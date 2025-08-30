在家工作和工作的未來（更新）

我們是否應該「永遠」在家工作？ 工作的未來是什麼？
幾個月前，我們向首席執行官們詢問了他們對未來工作的看法，他們的回答是一致的： 雖然辦公室不會消失，但他們都同意世界正在走向永久的混合工作場所。
儘管如此，許多企業仍不願邁出這一步。 有些人甚至建議不要這樣做。 在史蒂夫·賈伯斯（Steve Jobs）的領導下，蘋果一直被認為是企業界對在家工作（WFH）好處的主要 懷疑論者 之一。 現在，疫情爆發幾個月後，只有不到 15% 的蘋果員工回到辦公室，首席執行官蒂姆·庫克（Tim Cook）表示，該公司不會“回到我們過去的方式，因為我們發現有些事情實際上在虛擬上運作得很好。
像蘋果公司一樣，許多企業長期不願執行廣泛的WFH政策。對於許多經理而言，在看到人們在工作與相信自己的生產力之間的可感知聯繫一直很牢固。例如，Netflix首席執行官里德·黑斯廷斯（Reed Hastings）最近將遠端工作稱為“純粹的負面評價”。
但這是正確的看法嗎？大概不是-至少在根據COVID-19開始關閉辦公室，商店，教育機構和醫療辦公室幾個月後回答我們公司的WFH生產率調查的近900名遠端通勤者看來，並不是這樣。
關鍵在於技術的適當平衡
近四分之三的受訪者在大流行之前從未或很少在家工作。 然而，壓倒性的80%的人（包括IT專業人員，遊戲開發人員，視頻製作人，建築師，電視廣播專業�人員，零售商，中學教育和大學教育工作者以及醫療保健專業人員）表示在家工作時工作效率更高或相同。
據 75% 的居家辦公受訪者稱，Zoom 等協作和通信工具以及 Splashtop 等遠端存取軟體極大地提高了生產力。
因此，三分之一的受訪者表示，他們預計即使在大流行的限制減弱之後，他們的公司也可能更願意在家工作。 28%的參與者實際上表示，在家工作可能永久成為他們公司的新常態。 支援這一預測的是微軟、HubSpot、Quora、Square、Slack和Okta等企業最近的公告，這些企業計劃“永遠”擴展他們在家工作的選擇。
這對您意味著什麼 – 疫情之後的居家辦公？
在許多報告中提到的生產力提高中，還有許多其他原因為更遠端的工作鋪平了道路：
提高員工的生活品質
– 在家工作的替代方案可以説明公司招聘和留住員工以實現長期成功。 如果公司不受地理限制的嚴格約束，公司可以擴大空缺職位的潛在候選人範圍。 相反，可以選擇在家工作的潛在員工，遠離高成本的沿海城市，看到了生活品質的吸引力。 對於那些喜歡住在城市中心及其周邊地區的人來說，可以減少或消除每天長時間的通勤。
降低資本投資
– 公司可以重新評估其房地產支出。 更多在家工作的全職或兼職員工可以讓公司減少他們必須租用或擁有的辦公空間的平方英尺，以支援所有員工。
碳足跡
– 碳足跡由一個人一年中排放的二氧化碳噸數表示。 根據保護地球行動的數據，美國人的人均碳足跡最大，平均每人為16.5噸。 相比之下，在歐盟，這一平均值為7噸。 現在想像一下，所有企業都完全或部分遠端化。 這將減少排放，減少印刷紙的使用，並減少�每個在家工作的員工的塑膠使用量。 因此，由於不是每天開車上下班，遠端工作者正在極大地改變消費、浪費和污染的規模。
COVID-19大流行及其廣泛的就地庇護要求迫使人們突然大量採用在家工作的能力。由於擔心生產力下降或其他問題，一些以前拒絕讓員工在家工作的想法的公司發現，遠端工作的靈活性不僅可以帶來實實在在的利益，不僅可以增加利潤，而且可以對我們的環境產生積極影響。這證實了我們幾個月前所做的假設：遠端工作將永遠存在。因此，如果您還沒有開始，可能是時候開始考慮將 靈活的方法應用於您的工作場所 。