用於遠程視覺特效的 Splashtop

使用 Splashtop 增強您的 VFX 工作流程
經驗豐富
Splashtop 以無與倫比的細節和響應速度為您的 VFX 工具提供高清遠端存取。無論您在何處工作，都能像在辦公室工作站上一樣創建和操作視覺效果，幾乎沒有延遲。
優先安全性
Splashtop 了解您的創意資產在 VFX 工作中的重要性。我們強大的安全功能，包括 256 位元 AES 加密、兩步驟驗證和裝置身份驗證，可確保對您的專案和資料提供最大程度的保護。
享有卓越的客戶支援
Splashtop 專業的客戶支援團隊隨時準備在您的 VFX 之旅的每一步驟為您提供協助。我們致力於提供即時、有效率的協助，以確保您的遠端存取體驗順利且富有成效。
享受易於使用
Splashtop 的直覺式介面讓您可以輕鬆遠端存取您的 VFX 工具。借助我們的無縫屏幕共享和即時協作工具，無論您身在何處，您都可以輕鬆地與團隊合作，立即審查內容並做出集體決策。
為什麼選擇 Splashtop 用於 VFX？
對於注重細節、精確度和高品質視覺交付的行業來說，Splashtop 是一個理想的解決方案。從任何位置安全地存取 VFX 工具，並與您的團隊合作，確保創作流程不間斷。
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推薦
Remote Access Performance
Splashtop Remote Access Performance 是適合 VFX 專業人員使用的終極遠端存取解決方案，提供了可準確呈現色彩的 4:4:4 色彩模式、可打造完美音效的高逼真度音訊，以及涵蓋遠端觸控筆與繪圖板的豐富周邊支援能力，堪稱精細 VFX 創作的完美選擇。
您會喜歡的功能
4:4:4 色彩模式
4:4:4 色彩模式讓所有色彩元件具有相同的取樣率，可以提供最佳的色彩準確度和圖像清晰度。
遠端觸控筆和繪圖板
使用本機裝置上的觸控筆即時控制遠端電腦。
多螢幕支援
查看更多資訊，在您的所有顯示器上都能操作！選取要檢視的遠端螢幕，並在單一視窗中查看所有顯示器的畫面。使用多對多螢幕支援 (Splashtop Remote Access Pro 支援此功能)，即可將各遠端螢幕各自分配到單獨視窗，方便您進行本機配置。
檔案傳輸
在各種裝置間輕鬆傳輸檔案，您可以在不啟動遠端連線的情況下傳輸檔案，也可以在連線期間在本機和遠端電腦間拖放檔案，或在檔案傳輸視窗中移動檔案。
4K 串流
以 4K 解析度串流，以精確的細節工作。
高畫面速率
在遠端工作階段期間體驗高畫面速率的流暢動畫。
客戶推薦
我們經常與臨時員工一起工作，因此管理使用者的能力吸引了我們選擇 Splashtop。我們必須安全地管理我們的所有員工帳戶，以防止信息洩漏。
能夠在不受實體位置限制的情況下，從任何地方創建高質量內容也很有吸引力。
Shin'nosuke Suzuki, Executive Officer and General Manager of Technical Management at Khara, Inc.
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在嘗試了多種實現遠端電影製作的解決方案後，我們選擇了 Splashtop。快速的連接，高清質量，4K 流媒體和先進的安全功能真的讓我們印象深刻。
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