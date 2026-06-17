隨著 IT 環境愈來愈分散、複雜，且安全要求愈加關鍵，端點管理也變得更難掌控。團隊必須負責更多裝置、應用程式、弱點和支援需求，卻往往沒有更多時間或資源。
許多組織已投資自動化與端點管理工具，但日常工作仍然讓人覺得只能被動應對。IT 團隊與 MSPs 仍在追趕修補程式積壓、在不同控制台間切換、確認更新是否成功，並在端點問題已經造成干擾後才開始回應。
Splashtop 最新研究根據對 250 位 IT 與 MSP 專業人士的調查發現，許多團隊卡在一種不上不下的中間狀態。他們已開始讓端點管理現代化，但零散的工作流程、不一致的自動化，以及有限的可視性，讓日常維護、修補、疑難排解和修復工作仍比理想中更偏向被動回應。
現今被動式端點管理的樣貌
被動式端點管理不一定代表團隊缺乏工具或自動化。更多時候，這代表團隊仍仰賴人工追蹤、延遲的可視性，以及彼此脫節的工作流程，來維持端點的安全與穩定。
1. 花太多時間在例行維護上
例行性的端點工作很快就會占滿整週。IT 團隊需要檢查修補程式狀態、驗證更新、檢視裝置健康狀況、排除故障，並追蹤反覆發生的問題。
Splashtop 的研究發現，IT 與 MSP 團隊平均將 53% 的時間花在例行端點維護上。當超過一半的團隊產能都投入維護時，用於安全性改善、流程最佳化與更高價值 IT 工作的��時間就會變少。
2. 簡單問題卻牽涉太多工具
當單一問題需要動用太多系統才能解決時，端點相關工作也會變得偏向被動回應。技術人員可能需要一套工具查看詳細目錄、另一套查看修補狀態、另一套進行疑難排解，還有另一套用於遠端存取。
每一次交接都會增加阻力。情境脈絡會流失、工作會重複進行，也更難驗證補救措施是否成功。
3. 太多工作都在下班後進行
被動式工作常常延伸到夜晚和週末，因為問題發現得太晚，或需要緊急的人工介入。
Splashtop 的研究發現，團隊平均每週要花 12.6 小時處理未經規劃的端點問題。有些下班後的工作難以避免，尤其是關鍵更新。但當這種情況變成常態，就表示更需要更好的可視性、更強的自動化控制，以及更緊密串聯的補救工作流程。
中間狀態：為什麼現代化工作會停滯不前
大多數 IT 團隊都已開始推動端點管理現代化。他們已部署相關工具，也已將部分工作自動化，並建立了修補、監控與支援流程。
問題在於，這些改善往往是零碎發生的。自動化或許能用於某些工作，但仍需要人工驗證。修補狀態或許看得到，但資訊可能延遲，或分散在不同工具中。端點問題在完全解決之前，仍可能需要經過多次交接。
Splashtop 的研究發現，大多數組織都卡在這種部分自動化的中間狀態。他們已投資現代化，但零散的工具與不一致的工作流程，讓他們無法看見完整的營運效益。
這種中間狀態常見的樣貌如下：
自動化存在，但只涵蓋部分任務
修補程式狀態看得到，但報告延遲或零散
端點問題需要在多個工具之間交接處理
修復仰賴人工後續追蹤
IT 領導者難以驗證自動化是否發揮作用
這些缺口讓端點管理更難以擴展。團隊或許比以前更進階，但由於工作流程尚未完全整合，日常工作仍然給人一種被動應對的感覺。
為什麼部分自動化不一定能降低 IT 工作負擔
自動化可以減少人工投入，但前提是團隊能一致地套用，並驗證結果。當自動化只侷限於零散的工作時，IT 團隊仍可能得面對原本想避免的那些後續工作。
1. 缺乏可視性的自動化會帶來不確定性
如果 IT 無法看見自動化動作執行後發生了什麼，這個工作流程就仍然不完整。團隊需要知道哪些端點是目標對象、哪些動作成功、哪些失敗，以及接下來哪些項目需要注意。
少了這種可視性，自動化就只是多了一個需要檢查的項目。IT 團隊仍然必須確認修補程式狀態、調查失敗原因，並在信任流程之前手動驗證結果。
2. 沒有原則的自動化會造成不一致
