen.
5. Echtzeitwarnungen und proaktives Monitoring
Echtzeitwarnungen können IT-Teams dabei helfen, Probleme zu erkennen, bevor sie mehr Supportaufwand verursachen, aber Teams brauchen auch keine überladenen Dashboards. Eine gute Endpunktmanagement-Lösung sollte umsetzbare Warnungen für Probleme hervorheben, die Aufmerksamkeit erfordern.
Zu diesen Problemen können Patch-Fehler, Bedenken hinsichtlich des Gerätezustands, bekannte Schwachstellen oder Endpunkte gehören, die nicht mehr den Richtlinien entsprechen. Wenn IT-Teams schnell benachrichtigt werden, können sie das Gerät untersuchen und den richtigen nächsten Schritt einleiten.
6. Richtlinienbasierte Automatisierung
Unternehmen haben eigene Richtlinien dafür, wie Routinearbeiten gehandhabt werden, etwa die Bereitstellung von Patches, Update-Zeitpläne und Workflows zur Problembehebung. Eine gute Endpunktmanagement-Lösung sollte Automatisierungstools enthalten, die diesen Richtlinien folgen.
Richtlinienbasierte Automatisierung hilft dabei, die Arbeit auf allen Geräten zu standardisieren und gleichzeitig Unternehmensrichtlinien sowie Sicherheitsanforderungen zu unterstützen. Das spart Zeit und hilft der IT, konsistente Kontrollen auf verwaltete Endpunkte anzuwenden.
7. Hardware- und Softwareinventar
Ein aktueller Bestand hilft der IT, schnell festzustellen, welche Geräte genutzt werden, welche Apps installiert sind, welche Systeme Updates benötigen und ob es nicht unterstützte Software gibt, um die man sich kümmern muss. Eine gute Endpunktmanagement-Lösung sollte Hardware- und Softwareinventare enthalten, die automatisch aktualisiert werden, wenn sich Geräte verbinden, damit die Informationen so aktuell wie möglich bleiben.
8. Berichterstattung und Audit-Bereitschaft
Gute Berichte können kleinen Unternehmen helfen, Update-Verläufe, Patch-Status, Inventar und Maßnahmen zur Fehlerbehebung nachzuverfolgen. Das ist besonders hilfreich für die Audit-Bereitschaft, da die IT nachweisen kann, was aktualisiert wurde, wann Maßnahmen ergriffen wurden und welche Endpunkte noch Aufmerksamkeit benötigen.
9. Einfache Einrichtung und laufende Verwaltung
Kleine Unternehmen möchten sich nicht mit komplexen Setups und schwer zu verwaltenden Lösungen herumschlagen. Ein gutes Endpunktmanagement-Tool sollte sich ohne spezielle Enterprise-Administration oder Fachkenntnisse einfach bereitstellen, verstehen und verwalten lassen. Denn wenn ein Endpunktmanagement-Tool mehr Zeit in Anspruch nimmt, als es spart, ist es den Einsatz kaum wert.
Funktionen, die kleine Unternehmen möglicherweise nicht sofort benötigen
Allerdings bieten viele Endpunktmanagement-Lösungen mehr Tools, als kleine Unternehmen benötigen. Nur weil eine Lösung mehr Funktionen bietet, ist sie nicht unbedingt besser; insbesondere kleine Unternehmen sollten darauf achten, nicht zu viel für Funktionen auszugeben, die sie nicht brauchen.
Kleine Unternehmen benötigen zum Beispiel wahrscheinlich nicht:
Komplexe Enterprise-Workflows
PSA-Abrechnungsfunktionen, die hauptsächlich für MSPs entwickelt wurden
Erweiterte Netzwerkerkennung
Umfangreiche benutzerdefinierte Skript-Frameworks
Umfassende Compliance-Management-Suiten
Komplexe Mandantenverwaltung, es sei denn, Sie verwalten mehrere Kunden oder Standorte
Diese Funktionen sind für grundlegende IT-Anforderungen in der Regel nicht notwendig. Suchen Sie stattdessen nach einer Lösung mit Funktionen, die zur Arbeitslast und zu den Anforderungen Ihres IT-Teams passen.
So bewerten Sie Endpunktmanagement-Software für kleine Unternehmen
Wie können Sie also feststellen, ob eine Endpunktmanagement-Lösung die richtige für Ihr Unternehmen ist? Es ist wichtig, die Optionen sorgfältig zu prüfen, um festzustellen, welche die Funktionen bietet, die Sie benötigen, und das zu einem Preis, den Sie sich leisten können. Daher kann eine klare Methodik hilfreich sein.
Wenn Sie Endpunktmanagement-Software bewerten, sollten Sie Folgendes tun:
Ermitteln Sie die Geräte und Betriebssysteme, die Sie verwalten müssen, damit Sie eine Plattform wählen, die diese unterstützt.
