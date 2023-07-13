用於遠程視覺特效的 Splashtop

使用 Splashtop 增強您的 VFX 工作流程
經驗豐富
Splashtop 為您的視覺特效工具提供高清的端點訪問，具有無與倫比的細節和響應能力。無論您在何處工作，都可以像在辦公室工作站上一樣創建和操作視覺效果，幾乎沒有延遲體驗。
優先安全性
Splashtop 了解您的創意資產在視覺特效工作中的重要性。我們強大的安全功能，包括 256 位 AES 加密、兩步驗證和裝置驗證，可確保為您的項目和數據提供最大程度的保護。
受益於卓越的客戶支持
Splashtop 的專業客戶支持團隊隨時準備為您的視覺特效之旅的每一步提供幫助。我們致力於提供即時、高效的幫助，以確保您的終端訪問體驗順利且高效。
享受易於使用
Splashtop 直觀的界面使您的視覺特效工具的外部訪問變得輕而易舉。借助我們無縫的屏幕共享和實時協作工具，無論您身在何處，都可以輕鬆地與團隊合作，即時查看內容並做出集體決策。
為什麼選擇 Splashtop 進行視覺特效？
對於注重細節、精確度和高質量視覺交付的行業來說，Splashtop 是理想的解決方案。從任何位置安全地存取 VFX 工具，並與您的團隊協同合作，確保創作過程不間斷。
尋找適合您的解決方案
您一定會喜歡的功能
4：4 色彩
4:4:4 色彩模式意味著所有色彩組件都具有相同的取樣率，這意味著您將獲得最佳的色彩準確度和圖像清晰度。
末梢筆和繪圖板
使用本地裝置上的手寫筆實時控制遠程計算機。
多螢幕支援
查看更多資訊，並在您的所有顯示器上操作！選取您要檢視的視窗並在單一視窗中查看所有螢幕。透過多對多螢幕功能 (目前僅 Business Access Pro 支援)，您可以將每個遠端螢幕傳至單一視窗中，以便進行本機設定。
檔案傳輸
在各種裝置間輕鬆傳輸檔案，您可以在不啟動遠端連線的情況下傳輸檔案，也可以在連線期間在本機和遠端電腦間拖放檔案，或在檔案傳輸視窗中移動檔案。
4K 流媒體
以 4K 解析度串流，提供精確的細節工作。
高畫面播放速率
在遠端連線期間以高畫面播放速率體驗流暢的動畫。
來自我們滿意的客戶
在嘗試了多種實現遠程電影製作的解決方案後，我們選擇了 Splashtop。快速連接，高清質量，4K 流和高級安全功能給我們留下了深刻的印象。
Light Chaser Animation Studios
來自我們滿意的客戶
我們經常與臨時員工一起工作，因此管理用戶的能力讓我們在 Splashtop 上大放異彩。我們必須安全地管理所有員工帳戶，以防止資料外洩。
能夠在不受物理位置限制的情況下從任何地方創建高質量的內容也很吸引人。
Shin'nosuke Suzuki, Executive Officer and General Manager of Technical Management at Khara, Inc.
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能夠在不受物理位置限制的情況下從任何地方創建高質量的內容也很吸引人。
Shin'nosuke Suzuki, Executive Officer and General Manager of Technical Management at Khara, Inc.