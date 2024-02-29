使用 Splashtop 支援家庭辦公室的硬件

在當今快速發展的工作環境中，向家庭辦公室和遠端工作設定的轉變已不僅僅是一種趨勢，而且是現代企業運營的主要內容。 這種轉變為 IT 領導者和管理者帶來了獨特的挑戰。 最迫切的問題之一是這些分散的家庭辦公室環境中的硬體支援和維護。
傳統的 IT 支援模式專為集中式辦公環境而設計，很難適應遠距工作的細微差別。 從透過不同的網路連線診斷網路問題到無需實體存取即可排除硬體故障，IT 專業人員正在探索未知的領域。 此外，公司發行的設備和個人設備之間的模糊界限增加了遠端硬體支援的複雜性。
Splashtop SOS和Splashtop Enterprise注重簡單性、安全性和效率，成為全球 IT 團隊的強大工具。 這些解決方案彌合了遠距工作人員和 IT 支援團隊之間的差距，並重新定義了遠端支援體驗。
本部落格將探討 IT 技術人員在支援家庭辦公室硬體方面面臨的挑戰，以及 Splashtop 的遠端支援解決方案如何提供急需的靈活性、安全性和控制來有效管理和支援遠端硬體。
了解挑戰
隨著越來越多的組織採用遠距工作， IT 領導者和管理員面臨著傳統辦公環境中不太常見的新挑戰。 家庭辦公室的轉型帶來了硬體支援的複雜性，需要�創新的解決方案。
多樣化的家庭網路環境
主要障礙之一是家庭網路設置的多樣性。 與辦公室環境中統一的 IT 基礎設施不同，家庭辦公室擁有廣泛的互聯網連接，包括電纜、DSL 和蜂窩網路。 這種差異帶來了獨特的故障排除挑戰。
實體存取和故障排除限制
缺乏對硬體的實體存取是另一個重大障礙。 傳統的手動故障排除方法不可行，限制了 IT 專業人員有效診斷和解決硬體問題的能力。 這種限制需要轉向遠端支援解決方案，提供對遠端設備的全面存取和控制。
管理公司發行的設備與個人設備
在家庭辦公室混合個人和公司發行的設備又增加了遠端支援的複雜性。 IT 部門現在必須考慮如何支援更廣泛的設備，包括那些不由組織直接管理或提供的設備。 這種情況引發了人們對個人設備支援範圍、資料安全以及支援 IT 團隊不直接管理的硬體的後勤挑戰的疑問。
對強大的遠端支援解決方案的需求
這些挑戰凸顯了強大、靈活且安全的遠端支援解決方案的必要性。 IT 領導者正在尋找能夠有效管理和解決硬體問題、確保資料安全並遵守組織策略的工具。
解決方案必須提供無縫遠端存取、對設備的全面控制以及支援各種硬體的能力。
Splashtop 解決方案簡介
面對遠距工作帶來的挑戰，Splashtop 已成為提供強大、安全且易於使用的遠端支援解決方案的領導者。 這些工具使 IT 專業人員能夠有效地管理和支援家庭辦公室的硬體。 讓我們探討一下 Splashtop 的兩個主要產品： Splashtop SOS和Splashtop Enterprise 。
Splashtop SOS：即時、按需支持
Splashtop SOS是一款多功能解決方案，專為尋求即時、�按需遠端支援功能的 IT、支援和服務台量身定制。 它使技術人員能夠透過簡單的連線程式碼為任何裝置提供即時支持，而無需在遠端裝置上預先安裝軟體。 此功能對於解決不同家庭網路環境中的緊急問題特別有益。
主要特徵：
高效能遠端存取：即使在頻寬受限的環境中，也能確保流暢、高品質的遠端支援工作階段。
強大的安全性：實施業界領先的安全措施，包括 TLS 和 256 位元 AES 加密，以保護遠端會話。
無人值守的遠端存取：無需用戶在場即可存取設備的選項有利於非工作時間的支援。
跨平台支援：將支援功能擴展到各種設備，包括 Windows、Mac、iOS 和 Android。
使用者和裝置管理：允許 IT 團隊管理存取權限，確保只有授權人員才能啟動遠端支援會話。
Splashtop SOS 滿足了對靈活、安全且高效的工具的需求，以管理跨各種家庭網路和裝置配置的支援硬體的複雜性。
Splashtop Enterprise：全面的遠端支援與管理
Splashtop Enterprise為尋求更全面解決方案的組織提供一體化遠端存取和支援平台。 該解決方案以 Splashtop SOS 的功能為基礎，並添加了專為具有複雜 IT 環境的大型企業設計的高級功能。
主要優點：
單一登入 (SSO) 整合：簡化使用者身分驗證流程，增強安全性和便利性。
最終使用者遠端存取： IT 管理員可以讓最終使用者在家中遠端存取其辦公室工作站，以實現遠端工作。
遠端管理功能：為 IT 團隊提供強大的工具來監控和管理遠端設備，包括端點管理和系統�更新。
自訂品牌：允許組織透過其品牌個人化遠端支援體驗，從而形成專業且一致的使用者介面。
Splashtop Enterprise 是為需要遠端存取以及全套遠端支援和管理功能的 IT 領導者提供的解決方案。 它提供了支援分散式員工的靈活性，確保 IT 團隊能夠有效地管理和解決硬體問題，無論設備位於何處。
安全第一線
在遠距工作時代，遠端支援解決方案中的安全性重要性怎麼強調都不為過。 Splashtop 深知這項必要性，並將安全性置於其產品的核心位置。 Splashtop SOS 和 Splashtop Enterprise 都建立在強大的安全功能基礎上，旨在保護資料、確保隱私並遵守監管標準。
業界領先的加密： Splashtop 採用業界領先的加密標準，包括採用 AES 256 位元加密的 TLS 1.2，確保在支援連線期間在 IT 專業人員和使用者裝置之間傳輸的任何資料都是安全的。
雙重驗證和裝置驗證： Splashtop 支援雙重驗證（Dual valid），提供額外的保護，防止未經授權的存取。 設備身份驗證要求任何嘗試啟動終端連線的裝置都經過身份驗證。
遵守標準和法規： Splashtop 對安全性的承諾延伸到遵守各種行業標準和法規。 該平台旨在幫助組織滿足 HIPAA、SOC 2 Type II、GDPR 和其他監管要求。
可自訂的安全性設定：不同的組織有獨特的安全需求，因此 Splashtop 允許 IT 管理員自訂安全設定。 這包括設定連線逾時時間、控製檔案傳輸權限以及啟用螢幕防窺功能以防止在終端連線期間未經授權的檢視。
安全基礎架構：Splashtop 的安全基礎架構託管在 AWS 上，提供安全的網路和運算環境。 這包括防火牆、資料加密和 DDoS 緩解措施。
Splashtop 入門
踏上 Splashtop 之旅是一個簡單的過程，旨在快速整合到您組織的工作流程中。 無論您是因為 Splashtop SOS 的按需支援功能而被吸引，還是因為 Splashtop Enterprise 的全面遠端存取和管理解決方案而被吸引，入門只需幾個簡單的步驟。
首先評估您的需求，以確定哪種 Splashtop 解決方案最適合您的組織。 Splashtop SOS 非常適合需要即時、臨時支援功能的 IT 團隊和幫助台。 同時，Splashtop Enterprise 為大規模遠端管理和支援提供了更廣泛的功能。
請參閱：用於遠端 IT 支援的 Splashtop 解決方案
憑藉旨在滿足分散式員工需求的功能（從高效能遠端存取到強大的安全措施），Splashtop 可確保企業無論實體位置如何都能保持生產力和連續性。
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