用於遠程廣播的 Splashtop

改變廣播工作流程
從任何地方訪問您的廣播工具
借助 Splashtop，您可以遠程操作您的廣播、現場製作和傳輸工具，獲得高質量的視頻和音訊，就像您在工作室一樣。
為您的團隊提供即時協作
Splashtop 使您的團隊能夠實時有效地協作、共享屏幕、註釋和清晰地溝通，無論他們身在何處。
維持安全的廣播環境
Splashtop 優先考慮您的數據和內容隱私，提供強大的安全功能以確保安全可靠的操作。
獲得全天候客戶支援
Splashtop 致力於全天候支持您的廣播需求。我們的客戶支持團隊致力於提供快速高效的解決方案，確保您的廣播運營順利、不間斷地進行。
為什麼選擇 Splashtop 進行廣播？
在實時、高質量傳輸至關重要的行業中，Splashtop 脫穎而出，成為廣播專業人士的首選。借助 Splashtop，您可以隨時隨地安全地訪問您的廣播工具並與您的團隊協作，確保您始終在需要時進行直播。
您一定會喜歡的功能
強大的文件傳輸
在各種裝置間輕鬆傳輸檔案，您可以在不啟動遠端連線的情況下傳輸檔案，也可以在連線期間在本機和遠端電腦間拖放檔案，或在檔案傳輸視窗中移動檔案。
4：4 色彩
使用 4:4:4 色彩模式，確保直播的真實色彩精確度。
超高音訊保真度設置
在遠程廣播會話期間，通過我們的超高音訊保真度設置提供完美的聲音。
多螢幕支援
查看更多資訊，並在您的所有顯示器上操作！選取您要檢視的視窗並在單一視窗中查看所有螢幕。透過多對多螢幕功能 (目前僅 Business Access Pro 支援)，您可以將每個遠端螢幕傳至單一視窗中，以便進行本機設定。
外部控制裝置支持
使用您的終端控制設備管理您的直播，Splashtop 完全支持。
麥克風直入
使用我們的麥克風直入功能確保遠程會話期間清晰的通信和高質量的聲音捕獲。
來自我們滿意的客戶
我想強調 – Splashtop 非常安全！我們正在處理無形、數位、有價值的內容，這些內容最終將散佈在各大電影院、傳統廣播、有線電視或 OTT (頂端) 媒體服務，例如 Netflix。 如果該內容在實際商業發布之前就出現了，那麼我們就會遇到一個巨大的問題。
Chief Technology Officer, Boxel Studio
來自我們滿意的客戶
Splashtop 為我們向專業音樂和音訊客戶提供的終端支持服務提供了完美、經濟高效的解決方案。
David Knauer, President, Audio Perception Inc.
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