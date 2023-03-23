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如何 MSPs 使用 NinjaOne 可以使客戶遠端存取他們的工作電腦

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冠狀病毒的爆發已導致全球範圍內促使公司使員工能夠在家工作。這是雇主為確保僱員及其家人安全所採取的預防措施，這是未來的趨勢。 Splashtop是一種遠端存取與遠端支援工具，處於獨特的位置，可以幫助員工在家工作時提高工作效率，並幫助他們制定業務連續性計劃。

使客戶能夠使用 Splashtop 業務訪問專業版在家工作

您的客戶也在遠端工作嗎？ 您可以幫助他們提高生產力並遠端存取他們的工作電腦，而無需任何額外安裝。 您可以利用作為 NinjaOne 代理程序一部分安裝的實況主，並允許您的客戶從自己的設備遠程訪問計算機。

只需 4 個簡單步驟：

這樣，您就可以為客戶提供安全的遠端存取作為附加服務，並獲得額外的收入來源。 我們的 NinjaOne 支持頁面 提供了如何詳細的說明。

關於業務訪問專業版

Splashtop為業務專業人員和大型團隊提供了最受信任，可靠和安全的遠端存取工具。用戶可以從家用電腦甚至iOS和Android設備連接到Windows，Mac或Linux電腦。 Splashtop的遠端存取連線提供了諸如多對多監視器監控，連線記錄，聊天，共享桌面，遠端重啟等功能！

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