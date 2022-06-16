Splashtop 宣布取得 5000 萬美元新資金，達成夢寐以求的 10 億美元市值目標

新一代遠端存取供應商挾其獲利能力及客戶滿意度的亮眼成績，躋身科技業新興獨角獸之列

加州聖荷西，2021 年 1 月 27 日訊 — 新一代遠端存取和遠端支援領域的新興領導品牌 Splashtop Inc. 完成 5,000 萬美元的融資，市場估值飆破 10 億美元，成功晉升獨角獸企業。最新一輪融資以現有投資方 Sapphire Ventures 為首，Storm Ventures、NEA、DFJ DragonFund 等 Splashtop 的長期投資方亦有貢獻。

Splashtop 共同創辦人暨執行長李明勳表示：「在 COVID-19 (新冠肺炎) 大流行期間，我們不僅持續獲利且加速成長，這證明了 Splashtop 現代化遠端存取方法真正改變了人們使用數位資源來工作、學習和娛樂的模式、時間和地點。我們正在進行募資，以目前的獨角獸市值來擴大我們的品牌和聲勢，同時吸引人才、擴大企業影響力並加速全球擴張，以滿足世界各地的客戶。」

Splashtop 超過 10 億美元的市值彰顯其效能表現和市場願景

有別於絕大多數僅追求高速發展而忽視財務損失的獨角獸企業，Splashtop 自 2015 年以來獲利不斷，不曾因企業快速成長而有所虧損。Splashtop 目前成長率達 160%，獲利率為 60%，在在顯示其卓越的績效水準。

Sapphire Ventures 總裁兼合夥人 Jai Das 表示：「Splashtop 科技公司是高效、敏捷的典範，它展示了令人難以置信的指標，包括快速的成長速度、令人印象深刻的客戶滿意度和深具吸引力的獲利。我們預計 Splashtop 的使用率將會持續攀升。在新冠肺炎大流行期間，它提供的安全遠端存取解決方案對於各種規模的企業都是不可或缺，而且遠比人們重新思考工作地點和工作方式來得重要許多。」

Splashtop 攀升的市值也代表該公司對破壞現有遠端存取市場願景的認可。

「Splashtop 位於 IT 主流趨勢最前線：它讓存取和使用必要的軟體應用程式和資料變得更加容易，」Storm Ventures 創辦常務董事 Ryan Floyd 說。自 Splashtop 獲得 A 輪募資以來，Storm Ventures 就開始進行投資。「Splashtop 取代了笨拙、複雜、昂貴的傳統遠端存取方法 (以虛擬私人網路 (VPN) 為例)，提供了一種現代雲端原生法，讓人們可以隨時隨地輕鬆安全地存取數位資產。」

COVID-19 大流行加速 Splashtop 的成功

COVID-19 大流行導致全球苦於無法實際造訪公司和存取學術運算資源的情況，此一現象推動了人們 (包括大型企業) 對 Splashtop 解決方案的需求和讚賞增加。

市場研究顧問公司 Gartner Inc. 列出「2021 年影響基礎建設和營運的主要趨勢」時，將「不受地點限制而能維持業務營運」列為首要趨勢。「相對於疫情前，居家辦公的員工比例僅 30%，但 Gartner 預估在疫情過後，這個比例將攀升至 48%。這種轉變將迫使 IT 主管開發靈活彈性的組織模式，讓員工在任何地點都能辦公之餘，還能橫跨分散式基礎設施管理業務服務的部署，客戶也可以隨時隨地存取服務。」*

Splashtop 在過去一年服務的對象涵蓋 85% 的《財星》500 強企業 (包括 FedEx、GE、Marriott 和 Toyota)，政府和教育組織亦在其列，如美國疾病管制與預防中心 (CDC)、哈佛大學、Stanford Healthcare，以及協助大型製藥公司進行 COVID-19 疫苗研究的某間研究實驗室。

Splashtop 使領先企業蓬勃發展

「在廣播媒體、平面設計、、科學研究、工程、教育等領域的 Adobe 客戶，使用我們領先業界的 Creative Cloud，即使在遠端工作時也要保持高效率，而這正是自新冠肺炎大流行以來許多人必須面對的事情，」Adobe Video 合作夥伴關係負責人 Sue Skidmore 說。「事實證明，Splashtop 的遠端桌面解決方案對於許多影片內容創作者來說非常珍貴，他們可以在任何裝置上執行 Adobe 應用程式，就像坐在高效能的工作電腦前一樣。」

「正如我們在全球大流行中所看到的那樣，遠端存取對於任何企業的成功都是至關重要的，我們很高興與 Splashtop 合作。他們的可靠度、效能表現和客戶支援為我們、我們的客戶和員工提供了必備工具，讓我們得以繼續手上重要的工作 (甚至是遠端處理)。」致力於讓人們對健康和疾病的生物學有新見解的生物標記分析公司 Quanterix 資訊系統副總 Joel Nichols 說。「我們的革命性技術正在幫助世界各地的研究人員推動精密醫學的發展。」

同樣，在 2020 年 Splashtop 擴大了全球影響力，包括在 EMEA、南美洲和亞洲建立了新的合作夥伴關係。在歐洲阿姆斯特丹開設了 EMEA 總部，並強化歐元貨幣和歐洲多語系支援。在亞洲新加坡開設了亞太地區的渠道總部，為數百個創收渠道合作夥伴提供支援，並在多個國家/地區 (包括日本在內) 建立企業渠道。

Splashtop 博客 提供了有關 Splashtop 邁向獨角獸狀態的更多詳細信息，以及今天也發布的相關新聞稿，詳述了該公司 2020 年的一些里程碑。 最新的資金來自 Splashtop 之前的資金後十年：四輪共籌集了 49 萬美元。

* Gartner 新聞稿：〈Gartner 提出 2021 年影響基礎建設和營運的主要趨勢〉

關於 Splashtop

Splashtop Inc. 總部位於矽谷，為企業、學術和研究機構、政府機構、小型企業、MSP、IT 部門和個人提供新一代遠端存取和遠端支援軟體和服務。Splashtop 雲端架構、安全且易於管理的遠端存取方法，已逐漸取代虛擬專用網路 (VPN) 等傳統方法，同時在評估客戶滿意度標準的淨推薦值 (NPS)，獲得了驚人的 93 分。與全球 3 千萬人，包括 85% 的 Fortune 500 企業使用者，一起感受 Splashtop 產品的美好。瀏覽 www.splashtop.com 以深入了解。