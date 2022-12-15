St. Joseph’s School for the Deaf 提高安全性並擴展遠程支援

Grant 在通過 Tech and Learning 聽說 Splashtop 之前使用了 LogMeIn。 她決定嘗試 Splashtop SOS，並驚訝於它的易用性。 “LogMeIn 有時有點粘性，而我發現 Splashtop 的介面非常棒。 我可以輕鬆進出機器。

Splashtop的定價也很突出。 “與LogMeIn相比，Splashtop非常實惠。對於一所學校來說，這是一流的！ 當我看到價格比較時，我簡直不敢相信。 其他產品的成本是原來的兩倍，成本更低。

格蘭特開始使用 Splashtop 在鎖定期間為遠端員工提供支援。 很多人都在自己的設備上在家工作。 “我們能夠進入他們的計算機和行動裝置來解決任何問題。 它使我們能夠保持高水平的支援，即使我們在家裡。

除了大流行的最初衝擊之外，Splashtop 成為 St. Joseph不可或缺的工具。 Grant 對 Splashtop SOS 非常滿意，因此她升級到企業版以獲得更多的遠端支援功能和更高的安全性。 “如果你願意的話，Splashtop 是一個很棒的第三團隊成員。我們有一個小型IT團隊，僅自己和我的合作夥伴。所以，它讓一切變得容易多了！

最喜歡的功能：

按需遠端支援： 隨時隨地為任何人提供支援。 “Splashtop給我們學校帶來了鎮靜效果。 我們不僅能夠遠端支持員工，還可以支援在家中努力使用技術的學生和家長。 這對最終用戶來說很容易，即使他們不精通技術。

遠端電腦管理：通過 my.splashtop.com 控制台遠端推送補丁或更新。“我不必跑到每台機器上。 我通過主控台查看了所需的一切。 我們只有兩個人，沒有它，我們不可能做所有事情。

設備資訊： “Splashtop 控制台為我們提供了有關設備的詳細資訊，例如操作系統和上次更新日期。 我可以看到完成了什麼，需要完成什麼。 只需懸停，它就會給我資訊。 我不必去找它。

會話日誌： “我可以在會議結束后回顧一下，看看哪些跑了，什麼沒有，以及其他基本資訊。 我一直在使用它。

使用者分組和管理：「 我們可以創建組並對人員進行分類。 如果我們需要找到最終使用者，我們知道該去哪裡。

客戶支援： 格蘭特對 Splashtop 令人愉快的客戶服務印象深刻。 “您的支持團隊非常樂於助人且平易近人。 即使我沒有馬上得到它，他們也會留在我身邊並確保它有效。 作為一名技術，我很欣賞這一點，因為我想為我的最終使用者做同樣的事情。