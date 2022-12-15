St. Joseph’s School for the Deaf 提高安全性並擴展遠程支援
Splashtop Enterprise 讓兩人 IT 團隊能夠支援 300 台以上的裝置並監控安全攝影機
概覽
挑戰
在大流行開始時， St. Joseph’s School for the Deaf 需要在預算緊張的情況下遠端支援學生和教職員工。
解決方案
在疫情封城期間，St. Joseph 兩人 IT 團隊使用 Splashtop SOS 來支援學校裝置。為了體驗更多功能，他們升級到 Splashtop Enterprise，並支援 300 多個裝置。
結果
Splashtop 以無與倫比的價格提供了 St. Joseph所需要的一切。 這使他們能夠將更多的預算用於學生的新設備。 他們還找到了創造性的方法來使用 Splashtop來改善他們的安全和監視工作。
來自聖約瑟夫聾人學校
我非常感謝 Splashtop 支持團隊的禮貌天性。 這對技術人員至關重要。 我真的很感激，因為它讓我的工作更輕鬆，所以謝謝你。
Adrianne Grant - Technology Coordinator
來自聖約瑟夫聾人學校
如果你願意的話，Splashtop 是一個很棒的第三團隊成員。 我們有一個小型IT團隊，僅自己和我的合作夥伴。 因此，它使一切變得容易得多！
Adrianne Grant - Technology Coordinator
來自聖約瑟夫聾人學校
我非常感謝 Splashtop 支持團隊的禮貌天性。 這對技術人員至關重要。 我真的很感激，因為它讓我的工作更輕鬆，所以謝謝你。
Adrianne Grant - Technology Coordinator
來自聖約瑟夫聾人學校
如果你願意的話，Splashtop 是一個很棒的第三團隊成員。 我們有一個小型IT團隊，僅自己和我的合作夥伴。 因此，它使一切變得容易得多！
Adrianne Grant - Technology Coordinator
挑戰：在預算緊張的情況下提供高質量的遠端支援
150多年來，聖約瑟夫聾人學校為學生提供了有目的、公平和引人入勝的體驗。學校位於紐約布朗克斯區，為聽力和非聽力、語言和非語言學生創造了一個包容性的學習環境。
與其他學校相比， St. Joseph的校園環境更是學生生活不可或缺的一部分。 因此，當 COVID-19 迫使學校轉向遠端學習時，這絕非易事。 技術協調員阿德里安娜·格蘭特（Adrianne Grant）必須迅速找到一種遠端支持教師和工作人員的方法。 “體驗就像從消防栓喝水一樣！”
St. Joseph的快速匯總設備，以幫助學生在家中訪問直播課程和課程作業。 一旦學校購買了筆記型電腦、平板電腦和 Chromebook，格蘭特就知道她需要找到一種方法來遠端訪問這些設備並快速解決問題。
格蘭特希望確保 St. Joseph的員工在這個不確定、充滿挑戰的時期感受到支援。 “我想讓他們知道，如果他們開始溺水，我們可以伸出援手並提供支援，”她說。
解決方案： St. Joseph的IT團隊獲得了「第三名團隊成員」 Splashtop
Grant 在通過 Tech and Learning 聽說 Splashtop 之前使用了 LogMeIn。 她決定嘗試 Splashtop SOS，並驚訝於它的易用性。 “LogMeIn 有時有點粘性，而我發現 Splashtop 的介面非常棒。 我可以輕鬆進出機器。
Splashtop的定價也很突出。 “與LogMeIn相比，Splashtop非常實惠。對於一所學校來說，這是一流的！ 當我看到價格比較時，我簡直不敢相信。 其他產品的成本是原來的兩倍，成本更低。
格蘭特開始使用 Splashtop 在鎖定期間為遠端員工提供支援。 很多人都在自己的設備上在家工作。 “我們能夠進入他們的計算機和行動裝置來解決任何問題。 它使我們能夠保持高水平的支援，即使我們在家裡。
