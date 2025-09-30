為什麼 TrustRadius 使用者信任 Splashtop 的安全功能

在當今的數位時代，強大的遠端存取安全性的重要性不容小覷。在 Splashtop，我們始終致力於提供安全、無縫的平台。在 TrustRadius 上的眾多積極評論中，對這一奉獻的肯定是明顯的。 這些評論經常突出了我們的進階安全功能，以及它們帶來的安心。
一位評論者強調了 Splashtop 的可信度，他指出： “Splashtop 受到安全領域主要參與者的信任。”這種信任並非一夜獲得，它是我們多年努力強化我們的安全措施的一份證明。 另一位用戶認可了該平台的全面設計，他表示： 「除了安全端點存取之外，我什麼也沒經歷過。這對我的生意來說是一件幸事。”
這類反饋不僅反映了我們基礎架構的可靠性，而且還強調了組織可以輕鬆整合和從我們的解決方案中受益。
在本文中，我們將探討這些讚揚，闡明使 Splashtop 在業界脫穎而出的關鍵安全要素。加入我們，了解為什麼 Splashtop 的安全性如此值得信賴。
VPN 更安全的替代方案
VPN 長期以來一直是遠端存取的首選解決方案。但是，隨著對更強大和專業的安全功能的需求越來越多，許多用戶正在探索替代方案。 Splashtop 已成為優先考慮安全性的人的首選。一位用戶指出： “它比使用 VPN 更安全，並且允許員工利用自己的設備訪問網路。”
另一位評論者提到： “我正在用 Splashtop 的遠端存取取代 VPN。這使我的客戶能夠利用他們喜歡的�任何個人設備，同時提高他們的安全狀況。”這種情緒展示了從傳統 VPN 設定到 Splashtop 等更現代解決方案的轉變。
第三個回饋重複：「我們有嚴格的無VPN 原則，並嘗試了其他遠端存取產品。Splashtop [Enterprise] 通過了所有安全測試，並且始終驗證了正確的人員。我們監控網路流量，並且加密非常可靠。”
總之，正如使用者評估所反映的那樣，Splashtop 提供了傳統 VPN 的卓越且安全的替代方案。其基礎設施滿足現代安全需求，使其成為優先考慮安全遠端存取的組織的首選。
雙重驗證 (雙重驗證)
雙重驗證（雙重驗證）要求使用者使用兩種不同形式的驗證來確認其身份，從而提供了額外的安全層。Splashtop認識到這項功能的重要性，並努力將其納入其服務中，受到了用戶的好評。
一位用戶特別強調了雙重驗證的重要性，並指出： “我一直擔心遠端存取工具的安全性，但有了 Splashtop 的雙重驗證，我感到安心多了。”另一位用戶也表達了類似的觀點，他表示： “雙重驗證讓我有信心讓我的團隊遠端訪問我們的系統，而不必一直擔心潛在的漏洞。”
第三位評論者指出： 「增加多重身分驗證是一個很好的功能。事實上，您可以透過兩次登入來存取一台 PC，這一點很棒。 」最後但並非最不重要的一點是，該用戶認為 Splashtop 的雙重驗證優於 Microsoft： “雙重驗證至少與 Microsoft 的一樣好，甚至更好。”
透過整合雙重驗證，Splashtop 繼續優先考慮使用者的安全，確保即使主要登入憑證落入壞人之手，第二道防線也能��穩固到位。
易於使用而不影響安全性
在當今的數位時代，在可用性和安全性之間取得平衡至關重要。 許多平台優先考慮一個平台，代替另一個平台，從而導致繁雜的界面或易受攻擊的系統。 然而，Splashtop 因提供兩者的無縫融合而脫穎而出。
使用者一直稱讚 Splashtop 直覺的設計，不會在安全性方面偷工減料。一位用戶完美地捕捉到了這種情緒，他說： “低成本、用戶安裝簡單以及清晰、簡單的用戶界面是對我來說最突出的功能。”
另一位用戶指出： “我們使用 Splashtop 為用戶提供遠端存取。這是一種讓員工從辦公室外進行訪問的簡單、安全且廉價的方式。”這項回饋證明了 Splashtop 致力於提供一款不僅易於最終用戶操作而且還透過強大的安全措施進行強化的產品。
透過實現這種平衡，Splashtop 確保用戶可以放心地遠端存取其係統，而不會遇到通常與安全平台相關的令人畏懼的複雜性。
免費試用 Splashtop
Splashtop 對強大安全功能的承諾不會被忽視。各行各業的使用者和產業都達成了明確的共識：Splashtop 兌現了提供安全遠端存取解決方案的承諾。 “強大的安全性，特別是為所有用戶啟用雙重驗證。沒有駭客問題，並且易於管理用戶。”一位用戶評論道，強調在不影響用戶體驗的情況下無縫整合強大的安全措施。
另一位用戶強調了他們對該軟體的堅定信任，他說：“我對 Splashtop 充滿信心。我覺得你們非常自豪，並採取措施為客戶提供我們所需的支持、安全和服務。”這些證詞以及無數其他證詞證明了該軟體堅定不移地致力於確保用戶資料受到保護和連接保�持安全。
在當今安全威脅無所不在的數位環境中，Splashtop 繼續優先考慮並提供一流的安全措施，這讓許多人感到放心。TrustRadius 上的評論不言而喻：使用者不僅信任 Splashtop 的功能，還信任它所提供的安心。
對於那些想深入了解的人，TrustRadius 上有數以千計的有關 Splashtop 的精彩評論供您細讀。親身體驗許多人來讚美的事情。 深入了解Splashtop 的安全功能並立即開始免費試用！