Prüfen Sie, wie Sie derzeit Patching und Software-Updates handhaben, um eine Plattform zu finden, die zu Ihren Richtlinien passt.
Ermitteln Sie, welche Aufgaben die meiste IT-Zeit in Anspruch nehmen, und stellen Sie sicher, dass die Plattform diese automatisieren kann.
Prüfen Sie, ob das Tool Fernfehlerbehebung unterstützt.
Prüfen Sie, wie klar das Tool über den Patch-Status und den Gerätezustand berichtet.
Bewerten Sie Einrichtungszeit und Benutzerfreundlichkeit im Alltag.
Vergleichen Sie die Kosten mit den Funktionen, die Ihr Team tatsächlich nutzt, um sicherzustellen, dass Sie den größtmöglichen Mehrwert erhalten.
Stellen Sie sicher, dass die Lösung mit dem Wachstum Ihres Unternehmens skalieren kann.
So hilft Splashtop AEM kleinen IT-Teams beim Endpunktmanagement
Für kleine IT-Teams hilft Splashtop AEM dabei, die Transparenz über Endpunkte zu zentralisieren, das Patchen zu automatisieren, den Gerätezustand zu überwachen und direkt von der Splashtop-Plattform aus Maßnahmen zu ergreifen.
Splashtop AEM wurde entwickelt, um IT-Teams dabei zu helfen, den manuellen Aufwand für das Endpunktmanagement zu reduzieren, ohne unnötige Komplexität hinzuzufügen. Teams können es nutzen, um Updates zu verwalten, den Endpunktstatus anzuzeigen, Inventar zu verfolgen und auf Probleme bei verteilten Geräten zu reagieren.
Splashtop AEM umfasst:
Patching von Betriebssystemen und Drittanbieter-Software in Echtzeit, damit Geräte und Apps auf dem aktuellen Stand bleiben.
CVE-basierte Einblicke in Schwachstellen helfen dabei, bekannte Softwarerisiken zu identifizieren und zu priorisieren.
Hardware- und Softwareinventar für bessere Transparenz bei Endpunkten.
Richtlinienbasierte Automatisierung zur Standardisierung wiederholbarer IT-Aktionen.
Warnmeldungen und Endpunktüberwachung, um auf Probleme aufmerksam zu machen, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern.
Fernsupport und Problembeseitigung über die Splashtop Plattform.
Was Sie priorisieren sollten, wenn IT-Ressourcen begrenzt sind
Natürlich verfügen IT-Teams oft über begrenzte Budgets, besonders dann, wenn sie Teil eines kleinen Unternehmens sind. Daher müssen Teams bei der Bewertung von Software oft gezielt auswählen, um die richtige Balance zwischen Kosten und Funktionen zu finden.
Wenn Sie sich in einer solchen Situation befinden, ist es wichtig zu wissen, was Priorität hat. Zu wissen, welche Funktionen unverzichtbar sind und welche nur ein nettes Extra darstellen, kann bei der Auswahl einer Lösung einen großen Unterschied machen. Daher kann eine Prioritätenliste helfen.
Suchen Sie nach einer Lösung, die Ihr Team dazu befähigt:
Behalten Sie jeden verwalteten Endpunkt klar im Blick, damit jeder einzelne überwacht und verwaltet werden kann.
Patchen Sie effizient sowohl Betriebssysteme als auch Drittanbieter-Apps, um eine vollständige Abdeckung sicherzustellen.
Reagieren Sie schnell auf dringende Probleme, damit sie behoben werden können, bevor sie eskalieren.
Automatisieren Sie wiederkehrende Aufgaben, um Zeit zu sparen und die Effizienz zu steigern.
Unterstützen Sie Benutzer per Fernsupport, um Mitarbeitenden und Teams im hybriden Arbeiten zu helfen, die von überall aus arbeiten.
Verfolgen Sie Ergebnisse, ohne dass manuelle Berichte erforderlich sind.
Vermeiden Sie, für Funktionen zu zahlen, die Sie nicht benötigen.
Wählen Sie ein Endpunktmanagement, das zu Ihrer IT-Realität passt
Splashtop AEM hilft kleinen IT-Teams, verteilte Endpunkte mit Echtzeit-Patching, Endpunkttransparenz, richtlinienbasierter Automatisierung, Warnmeldungen und Fernsupport über die Splashtop-Plattform zu unterstützen. Anstatt sich auf manuelle Prüfungen oder voneinander getrennte Tools zu verlassen, kann die IT Updates verwalten, den Zustand der Endpunkte überwachen und von einem zentralen Ort aus auf Probleme reagieren.
Starten Sie eine kostenlose Testversion von Splashtop AEM, um zu sehen, wie es das Endpunktmanagement in Ihrem Unternehmen vereinfachen kann.