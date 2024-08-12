2024 年分散式團隊十大遠距工作軟體工具

在當今遠端優先的世界中，擁有正確的工具對於在家工作時保持生產力和協作至關重要。 隨著對無縫通訊、安全文件共享和有效專案管理的需求不斷增長，選擇最好的軟體可以發揮重要作用。
本部落格重點介紹了可以增強遠距工作體驗的十大軟體工具，無論您在哪裡工作，都可以為您提供保持聯繫、井井有條和高效所需的資源。 無論您是個人貢獻者還是團隊成員，這些工具都旨在幫助您在家庭工作環境中蓬勃發展。
儘管如此，以下是您和您的團隊需要的 10 種軟體工具，以便您在享受在家工作的好處的同時提高工作效率：
項目管理
即時通訊
合作
團隊監控&管理
時間追蹤軟體
密碼管理工具
筆記和組織應用程式
線上白板工具
數位簽章軟體
遠端存取
遠距工作軟體必備功能
為遠距工作選擇合適的軟體不僅僅是選擇流行的工具；這是為了確保這些工具滿足遠端環境的特定需求。 以下是需要尋找的關鍵功能：
跨平台相容性：該軟體必須能夠跨不同作業系統和裝置無縫運行，包括桌上型電腦、筆記型電腦、平板電腦和智慧型手機。 這確保了團隊成員無論其裝置或位置如何保持高效率。
使用者友善的介��面：簡單、直覺的介面對於最大限度地縮短學習曲線並確保所有團隊成員（無論其技術專業知識如何）都可以有效地使用該軟體至關重要。 這會帶來更高的採用率和更少的培訓時間。
強大的安全措施：對於遠端工作，資料安全至關重要。 尋找包含端對端加密、多因素身份驗證以及符合行業法規（例如 GDPR 或 HIPAA）的軟體，以保護敏感資訊免受洩漏和網路威脅。
可擴展性：隨著您的團隊的發展，您的軟體也應該隨之發展。 可擴展的工具可讓您添加更多用戶、與其他平台整合並擴展功能，而不會損失效能或需要對系統進行徹底檢修。
可自訂性：根據您的特定需求自訂軟體的能力（無論是透過可自訂的儀表板、工作流程還是整合）可以極大地提高生產力並確保工具適合您，而不是相反。
客戶支援和培訓：快速回應的客戶支援和培訓資源對於快速解決問題和充分利用您的軟體至關重要。 尋找提供全面支援選項的供應商，包括即時聊天、教學和知識庫。
透過優先考慮這些功能，您可以確保您的遠距工作設定配備必要的工具，以提高效率、安全性和無縫協作，無論您的團隊位於何處。
在家辦公的最佳軟體工具
項目管理
當您在處理涉及負責單獨任務的不同利益相關者的多個項目時，可能很難保持井然有序。 在家工作可能會使每個人都保持井然有序變得更加困難。
項目管理工具通過在線儀表板即時跟踪項目路線圖。這意味著即使您正在遠端工作，您仍然知道需要完成分配給您的哪些任務以及項目中其他任務的狀態。
頂級的項目管理工具包括防範中心, 特雷洛, 星期一. 和工作前線。
即時通訊
說到團隊隨時了解情況，您還需要確保所有通信線路都開放且易於訪問。 可訪問性部分尤其重要，因為如果有人參加 WFH 日期錯過了重要的對話，並且他們無法訪問所討論的內容，他們將落後。
即時通信工具使整個團隊都可以在相關組中發布消息，因此遠端工作人員可以很輕鬆地進行對話，或者在忙碌的時候趕上過去的消息。其他工具可讓您像通過互聯網託管的電話或視頻聊天進行面對面的講話一樣。
頂級的即時通信工具包括Slack ， Skype和Zoom 。
合作
當多個人一起完成一項任務時，當某人遠端工作時幾乎不可能進行協作。協作軟體使遠端工作者可以為共享文件做出貢獻，以便他們仍然可以與團隊即時合作。
團隊監控&管理
這是給團隊領導的。 如果您需要 WFH，或者您的團隊成員在家工作，那麼重要的是，您仍然有能力確保團隊中的每個人都參與並做出貢獻。
有一些工具可以讓您調查團隊的敬業度以及他們對工作的感覺。還有一些工具可以通過跟踪鍵盤，鼠標，應用程式和其他使用情況指標來讓您知道團隊的活躍程度。這些工具可幫助您保持團隊的積極性，並在團隊成員落後時提醒您。
用於團隊監視和管理的軟體工具包括Hubstaff ， Officevibe和JotForm 。
時間追蹤軟體
時間追蹤軟體對於管理生產力和確保遠端工作環境中的責任至關重要。 這些工具可協助員工和經理監控任務、專案或使用者端工作所花費的時間。 它們通常包括自動時間記錄、手動時間輸入和報告等功能，可提供對工作模式和效率的深入了解。
