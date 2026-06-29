此頁面包含有關 2018 年 9 月的 Splashtop 新功能和更新的資訊。
適用於 iOS 的 Splashtop 個人應用程式
適用於 iOS 的個人應用 Splashtop 已於 2018 年 9 月 9 日更新到版本 2.7.6.0
新功能：用戶介面已得到改進，以獲得更好的用戶體驗和視覺效果。
新功能：「請求連接許可權」安全選項得到改進。 計時器較長，可以配置為在計時器過期后拒絕或允許連接。
新功能：可以通過會話中的“配置螢幕工具”按鈕配置箭頭鍵和滾動條的位置。
新功能：添加5種語言的當地語系化：德語、日語、葡萄牙語、簡體中文和西班牙文。
已刪除的功能 （iPad）：不再支援畫中畫，因為它與較新的 iOS 不相容。
安全性改進。
各種錯誤修復
立即在App Store上更新： iPhoneSplashtop個人版，iPad版 Splashtop個人版
按一下這裡查看上個月的 Splashtop 2018 年 8 月全新功能，其中包括Splashtop Remote Access 和 Remote Support 重大更新
現在就開始吧！
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