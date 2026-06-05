心存善念並團結制止暴力
Mark Lee，謹代表 Splashtop 團隊
親愛的 Splashtop 社群，
對於近日接連發生的亞特蘭大謀殺案以及仇視亞裔美國人和太平洋島民社群的犯罪案件，我深感難過。
我在台灣出生和長大，然後在 13 歲時移民到美國，我親身經歷了種族歧視，這些攻擊無疑令人恐懼和痛苦。
在 Splashtop，我們反對一切形式的仇恨、歧視和暴力。
去年，在 George Floyd 遭到無理殺害和接連不斷的結構性歧視後，我們發起了社會正義倡議，希望驅動變革走向更美好的世界。
我們募集所有員工的捐款 (每位員工最高捐款 1 萬美元)，分別贊助 Black Lives Matter Foundation、Equality Foundation 和 NAACP Legal Defence and Educational Fund。
除了上述基金會之外，我們也將捐贈給 Stop AAPI Hate Fund。https://stopaapihate.org
在此時刻，我們必須心懷善念，團結一致，共同制止這類暴力。
Mark Lee – Splashtop 首席執行官兼首席傳播者
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