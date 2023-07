用於遠程視覺特效的 Splashtop

來自我們滿意的客戶

我們經常與臨時員工一起工作,因此管理用戶的能力讓我們在 Splashtop 上大放異彩。我們必須安全地管理所有員工帳戶,以防止資料外洩。

能夠在不受物理位置限制的情況下從任何地方創建高質量的內容也很吸引人。

Shin'nosuke Suzuki, Executive Officer and General Manager of Technical Management at Khara, Inc.