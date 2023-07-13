用於遠程後期製作和製作的 Splashtop

使用 Splashtop 增強您的後製
經驗豐富
Splashtop 為您的生產和後製工具提供無縫、高清的遠端存取。使用業界領先的影片編輯套件、CGI 軟體和聲音編輯工具，享受與坐在工作站前相同的細節和響應速度。
優先安全性
在製作和後期製作的世界中，您的創意資產非常珍貴。Splashtop 提供強大的安全措施，包括 256 位元 AES 加密、兩步驟驗證和裝置身份驗證，確保您的資料和專案的安全。
專屬客戶支援
Splashtop 會在製程中隨時伴您左右。我們盡心盡力的客戶支援團隊隨時竭誠提供協助，確保您的遠端存取體驗順暢、有效率、具生產力。
簡便好用
Splashtop 的直覺化設計可讓您輕鬆遠端存取高效能工作站。有了螢幕分享和即時協作工具等功能，讓您無論身在何處，都能無縫銜接各項事務，包括指導團隊進行編輯、即時檢閱內容，以及做出集體決策。
為什麼選擇 Splashtop 進行後製和製作？
效率、協作和成本效益是成功後製程的關鍵。這就是為什麼 Splashtop 成為電影、電視和商業製作行業中眾多專業人士的首選。Splashtop 的高效能遠端存取軟體可讓您隨時隨地安全地存取您的工作站並使用高階生產軟體。
尋找適合您的解決方案
推薦
Splashtop Remote Access Performance
Splashtop Remote Access Performance 是製作和後製專業人員的終極遠端存取解決方案，提供優異的 AV 同步功能、實現精準調色的 4:4:4 色彩模式、可編輯音效細節的高保真度音訊，以及豐富周邊支援能力 (包括遠端觸控筆和繪圖板)，是精準執行影片剪輯和平面設計的理想選擇。
您一定會喜歡的功能
強大的檔案傳輸功能
在各種裝置間輕鬆傳輸檔案，您可以在不啟動遠端連線的情況下傳輸檔案，也可以在連線期間在本機和遠端電腦間拖放檔案，或在檔案傳輸視窗中移動檔案。
4:4:4 色彩模式
搭配 4:4:4 色彩模式，體驗對高品質影片剪輯和後製工作至關重要的真正色彩精準度。
音訊超高逼真度設定
使用我們的音訊超高逼真度設定，確保遠端編輯連線時能達到最佳音質。
多螢幕支援
查看更多資訊，在您的所有顯示器上都能操作！選取要檢視的遠端螢幕，並在單一視窗中查看所有顯示器的畫面。使用多對多螢幕支援 (Splashtop Remote Access Pro 支援此功能)，即可將各遠端螢幕各自分配到單獨視窗，方便您進行本機配置。
遠端觸控筆和繪圖板
借助Splashtop獨特的遠端支持，使用手寫筆和繪圖板自然地處理您的專案。
麥克風直入
利用我們的麥克風直入功能，確保遠端連線期間溝通明確、收音清晰。
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現在，創意人員可以在執行影片編輯和 AV 同步等任務的同時突破創造力和協作的界限，同時還可以遠端存取所需的共享儲存和其他硬體（使用 Splashtop）
Head of Partner Relations, Adobe Video
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在後製時需要使用 Wacom 裝置的藝術家即使不在辦公室，依然能夠使用 Splashtop 無縫接軌、高效工作，這對如今鼓勵遠端工作的職場來說，確實是一大優勢。
Director of Business Alliance and Partnership, Wacom
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我想強調的是－Splashtop 非常安全！我們正在研發一個無形、數位、有價值的內容，最終將在影院、傳統廣播、有線或 OTT（超頂級）媒體服務（例如 Netflix）中分發。如果該內容在實際商業發布之前發布，我們會遇到一個巨大的問題。
Chief Technology Officer, Boxel Studio