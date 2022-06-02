Splashtop 調查顯示，在家工作的人看到生產力的提高
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各行各業的受訪者將其生產力歸功於軟體解決方案，使他們能夠在家中有效地執行任務
加利福尼亞州聖約瑟，2020 年 6 月 18 日 — 領先的遠端存取軟體公司 Splashtop Inc. 發佈了其 2020 年 5 月對各個領域的 870 名隨機受訪者進行的在線在家工作調查的結果。調查結果顯示，儘管超過三分之一的受訪者在 COVID-19 大流行之前從未在家工作，另有三分之一的受訪者很少遠端工作，但絕大多數 80% 的受訪者表示在家工作的工作效率更高或同樣高。
受訪者包括 IT 專業人員、遊戲開發人員、影片製作人、建築師、電視廣播專業人員、零售商、中小學和大學教育者以及醫療保健專業人員。這些受訪者中有 75％ 的人使用遠端存取解決方案在家中有效地工作。重要的是，該群組中包括重度依賴公司內部應用程式才能處理日常任務的工作者，這些應用程式需要運算或高密集型資源 (例如高階工作站或數據中心伺服器)，而個人很難在居家辦公環境中自備這些資源。
「在全球COVID-19大流行之前，其中許多專業人員無法遠端工作，因為他們無法在家中復制資源來運行其許可的軟件應用程序。」Splashtop 執行長 Mark Lee 說「此外，確保對遠端資源的存取安全非常重要。幸運的是，新一代遠端支援解決方案實現了在家中安全、高效地完成更多工作這樣的理想。」
最終，Splashtop在家工作調查強調了有效的遠端工具的重要性，並闡明�了COVID-19大流行刺激的這種在家工作的“新常態”：
在COVID-19之前，有71％的受訪者從未或很少在家工作過。只有7.8％的人描述自己已經是遠端工作者。這些數字反映了組織突然需要使整個員工幾乎在一夜之間在家工作時所面臨的挑戰。
在調查時，與在家中工作相比，現在在家中工作的被調查者中有80％的人生產率更高（40.5％）或同等（39.5％）。他們列舉了協作/通訊工具（例如Zoom，Microsoft Teams，Slack，Skype，WebEx，Google Classroom）和遠端存取工具（Splashtop，VPN，TeamViewer，LogMeIn）的使用對他們提高生產率有所貢獻。
實際上，該小組中有75％的人說他們使用遠端存取解決方案在家中有效地工作。
近 75% 的參與者預計，即使在大流行的限制措施減弱後，他們的公司也可能更加開放地在家工作，28% 的參與者表示在家工作可能成為他們公司的新常態。
“這些發現表明，在COVID-19的推動下，工人和組織正在實施廣泛的在家工作策略，特別是在使用了正確的遠端存取工具的情況下，他們通常實際上可以提高生產率，” Lee說。
有關調查的更多詳細資訊，包括受訪者如何使用遠端訪問工具，可在此處找到：https://www.splashtop.com/work-from-home-survey-results
超越 COVID-19 時代，擁抱數字化轉型
儘管大流行繼續對經濟產生破壞性影響，但許多能夠實施在家工作策略的大型科技公司和其他公司都做得很好。 Lee說：「當我們加上降低運營和差旅成本以及在家工作時更高的員工滿意度時，公司很可能會隨著時間的推移看到更高的居家辦公採用率。支援這一預測的是推特、臉書和亞馬遜等企業最近的公告，這些企業計劃將其在家工作的選擇�擴展到 COVID-19 大流行之外。
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