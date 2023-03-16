視頻遊戲開發人員如何使用Splashtop進行遠端工作

您無需端坐桌前即可完成工作。使用 Splashtop 從任何裝置遠端存取您的電腦和遊戲開發軟體。

視頻遊戲開發是創造力和技術技能的迷人融合。 每天，開發人員都在挑戰自己的極限，以創建能夠找到熱心遊戲玩家觀眾的遊戲。

開發人員依靠他們的電腦軟體工具來實現他們的願景。因此，當COVID-19受到打擊並迫使組織根據家庭政策實施工作時，視頻遊戲開發人員需要找到一種在遠端工作時保持效率的方法。

當開發人員無法存取辦公室中的高性能台式機時，可能很難完成工作。考慮到運行視頻遊戲開發人員常用程式的技術要求，許多開發人員無法在其個人設備上運行它們。

幸運的是，開發人員有一種方法可以在家工作，但仍然可以完全存取其辦公室台式電腦及其所有軟體和資源。

使用Splashtop Business Access遠端工作

借助Splashtop Business Access ，視頻遊戲開發人員可以使用任何設備從任何地方遠端控制其辦公電腦。這意味著您可以從個人Windows或Mac電腦，iPad，iPhone，Android設備甚至Chromebook遠端存取辦公電腦，並感覺自己正坐在工作電腦前。

您將能夠遠端存取和控制Windows，Mac和Linux桌面，並在連接後即時查看遠端電腦的螢幕。您可以存取所有文件，並使用Unity，Unreal，Photoshop，Maya等軟體和其他軟體開發工具。

Splashtop 提供了許多提高生產力的功能，包括多對多螢幕支援、拖放式檔案傳輸、遠端列印、連線記錄等。

Splashtop的遠端桌面軟體是跨平台的。這意味著遠端工作時，您可以在任何個人設備上跨操作系統工作。

開發遊戲中下一個重要事物的開發人員將希望確保其連接牢固。使用Splashtop，所有遠端連線均使用TLS和256位AES加密並與設備身份驗證配對。這就是為什麼它已經被超過3000萬用戶和數万家企業信任的原因。

快速、可靠的連接對開發人員也至關重要。 借助 Splashtop 屢獲殊榮的 高性能引擎 和全球基礎設施，使用者可以依靠高清遠端連接。 在遠端連接期間，您將以低延遲享受每秒 40 幀 （fps） 的 4K 流媒體。 口型同步可以通過 Splashtop的快速遠端訪問連接來實現。

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立即開始無義務免費試用，無需信用卡。 只需點擊幾下，您就可以在任何地方處理下一個視頻遊戲專案。

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