用於遠程視覺特效的 Splashtop

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A person on a computer using Splashtop to remotely access VFX editing software

Splashtop 用於遠端 VFX

為從事高清視覺效果、動畫、動態圖形等工作的創意人員提供無縫遠端訪問

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使用 Splashtop 增強您的 VFX 工作流程

  • 經驗豐富

    Splashtop 以無與倫比的細節和響應速度為您的 VFX 工具提供高清遠端存取。無論您在何處工作，都能像在辦公室工作站上一樣創建和操作視覺效果，幾乎沒有延遲。

  • 優先安全性

    Splashtop 了解您的創意資產在 VFX 工作中的重要性。我們強大的安全功能，包括 256 位元 AES 加密、兩步驟驗證和裝置身份驗證，可確保對您的專案和資料提供最大程度的保護。

  • 享有卓越的客戶支援

    Splashtop 專業的客戶支援團隊隨時準備在您的 VFX 之旅的每一步驟為您提供協助。我們致力於提供即時、有效率的協助，以確保您的遠端存取體驗順利且富有成效。

  • 享受易於使用

    Splashtop 的直覺式介面讓您可以輕鬆遠端存取您的 VFX 工具。借助我們的無縫屏幕共享和即時協作工具，無論您身在何處，您都可以輕鬆地與團隊合作，立即審查內容並做出集體決策。

A man using a tablet and laptop with Splashtop for remote VFX editing.

為什麼選擇 Splashtop 用於 VFX？

對於注重細節、精確度和高品質視覺交付的行業來說，Splashtop 是一個理想的解決方案。從任何位置安全地存取 VFX 工具，並與您的團隊合作，確保創作流程不間斷。

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推薦

Remote Access Performance

Splashtop Remote Access Performance 是適合 VFX 專業人員使用的終極遠端存取解決方案，提供了可準確呈現色彩的 4:4:4 色彩模式、可打造完美音效的高逼真度音訊，以及涵蓋遠端觸控筆與繪圖板的豐富周邊支援能力，堪稱精細 VFX 創作的完美選擇。

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企業

Splashtop Enterprise非常適合大型 VFX 工作室，它提供單一登入以實現輕鬆存取、細粒度權限以控制內容建立、連接流程以簡化 VFX 工作流程、 Android / IoT主動態存取以進行遠端裝置管理，以及涵蓋遠端工作、IT 管理和支援的綜合許可。

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您會喜歡的功能

4:4:4 色彩模式

4:4:4 色彩模式讓所有色彩元件具有相同的取樣率，可以提供最佳的色彩準確度和圖像清晰度。

遠端觸控筆和繪圖板

使用本機裝置上的觸控筆即時控制遠端電腦。

多螢幕支援

查看更多資訊，在您的所有顯示器上都能操作！選取要檢視的遠端螢幕，並在單一視窗中查看所有顯示器的畫面。使用多對多螢幕支援 (Splashtop Remote Access Pro 支援此功能)，即可將各遠端螢幕各自分配到單獨視窗，方便您進行本機配置。

檔案傳輸

在各種裝置間輕鬆傳輸檔案，您可以在不啟動遠端連線的情況下傳輸檔案，也可以在連線期間在本機和遠端電腦間拖放檔案，或在檔案傳輸視窗中移動檔案。

4K 串流

以 4K 解析度串流，以精確的細節工作。

高畫面速率

在遠端工作階段期間體驗高畫面速率的流暢動畫。

客戶推薦

我們經常與臨時員工一起工作，因此管理使用者的能力吸引了我們選擇 Splashtop。我們必須安全地管理我們的所有員工帳戶，以防止信息洩漏。
能夠在不受實體位置限制的情況下，從任何地方創建高質量內容也很有吸引力。

Shin'nosuke Suzuki, Executive Officer and General Manager of Technical Management at Khara, Inc.

客戶推薦

在嘗試了多種實現遠端電影製作的解決方案後，我們選擇了 Splashtop。快速的連接，高清質量，4K 流媒體和先進的安全功能真的讓我們印象深刻。

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