如何 MSPs 使用 NinjaOne 可以使客戶遠端存取他們的工作電腦

冠狀病毒的爆發已導致全球範圍內促使公司使員工能夠在家工作。這是雇主為確保僱員及其家人安全所採取的預防措施，這是未來的趨勢。 Splashtop是一種遠端存取與遠端支援工具，處於獨特的位置，可以幫助員工在家工作時提高工作效率，並幫助他們制定業務連續性計劃。
使用 Splashtop Remote Access Pro 讓客戶能夠在家工作
您的客戶也在遠端工作嗎？ 您可以幫助他們提高生產力並遠端存取他們的工作電腦，而無需任何額外安裝。 您可以利用作為 NinjaOne 代理程序一部分安裝的實況主，並允許您的客戶從自己的設備遠程訪問計算機。
只需 4 個簡單步驟：
這樣，您就可以為客戶提供安全的遠端存取作為附加服務，並獲得額外的收入來源。 我們的 NinjaOne 支持頁面 提供了如何詳細的說明。
關於 Splashtop Remote Access Pro
Splashtop為業務專業人員和大型團隊提供了最受信任，可靠和安全的遠端存取工具。用戶可以從家用電腦甚至iOS和Android設備連接到Windows，Mac或Linux電腦。 Splashtop的遠端存取連線提供了諸如多對多監視器監控，連線記錄，聊天，共享桌面，遠端重啟等功能！
Splashtop 為團隊提供高達 25% 的折扣，以支援在家工作計畫�。閱讀您需要了解的有關Splashtop Remote Access所有資訊。
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