修補程式管理不僅僅是當更新可用時點選“立即更新”按鈕。這是一個重要的安全過程，需管理和驗證大型端點環境中的更新，確保最迅速地處理漏洞。
然而，修補管理也帶來了自身的挑戰。雖然修補是一個持續的過程，但用於更新的 IT 時間和資源相對較有限。隨著 IT 團隊管理越來越多的遠端端點（包括 BYOD 裝置）和應用程式中的修補程式數量，他們必須更加努力，以滿足 IT 合規性和稽核要求。
考量到這一點，我們來看看 IT 團隊面臨的主要補丁管理挑戰、克服這些挑戰所需的條件，以及像 Splashtop AEM 的補丁管理解決方案如何幫助您實現可重複的補丁流程。
為什麼補丁管理在真實環境中會崩潰
首先，我們必須了解是什麼原因造成修補管理的挑戰。修補管理需要一個可重複的程序，能夠可靠地在各種作業系統和應用程式上部署更新，這意味著可能會有很多潛在問題出現的點。
補丁管理軟體必須支援多種更新，包括不同的作業系統和版本、第三方應用程式和裝置類型。所有這些更新必須與使用者的行程表平衡，以避免在安裝修補程式時造成干擾。
同時，多個因素可能會影響部署過程，包括網路頻寬、裝置運行時間、VPN相關限制和其他業務應用程式的限制。
除此之外，補丁管理不會在部署開始時完成。對許多團隊來說，最困難的部分不是開始部署，而是確認每個端點�的完成情況並為安全和審計要求生成證明。
IT 團隊面臨的主要程式修補管理挑戰
既然如此，讓我們來看看 IT 團隊在嘗試管理其端點的補丁時遇到的最常見（且具影響力）的挑戰。雖然這些問題中的每一個都可能為修補管理創造阻礙點，但借助正確的修補管理工具和準備工作，這些問題都可以得到解決。
1. 太多修補程式，缺乏足夠的優先訊號
補丁管理的首要挑戰之一是 IT 團隊必須管理的大量補丁。在修補程式星期二的發佈期間，團隊可能會因為新修補程式的涌入而感到不堪負荷，特別是當這些修補程式與第三方的修補程式和其他更新結合在一起時。
挑戰包括：
補丁體積，包括大型補丁卸載、非次級修正以及第三方更新。
優先級的確定困難，加上不清晰的可利用性、有限的上下文，以及其它緊急事件的競爭，讓情況更加惡化。
對於“好”的標準存有不確定性，包括基於風險的分級和根據嚴重性和曝光度設定的明確 SLA。
2. 對於需要修補的內容缺乏完整的能見度
IT 團隊可能不會總是知道需要修補什麼。雖然常見的漏洞和暴露（CVE）數據可以幫助識別需要修補的威脅，但跟上所有更新本身就是一份全職工作，特別是在設備眾多的端點環境中，追踪每個裝置並不是那麼容易。
挑戰包括：
未知端點、不更新的詳細目錄及影子 IT 應用程式所造成的常見可見度缺口。
難以管理更新，因為無法為看不到的裝置打補丁或證明涵蓋範圍。
僅提供端點快照的特定時間點快照，而不是持續的硬體和軟體詳細目錄。
3. 遠端端點與非網路裝置使所有事物變慢
遠端工作已成為常態，但這也可能為補丁管理帶來挑戰。IT 團隊需要能夠管理遠端裝置，即使它們不時從網路斷線，但如果沒有可靠的連接和正常運行時間，這可能會顯著拖延流程。
挑戰包括：
漏掉修補週期的離線裝置。
難以管理和更新遠端端點。
修補需要重試、靈活窗口和驗證的工作流程，但卻缺乏相關工具。
4. 第三方應用程式始終是涵蓋的缺口
即使作業系統的修補已經受到控制，許多團隊在第三方應用程式的修補方面仍然落後。應用程序蔓延、包裝差異和不一致的更新機制會造成覆蓋漏洞，如果更新未能一致地部署和驗證，則會使常見軟體暴露於風險中。
挑戰包括：
第三方修補通常較難管理，主要是因為封裝、應用程式擴散以及不一致的更新器。
一般應用程式，例如瀏覽器、PDF 工具和遠端協作工具，常常被忽略。
缺乏工具以標準化第三方目錄和自動化部署。
5. 測試和修補程序失敗風險引發「觀望」行為
測試補丁非常重要，以確保它們正常運作，但團隊通常會因為擔心破壞業務應用程式或者 VPN 客戶端的問題而猶豫進行完整測試。除此之外，測試可能需要時間，而 IT 團隊通常需要盡快部署補丁以避免中斷。
解決方案在於以環狀方式進行補丁部署，首先從小型測試群組開始，然後再推廣到較大的環。在安裝程式支援的情況下，使用回復選項。當回滾不可用時，依賴分階段環圈、快速故障檢測和補救措施（包括腳本）來減少影響。
6. 維護窗口和用戶中斷限制�部署選項
當您部署補丁更新時，您不希望它們打擾到工作日。這可能導致維護窗口和部署選項有限，因為它們必須仔細安排以避免中斷。
常見的阻礙因素可能包括重新啟動、頻寬限制和跨時區的排程。然而，IT 團隊可以利用智慧排程、重開機提示和（有限制的）延期來減少干擾，以確保更新按時且方便地推出。
7. 證明補丁狀態和合規性報告比打補丁更困難
