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如何 MSPs 使用 NinjaOne 可以使客戶遠端存取他們的工作電腦

Splashtop Team
閱讀時間：1 分鐘
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最受好評的遠端存取、遠端支援和端點管理解決方案。
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冠狀病毒的爆發已導致全球範圍內促使公司使員工能夠在家工作。這是雇主為確保僱員及其家人安全所採取的預防措施，這是未來的趨勢。 Splashtop是一種遠端存取與遠端支援工具，處於獨特的位置，可以幫助員工在家工作時提高工作效率，並幫助他們制定業務連續性計劃。

使用 Splashtop Remote Access Pro 讓客戶能夠在家工作

您的客戶也在遠端工作嗎？ 您可以幫助他們提高生產力並遠端存取他們的工作電腦，而無需任何額外安裝。 您可以利用作為 NinjaOne 代理程序一部分安裝的實況主，並允許您的客戶從自己的設備遠程訪問計算機。

只需 4 個簡單步驟：

Infographic showing how an MSP uses NinjaRMM and Splashtop: 1) MSP buys Splashtop Business Access Pro, 2) Installs Streamer on endpoints, 3) Sets access permissions, 4) Customers use app to remote into their computers.


這樣，您就可以為客戶提供安全的遠端存取作為附加服務，並獲得額外的收入來源。 我們的 NinjaOne 支持頁面 提供了如何詳細的說明。

關於 Splashtop Remote Access Pro

Splashtop為業務專業人員和大型團隊提供了最受信任，可靠和安全的遠端存取工具。用戶可以從家用電腦甚至iOS和Android設備連接到Windows，Mac或Linux電腦。 Splashtop的遠端存取連線提供了諸如多對多監視器監控，連線記錄，聊天，共享桌面，遠端重啟等功能！

Splashtop 為團隊提供高達 25% 的折扣，以支援在家工作計畫。閱讀您需要了解的有關Splashtop Remote Access所有資訊。

現在就開始吧！
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您是否還需要支持不在 NinjaOne 下管理的計算機和移動設備？查看Splashtop Remote Support了解有人值守和無人值守的支援。

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