一次性指令碼與以任務為基礎的自動化可以解決眼前問題，但在持續成長的端點環境中更難擴大規模。
以原則驅動的自動化讓團隊能依裝置群組、風險等級、排程或業務需求，更一致地管理修補、補救作業和端點動作。這種一致性之所以重要，是因為端點管理仰賴可重複執行的工作流程，而非零散的修正。
3. 缺乏信任的自動化會拖慢採用速度
許多團隊願意進一步自動化，但他們首先需要正確的控制機制。這包括依裝置或群組限定動作範圍、對敏感動作要求核准、保留稽核記錄檔，以及回報執行結果。
若缺少這些防護機制，團隊可能會把自動化持續限制在低風險任務。結果就會形成一種部分自動化的模式：某些工作��變快了，但更廣泛的端點工作流程仍然感覺偏向被動回應。
維持被動式作業的營運成本
被動式端點管理帶來的問題，不只是拖慢團隊速度。它會消耗產能、提高人力成本，並讓與安全相關的工作更難掌控。
Splashtop 的研究發現，企業每年平均花費 13.3 萬美元在端點維護人力上。報告也發現，延遲修補與安全事件、網路保險影響、停機及稽核發現有關，顯示端點維護挑戰很快就可能升高為企業層級的問題。
這些結果往往源自相同的營運模式：工具零散、可視性有限、自動化不一致，以及過多的人工後續追蹤。
當端點作業持續停留在被動應對模式時，IT 團隊就得花更多時間在問題發生後四處追查。
邁向主動式端點管理需要什麼
邁向主動式端點管理的第一步，是找出那些讓例行工作持續停留在被動狀態的工作流程缺口。完整報告更詳細說明了營運上的轉變，但大多數團隊可以先從幾個核心領域著手。
盡可能整合端點工作流程：減少修補、詳細目錄、疑難排解、報告與遠端支援所用工具之間不必要的交接。
提升即時端點可視性：讓 IT 團隊更清楚掌握修補程式狀態、弱點、端點健康情況與修復結果。
從任務自動化轉向由原則驅動的自動化：將修補程式、指令碼、警示與修復動作，如何套用到不同裝置、群組與風險等級的方式標準化。
透過控制機制與報告建立信任：使用範圍設定、核准、稽核記錄和結果報告，讓自動化能更有信心地擴展。
將偵測與修復串接起來：協助團隊從識別問題一路走到解決問題，避免不必要的工具切換、手動重工或情境流失。
這些改善不必一次全部到位。即使只是循序漸進的改善，只要團隊專注於最耗時且風險最高的工作流程，也能減少被動應付的工作。
Splashtop AEM 如何協助團隊擺脫卡關
Splashtop AEM 透過將可視性、自動化、修補與修復整合到更緊密串接的工作流程中，協助 IT 團隊減少被動式的端點作業。
團隊不必再依賴彼此脫節的工具來檢查端點狀態、部署更新、調查問題並採取行動，而是可以從單一平台管理關鍵的端點作業。這有助於減少交接、改善後續執行，並讓 IT 更清楚掌握哪些事項需要注意。
有了 Splashtop AEM，團隊可以：
透過集中式儀錶板查看端點健康狀態、修補程式狀態和系統詳細資料
自動化作業系統與第三方修補程式管理
利用以 CVE 為基礎的洞察識別並優先處理弱點
套用以原則為基礎的自動化與補救動作
追蹤受管理裝置中的硬體和軟體詳細目錄
在需要親自排解問題時，從端點可視性無縫轉到遠端支援
有了 Splashtop AEM，團隊可以看見正在發生的事、更快處理端點問題，並以更少的人工後續追蹤來確認結果。這有助於讓端點營運擺脫被動維護，轉向更受控、更主動的模式。
下載完整研究報告
許多 IT ��團隊已開始讓端點管理現代化，但當工具、自動化與可視性未完全串接時，這項工作仍然感覺只能被動應對。例行維護耗費太多時間、修補需要太多後續追蹤，而端點問題在解決前還得經過太多次交接。
Splashtop 的研究報告 Stuck in the Middle: Why Most IT Teams Can’t Get Past Reactive Endpoint Management，更深入探討被動式端點工作的成本、拖慢團隊成熟度的落差，以及區分被動團隊與已準備好邁向自主化營運之間的營運轉變。
下載完整報告，為端點作業建立對標基準、比較團隊成熟度，並了解如何擺脫卡關狀態。