除了大流行的最初衝擊之外，Splashtop 成為 St. Joseph不可或缺的工具。 Grant 對 Splashtop SOS 非常滿意，因此她升級到企業版以獲得更多的遠端支援功能和更高的安全性。 “如果你願意的話，Splashtop 是一個很棒的第三團隊成員。我們有一個小型IT團隊，僅自己和我的合作夥伴。所以，它讓一切變得容易多了！
最喜歡的功能：
按需遠端支援： 隨時隨地為任何人提供支援。 “Splashtop給我們學校帶來了鎮靜效果。 我們不僅能夠遠端支持員工，還可以支援在家中努力使用技術的學生和家長。 這對最終用戶來說很容易，即使他們不精通技術。
遠端電腦管理：通過 my.splashtop.com 控制台遠端推送補丁或更新。“我不必跑到每台機器上。 我通過主控台查看了所需的一切。 我們只有兩個人，沒有它，我們不可能做所有事情。
設備資訊： “Splashtop 控制台為我們提供了有關設備的詳細資訊，例如操作系統和上次更新日期。 我可以看到完成了什麼，需要完成什麼。 只需懸停，它就會給我資訊。 我不必去找它。
會話日誌： “我可以在會議結束后回顧一下，看看哪些跑了，什麼沒有，以及其他基本資訊。 我一直在使用它。
使用者分組和管理：「 我們可以創建組並對人員進行分類。 如果我們需要找到最終使用者，我們知道該去哪裡。
客戶支援： 格蘭特對 Splashtop 令人愉快的客戶服務印象深刻。 “您的支持團隊非常樂於助人且平易近人。 即使我沒有馬上得到它，他們也會留在我身邊並確保它有效。 作為一名技術，我很欣賞這一點，因為我想為我的最終使用者做同樣的事情。
成果：以更少的成本獲得更多的學生設備、IT 支援和學校安全
節約成本
由於格蘭特節省了大量的遠端訪問和支援成本， St. Joseph可以為學生購買更多的Chromebook和iPad。 “我們沒有很大的預算。與其他產品相比，我可以覆蓋更多的領域並完成更多工作 Splashtop。這很有道理。
提高安全性和安心性
美國的學校必須對安全問題保持高度警惕。 “想到有人可以滲透到我們的學校並傷害孩子和教職員工，真是太可怕了，”格蘭特說。
為此，St. Joseph's正在使用Splashtop來監控安全攝像頭。 “我的助手每天使用Splashtop來診斷和解決問題。 他還遠程進入警衛室的電腦檢查監控攝像頭。
在假期或下班后，他們可以簡單地遠程進入，監控校園，並協助在那裡的任何人。 如有必要，他們還可以更快地向當局發出緊急情況警報。 他們抓住了從颶風後意外打開的門到被淹的地下室的所有東西。
“當地下室在颶風過後被淹時，我們能夠遠端訪問監控攝像頭並看到水的損壞情況。 整個下層都被淹沒了，水下有一個電氣面板。 有了Splashtop，我們可以在進入建築物之前查看它是否安全，以評估進一步的損壞。 格蘭特補充說：「你通常不會想到以這種方式使用 Splashtop，但它對我們來說是值得的。
網路安全也得到加強
Splashtop 改善的不僅僅是學校的物理安全性，還有他們的網路安全。 人們沒有想到這一點，但學校也成為勒索軟體的目標。 保護我們的最終使用者和網路與我們的其他工作一樣重要，“格蘭特說。 Splashtop 使 Grant 和她的合作夥伴能夠檢查所有學校設備並進行升級，以確保它們盡可能安全。
聖約瑟夫的「閃亮盔甲騎士”
如今，格蘭特和她的合作夥伴使用Splashtop Enterprise支援大約300台設備（包括iPad、Chromebook、筆記型電腦和桌上型機）。 “我們主要使用Splashtop 進行桌面支援。 如果有人有問題，我們可以輕鬆地診斷或解決它，而不會中斷課堂。
當員工不在校園時，IT 仍然可以為其設備提供服務，即使他們的辦公室被鎖定。 員工在外地或培訓新員工時也會使用遠端訪問功能。 “我們的業務經理現在經常使用Splashtop。 他住在州外，可以在下班后或在家工作時遠端訪問檔。
回顧大流行的開始，格蘭特很感激她找到了 Splashtop。 “我們現在回顧發生的一切以及我們如何通過它，這是超現實的。我會說你的產品在大流行期間拯救了我們。這是實話。那是我們穿著閃亮盔甲的騎士。