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Splashtop New Features

Splashtop 產品更新和新功能 - 2018 年 9 月

Splashtop Team
閱讀時間：1 分鐘
更新
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最受好評的遠端存取、遠端支援和端點管理解決方案。
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此頁面包含有關 2018 年 9 月的 Splashtop 新功能和更新的資訊。

適用於 iOS 的 Splashtop 個人應用程式

適用於 iOS 的個人應用 Splashtop 已於 2018 年 9 月 9 日更新到版本 2.7.6.0

  • 新功能：用戶介面已得到改進，以獲得更好的用戶體驗和視覺效果。

  • 新功能：「請求連接許可權」安全選項得到改進。 計時器較長，可以配置為在計時器過期后拒絕或允許連接。

  • 新功能：可以通過會話中的“配置螢幕工具”按鈕配置箭頭鍵和滾動條的位置。

  • 新功能：添加5種語言的當地語系化：德語、日語、葡萄牙語、簡體中文和西班牙文。

  • 已刪除的功能 （iPad）：不再支援畫中畫，因為它與較新的 iOS 不相容。

  • 安全性改進。

  • 各種錯誤修復

立即在App Store上更新： iPhoneSplashtop個人版，iPad版 Splashtop個人

按一下這裡查看上個月的 Splashtop 2018 年 8 月全新功能，其中包括Splashtop Remote Access 和 Remote Support 重大更新

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