流行的時間追蹤工具與專案管理和發票軟體集成，可以更輕鬆地簡化工作流程並確保準確的計費。 透過使用時間追蹤軟體，團隊可以改善時間管理、按時完成任務並保持遠距工作環境的透明度。
密碼管理工具
密碼管理工具對於保護各種帳戶和服務的存取至關重要，尤其是在遠端工作時。 這些工具在加密的保管庫中儲存和管理密碼，使用戶可以輕鬆產生和檢索強而獨特的密碼，而無需記住所有密碼。 此外，許多密碼管理器還提供自動填充、密碼共享和針對受損帳戶的安全警報等功能。
透過使用密碼管理器，遠端工作人員可以確保其憑證的安全，從而降低違規風險並增強整體網路安全。
筆記和組織應用程式
筆記和組織應用程式可協助遠端工作人員以結構化的方式追蹤重要資訊、想法和任務。 這些工具通常包括可搜尋筆記、待辦事項清單、提醒以及將內��容組織到筆記本或資料夾中的功能等功能。 它們可以跨裝置同步，允許使用者從任何地方存取他們的筆記。
流行的筆記應用程式還與日曆和專案管理軟體等其他工具集成，幫助用戶無論身在何處都能保持井然有序並掌控工作。
線上白板工具
線上白板工具非常適合與團隊成員進行腦力激盪、規劃和即時協作。 這些數位白板允許使用者直觀地繪製、書寫和組織想法，在虛擬空間中複製實體白板的體驗。 功能通常包括便籤、繪圖工具、範本以及上傳和註釋文件的功能。
線上白闆對於需要協作進行創意專案、規劃工作流程或召開互動式會議的遠端團隊特別有用，從而創造更具吸引力和生產力的工作環境。
數位簽章軟體
數位簽章軟體簡化了遠端簽署文件的過程，消除了實體文書工作的需要。 這些工具允許使用者安全地簽署、發送和管理文檔，確保合約、協議和其他重要的文書工作可以在任何地方完成。 數位簽章具有法律約束力，通常帶有審計追蹤、加密以及對 eIDAS 和 ESIGN 等法規的遵守。
透過使用數位簽章軟體，遠距工作者和企業可以加快審批速度、縮短週轉時間並保持文件的完整性。
遠端存取軟體
您是否曾經需要訪問工作電腦上的重要文件或應用程式，只是因為不在辦公室而使自己不走運？
遠端存取軟體使您的工作電腦隨時可用。您可以在家中訪問工作電腦，就像坐在電腦前一樣使用它。從任何其他設備進行遠端處理時，打開任何文件並使用工作電腦上的任何應用程式。
Splashtop Business Acces 是居家辦公的最佳遠端存取工具。
另外，Splashtop還為批量許可證提供了遠端存取折扣 ，因此整個團隊都可以在家工作。
使用遠端工作軟體最大限度地提高效率
要真正利用遠距工作的優勢，必須使用正確的工具組合來提高生產力、簡化工作流程並確保團隊之間的順暢溝通。
透過整合各種軟體解決方案（例如專案管理工具、時間追蹤應用程式和遠端存取），您可以創建一個有凝聚力的遠端工作環境，在該環境中高效完成任務、按時完成任務並無縫進行協作。 根據團隊不斷變化的需求定期檢查和更新軟體堆疊也有助於持續提高效率和成功。
使用正確的軟體和工具保護您的遠距工作環境
安全性是任何遠端工作設定中的關鍵問題。 確保您的遠距工作環境安全，首先要選擇提供強大安全功能的工具。 密碼管理工具有助於保護對帳戶的訪問，而數位簽章軟體可確保重要文件的完整性。
此外，使用安全的遠端桌面軟體（例如 Splashtop）可以從任何地方安全、加密地存取您的工作電腦。 透過選擇具有強大安全協定的工具，您可以保護敏感資訊並維護安全、高效的遠端工作環境。
使用 Splashtop 遠端存取居家辦公
「Splashtop 非常實惠，簡單，可快速安裝在您的電腦上，因此無論您身在何處，都可以輕鬆&安全地遠端存取您的商務桌面。 我非常感謝 Splashtop 的遠端服務，讓我的生活更輕鬆！」 -克莉絲汀灰色 A 金屬製造商
Splashtop Business Access是在家工作的最佳遠端存取軟體 。全球已有2000萬人使用Splashtop體驗了各種好處，包括：
即使在正常工作時間之後，也可以隨時保護對工作電腦的遠端存取。
從任何其他Windows，Mac，iOS，Android或Chromebook裝置訪問Windows，Mac和Linux電腦。
生產力增強工具，使您可以在電腦之間傳輸檔案，遠端列印文件，共享螢幕等。
就像您親自在辦公室使用電腦一樣，在家中進行高效的工作。
在您的Splashtop帳戶下管理多個用戶和電腦。
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「無論身在何處，我都可以存取我的工作桌面，並充滿信心地工作。 為我提供了融合工作和個人生活所需的靈活性。」 — 鮑比底部，集成電氣