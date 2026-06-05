Splashtop 如何成為市值 10 億美元的新興科技獨角獸
首席宣傳大使 Mark Lee
剛剛 Splashtop 先前完成了 5,000 萬美元的新一輪募資，在我們長期投資者 Sapphire Ventures 的帶領下，市值估計超過 10 億美元！
邁向獨角獸的旅程並非筆直而平坦。我們經歷不同的產品和商業模式開發對業務進行了多次磨合與轉換。但不變的是，我們始終創新不懈，以客戶滿意為念，帶來一流的產品和服務。
我們可以從很多角度來講述 Splashtop 的歷程，例如：
Splashtop 利用一些關鍵的創新技術和市場洞察力打造一個靈活彈性、反應迅速又實力堅強的公司。
依時間順序列出 Splashtop 歷程：
Splashtop始於2006年，名稱為DeviceVM，因為我們中的許多人都對Windows在PC上啟動所花的時間感到沮喪，並且由於我們安裝了更多應用程式和驅動程序而使Windows變得越來越慢 (稱為“ Windows腐爛”) 。因此，我們設計並銷售了業界第一個瀏覽器操作系統 (OS) ，這是一種安全的即時瀏覽器操作系統，可讓使用者在不到5秒鐘的時間內上網。
該操作系統產品名為Splashtop，它結合了BIOS“ splash”螢幕 (在操作系統啟動之前啟動) 和“桌面”一詞的頂部。後來，Splashtop成為了公司的名稱。
我們的即時瀏覽器操作系統非常受歡迎，從 2007 年至 2011 年已搭載至超過 3 億台華碩 (Express Gate)、宏碁 (Instant View)、惠普 (QuickWeb)、戴爾 (Latitude ON)、聯想 (快速入門)、LG (智能開啟)、Sony (VAIO 快速網路存取) 等 PC 和小筆電上。
隨著 Linux 式瀏覽器作業系統的興起，Microsoft 推出了針對小筆電的低成本 Windows 7 Starter，並採取了其他商業策略以反擊 PC OEM 廠商氾濫的 Linux 系統。新引入的 Windows 7 Starter 從快閃記憶體晶片啟動，並在快速啟動方面利用 Splashtop 專利技術。Google 也從我們的即時瀏覽器作業系統中學到了很多技巧，因而在四年後的 2011 年推出了 Chromebook。
隨著iPhone，iPad和Android行動裝置的出現，我們意識到我們需要建立一個新的方向，以橋接PC和移動世界，同時利用我們的核心專業知識來交付高效能軟體，以使使用者滿意。
我們推出了適用於iPhone和iPad的Splashtop遠端桌面，重新定義了遠端存取體驗：零延遲的高效能，能夠以30 fps (每秒幀) 的速度發送1080P影片。
在 2011 年 5 月和 2011 年 6 月，Splashtop 遠端桌面擊敗了《憤怒的小鳥》，成為 Apple AppStore 上排名第一的付費 iPad 應用程式，我們的產品贏得了許多行業獎項。
在2012年CES上，NVIDIA首席執行官黃仁勳在CES的主要舞台上展示了Splashtop Remote Desktop以實現遠端遊戲。一位專業遊戲玩家使用支援NVIDIA Tegra的平板電腦遠端存取了支援NVIDIA GeForce的遊戲PC，以60fps的速度傳輸1080p遊戲，並通過Wi-Fi延遲不到30ms。這是NVIDIA Shield，Google Stadia和其他公司發起的遠端遊戲浪潮的前兆。
在過去十年內，Splashtop 成為全球領先的遠端技術供應商，它讓人們可以隨時隨地通過任何裝置輕鬆、安全、可靠且負擔得起遠端存取工作、學習、娛樂和 IT 支援所需的運算資源。
由於 COVID-19 大流行，Splashtop 從重要變成了必備。
COVID-19 大流行對人們行動和聚會�的限制引發了向遠端工作和遠端學習的快速、戲劇性的轉變。 根據 451 Research 的數據，在 2020 年之前，只有 13% 的員工完全遠端工作。 到 2020 年 5 月，65% 的企業已經制定了廣泛的在家工作政策。
