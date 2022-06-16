Splashtop 宣布邁向 $10 億市值之路的重要里程碑

Splashtop 在邁向 10 億美元估值的道路上邁出了重要一步
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2020 年的營收、利潤、客戶、地理覆蓋範圍擴大
加州聖荷西，2021 年 1 月 27 日— Splashtop Inc.是下一代遠端存取和遠端支援領域的新興領導者，它回顧了一年中的重要里程碑，為今天宣布的 5000 萬美元融資鋪平了道路，使公司的估值超過 10 億美元。
Splashtop 在 2020 年的成就包括：
根據 G2 的第三方報告，獲得 93 的客戶滿意度測量 Net Promoter Score (NPS) 分數（遠端存取業務中任何公司中最高的 NPS）。
為 85% 財星 500 強企業（包括聯邦快遞、GE、萬豪和豐田），以及政府和教育機構，例如美國疾病控制和預防中心（CDC）、哈佛大學、斯坦福醫療保健，以及一個支持主要製藥公司研究 COVID-19 疫苗研究的研究實驗室。
在 COVID-19 疫情期間幫助數千家企業轉向遠端工作，使員工能夠透過家中的個人設備遠端存取工作電腦、資料和軟體應用程式。
允許 K-12 和高等教育機構的數十萬名學生使用筆記型電腦、平板電腦和 Chromebook 在家中存取學校電腦實驗室中運行的軟體應用程式。
達到 SOC 2/SOC 3 安全稽核合規性，並準備遵守歐洲一般資料保護法規 (GDPR)。
Splashtop 在 2020 年的重要活動包括：
在 EMEA、南美和亞洲建立全球合作夥伴關係。
在阿姆斯特丹開設 EMEA 總部，並增強歐元貨��幣和歐洲當地多語言支持。
在新加坡開設亞太地區通路總部，支持數百家帶來收入的通路合作夥伴，並在包括日本在內的多個國家建立企業渠道。
建立安全諮詢委員會，協助Splashtop實現其嚴格的安全和合規目標。
將單一登入 (SSO) 整合到其遠端存取產品線中，使組織能夠集中驗證使用者和裝置，以增強網路安全性。
宣布支援每秒 40 幀 (fps) 的 4K 畫質串流媒體和低延遲的 iMac Pro Retina 5K，讓視訊編輯人員、遊戲開發人員、CAD/CAM 用戶和其他執行處理密集型活動的人員能夠在家辦公，而無需實際訪問工作場所的高端工作站。
發布Splashtop Enterprise——一種全面的遠端存取和遠端支援解決方案，為企業提供靈活的許可選項，以滿足其 IT 員工、服務台和最終用戶的遠端存取需求——以及Splashtop Enterprise for Remote Labs ，使教育機構能夠更好地管理學生和教師對位於校園電腦實驗室的運算資源的存取。
Splashtop 聯合創辦人兼執行長 Mark Lee 表示：「讓客戶滿意是我們開展業務的一個重要組成部分。“無論是透過新產品和新功能、擴大地理覆蓋範圍，還是使購買和使用我們的遠端存取和遠端支援軟體變得更加容易，讓客戶滿意都是我們所做一切的核心。”
Splashtop部落格提供了有關Splashtop達到 10 億美元估值和獨角獸地位之路的更多詳細資訊。
關於Splashtop
Splashtop Inc. 總部位於矽谷，為企業、學術和研究機構、政府機構、小型企業、 MSPs 、IT 部門和個人提供下一代遠端存取和遠端支援軟體�及服務。 Splashtop 基於雲端、安全且易於管理的遠端存取方法正在逐漸取代虛擬私人網路 (VPN) 等傳統方法，同時獲得了令人驚嘆的 93 淨推薦值 (NPS)，這是評估客戶滿意度的標準。全球有超過 3,000 萬用戶使用 Splashtop 產品，其中包括 85% 的財富 500 強企業的用戶。請訪問 www.splashtop.com 了解更多信息。