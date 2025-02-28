Splashtop 遠端存取效能

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為什麼選擇 Splashtop？
- 從任何設備輕鬆訪問
- 高達 60 fps 畫面更新速率的高效能遠端存取表現
- 您可信賴的安全性
- 專為創意專業人士提供&遊戲的
主要功能
4:4:4 色彩模式
4:4:4 色彩模式意味著所有色彩組件都具有相同的取樣率，這意味著您將獲得最佳的色彩準確度和圖像清晰度。
超高音頻保真度設置
以高音頻比特率（256k/384k）以最佳質量聽到本地設備上的遠程計算機的音頻。
USB 裝置重新導向功能
將 USB 裝置 (智慧卡、安全金鑰、遊戲控制器、印表機、HID 裝置) 從本機電腦重新導向至遠端電腦。 重定向的設備的工作方式就像插入遠程計算機一樣。
遙控手寫筆和繪圖板
在本機裝置上使用觸控筆即時控制遠端電腦。
麥克風直入
使用本地麥克風作為遠端電腦的輸入。
Splashtop Remote Access Pro 中的所有功能
獲得所有頂級遠端桌面功能，包括多對多顯示器支持，文件傳輸，聊天，安全的用戶&設備管理，遠程重啟局域網&喚醒等等！
Splashtop 與其他遠端存取解決方案有什麼區別？
支援各式各樣裝置
從任何計算機或移動設備（包括平板電腦和 Chromebook）快速遠程訪問 Windows，Mac 和 Linux 計算機或虛擬機。
可靠的效能，高達每秒 60 張
體驗一致的高效能，讓 4K 串流速度最高可達 60 fps (以及 iMac Pro Retina 5K 串流)、4:4:4 色彩、高傳真音訊，以及低延遲時間。
合作
遠端存取連接到工作站的多個顯示器和軟體程式，即使您在旅途中也是如此。
您可以依靠的支持
使用我們的電子郵件、聊天和即時電話支援，快速回到正軌。 沒有隱藏的電話號碼，沒有自動代理，也沒有長時間保持。
您的工作站現在可從任何地方訪問
遠端存取您的工作站，但仍感覺就像坐在工作站前一樣。 Splashtop 遠端存取效能是媒體& 娛樂專業人員的理想選擇，可用於平面設計、動畫、VFX、視訊/音訊編輯與製作、廣播、建築、遊戲開發等！
使用功能強大的工具，從任何裝置安全地連接電腦，為您提供面對面的即時體驗。