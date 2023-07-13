用於遠程廣播的 Splashtop

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使用 Splashtop，您可以遠端操作廣播、現場製作和傳輸工具，並獲得頂級品質的視訊和音訊效能，就像在攝影棚一樣。
為您的團隊提供即時協作
Splashtop 讓您的團隊能夠即時有效地協作、分享螢幕、註釋和清晰地溝通，無論他們身在何處。
維護安全的廣播環境
Splashtop 優先考慮您的資料和內容隱私，提供強大的安全功能以確保安全可靠的操作。
獲得 24/7 客戶支持
Splashtop 致力於全天候支援您的廣播需求。我們的客戶支援團隊致力於提供快速有效的解決方案，確保您的廣播營運順利進行且不會中斷。
為何該選擇 Splashtop 來處理廣播業務？
Splashtop 在這個講究即時、高品質傳輸的產業脫穎而出，成為廣播專業人員的首選。有了 Splashtop，您可以隨時隨地安全地存取廣播工具並與團隊合作，確保有需要時都能立即上線進行廣播。
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Splashtop Remote Access Performance
Splashtop Remote Access Performance 是傳播業專業人員的終極遠端存取解決方案，提供可使色彩播映逼真的 4:4:4 色彩模式、完美傳遞音效的高保真音訊，以及遠端控制裝置的周邊支援能力，確保在任何地方都能進行高品質的廣播。
您會喜歡的功能
強大的檔案傳輸功能
在各種裝置間輕鬆傳輸檔案，您可以在不啟動遠端連線的情況下傳輸檔案，也可以在連線期間在本機和遠端電腦間拖放檔案，或在檔案傳輸視窗中移動檔案。
4:4:4 色彩模式
使用 4:4:4 色彩模式，確保直播的色彩準確度。
音訊超高逼真度設定
使用我們的音訊超高逼真度設定，在遠端廣播連線期間提供完美的音效。
多螢幕支援
查看更多資訊，在您的所有顯示器上都能操作！選取要檢視的遠端螢幕，並在單一視窗中查看所有螢幕的畫面。您可以透過多對多螢幕功能 (目前僅 Remote Access Pro 支援)，將每個遠端螢幕傳播至單一個獨立視窗，以便依據本機設定進行排列。
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使用遠端控制設備管理您的直播，Splashtop 完全支援。
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使用我們的麥克風直入功能確保遠端會話期間清晰的通訊和高品質的聲音捕獲。
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Splashtop 簡直就是經濟實惠的完美解決方案，幫助我們為音樂和音效領域的專業客戶提供遠端支援服務。
David Knauer, President, Audio Perception Inc.
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我想強調一點：Splashtop 安全無虞！我們處理的是無形且寶貴的數位內容。這些內容最終將透過多種管道發布，包括電影院、傳統廣播、有線電視，或是 Netflix 這類 OTT (影音串流) 媒體服務。如果這些內容在實際上市之前就流出，我們就麻煩大了。
Chief Technology Officer, Boxel Studio