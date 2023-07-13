用於遠程後期製作和製作的 Splashtop

使用 Splashtop 增強您的後期製作能力
體驗高
Splashtop 為您的製作和後期製作工具提供無縫、高清的端點訪問。使用行業領先的視頻編輯套件、CGI 軟件和聲音編輯工具，其細節和響應能力與您坐在工作站上一樣。
優先安全性
在製作和後期製作的世界中，您的創意資產非常寶貴。 Splashtop提供強大的安全措施，包括256位AES加密、兩個步驟驗證和裝置驗證，確保保護您的數據和項目。
專門的客戶支持
Splashtop 在您製作旅程的每一步都為您提供支持。我們忠誠的客戶支持團隊隨時準備為您提供幫助，確保您的端點訪問體驗順暢、高效且富有成效。
享受易於使用
Splashtop 直觀的設計使您可以輕鬆地遠程訪問高性能工作站。借助屏幕共享和實時協作工具等功能，無論您身在何處，都可以指導團隊的編輯，立即查看內容並使集體決策變得無縫。
為什麼選擇 Splashtop 進行後期製作和製作？
效率、協同合作和成本效益是成功的後期製作過程的關鍵。 這就是為什麼 Splashtop 成為電影、電視和商業製作行業許多專業人士的首選。Splashtop的高性能終端訪問軟件使您可以隨時隨地安全地訪問您的工作站並使用高端生產軟件。
尋找適合您的解決方案
推薦
Business Access 效能
SBA 應該是為製作和後期製作專業人士提供的終極終端訪問解決方案，提供卓越的 AV 同步、用於精確色彩分級的 4:4:4 色彩模式、用於詳細聲音編輯的高保真音訊以及廣泛的外圍設備支持（如遠端）圓形筆和繪圖板，非常適合精確的視頻編輯和圖形設計。
您一定會喜歡的功能
強大的文件傳輸
在各種裝置間輕鬆傳輸檔案，您可以在不啟動遠端連線的情況下傳輸檔案，也可以在連線期間在本機和遠端電腦間拖放檔案，或在檔案傳輸視窗中移動檔案。
4：4 色彩
使用 4:4:4 色彩模式體驗真正的色彩精確度，這對於高品質影片編輯和後期製作至關重要。
超高音訊保真度設置
使用我們的超高音訊保真度設置，確保遠程編輯會話期間獲得最佳音訊質量。
多螢幕支援
查看更多資訊，並在您的所有顯示器上操作！選取您要檢視的視窗並在單一視窗中查看所有螢幕。透過多對多螢幕功能 (目前僅 Business Access Pro 支援)，您可以將每個遠端螢幕傳至單一視窗中，以便進行本機設定。
末梢筆和繪圖板
借助 Splashtop 獨特的終端支持，使用手寫筆和繪圖板自然地處理您的項目。
麥克風直入
使用我們的麥克風直入功能確保遠程會話期間清晰的通信和音訊捕獲。
來自我們滿意的客戶
我想強調 – Splashtop 非常安全！我們正在處理無形、數位、有價值的內容，這些內容最終將散佈在各大電影院、傳統廣播、有線電視或 OTT (頂端) 媒體服務，例如 Netflix。 如果該內容在實際商業發布之前就出現了，那麼我們就會遇到一個巨大的問題。
Chief Technology Officer, Boxel Studio
來自我們滿意的客戶
現在，創意人員可以在執行視頻編輯和 AV 同步等任務時突破創造力和協作的界限，同時還可以遠程訪問共享存儲和他們需要的其他硬件（使用 Splashtop）
Head of Partner Relations, Adobe Video
來自我們滿意的客戶
在後期製作工作流程中使用 Wacom 設備的藝術家能夠在離開辦公室時使用 Splashtop 無縫、高效地工作，這對於當今遠程友好的工作場所來說是一大優勢。
Director of Business Alliance and Partnership, Wacom
來自我們滿意的客戶
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Chief Technology Officer, Boxel Studio
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Head of Partner Relations, Adobe Video