Splashtop 宣布取得 5000 萬美元新資金，達成夢寐以求的 10 億美元市值目標
本篇內容使用 AI 自動翻譯，僅供參考。如有任何差異或歧義，應以英文原文為準。
新一代遠端存取供應商晉級新生科創獨角獸，同時發布傲人的獲利和客戶滿意度
從左至右：Splashtop 共同創辦人 Rob、Philip、Mark 與 Thomas
加利福尼亞州聖何塞，2021 年 1 月 27 日——下一代端點訪問和端點支持領域的新興領導者Splashtop Inc.已完成 5000 萬美元的融資，使其估值突破 10 億美元的獨角獸水平。最新一輪融資由現有投資者 Sapphire Ventures領投，Splashtop 的其他長期投資者 Storm Ventures、NEA 和 DFJ DragonFund 也參與其中。
Splashtop 共同創辦人暨執行長李明勳表示：「在 COVID-19 (新冠肺炎) 大流行期間，我們不僅持續獲利且加速成長，這證明了 Splashtop 現代化遠端存取方法真正改變了人們使用數位資源來工作、學習和娛樂的模式、時間和地點。我們正在進行募資，以目前的獨角獸市值來擴大我們的品牌和聲勢，同時吸引人才、擴大企業影響力並加速全球擴張，以滿足世界��各地的客戶。」
Splashtop 超過 10 億美元的市值彰顯其效能表現和市場願景
有別於絕大多數僅追求高速發展而忽視財務損失的獨角獸企業，Splashtop 自 2015 年以來獲利不斷，不曾因企業快速成長而有所虧損。Splashtop 目前成長率達 160%，獲利率為 60%，在在顯示其卓越的績效水準。
Sapphire Ventures 總裁兼合夥人 Jai Das 表示：「Splashtop 科技公司是高效、敏捷的典範，它展示了令人難以置信的指標，包括快速的成長速度、令人印象深刻的客戶滿意度和深具吸引力的獲利。我們預計 Splashtop 的使用率將會持續攀升。在新冠肺炎大流行期間，它提供的安全遠端存取解決方案對於各種規模的企業都是不可或缺，而且遠比人們重新思考工作地點和工作方式來得重要許多。」
Splashtop 攀升的市值也代表該公司對破壞現有遠端存取市場願景的認可。
「Splashtop 位於 IT 主流趨勢最前線：它讓存取和使用必要的軟體應用程式和資料變得更加容易，」Storm Ventures 創辦常務董事 Ryan Floyd 說。自 Splashtop 獲得 A 輪募資以來，Storm Ventures 就開始進行投資。「Splashtop 取代了笨拙、複雜、昂貴的傳統遠端存取方法 (以虛擬私人網路 (VPN) 為例)，提供了一種現代雲端原生法，讓人們可以隨時隨地輕鬆安全地存取數位資產。」
COVID-19 大流行加速 Splashtop 的成功
COVID-19 大流行導致全球苦於無法實際造訪公司和存取學術運算資源的情況，此一現象推動了人們 (包括大型企業) 對 Splashtop 解決方案的需求和讚賞增加。
市場研究顧問公司 Gartner Inc. 列出「2021 年影響基礎建設和�營運的主要趨勢」時，將「不受地點限制而能維持業務營運」列為首要趨勢。「相對於疫情前，居家辦公的員工比例僅 30%，但 Gartner 預估在疫情過後，這個比例將攀升至 48%。這種轉變將迫使 IT 主管開發靈活彈性的組織模式，讓員工在任何地點都能辦公之餘，還能橫跨分散式基礎設施管理業務服務的部署，客戶也可以隨時隨地存取服務。」*
Splashtop 在過去一年服務的對象涵蓋 85% 的《財星》500 強企業 (包括 FedEx、GE、Marriott 和 Toyota)，政府和教育組織亦在其列，如美國疾病管制與預防中心 (CDC)、哈佛大學、Stanford Healthcare，以及協助大型製藥公司進行 COVID-19 疫苗研究的某間研究實驗室。
Splashtop 使領先企業蓬勃發展
“在廣播媒體、圖形設計、科學研究、工程、教育等領域使用我們業界領先的創意 cloud 產品的 Adobe 客戶需要在遠程工作時保持生產力，就像自疫情爆發以來許多人不得不做的那樣”，Adobe Video 合作夥伴關係主管 Sue Skidmore 說道。“事實證明，Splashtop 的遠程桌面解決方案對於許多視頻內容創作者來說非常有價值，他們可以在任何裝置上執行 Adobe 應用程序，就像坐在高性能工作計算機前一樣。”
「正如我們在全球大流行中所看到的那樣，遠端存取對於任何企業的成功都是至關重要的，我們很高興與 Splashtop 合作。他們的可靠度、效能表現和客戶支援為我們、我們的客戶和員工提供了必備工具，讓我們得以繼續手上重要的工作 (甚至是遠端處理)。」致力於讓人們對健康和疾病的生物學有新見解的生物標記分析公司 Quanterix 資訊系統副總 Joel Nichols 說。「我們的革�命性技術正在幫助世界各地的研究人員推動精密醫學的發展。」
同樣，在 2020 年 Splashtop 擴大了全球影響力，包括在 EMEA、南美洲和亞洲建立了新的合作夥伴關係。在歐洲阿姆斯特丹開設了 EMEA 總部，並強化歐元貨幣和歐洲多語系支援。在亞洲新加坡開設了亞太地區的渠道總部，為數百個創收渠道合作夥伴提供支援，並在多個國家/地區 (包括日本在內) 建立企業渠道。
Splashtop 博客 提供了有關 Splashtop 邁向獨角獸地位之路的更多詳細信息，今天發布的相關新聞稿也講述了該公司 2020 年的一些里程碑。 最新一輪融資是 Splashtop 上一次融資十年後的事：四輪融資，總計籌集 4900 萬美元。
* Gartner 新聞稿：〈Gartner 提出 2021 年影響基礎建設和營運的主要趨勢〉
關於 Splashtop
Splashtop Inc.總部位於矽谷，為企業、學術和研究機構、政府機構、小型企業、 MSPs、IT部門和個人提供下一代終端接入和終端支持軟件和服務。Splashtop 基於雲、安全且易於管理的端點訪問方法正在逐漸取代虛擬專用網絡 (VPN) 等傳統方法，同時獲得了令人驚嘆的 93 的淨推薦值 (NPS)，這是評估客戶滿意度的標準。全球有超過 3000 萬用戶使用 Splashtop 產品，其中包括 85% 的財富 500 強企業用戶。如需更 多資訊，請造訪網站 。