Splashtop 宣布邁向 $10 億市值之路的重要里程碑

2020 年代表著收益、獲利、客戶、地域範圍擴大

加州聖荷西，2021 年 1 月 27 日訊 — 新一代遠端存取和遠端支援領域的新興領導品牌 Splashtop Inc. 在過去一年立下多個重大里程碑，並在今日宣佈完成融資，本輪共募集 5,000 萬美元，公司市值估計已逾 10 億美元。

Splashtop 在 2020 年取得的成就包括：

在 G2 的第三方報告中，Splashtop 在評估客戶滿意度指標的淨推薦指數 (NPS) 為 93 分，是所有提供遠端存取服務公司中得分最高的公司。

服務對象涵蓋 85% 的《財星》500 強企業 (包括 FedEx、GE、Marriott 和 Toyota)，政府和教育組織亦在其列，如美國疾病管制與預防中心 (CDC)、哈佛大學、Stanford Healthcare，以及協助大型製藥公司進行 COVID-19 疫苗研究的某間研究實驗室。

在 COVID-19 大流行期間，幫助成千上萬的企業轉移到遠端工作，使員工能夠在家中從個人裝置遠端存取工作用電腦、資料和軟體應用程式。

允許 K-12 和高等教育機構中數十萬名學生在家中使用筆記型電腦、平板電腦和 Chromebook 存取校內電腦實驗室中執行的軟體應用程式。

符合 SOC 2/SOC 3 安全審核標準規範，並遵循歐洲資料保護條例 (GDPR)。

Splashtop 在 2020 年的重要活動包括：

在 EMEA、南美洲和亞洲建立新的全球合作夥伴關係。

在阿姆斯特丹開設 EMEA 總部，並強化歐元貨幣和歐洲多語系支援。

在新加坡開設亞太地區渠道總部，為數百個創收渠道合作夥伴提供支援，並在多個國家/地區 (包括日本在內) 建立企業渠道。

建立安全諮詢委員會，幫助指導 Splashtop 實現嚴密的安全性和合規性目標。

將單一登入 (SSO) 整合至遠端存取產品線中，使組織能夠集中驗證使用者和裝置，以增強網路安全性。

宣布以每秒 40 格畫面播放速率 (fps) 提供 4K 品質的串流體驗，並以低延遲率支援 iMac Pro Retina 5K - 讓影片編輯人員、遊戲開發人員、CAD/CAM 使用者和其他執行密集處理型活動的人員能夠更好地在家工作，無需實際造訪工作場所的高端工作站。

發布 Splashtop Enterprise — 一個全方位遠端存取與遠端支援解決方案，為企業提供靈活的授權方案，以滿足其 IT 人員、服務台和使用者的遠端存取需求；以及 Splashtop Enterprise for Remote Labs，協助教育機構更妥善地管理學生和教職員工對校內電腦實驗室運算資源的存取。

「創造快樂的客戶是我們的經營理念。」Splashtop 共同創辦人兼首席執行長 Mark Lee 說。「無論是藉由新產品和新功能、擴大市佔率，還是優化我們的遠端存取與遠端支援軟體購買及使用便利性，令客戶滿意始終都是我們的工作核心。」

歡迎瀏覽 Splashtop 部落格，進一步了解 Splashtop 如何邁向 10 億美元估值的獨角獸企業地位。

關於 Splashtop

Splashtop Inc. 總部位於矽谷，為企業、學術和研究機構、政府機構、小型企業、MSP、IT 部門和個人提供新一代遠端存取和遠端支援軟體和服務。Splashtop 雲端架構、安全且易於管理的遠端存取方法，已逐漸取代虛擬專用網路 (VPN) 等傳統方法，同時在評估客戶滿意度標準的淨推薦值 (NPS)，獲得了驚人的 93 分。與全球 3 千萬人，包括 85% 的 Fortune 500 企業使用者，一起感受 Splashtop 產品的美好。瀏覽 www.splashtop.com 以深入了解。