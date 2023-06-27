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Splashtop 宣布取得 5000 萬美元新資金，達成夢寐以求的 10 億美元市值目標

本篇內容使用 AI 自動翻譯，僅供參考。如有任何差異或歧義，應以英文原文為準。

新一代遠端存取供應商晉級新生科創獨角獸，同時發布傲人的獲利和客戶滿意度

From right lo left : Splashtop Co-Founders Rob, Philip, Mark and Thomas

從左至右：Splashtop 共同創辦人 Rob、Philip、Mark 與 Thomas

加利福尼亞州聖何塞，2021 年 1 月 27 日——下一代端點訪問和端點支持領域的新興領導者Splashtop Inc.已完成 5000 萬美元的融資，使其估值突破 10 億美元的獨角獸水平。最新一輪融資由現有投資者 Sapphire Ventures領投，Splashtop 的其他長期投資者 Storm Ventures、NEA 和 DFJ DragonFund 也參與其中。

Splashtop 共同創辦人暨執行長李明勳表示：「在 COVID-19 (新冠肺炎) 大流行期間，我們不僅持續獲利且加速成長，這證明了 Splashtop 現代化遠端存取方法真正改變了人們使用數位資源來工作、學習和娛樂的模式、時間和地點。我們正在進行募資，以目前的獨角獸市值來擴大我們的品牌和聲勢，同時吸引人才、擴大企業影響力並加速全球擴張，以滿足世界各地的客戶。」

Splashtop 超過 10 億美元的市值彰顯其效能表現和市場願景

有別於絕大多數僅追求高速發展而忽視財務損失的獨角獸企業，Splashtop 自 2015 年以來獲利不斷，不曾因企業快速成長而有所虧損。Splashtop 目前成長率達 160%，獲利率為 60%，在在顯示其卓越的績效水準。

Sapphire Ventures 總裁兼合夥人 Jai Das 表示：「Splashtop 科技公司是高效、敏捷的典範，它展示了令人難以置信的指標，包括快速的成長速度、令人印象深刻的客戶滿意度和深具吸引力的獲利。我們預計 Splashtop 的使用率將會持續攀升。在新冠肺炎大流行期間，它提供的安全遠端存取解決方案對於各種規模的企業都是不可或缺，而且遠比人們重新思考工作地點和工作方式來得重要許多。」

Splashtop 攀升的市值也代表該公司對破壞現有遠端存取市場願景的認可。

「Splashtop 位於 IT 主流趨勢最前線：它讓存取和使用必要的軟體應用程式和資料變得更加容易，」Storm Ventures 創辦常務董事 Ryan Floyd 說。自 Splashtop 獲得 A 輪募資以來，Storm Ventures 就開始進行投資。「Splashtop 取代了笨拙、複雜、昂貴的傳統遠端存取方法 (以虛擬私人網路 (VPN) 為例)，提供了一種現代雲端原生法，讓人們可以隨時隨地輕鬆安全地存取數位資產。」

COVID-19 大流行加速 Splashtop 的成功

COVID-19 大流行導致全球苦於無法實際造訪公司和存取學術運算資源的情況，此一現象推動了人們 (包括大型企業) 對 Splashtop 解決方案的需求和讚賞增加。

市場研究顧問公司 Gartner Inc. 列出「2021 年影響基礎建設和營運的主要趨勢」時，將「不受地點限制而能維持業務營運」列為首要趨勢。「相對於疫情前，居家辦公的員工比例僅 30%，但 Gartner 預估在疫情過後，這個比例將攀升至 48%。這種轉變將迫使 IT 主管開發靈活彈性的組織模式，讓員工在任何地點都能辦公之餘，還能橫跨分散式基礎設施管理業務服務的部署，客戶也可以隨時隨地存取服務。」*

Splashtop 在過去一年服務的對象涵蓋 85% 的《財星》500 強企業 (包括 FedEx、GE、Marriott 和 Toyota)，政府和教育組織亦在其列，如美國疾病管制與預防中心 (CDC)、哈佛大學、Stanford Healthcare，以及協助大型製藥公司進行 COVID-19 疫苗研究的某間研究實驗室。

Splashtop 使領先企業蓬勃發展

“在廣播媒體、圖形設計、科學研究、工程、教育等領域使用我們業界領先的創意 cloud 產品的 Adobe 客戶需要在遠程工作時保持生產力，就像自疫情爆發以來許多人不得不做的那樣”，Adobe Video 合作夥伴關係主管 Sue Skidmore 說道。“事實證明，Splashtop 的遠程桌面解決方案對於許多視頻內容創作者來說非常有價值，他們可以在任何裝置上執行 Adobe 應用程序，就像坐在高性能工作計算機前一樣。”

「正如我們在全球大流行中所看到的那樣，遠端存取對於任何企業的成功都是至關重要的，我們很高興與 Splashtop 合作。他們的可靠度、效能表現和客戶支援為我們、我們的客戶和員工提供了必備工具，讓我們得以繼續手上重要的工作 (甚至是遠端處理)。」致力於讓人們對健康和疾病的生物學有新見解的生物標記分析公司 Quanterix 資訊系統副總 Joel Nichols 說。「我們的革命性技術正在幫助世界各地的研究人員推動精密醫學的發展。」

同樣，在 2020 年 Splashtop 擴大了全球影響力，包括在 EMEA、南美洲和亞洲建立了新的合作夥伴關係。在歐洲阿姆斯特丹開設了 EMEA 總部，並強化歐元貨幣和歐洲多語系支援。在亞洲新加坡開設了亞太地區的渠道總部，為數百個創收渠道合作夥伴提供支援，並在多個國家/地區 (包括日本在內) 建立企業渠道。

 Splashtop 博客 提供了有關 Splashtop 邁向獨角獸地位之路的更多詳細信息，今天發布的相關新聞稿也講述了該公司 2020 年的一些里程碑。 最新一輪融資是 Splashtop 上一次融資十年後的事：四輪融資，總計籌集 4900 萬美元。

* Gartner 新聞稿：〈Gartner 提出 2021 年影響基礎建設和營運的主要趨勢

關於 Splashtop

Splashtop Inc.總部位於矽谷，為企業、學術和研究機構、政府機構、小型企業、 MSPs、IT部門和個人提供下一代終端接入和終端支持軟件和服務。Splashtop 基於雲、安全且易於管理的端點訪問方法正在逐漸取代虛擬專用網絡 (VPN) 等傳統方法，同時獲得了令人驚嘆的 93 的淨推薦值 (NPS)，這是評估客戶滿意度的標準。全球有超過 3000 萬用戶使用 Splashtop 產品，其中包括 85% 的財富 500 強企業用戶。如需更 多資訊，請造訪網站 。