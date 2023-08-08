Splashtop for Remote Design Studios

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Splashtop 讓您以高解析度遠端存取設計軟體，提供前所未有的細節與靈敏反應。無論您身在何處，都能像親自操作辦公室工作站般流暢地進行繪圖設計和修改，享有極低延遲的暢快體驗。
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設計工作室為什麼該選擇 Splashtop？
Splashtop 讓您可以從任何地點安全存取設計工具並與團隊合作，確保創作流程的各個步驟都能無縫銜接，非常適合用於講究細節、準確和優質視覺傳遞的創意工作。
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Splashtop Remote Access Performance
Splashtop Remote Access Performance 是適合 VFX 專業人員使用的終極遠端存取解決方案，提供了可準確呈現色彩的 4:4:4 色彩模式、可打造完美音效的高逼真度音訊，以及涵蓋遠端觸控筆與繪圖板的豐富周邊支援能力，堪稱精細創作的完美選擇。
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4:4:4 色彩模式
4:4:4 色彩模式讓所有色彩元件具有相同的取樣率，可以提供最佳的色彩準確度和圖像清晰度。
遠端觸控筆及繪圖板
使用本機裝置上的觸控筆，即時控制遠端電腦。
多螢幕支援
查看更多資訊，在您的所有顯示器上都能操作！選取要檢視的遠端螢幕，並在單一視窗中查看所有顯示器的畫面。使用多對多螢幕支援 (Splashtop Remote Access Pro 支援此功能)，即可將各遠端螢幕各自分配到單獨視窗，方便您進行本機配置。
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在各種裝置間輕鬆傳輸檔案，您可以在不啟動遠端連線的情況下傳輸檔案，也可以在連線期間在本機和遠端電腦間拖放檔案，或在檔案傳輸視窗中移動檔案。
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以 4K 解析度串流，進行精確的細節工作。
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在高畫面播放速率的遠端連線中，體驗流暢的動畫效果。
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我們經常與派遣人員共事，因此 Splashtop 的使用者管理功能讓我們非常滿意。我們必須安全地管理所有的工作人員帳戶，以免資訊外洩。
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