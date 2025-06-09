St. Joseph’s School for the Deaf 提高安全性並擴展遠程支援

St. Joseph’s School for the Deaf 加強安全技術並擴大遠端支援範圍
Splashtop Enterprise 讓兩人 IT 團隊能夠支援 300 台以上的裝置並監控安全攝影機
概覽
挑戰
疫情初起時， St. Joseph’s School for the Deaf 需要在預算緊縮的情況下，遠端支援學生和教職員工。
解決方案
在整個封鎖期間， St. Joseph的兩人 IT 團隊使用Splashtop來支援學校設備。 為了獲得更多功能，他們升級到 Splashtop Enterprise 並繼續支援 300 多種設備。
成果
Splashtop 以無人能比的價格滿足了 St. Joseph 的所有需求，使他們能夠騰出更多預算來投資新的學生裝置。他們還找到了創新的辦法，使用 Splashtop 來提升他們的保全和監控機制。
來自 St. Joseph’s School for the Deaf
只要你願意，Splashtop 保證能成為絕佳的第三位夥伴。我們的 IT 團隊規模不大，只有我和一個搭檔。多虧有 Splashtop，一切事情都容易了起來！
Adrianne Grant - Technology Coordinator
來自 St. Joseph’s School for the Deaf
Splashtop 支援團隊溫和有禮，讓身在科技領域的我們如沐春風。非常感謝你們，甚至讓我的工作變得輕鬆順暢，謝謝。
Adrianne Grant - Technology Coordinator
挑戰：在預算緊縮的前提下，提供優質遠端支援
St. Joseph’s School for the Deaf 150 多年來為學生提供了目標明確、公平合理且引人入勝的體驗。該校位於紐約市布朗克斯區，為一般及聾啞學生創造了一個具包容力的學習環境。
比起其他學校，St. Joseph’s 的校園環境對校內學生來說更是生活中不可或缺的一部分，所以，該校因 COVID-19 疫情而被迫改採遠距學習模式時，遇到了重重困難。技術協調專員 Adrianne Grant 必須迅速找到方法來遠端支援教職員工：「當時情況緊急，我們採取的做法就像試圖從消防栓取水來喝一樣！」
St. Joseph’s 快速集結各類裝置，幫助學生在家中存取直播課程和課程作業。學校取得筆記型電腦、平板電腦和 Chromebook 後，Grant 就知道她必須設法遠端存取這些裝置，並快速解決問題。
Grant 想確保 St. Joseph's 教職員在這個充滿不確定性與挑戰的時期，也能感受到有人給予支援：「我想讓他們知道，如果他們溺水，我們可以伸出援手提供支援。」
解決方案：St. Joseph’s 的 IT 團隊喜獲「第三位夥伴」，也就是 Splashtop
勳在透過科技與學習了解到 之前曾使用過LogMeIn 。Splashtop她決定嘗試 Splashtop，並對它的易用性感到驚訝。「LogMeIn 有時有點卡住，而我發現 Splashtop 的介面非常棒。我可以輕鬆進出機器。」
Splashtop 的價格也很誘人。「Splashtop 比起 LogMeIn 實惠太多了。對學校來說，這點真是太棒了！我看到價格比較表時，簡直不敢置信，因為其他產品的價格是 Splashtop 的兩倍，但是功能服務還比較少。」
Grant 是在居家封鎖隔離期間開始使用 Splashtop 遠端支援員工。「很多人都在家裡使用自己的裝置辦公。但我們能夠透過存取他們的電腦和行動裝置來解決問題，幫助我們身處家中亦可提供充分支援。」
除了疫情最初的衝擊之外， Splashtop也成為了St. Joseph醫院不可或缺的工具。 劉 對Splashtop非常滿意，因此她升級到了 Enterprise 版本，以獲得更強大的遠端支援功能和更高的安全性。 「Splashtop 可以說是我們團隊中非常棒的第三位成員。我們的 IT 團隊規模很小，只有我和我的合夥人。所以，有了它，一切都變得輕鬆多了！”