對於許多員工，學生，講師，研究人員，IT支援人員以及其他人員來說，這種轉變意味著尋找遠端存取關鍵軟體應用程式和計算資源的方法。這種轉變導致對Splashtop解決方案的需求急劇增加。
以下是 Splashtop 在新冠肺炎大流行期間提供協助以保持活動正常運作的一些最新範例：
北美高等教育機構和K-12學校的教職員工和學生可以使用校園電腦實驗室資源，包括建築，音樂，劇院設計，化學，美術，通訊等領域的課程所需的複雜軟體應用程式研究，生物學，服裝設計以及職業和技術教育 (CTE) 。他們使用了Adobe Creative Suite，AutoCAD，Revit，Avid Pro Tools以及一系列附加的3D設計和建模，動畫，影片編輯，音樂製作和其他應用程式。
透過 Splashtop，新聞氣象學家不需親自前往電視台導播室就可以遠端播報新聞和天氣預報。
透過 Splashtop，好萊塢製片人和南加州大學電影學院教授使用 iPhone 和 Splashtop 遠端存取軟體遠端錄製電影。
透過 Splashtop，臨床研究中心代表製藥龍頭公司對 COVID-19 疫苗和其他藥物進行了遠端研究。
Splashtop 奉行既重視公司成長又注重盈利能力的商業策略。
在投資世界中，「40% 法則」是評估軟體公司投資前景的一種方法。如果收入增長和利潤率的總和等於或超過40%，則該公司被視為��潛在的健康投資。
Splashtop 的增長率為 160%，利潤為 60%，總計 220 個。 這是40法則的5倍多！ 自2015年以來，我們一直在盈利，所以這不是最近的曇花一現的發展。
達到 200+ 的標準確實讓我們在獨角獸企業之林脫穎而出。我們為此感到自豪，長遠來看，這對我們的業務發展十分有利。
一談到核心價值，Splashtop 絕對言行合一。
如果要用一句話來總結 Splashtop 的核心價值，那就是：滿足世界各地的每一位客戶。
若是深入分析，我們相信：
客戶滿意度。
Splashtop 在 Capterra 上的總體用戶滿意度評分為 97，是業內最好的。
將 Splashtop 與其他競爭對手進行比較，您立即可以看到差異。我們以合理的價格提供一流的解決方案。
安全性、可靠性和合規性。
我們的客戶相信我們會保護他們的敏感和私人資訊的安全。 我們擁有超過 10 年的經驗，在數億次會話中為 3000 多萬使用者提供高性能遠端訪問和遠端支持解決方案。 我們遵守最新的安全標準和法規，包括 GDPR、HIPAA、SOC2 和 PCI，我們最近組裝了一個
廣泛的專家説明指導我們實現越來越嚴格的安全性和合規性目標。
沒有其他應用程式內購條件。我們提供的產品或價格很實在：不變且穩定的價格方案，而且不會逐年增加。如果世界上的某些事情導致我們改變了任何銷售方向，我們都會清晰、誠實、及時地與客戶進行溝通。
高性能的用戶體驗。
對我們來說，性能不僅僅是數據表上的速度和進給值。 我們產品的性能直接轉化為客戶在工作、學校或娛樂方面實現目標的能力。 我們以高性能為基礎構建產品，並不斷創新以不斷提高我們的性能指標。
Splashtop 的成功應歸功於客戶。
我們要對我們的客戶表示誠摯的感謝！我們很高興收到您的來信，我們依靠您的反饋意見，以便我們能夠不斷改進我們的產品和服務。由於客戶的福音和支援，我們得以快速增長並實現盈利。
隨著我們的前進，人們普遍認為，即使在大流行限制結束后，在家工作和遠端學習的趨勢也會繼續下去。 例如， Gartner Inc. 在 2020 年 12 月進行的一項調查發現，即使在 COVID-19 疫苗可用後，90% 的公司領導者也打算至少在某些時候允許遠端工作，65% 的公司表示，他們將繼續在員工工作的地點、時間和方式方面提供更大的靈活性。
這些預測讓我們充滿信心，Splashtop 未來仍會繼續蓬勃發展。
由四個大學時代朋友共同創立的公司來說，在 30 年後，他們仍一起為 Splashtop 努力著。喔，還有其他所有朋友。
作者：Mark Lee，Splashtop 首席執行官兼首席佈道者