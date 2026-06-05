選擇遠端支援工具時應考慮的5大事項

遠端支援軟體已成為IT服務管理團隊的重要工具。能夠在需要幫助時立即為客戶提供遠端支援，從而減少了解決服務台的時間並降低了服務台成本，同時也使支持組織更輕鬆地擴展和支持全球客戶。
在 Splashtop，我們與服務台和 IT 支援團隊合作，提供他們適合需求的按需支援解決方案。選擇正確的遠端支援工具需要考慮多個因素。應考慮的外部因素包括客戶數量及他們使用的裝置，內部因素則包括技術人員數量、預算，以及與現有 PSA 票務系統的整合。
話雖如此，在選擇按需遠端支援解決方案時，服務台和IT支持團隊需要考慮的最重要的五件事。
1. 我可以支援多少台設備？ 我是否能夠支援不通過中央系統管理的設備？
這可能不是、卻應該要是您首先想到的問題。即使您透過中央系統 (例如 RMM 平台) 管理特定數量的裝置，仍應考慮採用遠端支援解決方案來為其他裝置提供按需支援。
為什麼？工人越來越多地使用自己的設備進行與工作相關的活動。 他們使用平板電腦和智能手機完成日常任務，尤其是在辦公室外工作時。 最近的研究表明 ，87% 的公司依靠員工使用個人設備訪問業務應用程式。
如果您希望能��夠為所有客戶的設備提供按需支持，那麼您需要獲得一個遠端支援解決方案，讓您可以做到這一點。有些工具的軟體包中設置了可以支持的最大設備數量，而另一些工具則允許您支持無限數量的設備。確保您了解自己的需求，並獲得適合您的工具。
2. 它支援哪些平臺？
接下來，需要確保解決方案支持團隊正在使用的設備以及客戶或最終使用者正在使用的設備。 考慮到在上一節中我們討論了員工如何使用他們的個人設備進行更多工作，包括平板電腦和智能手機，這一點尤其重要。
Windows和Mac約占台式電腦市場份額的95%。 在平板電腦和行動裝置方面，iOS和Android擁有近99%的市場份額。
因此，我們認為獲得支持遠端存取Windows，Mac，iOS和Android設備的遠端支援解決方案很重要。
3. 它是否易於使用？ 它會與我現有的 PSA 票務解決方案整合嗎？
在將新的遠端支援解決方案添加到您的IT支持工具堆棧中時，重要的是要考慮新的遠端支援解決方案將如何適合您的工作流程。對您的技術人員和客戶來說都容易嗎？
多種遠端支援產品提供與領先的 PSA 平台 (包括 ServiceNow、 Jira等) 的無縫整合。 這些集成通常意味著您可以從 PSA 平台內部啟動遠程支持會話。
您還應該研究遠端支援工具的工作方式。雖然大多數通常相似，但是您將需要研究所考慮的每種產品的流程如何。是否需要在最終用戶設備上預安裝應用程式？最終用戶需要執行哪些步驟來啟動遠端連接？該應用程式可以自定義品牌嗎？
每個遠端支援解決方案在這些方�面都是獨一無二的，因此您需要確保獲得能夠最好地服務於您的團隊和客戶的產品。
4. 這是滿足我需求的最佳價值解決方案嗎？
這是要考慮的非常重要的事情。廠商之間的遠端支援產品價格可能會相差很大。
那裡有多家遠端支援解決方案提供商，它們提供相同的主要功能和服務質量，但價格卻相差很大，如果您不進行研究，最終可能會為相同的基本功能付出2-3倍的成本。
首先，考慮您要查看的遠端支援產品的定價模型。有些基於並發會話數，有些基於用戶數，有些則基於您需要支持的端點數。
考慮您的情況，例如您擁有多少技術人員和客戶端點數量。還要考慮每個遠端支援軟體包提供的功能，確定哪些功能對您的團隊和客戶來說確實很重要，並找到可以滿足您需求的軟體包。在比較具有同類功能的軟體包時，您會驚訝地發現它們之間的價格差異可能有多大。
5. 它是否滿足我和我的客戶的安全需求？
最後，您將要確保您的遠端支援解決方案可以確保客戶和數據的安全。安全漏洞可能使您損失數千甚至數百萬美元。更不用說它可能對您的聲譽造成無法彌補的傷害。
許多遠端支援解決方案提供了加密的連接，設備身份驗證和其他重要功能，這些功能有助於在遠端連線期間確保信息安全。查看每個遠端支援工具提供的安全功能，以確保您獲得值得信賴的解決方案。
此外，許多行業的工人都必須遵守某些政府或行業法規，例如 HIPAA 或 GDPR。 向遠端支援解決方案供應商詢問他們是否符合這些行業標準，以確保您在安全方面滿足客戶的需求。
擁有按需遠端支援解決方案對於服務台和IT支持團隊的成功至關重要。當您在市場上尋求遠端支援工具時，請確保您進行了盡職調查，並找到能夠滿足您和您的客戶需求的最佳產品。
如果您正在尋找一種無人值守且有人值守的支援工具，以便您可以遠端存取託管電腦、伺服器和工作站，請查看Splashtop Remote Support 。