常用功能：
按需遠端支援：隨時隨地為任何人提供支援。「Splashtop 為全校帶來安心的感覺。我們不僅能夠遠端支援員工，還可以支援在家中不熟悉如何使用技術產品的學生和家長。這樣就算使用者不精通科技，也能輕鬆自如。」
遠端電腦管理：透過 my.splashtop.com 控制台遠端推播修補程式或更新內容。「我不必跑到每台裝置旁邊，只要透過主控台就能查看各項所需資訊。畢竟我們只有兩個人，要是沒有 Splashtop，我們根本無法搞定所有事情。」
裝置資訊：「Splashtop 控制台為我們提供了裝置詳細資訊，例如作業系統和上次更新日期。我可以查看已經完成和需要處理的項目。只需將滑鼠指標移過去暫停一下，就會顯示資訊，不必額外查找。」
連線記錄檔：「我可以在連線結束後回顧，查看執行與沒有執行的項目，也能瀏覽其他必要資訊。我無時不刻都在使用這個功能。」
使用者分組和管理：「我們可以建立群組並將人員分類。如果需要尋找特定使用者，就知道該從哪裡著手。」
客戶支援：Grant 對 Splashtop 令人愉快的客戶服務印象深刻。「你們的支援團隊非常樂於助人且方便聯繫。即使我沒有馬上反應過來，他們也會陪我一起處理並確認解決方式奏效。身為一名技術人員，我很欣賞這一點，因為我也想為我的使用者提供這樣的支援。」
成果：降低成本，為學生裝置、IT 支援和學校實現更強的安全性
節約成本
由於 Grant 省下了大量的遠端存取和支援成本，因此 St. Joseph’s 可以為學生購買更多 Chromebook 和 iPad。「我們沒有高額預算。比起其他產品，使用 Splashtop 可以照顧到更多層面並完成更多工作，一切恰到好處。」
提高安全性，令人高枕無憂
美國的學校必須對安全問題高度警覺。Grant 表示：「想到可能有人會溜進校園傷害孩子和教職員，就令人不寒而慄。」
為此，St. Joseph’s 使用 Splashtop 來監控保全監視器。「我的助理每天使用 Splashtop 來診斷和解決問題，也會遠端存取警衛室的電腦來檢查監視器。」
放假期間或非上班時間，他們也可以直接遠端連入，監看校園狀況，並協助現場人員，還可以視情況以更快速的方式將緊急情況通報當局。大大小小的事情都在他們的掌控之中，包括門沒有關嚴、颶風後地下室淹水等等。
「有一次颶風過境，地下室淹水了，我們能夠遠端存取監視器並看到淹水造成的損失情況。當時整個地下室都淹水，有個配電箱也被沒過了。幸虧有 Splashtop，我們可以在進入建築物前先查看情況是否安全，以利進一步評估損失。」Grant 還補充：「一般情況下，沒有人會想到可以這樣使用 Splashtop，但它真是幫了我們一個大忙。」
網路安全也升級
Splashtop 改善的不僅僅是校園的實體安全，也提高了學校的網路安全。「如今，學校也成了勒索軟體的攻擊目標，這是大家都沒想過的事。所以，保護使用者和網路就跟其他工作一樣重要。」Grant 說道。Splashtop 協助 Grant 和她��的搭檔檢查所有學校裝置並執行升級，盡可能確保學校的裝置安全無虞。
St. Joseph’s 的救命恩人
如今，Grant 和搭檔都是使用 Splashtop Enterprise 來支援大約 300 台裝置 (包括 iPad、Chromebook、筆記型電腦和桌上型電腦)。「我們主要將 Splashtop 用於支援桌上型電腦。如果有人遇到問題，我們可以輕鬆進行診斷或加以解決，不會中斷課堂。」
即使教職員不在校內，辦公室也已上鎖，IT 仍然可以為他們的裝置提供服務。教職員在外地或培訓新進人員時，也會使用到遠端存取功能。「我們的業務經理現在就經常使用 Splashtop。他住在另一州，但下班或在家辦公時還是可以遠端存取檔案。」
回顧疫情初起時，Grant 不禁慶幸她找到了 Splashtop。「現在回顧當時所經歷的種種，感覺好不真實。你們的產品在疫情期間拯救了我們，一點都不誇張，根本就是我們的救命恩人。」