補丁部署後，你如何證明它？確保在定義的時間內應用修補程式並正常運行，而不僅僅是“已安裝”的相關證據是至關重要的。如果有任何例外或問題，這些也應該被記錄下來，並提供合理的理由。
維護記錄和日誌有助於在審計期間證明 IT 合規性，因此，使用能夠保持記錄並能夠以可重複的報告節奏展示正確合規性的解決方案是很重要的。
8. 工具蔓延和手動交接造成不一致的結果
如果您有太多修補工具，可能會導致衝突、混淆和盲點。修補通常分散在移動裝置管理工具、各種腳本、不同操作系統和應用程式的修補工具以及工單中，對於單一任務來說，這實在是太多了，難以管理。
因此，這可能導致：
由于不同工具可能顯示不同的結果，狀態視圖可能會有衝突。
由於缺乏統一的補丁管理，錯過了第三方覆蓋。
當緊急補丁發佈時，因工具衝突而造成的回應遲緩。
一個實用的方法來減少這些挑戰
幸運地，這些挑戰都不是不能克服的。透過像 Splashtop AEM 這樣具有自動修補功能的良好端點管理解決方案，您可以在幾個快速步驟中解決並克服這些困難。
遵循以下步驟以簡化補丁管理：
維持連續的資產清單，包括裝置和軟體。
依據嚴重性、可利用性和曝光率來定義補丁層級和SLA。
標準化補丁環，從小型試點小組開始，然後擴展到更大範圍的小組，並維持一個關鍵的緊急軌道，用於處理最嚴重的漏洞。
自動化部署並進行重試，並提供明確的失敗狀態，以確保補丁被正確安裝和驗證。
透過設定原則來部署更新，以控制重新啟動的行為和使用者干擾，確保在方便的時間進行。
自動驗證安裝並捕捉證據以供審計和驗證。
每週報告結果，確保例外情況已記錄並得到處理。
請記住，這是一個可重複的運作模式，而不是一次性的清理工作。修補管理是一個持續的過程，因此您應該使用一個修補管理解決方案，以一致地維護詳細目錄、偵測更新，並根據您的原則進行部署。
Splashtop AEM 如何幫助團隊將補丁管理制度化
您需要一個強大的端點管理解決方案，具備補丁管理功能，以適當支援和管理分散的端點環境。這就是Splashtop AEM（自主管端管理）派上用場的地方。
Splashtop AEM 提供跨端點的可見性和控制，包括即時裝置和軟體詳細目錄、基於 CVE 的漏洞洞察，以及具備驗證和報告的自動化修補程式管理。它賦予 IT 團隊克服多個補丁管理挑戰的能力，包括以下幾個方面：
1. 以即時裝置和軟體洞見縮小能見度差距
Splashtop AEM 提供即時詳細目錄追蹤，以偵測裝置和應用程式。這提供了準確的詳細目錄和補丁狀態透明度，同時減少了 IT 團隊必須擔心的未知數。因此，團隊可以更有信心地保持所有端點的最新狀態，更可靠地設定優先級，並避免不受歡迎的驚喜，例如影子 IT 裝置。
2. 自動化補丁來減少積壓而不造成混亂
Splashtop AEM 的自動化補丁管理旨在高效且可靠地部署補丁至各終端。它支援基於原則的排程和分階段部署，具有驗證和明確的成功或失敗狀態，讓團隊能夠對未按預期完成更新的端點採取行動。這有助於確保一致的結果以及可靠且可重複的補丁程序。
3. 在不增加更多工具的情況下改善第三方補丁涵蓋率
雖然許多修補工具只專注於作業系統，但Splashtop AEM提供整體的修補管理，包括作業系統和第三方應用程式。這有助於確保對各端點的全面覆蓋，減少手動更新的時間，並降低常用應用程式漏洞帶來的風險。
4. 讓補丁驗證和報告變得簡單
Splashtop AEM 保留所有更新和驗證補丁部署的記錄，持續提供審計和安全審查的證據。這有助於確保合規性，並藉由提供清晰、可證明的證據，證明端點已正確修補並保持安全，從而使通過審計變得更容易。
為什麼補丁管理會失敗（以及如何防止它）
當補丁管理被視為一個每月只需一次且漫長處理的任務，而不是一個持續且可重複的過程時，就會失敗。這樣做可能導致混亂的修補流程、遺漏的設備和不一致的結果，使得安全性差且未被記錄，並增加暴露漏洞的風險。
然而，使用像 Splashtop AEM 這樣強大的端點管理解決方案，持續監控新補丁、為其優先排序、並安全地部署補丁到各個端點變得輕而易舉。這樣可以減少錯過的修補程式，將干��擾降到最低，加快修補週期，並提供網路安全和合規性的明確證明。
Splashtop AEM 幫助解決最常見的補丁管理問題，通过縮小三個差距：可見性（需要補丁的部分）、執行（可靠地安裝補丁）和證明（驗證並報告結果）。
實際上，這意味著您可以維持準確的裝置和軟體詳細目錄，使用基於原則的工作流程自動化作業系統和第三方的修補，透過清晰的狀態追蹤完成情況，並產出可供稽核準備的報告，而不需要將多個工具拼湊在一起。
準備好從單一地方簡化修補、驗證和報告流程了嗎？立即開始免費試用 Splashtop AEM。